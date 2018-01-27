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Самые яркие снимки конкурса Outdoor Photographer of the Year

09:3027.01.2018
(обновлено: 09:33 27.01.2018)
02250
Работа фотографа Witold Ziomek
Работа фотографа Mikolaj Nowachi
Работа фотографа Andy Holliman
Работа фотографа Saeed Rashid
Работа фотографа Simon Baxter
Работа фотографа Tom Sweetman
Работа фотографа Jose Fragozo
Работа фотографа William Mallett
Работа фотографа Josiah Launstein
© Фото : Witold Ziomek/ Outdoor Photographer of the yearПобедителем конкурса Outdoor Photographer of the year в категории "У кромки воды" стала работа "Долина Тора" фотографа Витольда Цимека из Польши. Снимок сделан на юге Исландии.Работа фотографа Witold Ziomek
© Фото : Witold Ziomek/ Outdoor Photographer of the year
Победителем конкурса Outdoor Photographer of the year в категории "У кромки воды" стала работа "Долина Тора" фотографа Витольда Цимека из Польши. Снимок сделан на юге Исландии.
© Фото : Mikolaj Nowachi/ Outdoor Photographer of the yearПобедителем конкурса в категории "Жить приключениями" стала работа "Балтийское море" польского фотографа Миколая Новачи. Снимок был сделан на яхте в открытом море где-то между шведским островом Утклиппан и датским островом Кристиансо.Работа фотографа Mikolaj Nowachi
© Фото : Mikolaj Nowachi/ Outdoor Photographer of the year
Победителем конкурса в категории "Жить приключениями" стала работа "Балтийское море" польского фотографа Миколая Новачи. Снимок был сделан на яхте в открытом море где-то между шведским островом Утклиппан и датским островом Кристиансо.
© Фото : Andy Holliman/ Outdoor Photographer of the yearВ категории "Дух путешествий" победителем стала работа "Аэропорт Кангерлуссуак" фотографа из Великобритании Энди Холлимана. Снимок сделан в крупнейшей воздушной гавани Гренландии.Работа фотографа Andy Holliman
© Фото : Andy Holliman/ Outdoor Photographer of the year
В категории "Дух путешествий" победителем стала работа "Аэропорт Кангерлуссуак" фотографа из Великобритании Энди Холлимана. Снимок сделан в крупнейшей воздушной гавани Гренландии.
© Фото : Saeed Rashid/ Outdoor Photographer of the yearПобедителем конкурса в категории "Подводная экспозиция" стала работа "Солодовый хирург" фотографа из Великобритании Саида Рашида. Снимок сделан в районе рифовой системы Фьюри-Шоалз в Красном море.Работа фотографа Saeed Rashid
© Фото : Saeed Rashid/ Outdoor Photographer of the year
Победителем конкурса в категории "Подводная экспозиция" стала работа "Солодовый хирург" фотографа из Великобритании Саида Рашида. Снимок сделан в районе рифовой системы Фьюри-Шоалз в Красном море.
© Фото : Simon Baxter/ Outdoor Photographer of the yearПобедителем конкурса в категории "Свет на земле" стала работа "Норт-Йоркшир" фотографа из Великобритании Саймона Бакстера. Снимок сделан в начале апреля в графстве Норт-Йоркшир на севере Англии.Работа фотографа Simon Baxter
© Фото : Simon Baxter/ Outdoor Photographer of the year
Победителем конкурса в категории "Свет на земле" стала работа "Норт-Йоркшир" фотографа из Великобритании Саймона Бакстера. Снимок сделан в начале апреля в графстве Норт-Йоркшир на севере Англии.
© Фото : Tom Sweetman/ Outdoor Photographer of the yearВ категории "Вид сверху" победу одержала работа "Чиангмай" фотографа из Великобритании Тома Свитмана. Снимок был сделан дроном на берегу реки Пинг в тайском городе Чиангмай.Работа фотографа Tom Sweetman
© Фото : Tom Sweetman/ Outdoor Photographer of the year
В категории "Вид сверху" победу одержала работа "Чиангмай" фотографа из Великобритании Тома Свитмана. Снимок был сделан дроном на берегу реки Пинг в тайском городе Чиангмай.
© Фото : Jose Fragozo/ Outdoor Photographer of the yearПобедителем конкурса в категории "Понимание дикой природы" стала работа "Национальный Парк Найроби" фотографа из Португалии Хосе Фрагозо. Снимок сделан во время проливных дождей в Кении.Работа фотографа Jose Fragozo
© Фото : Jose Fragozo/ Outdoor Photographer of the year
Победителем конкурса в категории "Понимание дикой природы" стала работа "Национальный Парк Найроби" фотографа из Португалии Хосе Фрагозо. Снимок сделан во время проливных дождей в Кении.
© Фото : William Mallett/ Outdoor Photographer of the yearВ категории "Микромир" победила работа британца Уильяма Маллетта. На снимке, сделанном в городе Сафрон-Уолден, - заросли спаржи, растущие во дворе фотографа, которые стали домом для многих живых существ.Работа фотографа William Mallett
© Фото : William Mallett/ Outdoor Photographer of the year
В категории "Микромир" победила работа британца Уильяма Маллетта. На снимке, сделанном в городе Сафрон-Уолден, - заросли спаржи, растущие во дворе фотографа, которые стали домом для многих живых существ.
© Фото : Josiah Launstein/ Outdoor Photographer of the yearПобедителем конкурса в категории "Молодой фотограф" стал Джошуа Лаунштейн из Канады. На его снимке запечатлен толсторогий баран, живущий в горах Британской Колумбии.Работа фотографа Josiah Launstein
© Фото : Josiah Launstein/ Outdoor Photographer of the year
Победителем конкурса в категории "Молодой фотограф" стал Джошуа Лаунштейн из Канады. На его снимке запечатлен толсторогий баран, живущий в горах Британской Колумбии.
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В Великобритании подвели итоги ежегодного конкурса Outdoor Photographer of the year, в котором соревнуются работы, сделанные во время путешествий в дикой природе. Жюри выбирало победителей из 18 тысяч кадров, сделанных профессиональными фотографами и любителями из более чем 60 стран. Главный победитель конкурса и работа, занявшая второе место, станут известны во время фотошоу в Бирмингеме 17 марта 2018 года. Пока же организаторы опубликовали работы, занявшие первые места в девяти категориях. Призеры конкурса — в фотоленте Ria.ru.

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