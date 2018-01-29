В США объявили лауреатов 60-й церемонии вручения наград американской Академии звукозаписи. Гости и победители юбилейной "Грэмми" — в фотоленте Ria.ru.
Гости и победители юбилейной "Грэмми"
14:2629.01.2018
(обновлено: 15:28 29.01.2018)
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© AFP 2018 / Timothy A. ClaryЮбилейная церемония вручения наград американской Академии звукозаписи "Грэмми" проходила в этом году в "Мэдисон Сквер Гарден" в Нью-Йорке.
Юбилейная церемония вручения наград американской Академии звукозаписи "Грэмми" проходила в этом году в "Мэдисон Сквер Гарден" в Нью-Йорке.
© AP Photo / Invision/Matt SaylesНа церемонии Элтон Джон, который недавно объявил об окончании гастрольной деятельности, выступил в дуэте с Майли Сайрус.
© AP Photo / Invision/Matt Sayles
На церемонии Элтон Джон, который недавно объявил об окончании гастрольной деятельности, выступил в дуэте с Майли Сайрус.
© AFP 2018 / Angela Weiss Немецкая модель Хейди Клум на 60-й церемонии "Грэмми" проявилась в полупрозрачном платье от Ashi Couture.
Немецкая модель Хейди Клум на 60-й церемонии "Грэмми" проявилась в полупрозрачном платье от Ashi Couture.
© AP Photo / Invision/Matt SaylesБруно Марс получил шесть статуэток "Грэмми", в том числе, за лучший альбом, лучшую запись и лучшую песню года.
© AP Photo / Invision/Matt Sayles
Бруно Марс получил шесть статуэток "Грэмми", в том числе, за лучший альбом, лучшую запись и лучшую песню года.
© AFP 2018 / Angela Weiss На красной ковровой дорожке церемонии звезды позировали фотографам с белыми розами в руках - "символом надежды, мира, сочувствия и протеста" - в знак поддержки движения Timeʼs Up, созданного для защиты жертв сексуальных домогательств и дискриминации.
На красной ковровой дорожке церемонии звезды позировали фотографам с белыми розами в руках - "символом надежды, мира, сочувствия и протеста" - в знак поддержки движения Timeʼs Up, созданного для защиты жертв сексуальных домогательств и дискриминации.
© AFP 2018 / Invision/ Charles SykesМайкл Паркс, Дженнифер Лаура Томпсон, Рейчел Бэй Джонс и Кристолин Ллойд получили "Грэмми" за лучший музыкальный альбом, созданный на основе театрального мюзикла "Дорогой Эван Хансен").
Майкл Паркс, Дженнифер Лаура Томпсон, Рейчел Бэй Джонс и Кристолин Ллойд получили "Грэмми" за лучший музыкальный альбом, созданный на основе театрального мюзикла "Дорогой Эван Хансен").
© AP Photo / Invision/Matt SaylesСамая популярная песня 2017 года Despacito не получила ни одной статуэтки "Грэмми", хотя была номинирована в трех категориях: "Лучшее выступление поп-дуэта или группы", "Лучшая песня" и "Запись года". Однако это не помешало музыкантом весьма удачно выступить на церемонии.
© AP Photo / Invision/Matt Sayles
Самая популярная песня 2017 года Despacito не получила ни одной статуэтки "Грэмми", хотя была номинирована в трех категориях: "Лучшее выступление поп-дуэта или группы", "Лучшая песня" и "Запись года". Однако это не помешало музыкантом весьма удачно выступить на церемонии.
© REUTERS / Lucas JacksonКендрик Ламар стал победителем в четырех номинациях, в том числе за лучший рэп-альбом и за лучшую рэп-композицию. Кроме того, клип на его песню Humble был признан лучшим музыкальным видео года.
Кендрик Ламар стал победителем в четырех номинациях, в том числе за лучший рэп-альбом и за лучшую рэп-композицию. Кроме того, клип на его песню Humble был признан лучшим музыкальным видео года.
© REUTERS / Carlo AllegriАмериканская певица Лиза Лоб получила "Грэмми" за лучший альбом для детей Feel What U Feel.
