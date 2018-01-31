Едкая сатира времен Великой Отечественной поддерживала бойцов на фронте и вселяла уверенность в тех, кто трудился в тылу. Открытки, плакаты и книги с карикатурами представлены на выставке "Наш смех — фрицу слезы", которая открылась в Санкт-Петербургском выставочном зале "Смольный" и приурочена к 75-летию прорыва блокады Ленинграда. Самые интересные экспонаты выставки — в фотоленте Ria.ru.
Письма с фронта Василию Теркину. Карикатуры блокадного Ленинграда
08:0031.01.2018
(обновлено: 08:14 31.01.2018)
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© Из коллекции Историко-литературного музея "Вася Теркин""Сатира и карикатуры на военно-историческую тему появились задолго до Великой Отечественной войны — во времена Отечественной войны 1812 года", — рассказывает Юлия Веретнова, начальник выставочного отдела Музейного агентства Ленинградской области. Тогда выпускали листовки, посвященные борьбе с Наполеоном и французской армией. Первая страница обложки книги "Карлушку — на мушку!"
© Из коллекции Историко-литературного музея "Вася Теркин"
"Сатира и карикатуры на военно-историческую тему появились задолго до Великой Отечественной войны — во времена Отечественной войны 1812 года", — рассказывает Юлия Веретнова, начальник выставочного отдела Музейного агентства Ленинградской области. Тогда выпускали листовки, посвященные борьбе с Наполеоном и французской армией. Первая страница обложки книги "Карлушку — на мушку!"
© Из коллекции Историко-литературного музея "Вася Теркин"Рисунок "После налета советской авиации". Директор военного завода в районе Берлина: — Интересуюсь, как бы пройти в свой кабинет...
Флит А., Лео Б. "В лоб! Сатира на фронте".
Флит А., Лео Б. "В лоб! Сатира на фронте".
© Из коллекции Историко-литературного музея "Вася Теркин"
Рисунок "После налета советской авиации". Директор военного завода в районе Берлина: — Интересуюсь, как бы пройти в свой кабинет...
Флит А., Лео Б. "В лоб! Сатира на фронте".
Флит А., Лео Б. "В лоб! Сатира на фронте".
© Из коллекции Историко-литературного музея "Вася Теркин"В XIX веке в сатирических иллюстрациях художники, по сути, опирались на традиционный лубок: враг изображался комически, а полководец (например, Кутузов) — в образе богатыря. Первая страница обложки книги Флит А. "Гансы и фрицы".
© Из коллекции Историко-литературного музея "Вася Теркин"
В XIX веке в сатирических иллюстрациях художники, по сути, опирались на традиционный лубок: враг изображался комически, а полководец (например, Кутузов) — в образе богатыря. Первая страница обложки книги Флит А. "Гансы и фрицы".
© Из коллекции Историко-литературного музея "Вася Теркин"Военные карикатуры создавались на протяжении всего XIX века — в периоды разных конфликтов. Первая страница обложки книги В. Гальб "Блиц-крик и фриц-вой".
© Из коллекции Историко-литературного музея "Вася Теркин"
Военные карикатуры создавались на протяжении всего XIX века — в периоды разных конфликтов. Первая страница обложки книги В. Гальб "Блиц-крик и фриц-вой".
© Из коллекции Историко-литературного музея "Вася Теркин"Во время Великой Отечественной эти традиции продолжились, но немного в ином ключе. "Блиц-крик".Флит А., Лео Б. "В лоб! Сатира на фронте".
© Из коллекции Историко-литературного музея "Вася Теркин"
Во время Великой Отечественной эти традиции продолжились, но немного в ином ключе. "Блиц-крик".Флит А., Лео Б. "В лоб! Сатира на фронте".
© Из коллекции В.И. Елкина"Как и раньше, к рисунку добавляли рифмованный текст. Но сами картинки стали иными — боле натуралистичными по сравнению с XIX веком", — отмечает Юлия Веретнова. Почтовая карточка "Цепные фашистские собаки (Геббельс)". Художник и автор текста — В.А. Гальба.
© Из коллекции В.И. Елкина
"Как и раньше, к рисунку добавляли рифмованный текст. Но сами картинки стали иными — боле натуралистичными по сравнению с XIX веком", — отмечает Юлия Веретнова. Почтовая карточка "Цепные фашистские собаки (Геббельс)". Художник и автор текста — В.А. Гальба.
© Из коллекции Историко-литературного музея "Вася Теркин"Сатира стала более острой и злой. "Отчасти такая натуралистичность была связана с появившимся искусством кино, которое позволяло показывать окружающий мир иначе", — считает Юлия Веретнова. Это в любом случае влияло и на изобразительное искусство. "Транспортный самолет армии Паулюса". Гальб В. "Блиц-крик и фриц-вой".
© Из коллекции Историко-литературного музея "Вася Теркин"
Сатира стала более острой и злой. "Отчасти такая натуралистичность была связана с появившимся искусством кино, которое позволяло показывать окружающий мир иначе", — считает Юлия Веретнова. Это в любом случае влияло и на изобразительное искусство. "Транспортный самолет армии Паулюса". Гальб В. "Блиц-крик и фриц-вой".
© Из коллекции Историко-литературного музея "Вася Теркин"На карикатурах было множество подробных военных деталей, вражеские солдаты зачастую изображались в виде инвалидов. Иллюстрация "Генерал на бегу" из книги Флит А. "Гансы и фрицы".
© Из коллекции Историко-литературного музея "Вася Теркин"
На карикатурах было множество подробных военных деталей, вражеские солдаты зачастую изображались в виде инвалидов. Иллюстрация "Генерал на бегу" из книги Флит А. "Гансы и фрицы".
