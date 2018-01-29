Гости и победители юбилейной "Грэмми"

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Самая популярная песня 2017 года Despacito не получила ни одной статуэтки "Грэмми", хотя была номинирована в трех категориях: "Лучшее выступление поп-дуэта или группы", "Лучшая песня" и "Запись года". Однако это не помешало музыкантом весьма удачно выступить на церемонии.