Организаторы "Формулы-1" приняли решение отказаться от девушек на стартовой решетке начиная с сезона 2018 года. Так называемые грид-герлз на протяжении почти полувека выходили на стартовую позицию перед началом Гран-при и были неотъемлемой частью соревнований. РИА Новости вспоминает тех, кого лишились "королевские гонки".
Королевские гонки лишились женского обаяния
14:0201.02.2018
(обновлено: 15:38 01.02.2018)
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© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкВ официальном сообщении организаторов чемпионата по автогонкам сказано: "Практика использования грид-герлз на протяжении десятилетий являлась ключевой особенностью Гран-при "Формулы-1", но мы понимаем, что этот обычай не соответствует ценностям нашего бренда и противоречит современным социальным нормам".
В официальном сообщении организаторов чемпионата по автогонкам сказано: "Практика использования грид-герлз на протяжении десятилетий являлась ключевой особенностью Гран-при "Формулы-1", но мы понимаем, что этот обычай не соответствует ценностям нашего бренда и противоречит современным социальным нормам".
© AFP 2018 / Jung Yeon-Je Бывший шеф "Формулы-1" Берни Экклстоун был против того, чтобы отказываться от грид-герлз. В последний раз он заявлял об этом в 2015 году.
Бывший шеф "Формулы-1" Берни Экклстоун был против того, чтобы отказываться от грид-герлз. В последний раз он заявлял об этом в 2015 году.
© AFP 2018 / Andrej IsakovicОсновная задача грид-герлз — держать таблички с номером гонщика или флагом его страны.
Основная задача грид-герлз — держать таблички с номером гонщика или флагом его страны.
© AFP 2018 / Roslan RahmanНекоторые из грид-герлз после "Формулы-1" сделали карьеру моделей и киноактрис. Среди них — Келли Брук, Джоди Марш, Эмма Ноубл, Мелинда Мессенджер и другие.
Некоторые из грид-герлз после "Формулы-1" сделали карьеру моделей и киноактрис. Среди них — Келли Брук, Джоди Марш, Эмма Ноубл, Мелинда Мессенджер и другие.
© AFP 2018 / Andrej IsakovicВ гонках на выносливость (среди них — знаменитые "24 часа Ле-Мана") от грид-герлз отказались еще в 2015 году.
В гонках на выносливость (среди них — знаменитые "24 часа Ле-Мана") от грид-герлз отказались еще в 2015 году.
© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкГрид-герлз были не просто украшением перед началом гонки, на их одежде различные спонсоры "Формулы-1" размещали свои логотипы и слоганы.
Грид-герлз были не просто украшением перед началом гонки, на их одежде различные спонсоры "Формулы-1" размещали свои логотипы и слоганы.
© AFP 2018 / Jim Watson В Японии "грид-герлз" — официальная профессия, которая включена в закон о занятости.
В Японии "грид-герлз" — официальная профессия, которая включена в закон о занятости.
© AP Photo / Daniel MaurerВ защиту грид-герлз высказывались даже девушки-гонщицы. Пилот Nascar Эшли Парлетт, узнав об отказе от девушек в гонках на выносливость, заявила: "Я выросла в гоночном магазине, в котором на каждой стене висели плакаты полуобнаженных девиц, при этом я не считаю, что такой будущее в автоспорте — единственно возможное для женщины".
© AP Photo / Daniel Maurer
В защиту грид-герлз высказывались даже девушки-гонщицы. Пилот Nascar Эшли Парлетт, узнав об отказе от девушек в гонках на выносливость, заявила: "Я выросла в гоночном магазине, в котором на каждой стене висели плакаты полуобнаженных девиц, при этом я не считаю, что такой будущее в автоспорте — единственно возможное для женщины".
© AFP 2018 / Andrej Isakovic Перед стартом российского чемпионата по дрифту 2016 года организаторы разместили объявление, которое очень хорошо описывает сущность грид-герлз (орфография и пунктуация объявления сохранены): "Требуются grid girls на гонки RDS (официальные соревнования по дрифту). Требования к девушкам: Красивые! Веселые, позитивные! Модельная внешность, рост от 173 (без каблука), грудь от 2 размера, размер одежды 40 или 42, плоский живот. Подкаченная попа. Волосы как минимум по плечи. Если есть видимые татуировки, нужно фото, чтобы согласовать. Предпочтение девушкам с танцевальной либо спортивной подготовкой. Особое пожелание: девушки с большим количеством подписчиков в соцсетях".
Перед стартом российского чемпионата по дрифту 2016 года организаторы разместили объявление, которое очень хорошо описывает сущность грид-герлз (орфография и пунктуация объявления сохранены): "Требуются grid girls на гонки RDS (официальные соревнования по дрифту). Требования к девушкам: Красивые! Веселые, позитивные! Модельная внешность, рост от 173 (без каблука), грудь от 2 размера, размер одежды 40 или 42, плоский живот. Подкаченная попа. Волосы как минимум по плечи. Если есть видимые татуировки, нужно фото, чтобы согласовать. Предпочтение девушкам с танцевальной либо спортивной подготовкой. Особое пожелание: девушки с большим количеством подписчиков в соцсетях".
© AP Photo / Gero BreloerВ 2015 году на Гран-при Монако вместо грид-герлз на стартовую позицию к машинам вышли парни в обтягивающих футболках. Один из лучших пилотов — Себастьян Феттель — в тот день не скрывал своего удивления: "Почему сегодня не было грид-герлз? Ты едешь на стартовую решетку и останавливаешься за Джорджем или Дейвом. В чем смысл?" Теперь Феттель и другие гонщики будут начинать соревнования в окружении болидов.
© AP Photo / Gero Breloer
В 2015 году на Гран-при Монако вместо грид-герлз на стартовую позицию к машинам вышли парни в обтягивающих футболках. Один из лучших пилотов — Себастьян Феттель — в тот день не скрывал своего удивления: "Почему сегодня не было грид-герлз? Ты едешь на стартовую решетку и останавливаешься за Джорджем или Дейвом. В чем смысл?" Теперь Феттель и другие гонщики будут начинать соревнования в окружении болидов.
Комментарии
3 пользователя оставили 3 комментария
Очередное западное ханжество: браки между содомитами - нормально, а грид-гёрлс - "низ-з-зя!"
15:05
01.02.2018
0
Да да, ценности уже не те. Вероятно на смену грид-герлз, в скором времени придут грид-бойз... Куда катится этот мир!
14:36
01.02.2018
0
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