Американская певица Лиза Лоб получила "Грэмми" за лучший альбом для детей Feel What U Feel.
© AFP 2018 / Jewel SamadКубино-американская певица Камила Кабельо на 60-й церемонии "Грэмми" появилась в красном платье от Vivienne Westwood.
Кубино-американская певица Камила Кабельо на 60-й церемонии "Грэмми" появилась в красном платье от Vivienne Westwood.
© AP Photo / Invision/Matt SaylesСтинг на церемонии исполнил свою легендарную песню Englishman In New York.
© AP Photo / Invision/Matt Sayles
Стинг на церемонии исполнил свою легендарную песню Englishman In New York.
© AFP 2018 / Jewel SamadАмериканская певица Ашанти на 60-ю церемонию "Грэмми" пришла в "золотом" платье от ливанского дизайнера Эли Мади.
Американская певица Ашанти на 60-ю церемонию "Грэмми" пришла в "золотом" платье от ливанского дизайнера Эли Мади.
© AFP 2018 / Jewel Samad Популярный рэп-исполнитель Тайлер на "Грэмми" надел шапку-ушанку с изображением серпа и молота. Его диск Flower Boy номинировался на "Лучший рэп-альбом года", но приз не взял.
Популярный рэп-исполнитель Тайлер на "Грэмми" надел шапку-ушанку с изображением серпа и молота. Его диск Flower Boy номинировался на "Лучший рэп-альбом года", но приз не взял.
© REUTERS / Lucas JacksonЛучшей песней года была названа композиция That’s what I like п
американского певца Бруно Марса.
американского певца Бруно Марса.
Лучшей песней года была названа композиция That’s what I like п
американского певца Бруно Марса.
американского певца Бруно Марса.
© AP Photo / Invision/Evan AgostiniПевица Джессика Андреа и музыкант Лоджик на 60-й церемонии "Грэмми".
© AP Photo / Invision/Evan Agostini
Певица Джессика Андреа и музыкант Лоджик на 60-й церемонии "Грэмми".
© AP Photo / Invision/Matt SaylesПинк на церемонии исполнила композицию Wild Hearts Can't Be Broken.
© AP Photo / Invision/Matt Sayles
Пинк на церемонии исполнила композицию Wild Hearts Can't Be Broken.
© AFP 2018 / Don Emmert Американская группа Portugal. The Man получили "Грэмми" в номинации "Лучшее поп-исполнение дуэтом/группой" за песню Feel It Still.
Американская группа Portugal. The Man получили "Грэмми" в номинации "Лучшее поп-исполнение дуэтом/группой" за песню Feel It Still.
© AFP 2018 / Timothy A. ClaryРианна в дуэте с Кендриком Ламаром взяла "Грэмми" за лучшее рэп-выступление с песней LOYALTY.
Рианна в дуэте с Кендриком Ламаром взяла "Грэмми" за лучшее рэп-выступление с песней LOYALTY.
© REUTERS / Carlo AllegriЛучшим новым исполнителем по версии академии звукозаписи США стала канадская соул-исполнительница Алессия Кара.
Лучшим новым исполнителем по версии академии звукозаписи США стала канадская соул-исполнительница Алессия Кара.
© REUTERS / Lucas JacksonАмериканская певица Кеша исполнила в сопровождении "Хора сопротивления и возрождения" композицию Praying.
Американская певица Кеша исполнила в сопровождении "Хора сопротивления и возрождения" композицию Praying.
© AFP 2018 / Angela WeissАмериканский актер и певец Донни Уолберг и его жена, актриса и телеведущая Дженни Маккарти на 60-й церемонии "Грэмми".
Американский актер и певец Донни Уолберг и его жена, актриса и телеведущая Дженни Маккарти на 60-й церемонии "Грэмми".
© AFP 2018 / Angela WeissПевица Джой Вилла пришла на церемонию в белом платье, на подоле которого был нарисован ребенок в утробе матери. В руках певица держала сумочку с надписью "Выбирайте жизнь".
Певица Джой Вилла пришла на церемонию в белом платье, на подоле которого был нарисован ребенок в утробе матери. В руках певица держала сумочку с надписью "Выбирайте жизнь".
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