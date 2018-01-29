Январь продолжает баловать москвичей настоящей зимней погодой. Синоптики прогнозируют, что последние дни месяца в столице будут снежными и теплыми. РИА Новости предлагает окунуться в атмосферу снежной столицы с помощью ретрофотографий из архива агентства.
Снежная столица. Подборка ретрофотографий заснеженной Москвы
15:1529.01.2018
(обновлено: 16:00 29.01.2018)
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© РИА Новости / Анатолий ГаранинПерейти в фотобанк1936 год. Заснеженные домики в районе Берсеневской набережной.
1936 год. Заснеженные домики в районе Берсеневской набережной.
© РИА Новости / Александр МоклецовПерейти в фотобанк1960 год. У стен Московского Кремля зимней ночью.
1960 год. У стен Московского Кремля зимней ночью.
© РИА Новости / Н. МаксимовПерейти в фотобанк1961 год. Студенты Московского высшего технического училища имени Н. Э. Баумана (МВТУ) у открытого бассейна.
1961 год. Студенты Московского высшего технического училища имени Н. Э. Баумана (МВТУ) у открытого бассейна.
© РИА Новости / Б. КолесниковПерейти в фотобанк1961 год. Воспитанники московского детского сада № 1075 на прогулке.
1961 год. Воспитанники московского детского сада № 1075 на прогулке.
© РИА Новости / Михаил ОзерскийПерейти в фотобанк1964 год. Тройка лошадей участвует в забеге на Московском ипподроме.
1964 год. Тройка лошадей участвует в забеге на Московском ипподроме.
© РИА Новости / Юрий АбрамочкинПерейти в фотобанк1965 год. Комсомольская площадь в Москве. Справа — здание Казанского вокзала.
1965 год. Комсомольская площадь в Москве. Справа — здание Казанского вокзала.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкОднако и сегодня Москва не теряет своего зимнего очарования.
Однако и сегодня Москва не теряет своего зимнего очарования.
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкЗа прошедшую ночь в столице выпало почти 15% месячной нормы осадков. На уборку улиц выехало более 10 тысяч единиц техники.
За прошедшую ночь в столице выпало почти 15% месячной нормы осадков. На уборку улиц выехало более 10 тысяч единиц техники.
Комментарии
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Старые добрые времена!
16:53
29.01.2018
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