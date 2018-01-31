В Москве ликвидируют последствия сильнейшего с начала зимы снегопада. За сутки в столице выпало 10-15 сантиметров снега, на расчистку улиц, дворов и крыш были брошены все коммунальные службы. Как справляются с непогодой — в фотогалерее РИА Новости.
Уборка снега в Москве
18:0031.01.2018
09400
© РИА Новости / Владимир СергеевПерейти в фотобанкСильный снегопад начался в Москве во вторник, 30 января. Как говорят синоптики, снег в столицу принес активный циклон из Балтики.
Сильный снегопад начался в Москве во вторник, 30 января. Как говорят синоптики, снег в столицу принес активный циклон из Балтики.
© РИА Новости / Владимир СергеевПерейти в фотобанкСугробы за сутки выросли на 10-15 сантиметров. На метеостанции ВДНХ уже утром 31 января их высота составила 32-33 сантиметра, в районе МГУ — 38 сантиметров.
Сугробы за сутки выросли на 10-15 сантиметров. На метеостанции ВДНХ уже утром 31 января их высота составила 32-33 сантиметра, в районе МГУ — 38 сантиметров.
© РИА Новости / Владимир СергеевПерейти в фотобанкПрошедший снегопад стал самым сильным с начала зимы. Высота снежного покрова местами превысила январскую норму.
Прошедший снегопад стал самым сильным с начала зимы. Высота снежного покрова местами превысила январскую норму.
© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкВсе коммунальные службы столицы устраняют последствия непогоды в усиленном режиме. В уборке снега задействовано почти 14 тысяч единиц техники.
Все коммунальные службы столицы устраняют последствия непогоды в усиленном режиме. В уборке снега задействовано почти 14 тысяч единиц техники.
© РИА Новости / Владимир СергеевПерейти в фотобанкСнег осложнил дорожную ситуацию, москвичей призвали отказаться от поездок на личном транспорте.
Снег осложнил дорожную ситуацию, москвичей призвали отказаться от поездок на личном транспорте.
© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкУже по состоянию на середину дня из Москвы было вывезено более 700 кубометров снега. Это максимальное количество за нынешний зимний период.
Уже по состоянию на середину дня из Москвы было вывезено более 700 кубометров снега. Это максимальное количество за нынешний зимний период.
© РИА Новости / Владимир СергеевПерейти в фотобанкВслед за снегом в Москву может прийти похолодание. Синоптики прогнозируют мороз до 12-15 градусов ниже нуля.
Вслед за снегом в Москву может прийти похолодание. Синоптики прогнозируют мороз до 12-15 градусов ниже нуля.
© РИА Новости / Владимир СергеевПерейти в фотобанкПолностью устранить последствия снегопада коммунальные службы должны в течение двух-девяти дней с момента его окончания.
Полностью устранить последствия снегопада коммунальные службы должны в течение двух-девяти дней с момента его окончания.
© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкУборка дворов начнется после того, как от снега и наледи будут очищены кровли зданий.
Уборка дворов начнется после того, как от снега и наледи будут очищены кровли зданий.
© РИА Новости / Владимир СергеевПерейти в фотобанкПодробнее о регламенте работы столичных коммунальных служб читайте в справке РИА Новости.
Подробнее о регламенте работы столичных коммунальных служб читайте в справке РИА Новости.
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