© Из коллекции Историко-литературного музея "Вася Теркин"Благодаря знаменитой поэме Александра Твардовского мы все знаем Василия Теркина. Впервые этот персонаж появился на страницах газеты "На страже Родины" еще во время советско-финской войны. В издании был специальный раздел, где публиковались истории похождений русского бравого солдата. "В зоопарке". Текст к иллюстрации:"- Ой, мама, посмотри, сколько Геббельсов!" Газета "Красноармейская правда".
© Из коллекции Историко-литературного музея "Вася Теркин"
Благодаря знаменитой поэме Александра Твардовского мы все знаем Василия Теркина. Впервые этот персонаж появился на страницах газеты "На страже Родины" еще во время советско-финской войны. В издании был специальный раздел, где публиковались истории похождений русского бравого солдата. "В зоопарке". Текст к иллюстрации:"- Ой, мама, посмотри, сколько Геббельсов!" Газета "Красноармейская правда".
© Из коллекции Историко-литературного музея "Вася Теркин"Теркин был далеко не единственным литературным персонажем, воплощавшим образ удачливого бойца-балагура. Во время Великой Отечественной на страницах разных газет фигурировали и другие популярные герои с говорящими именами: казак Иван Гвоздев, разведчик Иван Штык, Трофим Бомба, Остап Пуля. "Микрофон и бумага".Флит А. "Гансы и фрицы".
© Из коллекции Историко-литературного музея "Вася Теркин"
Теркин был далеко не единственным литературным персонажем, воплощавшим образ удачливого бойца-балагура. Во время Великой Отечественной на страницах разных газет фигурировали и другие популярные герои с говорящими именами: казак Иван Гвоздев, разведчик Иван Штык, Трофим Бомба, Остап Пуля. "Микрофон и бумага".Флит А. "Гансы и фрицы".
© Из коллекции Историко-литературного музея "Вася Теркин"Считается, что всего таких героев-бойцов, обитавших на страницах газет, было порядка 60 — над этими образами работали разные писатели, сегодня уже мало знакомые читателям. "По беды Германии".Гальб В. "Блиц-крик и фриц-вой".
© Из коллекции Историко-литературного музея "Вася Теркин"
Считается, что всего таких героев-бойцов, обитавших на страницах газет, было порядка 60 — над этими образами работали разные писатели, сегодня уже мало знакомые читателям. "По беды Германии".Гальб В. "Блиц-крик и фриц-вой".
© Из коллекции Историко-литературного музея "Вася Теркин"В редакции газет приходили сотни писем с фронта: бойцы воспринимали литературных персонажей как реальных людей. Уже это говорит о том, насколько действенной была сатира. "На высоте положения".Рис. Л. Коростышевского. Газета "Знамя Победы".
© Из коллекции Историко-литературного музея "Вася Теркин"
В редакции газет приходили сотни писем с фронта: бойцы воспринимали литературных персонажей как реальных людей. Уже это говорит о том, насколько действенной была сатира. "На высоте положения".Рис. Л. Коростышевского. Газета "Знамя Победы".
© Из коллекции Историко-литературного музея "Вася Теркин"Практически во всех изданиях имелись свои отделы сатиры и юмора, где описывали жизнь этих персонажей. Кстати, как и имена вымышленных бойцов, названия этих газетных рубрик были яркими: "Прямой наводкой", "Беглым огнем", "Штыком балтийским". Гитлеровский "Блицкриг". Рис. худ. Кукрыниксы. Газета "Знамя Победы".
© Из коллекции Историко-литературного музея "Вася Теркин"
Практически во всех изданиях имелись свои отделы сатиры и юмора, где описывали жизнь этих персонажей. Кстати, как и имена вымышленных бойцов, названия этих газетных рубрик были яркими: "Прямой наводкой", "Беглым огнем", "Штыком балтийским". Гитлеровский "Блицкриг". Рис. худ. Кукрыниксы. Газета "Знамя Победы".
© Из коллекции Историко-литературного музея "Вася Теркин"Что касается образа врага, то Гитлера обычно сравнивали с его предшественниками, которые потерпели поражение в России: с Наполеоном и тевтонскими рыцарями времен Ледового побоища. "Фашистский "Культуртрегер". Газета "Знамя Победы", 1941 г.
© Из коллекции Историко-литературного музея "Вася Теркин"
Что касается образа врага, то Гитлера обычно сравнивали с его предшественниками, которые потерпели поражение в России: с Наполеоном и тевтонскими рыцарями времен Ледового побоища. "Фашистский "Культуртрегер". Газета "Знамя Победы", 1941 г.
© Из коллекции Историко-литературного музея "Вася Теркин"Открытки выпускались тиражами порядка тысячи экземпляров. Чаще всего это были репродукции известных плакатов, а часть создавалась по мотивам литературных произведений тех лет. Таких открыток до наших дней дошло совсем немного. Работа "Закон разведчика — дерзость, решимость, быстрота и неустрашимость".
© Из коллекции Историко-литературного музея "Вася Теркин"
Открытки выпускались тиражами порядка тысячи экземпляров. Чаще всего это были репродукции известных плакатов, а часть создавалась по мотивам литературных произведений тех лет. Таких открыток до наших дней дошло совсем немного. Работа "Закон разведчика — дерзость, решимость, быстрота и неустрашимость".
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
Некоторые карикатуры, надо отсылать в посольства фашреспгермании (фрг) каждую неделю. А то похоже немчура стала забывать кому жизнью обязана.
10:26
31.01.2018
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