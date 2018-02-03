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Здравствуй, сталкер. Чернобыльская зона в необычных фотографиях

10:1803.02.2018
(обновлено: 12:29 03.02.2018)
032910
Авария на Чернобыльской АЭС произошла 26 апреля 1986 года.
После взрыва в различных помещениях произошло возгорание, которое расплавило активную зону, и смесь из расплавленного металла, песка, бетона и фрагментов топлива растеклась по подреакторным помещениям.
Образовавшееся от взрыва облако разнесло радиоактивные материалы и осело на территории, которые располагались вблизи реактора.
В течение нескольких месяцев после аварии погиб 31 человек. Лучевая болезнь поразила 134 человека, хотя, по другим данным, речь может идти минимум о 300.
Из-за радиоактивного загрязнения пострадали 19 российских регионов с территорией почти 60 тысяч квадратных километров.
До сих пор точные причины аварии неизвестны, потому что интерпретация фактов и обстоятельств аварии менялась с течением времени.
На данный момент существует две версии произошедшего, которые можно назвать официальными, а также несколько альтернативных вариантов.
По одной из версий, авария произошла из-за ошибки персонала АЭС, по другой - сам реактор не соответствовал нормам безопасности.
Осенью 2016 года над четвертым энергоблоком был установлен новый современный саркофаг, призванный заменить старое бетонное укрытие, которое было построено сразу после аварии и уже начало разрушаться.
Сейчас исследование заброшенных мест стало своеобразным туризмом. В зону отчуждения можно попасть как официальным путем, так и нет.
Вторым способом активно пользуются сталкеры, которые в основном едут из России, Украины и Белоруссии.
Территория находится под охраной, которая следит, чтобы с зоны никто не вывозил зараженные предметы или древесину.
За 30 лет на запретной территории развелось множество диких животных.
Правительство Украины в прошлом году решило развивать на этих территориях инфраструктуру и проводить научные исследования.
В скором времени планируется создать в 30-километровой зоне вокруг станции Чернобыльский радиационно-экологический заповедник, а также объекты по выработке электроэнергии из альтернативных источников.
© Фото : Владимир Мигутин Авария на Чернобыльской АЭС произошла 26 апреля 1986 года.Авария на Чернобыльской АЭС произошла 26 апреля 1986 года.
© Фото : Владимир Мигутин
Авария на Чернобыльской АЭС произошла 26 апреля 1986 года.
© Фото : Владимир Мигутин После взрыва начался пожар, из-за которого смесь из расплавленного металла, песка, бетона и фрагментов топлива растеклась по подреакторным помещениям.После взрыва в различных помещениях произошло возгорание, которое расплавило активную зону, и смесь из расплавленного металла, песка, бетона и фрагментов топлива растеклась по подреакторным помещениям.
© Фото : Владимир Мигутин
После взрыва начался пожар, из-за которого смесь из расплавленного металла, песка, бетона и фрагментов топлива растеклась по подреакторным помещениям.
© Фото : Владимир Мигутин Образовавшееся от взрыва облако разнесло радиоактивные материалы и осело на территории, которые располагались вблизи реактора.Образовавшееся от взрыва облако разнесло радиоактивные материалы и осело на территории, которые располагались вблизи реактора.
© Фото : Владимир Мигутин
Образовавшееся от взрыва облако разнесло радиоактивные материалы и осело на территории, которые располагались вблизи реактора.
© Фото : Владимир Мигутин В течение нескольких месяцев после аварии погиб 31 человек. Лучевая болезнь поразила 134 человека, хотя, по другим данным, речь может идти минимум о 300.В течение нескольких месяцев после аварии погиб 31 человек. Лучевая болезнь поразила 134 человека, хотя, по другим данным, речь может идти минимум о 300.
© Фото : Владимир Мигутин
В течение нескольких месяцев после аварии погиб 31 человек. Лучевая болезнь поразила 134 человека, хотя, по другим данным, речь может идти минимум о 300.
© Фото : Владимир Мигутин Из-за радиоактивного загрязнения пострадали 19 российских регионов с территорией почти 60 тысяч квадратных километров.Из-за радиоактивного загрязнения пострадали 19 российских регионов с территорией почти 60 тысяч квадратных километров.
© Фото : Владимир Мигутин
Из-за радиоактивного загрязнения пострадали 19 российских регионов с территорией почти 60 тысяч квадратных километров.
© Фото : Владимир Мигутин До сих пор точные причины аварии неизвестны, потому что интерпретация фактов и обстоятельств аварии менялась с течением времени.До сих пор точные причины аварии неизвестны, потому что интерпретация фактов и обстоятельств аварии менялась с течением времени.
