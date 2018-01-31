Письма с фронта Василию Теркину. Карикатуры блокадного Ленинграда

Открытки выпускались тиражами порядка тысячи экземпляров. Чаще всего это были репродукции известных плакатов, а часть создавалась по мотивам литературных произведений тех лет. Таких открыток до наших дней дошло совсем немного. Работа "Закон разведчика — дерзость, решимость, быстрота и неустрашимость".

Открытки выпускались тиражами порядка тысячи экземпляров. Чаще всего это были репродукции известных плакатов, а часть создавалась по мотивам литературных произведений тех лет. Таких открыток до наших дней дошло совсем немного. Работа "Закон разведчика — дерзость, решимость, быстрота и неустрашимость".

© Из коллекции Историко-литературного музея "Вася Теркин"