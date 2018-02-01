Королевские гонки лишились женского обаяния

© AP Photo / Gero Breloer

В 2015 году на Гран-при Монако вместо грид-герлз на стартовую позицию к машинам вышли парни в обтягивающих футболках. Один из лучших пилотов — Себастьян Феттель — в тот день не скрывал своего удивления: "Почему сегодня не было грид-герлз? Ты едешь на стартовую решетку и останавливаешься за Джорджем или Дейвом. В чем смысл?" Теперь Феттель и другие гонщики будут начинать соревнования в окружении болидов.