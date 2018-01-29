В Ленинградской области открылся музей-панорама "Прорыв"
12:3029.01.2018
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© РИА Новости / Александр ГальперинПерейти в фотобанкТрехмерная панорама "Прорыв", созданная к 75-летию прорыва блокады Ленинграда, в минувшие выходные была открыта для посетителей.
Трехмерная панорама "Прорыв", созданная к 75-летию прорыва блокады Ленинграда, в минувшие выходные была открыта для посетителей.
© РИА Новости / Александр ГальперинПерейти в фотобанкСтроительство павильона для нового музея началось в сентябре 2015 года возле старого здания диорамы "Прорыв блокады Ленинграда".
Строительство павильона для нового музея началось в сентябре 2015 года возле старого здания диорамы "Прорыв блокады Ленинграда".
© РИА Новости / Александр ГальперинПерейти в фотобанкВсе работы по созданию экспозиции проводились за счет средств областного бюджета.
Все работы по созданию экспозиции проводились за счет средств областного бюджета.
© РИА Новости / Александр ГальперинПерейти в фотобанкВ павильоне была создана трехмерная историко-художественная панорама "Прорыв". Элементы экспозиции сопровождают видеоинсталляции.
В павильоне была создана трехмерная историко-художественная панорама "Прорыв". Элементы экспозиции сопровождают видеоинсталляции.
© РИА Новости / Александр ГальперинПерейти в фотобанкЭкспозиция музея-панорамы состоит из двух залов. В первом, мультимедийном, посетителям показывают видеохронику пяти попыток прорыва блокады советскими войсками и анимированный фильм о жизни города в те дни.
Экспозиция музея-панорамы состоит из двух залов. В первом, мультимедийном, посетителям показывают видеохронику пяти попыток прорыва блокады советскими войсками и анимированный фильм о жизни города в те дни.
© РИА Новости / Александр ГальперинПерейти в фотобанкВо втором зале на площади 500 квадратных метров развернута экспозиция, повествующая о событиях 13 января 1943 года - второго дня операции "Искра", когда 67-й армия Ленинградского фронта вела наступление на Невском пятачке в районе деревни Арбузово.
Во втором зале на площади 500 квадратных метров развернута экспозиция, повествующая о событиях 13 января 1943 года - второго дня операции "Искра", когда 67-й армия Ленинградского фронта вела наступление на Невском пятачке в районе деревни Арбузово.
© РИА Новости / Александр ГальперинПерейти в фотобанкПеред зрителями предстает береговая линия, изрытая траншеями и воронками, поле боя усеяно предметами военного снаряжения и фрагментами вооружения.
Перед зрителями предстает береговая линия, изрытая траншеями и воронками, поле боя усеяно предметами военного снаряжения и фрагментами вооружения.
© РИА Новости / Александр ГальперинПерейти в фотобанкОсобое внимание создатели выставки уделили образам бойцов. В воссоздаваемой сцене боя представлено более 30 фигур участников событий, художники стремились придать их лицам портретное сходство с их прототипами, используя фотографии.
Особое внимание создатели выставки уделили образам бойцов. В воссоздаваемой сцене боя представлено более 30 фигур участников событий, художники стремились придать их лицам портретное сходство с их прототипами, используя фотографии.
© РИА Новости / Александр ГальперинПерейти в фотобанкЭкспозиция включает в себя полномасштабные макеты советских танков БТ-5 и Т-26, немецкого самолета Junkers Ju-87, противотанковой пушки образца 1941 года.
Экспозиция включает в себя полномасштабные макеты советских танков БТ-5 и Т-26, немецкого самолета Junkers Ju-87, противотанковой пушки образца 1941 года.
© РИА Новости / Александр ГальперинПерейти в фотобанкОбщий фон на стенах выполнен при помощи цифровой широкоформатной печати, а отдельные детали прорисованы художниками вручную.
Общий фон на стенах выполнен при помощи цифровой широкоформатной печати, а отдельные детали прорисованы художниками вручную.
© РИА Новости / Александр ГальперинПерейти в фотобанкОсматривая панораму, посетитель перемещается по траншеям. Для большего эффекта и повышения ощущения вовлечения в описанные события на выставке есть звуковое сопровождение.
Осматривая панораму, посетитель перемещается по траншеям. Для большего эффекта и повышения ощущения вовлечения в описанные события на выставке есть звуковое сопровождение.
© РИА Новости / Александр ГальперинПерейти в фотобанкВ воскресенье трехмерную панораму "Прорыв", созданную к 75-летию окончания блокады Ленинграда, посетили более трех тысяч человек.
В воскресенье трехмерную панораму "Прорыв", созданную к 75-летию окончания блокады Ленинграда, посетили более трех тысяч человек.
Новый музей-панорама "Прорыв" открылся на территории Кировского заповедника к 75-летию прорыва блокады Ленинграда. Первые посетители новой экспозиции — в фотоленте Ria.ru.
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