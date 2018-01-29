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Снежная столица. Подборка ретрофотографий заснеженной Москвы

15:1529.01.2018
(обновлено: 16:00 29.01.2018)
118300
Дом Игумнова на Якиманке
Уголок старой Москвы в районе Берсеневской набережной. 1936 год
Памятник Минину и Пожарскому на Красной площади.
Здание Московского планетария
Обсерватория МГУ
У стен древнего Московского Кремля зимней ночью
Студенты Московского высшего технического училища имени Н. Э. Баумана у открытого бассейна
Воспитанники московского детского сада № 1075 на прогулке
Красная площадь в зимний вечер
Тройка лошадей участвует в забеге на Московском ипподроме
Комсомольская площадь в Москве
Дети катаются на карусели на Красной площади в Москве
Девушка фотографируется в Александровском саду в Москве
© РИА НовостиПерейти в фотобанк1895 год. Дом купца Игумнова на Якиманке. Архитектор — Иван Поздеев.Дом Игумнова на Якиманке
© РИА Новости
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1895 год. Дом купца Игумнова на Якиманке. Архитектор — Иван Поздеев.
© РИА Новости / Анатолий ГаранинПерейти в фотобанк1936 год. Заснеженные домики в районе Берсеневской набережной.Уголок старой Москвы в районе Берсеневской набережной. 1936 год
© РИА Новости / Анатолий Гаранин
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1936 год. Заснеженные домики в районе Берсеневской набережной.
© РИА Новости / ЧерновПерейти в фотобанк1956 год. Памятник Минину и Пожарскому на Красной площади.Памятник Минину и Пожарскому на Красной площади.
© РИА Новости / Чернов
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1956 год. Памятник Минину и Пожарскому на Красной площади.
© РИА Новости / Дмитрий КозловПерейти в фотобанк1956 год. Здание Московского планетария зимой.Здание Московского планетария
© РИА Новости / Дмитрий Козлов
Перейти в фотобанк
1956 год. Здание Московского планетария зимой.
© РИА Новости / Давид ШоломовичПерейти в фотобанк1958 год. Вид на МГУ со стороны обсерватории.Обсерватория МГУ
© РИА Новости / Давид Шоломович
Перейти в фотобанк
1958 год. Вид на МГУ со стороны обсерватории.
© РИА Новости / Александр МоклецовПерейти в фотобанк1960 год. У стен Московского Кремля зимней ночью.У стен древнего Московского Кремля зимней ночью
© РИА Новости / Александр Моклецов
Перейти в фотобанк
1960 год. У стен Московского Кремля зимней ночью.
© РИА Новости / Н. МаксимовПерейти в фотобанк1961 год. Студенты Московского высшего технического училища имени Н. Э. Баумана (МВТУ) у открытого бассейна.Студенты Московского высшего технического училища имени Н. Э. Баумана у открытого бассейна
© РИА Новости / Н. Максимов
Перейти в фотобанк
1961 год. Студенты Московского высшего технического училища имени Н. Э. Баумана (МВТУ) у открытого бассейна.
© РИА Новости / Б. КолесниковПерейти в фотобанк1961 год. Воспитанники московского детского сада № 1075 на прогулке.Воспитанники московского детского сада № 1075 на прогулке
© РИА Новости / Б. Колесников
Перейти в фотобанк
1961 год. Воспитанники московского детского сада № 1075 на прогулке.
© РИА Новости / И. АкуленкоПерейти в фотобанк1961 год. Красная площадь в зимний вечер.Красная площадь в зимний вечер
© РИА Новости / И. Акуленко
Перейти в фотобанк
1961 год. Красная площадь в зимний вечер.
© РИА Новости / Михаил ОзерскийПерейти в фотобанк1964 год. Тройка лошадей участвует в забеге на Московском ипподроме.Тройка лошадей участвует в забеге на Московском ипподроме
© РИА Новости / Михаил Озерский
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1964 год. Тройка лошадей участвует в забеге на Московском ипподроме.
© РИА Новости / Юрий АбрамочкинПерейти в фотобанк1965 год. Комсомольская площадь в Москве. Справа — здание Казанского вокзала.Комсомольская площадь в Москве
© РИА Новости / Юрий Абрамочкин
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1965 год. Комсомольская площадь в Москве. Справа — здание Казанского вокзала.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкОднако и сегодня Москва не теряет своего зимнего очарования.Дети катаются на карусели на Красной площади в Москве
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Однако и сегодня Москва не теряет своего зимнего очарования.
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкЗа прошедшую ночь в столице выпало почти 15% месячной нормы осадков. На уборку улиц выехало более 10 тысяч единиц техники.Девушка фотографируется в Александровском саду в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
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За прошедшую ночь в столице выпало почти 15% месячной нормы осадков. На уборку улиц выехало более 10 тысяч единиц техники.
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Январь продолжает баловать москвичей настоящей зимней погодой. Синоптики прогнозируют, что последние дни месяца в столице будут снежными и теплыми. РИА Новости предлагает окунуться в атмосферу снежной столицы с помощью ретрофотографий из архива агентства.

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Test Testov
Старые добрые времена!
16:53
29.01.2018
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