В московском Музее русского импрессионизма 1 февраля начала работать выставка, посвященная супругам великих русских художников. Открытие экспозиции — в фотоленте Ria.ru.
Открытие выставки "Жены" в Музее русского импрессионизма
14:0701.02.2018
011810
© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкВыставка, в которую вошли уникальные полотна с изображениями супруг великих русских художников, открылась в четверг в Музее русского импрессионизма.
Выставка, в которую вошли уникальные полотна с изображениями супруг великих русских художников, открылась в четверг в Музее русского импрессионизма.
© РИА Новости / Алексей КуденкоНа открытии экспозиции выступил Художественный руководитель Московского театра мюзикла, научный руководитель факультета Высшей школы культурной политики и управления в гуманитарной сфере МГУ, специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.
На открытии экспозиции выступил Художественный руководитель Московского театра мюзикла, научный руководитель факультета Высшей школы культурной политики и управления в гуманитарной сфере МГУ, специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.
© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкЭкспозиция "Жены" включает более 40 портретов возлюбленных таких русских художников, таких как Илья Репин, Борис Кустодиев, Игорь Грабарь и многих других.
Экспозиция "Жены" включает более 40 портретов возлюбленных таких русских художников, таких как Илья Репин, Борис Кустодиев, Игорь Грабарь и многих других.
© РИА Новости / Алексей КуденкоОснователь Музея русского импрессионизма Борис Минц отметил, что в картинах, вошедших в экспозицию, "каждый художник в своей манере высказывает свое отношение к женщине, которая была его музой и женой".
Основатель Музея русского импрессионизма Борис Минц отметил, что в картинах, вошедших в экспозицию, "каждый художник в своей манере высказывает свое отношение к женщине, которая была его музой и женой".
© РИА Новости / Алексей КуденкоВ экспозицию вошли полотна из Третьяковской галереи, ГМИИ имени Пушкина, Русского музея, региональных музеев и частных коллекций.
В экспозицию вошли полотна из Третьяковской галереи, ГМИИ имени Пушкина, Русского музея, региональных музеев и частных коллекций.
© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкПо словам директора музея Юлии Петровой, каждый из портретов, представленных на выставке, интересен и с художественной, и с научной точки зрения, поскольку по ним можно проследить, как развивалось русское искусство в период с конца XIX до середины XX века, и, вместе с тем, понять, как менялось положение женщины.
По словам директора музея Юлии Петровой, каждый из портретов, представленных на выставке, интересен и с художественной, и с научной точки зрения, поскольку по ним можно проследить, как развивалось русское искусство в период с конца XIX до середины XX века, и, вместе с тем, понять, как менялось положение женщины.
© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкВ каталоге, изданном к выставке, собрано множество сопроводительных фотографий и архивных сведений про каждую из героинь, изображенных на картинах.
В каталоге, изданном к выставке, собрано множество сопроводительных фотографий и архивных сведений про каждую из героинь, изображенных на картинах.
© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкХудожественный руководитель Московского театра мюзикла, научный руководитель факультета Высшей школы культурной политики и управления в гуманитарной сфере МГУ, специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой на выставке "Жены" в Музее русского импрессионизма в Москве.
Художественный руководитель Московского театра мюзикла, научный руководитель факультета Высшей школы культурной политики и управления в гуманитарной сфере МГУ, специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой на выставке "Жены" в Музее русского импрессионизма в Москве.
© РИА Новости / Алексей КуденкоОсобым дополнением к визуальной составляющей выставки стали специальные клоши, открыв которые можно почувствовать аромат, сопровождающий картину.
Особым дополнением к визуальной составляющей выставки стали специальные клоши, открыв которые можно почувствовать аромат, сопровождающий картину.
- Ирина Андреева
- Андрей Анненков
- Дмитрий Бабич
- Алена Березовская
- Владислав Бирюков
- Алексей Блинов
- Игорь Бочарников
- Искандер Валитов
- Сергей Варшавчик
- Дмитрий Виноградов
- Захар Виноградов
- Михаил Демурин
- Владимир Евсеев
- Елена Загородняя
- Ольга Зиновьева
- Валентин Зорин
- Ростислав Ищенко
- Дмитрий Киселев
- Вера Костамо
- Дмитрий Косырев
- Дмитрий Куликов
- Владимир Лепехин
- Федор Лукьянов
- Сергей Маркедонов
- Анастасия Мельникова
- Олег Назаров
- Игорь Николайчук
- Армен Оганесян
- Алексей Панкин
- Алексей Пилько
- Виталий Подвицкий
- Александр Рацимор
- Илья Ремесло
- Павел Родькин
- Петр Романов
- Михаил Ростовский
- Тимофей Сергейцев
- Максим Соколов
- Алёна Солнцева
- Елена Супонина
- Виталий Третьяков
- Александр Хроленко
- РИА Крым
- Россия для всех
- Дагестан. Место силы
- Наша Победа. День за днем
- История России. Новый взгляд
- Конкурс Импульс
- Социальный навигатор
- Навигатор абитуриента
- Найди меня, мама
- Год экологии
- РИА Рейтинг
- Лесопромышленный комплекс России
- Легкая промышленность
- Информационная безопасность
- WorldSkills
- Юбилейный Фестиваль "Спасская башня"
- Фестиваль Koktebel Jazz Party
- Онлайн СМИ МИА «Россия Сегодня»
Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»
© 2018 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Настоящий ресурс содержит материалы 18+