Открытие выставки "Жены" в Музее русского импрессионизма

По словам директора музея Юлии Петровой, каждый из портретов, представленных на выставке, интересен и с художественной, и с научной точки зрения, поскольку по ним можно проследить, как развивалось русское искусство в период с конца XIX до середины XX века, и, вместе с тем, понять, как менялось положение женщины.