Здравствуй, сталкер. Чернобыльская зона в необычных фотографиях

Спустя 31 год после трагедии на ЧАЭС, интерес к зоне у людей не пропадает. Заброшенные места притягивают сталкеров и туристов. Смотрите работы фотографа Владимира Мигутина, снявшего на камеру с инфракрасным фильтром зону отчуждения — в фотоленте Ria.ru.