© Фото : Владимир Мигутин
До сих пор точные причины аварии неизвестны, потому что интерпретация фактов и обстоятельств аварии менялась с течением времени.
© Фото : Владимир Мигутин На данный момент существует две версии произошедшего, которые можно назвать официальными, а также несколько альтернативных вариантов.На данный момент существует две версии произошедшего, которые можно назвать официальными, а также несколько альтернативных вариантов.
© Фото : Владимир Мигутин
На данный момент существует две версии произошедшего, которые можно назвать официальными, а также несколько альтернативных вариантов.
© Фото : Владимир Мигутин По одной из версий, авария произошла из-за ошибки персонала АЭС, по другой - сам реактор не соответствовал нормам безопасности.По одной из версий, авария произошла из-за ошибки персонала АЭС, по другой - сам реактор не соответствовал нормам безопасности.
© Фото : Владимир Мигутин
По одной из версий, авария произошла из-за ошибки персонала АЭС, по другой - сам реактор не соответствовал нормам безопасности.
© Фото : Владимир Мигутин Осенью 2016 года над четвертым энергоблоком был установлен новый современный саркофаг, призванный заменить старое бетонное укрытие, которое было построено сразу после аварии и уже начало разрушаться.Осенью 2016 года над четвертым энергоблоком был установлен новый современный саркофаг, призванный заменить старое бетонное укрытие, которое было построено сразу после аварии и уже начало разрушаться.
© Фото : Владимир Мигутин
Осенью 2016 года над четвертым энергоблоком был установлен новый современный саркофаг, призванный заменить старое бетонное укрытие, которое было построено сразу после аварии и уже начало разрушаться.
© Фото : Владимир Мигутин Сейчас исследование заброшенных мест стало своеобразным туризмом. В зону отчуждения можно попасть как официальным путем, так и нет.Сейчас исследование заброшенных мест стало своеобразным туризмом. В зону отчуждения можно попасть как официальным путем, так и нет.
© Фото : Владимир Мигутин
Сейчас исследование заброшенных мест стало своеобразным туризмом. В зону отчуждения можно попасть как официальным путем, так и нет.
© Фото : Владимир Мигутин Вторым способом активно пользуются сталкеры, которые в основном едут из России, Украины и Белоруссии.Вторым способом активно пользуются сталкеры, которые в основном едут из России, Украины и Белоруссии.
© Фото : Владимир Мигутин
Вторым способом активно пользуются сталкеры, которые в основном едут из России, Украины и Белоруссии.
© Фото : Владимир Мигутин Территория находится под охраной, которая следит, чтобы с зоны никто не вывозил зараженные предметы или древесину.Территория находится под охраной, которая следит, чтобы с зоны никто не вывозил зараженные предметы или древесину.
© Фото : Владимир Мигутин
Территория находится под охраной, которая следит, чтобы с зоны никто не вывозил зараженные предметы или древесину.
© Фото : Владимир Мигутин За 30 лет на запретной территории развелось множество диких животных.За 30 лет на запретной территории развелось множество диких животных.
© Фото : Владимир Мигутин
За 30 лет на запретной территории развелось множество диких животных.
© Фото : Владимир Мигутин Правительство Украины в прошлом году решило развивать на этих территориях инфраструктуру и проводить научные исследования.Правительство Украины в прошлом году решило развивать на этих территориях инфраструктуру и проводить научные исследования.
© Фото : Владимир Мигутин
Правительство Украины в прошлом году решило развивать на этих территориях инфраструктуру и проводить научные исследования.
© Фото : Владимир Мигутин В скором времени планируется создать в 30-километровой зоне вокруг станции Чернобыльский радиационно-экологический заповедник, а также объекты по выработке электроэнергии из альтернативных источников.В скором времени планируется создать в 30-километровой зоне вокруг станции Чернобыльский радиационно-экологический заповедник, а также объекты по выработке электроэнергии из альтернативных источников.
© Фото : Владимир Мигутин
В скором времени планируется создать в 30-километровой зоне вокруг станции Чернобыльский радиационно-экологический заповедник, а также объекты по выработке электроэнергии из альтернативных источников.
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Спустя 31 год после трагедии на ЧАЭС, интерес к зоне у людей не пропадает. Заброшенные места притягивают сталкеров и туристов. Смотрите работы фотографа Владимира Мигутина, снявшего на камеру с инфракрасным фильтром зону отчуждения — в фотоленте Ria.ru.

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