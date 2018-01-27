В Великобритании подвели итоги ежегодного конкурса Outdoor Photographer of the year, в котором соревнуются работы, сделанные во время путешествий в дикой природе. Жюри выбирало победителей из 18 тысяч кадров, сделанных профессиональными фотографами и любителями из более чем 60 стран. Главный победитель конкурса и работа, занявшая второе место, станут известны во время фотошоу в Бирмингеме 17 марта 2018 года. Пока же организаторы опубликовали работы, занявшие первые места в девяти категориях. Призеры конкурса — в фотоленте Ria.ru.
Самые яркие снимки конкурса Outdoor Photographer of the Year
09:3027.01.2018
(обновлено: 09:33 27.01.2018)
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© Фото : Witold Ziomek/ Outdoor Photographer of the yearПобедителем конкурса Outdoor Photographer of the year в категории "У кромки воды" стала работа "Долина Тора" фотографа Витольда Цимека из Польши. Снимок сделан на юге Исландии.
© Фото : Witold Ziomek/ Outdoor Photographer of the year
Победителем конкурса Outdoor Photographer of the year в категории "У кромки воды" стала работа "Долина Тора" фотографа Витольда Цимека из Польши. Снимок сделан на юге Исландии.
© Фото : Mikolaj Nowachi/ Outdoor Photographer of the yearПобедителем конкурса в категории "Жить приключениями" стала работа "Балтийское море" польского фотографа Миколая Новачи. Снимок был сделан на яхте в открытом море где-то между шведским островом Утклиппан и датским островом Кристиансо.
© Фото : Mikolaj Nowachi/ Outdoor Photographer of the year
Победителем конкурса в категории "Жить приключениями" стала работа "Балтийское море" польского фотографа Миколая Новачи. Снимок был сделан на яхте в открытом море где-то между шведским островом Утклиппан и датским островом Кристиансо.
© Фото : Andy Holliman/ Outdoor Photographer of the yearВ категории "Дух путешествий" победителем стала работа "Аэропорт Кангерлуссуак" фотографа из Великобритании Энди Холлимана. Снимок сделан в крупнейшей воздушной гавани Гренландии.
© Фото : Andy Holliman/ Outdoor Photographer of the year
В категории "Дух путешествий" победителем стала работа "Аэропорт Кангерлуссуак" фотографа из Великобритании Энди Холлимана. Снимок сделан в крупнейшей воздушной гавани Гренландии.
© Фото : Saeed Rashid/ Outdoor Photographer of the yearПобедителем конкурса в категории "Подводная экспозиция" стала работа "Солодовый хирург" фотографа из Великобритании Саида Рашида. Снимок сделан в районе рифовой системы Фьюри-Шоалз в Красном море.
© Фото : Saeed Rashid/ Outdoor Photographer of the year
Победителем конкурса в категории "Подводная экспозиция" стала работа "Солодовый хирург" фотографа из Великобритании Саида Рашида. Снимок сделан в районе рифовой системы Фьюри-Шоалз в Красном море.
© Фото : Simon Baxter/ Outdoor Photographer of the yearПобедителем конкурса в категории "Свет на земле" стала работа "Норт-Йоркшир" фотографа из Великобритании Саймона Бакстера. Снимок сделан в начале апреля в графстве Норт-Йоркшир на севере Англии.
© Фото : Simon Baxter/ Outdoor Photographer of the year
Победителем конкурса в категории "Свет на земле" стала работа "Норт-Йоркшир" фотографа из Великобритании Саймона Бакстера. Снимок сделан в начале апреля в графстве Норт-Йоркшир на севере Англии.
© Фото : Tom Sweetman/ Outdoor Photographer of the yearВ категории "Вид сверху" победу одержала работа "Чиангмай" фотографа из Великобритании Тома Свитмана. Снимок был сделан дроном на берегу реки Пинг в тайском городе Чиангмай.
© Фото : Tom Sweetman/ Outdoor Photographer of the year
В категории "Вид сверху" победу одержала работа "Чиангмай" фотографа из Великобритании Тома Свитмана. Снимок был сделан дроном на берегу реки Пинг в тайском городе Чиангмай.
© Фото : Jose Fragozo/ Outdoor Photographer of the yearПобедителем конкурса в категории "Понимание дикой природы" стала работа "Национальный Парк Найроби" фотографа из Португалии Хосе Фрагозо. Снимок сделан во время проливных дождей в Кении.
© Фото : Jose Fragozo/ Outdoor Photographer of the year
Победителем конкурса в категории "Понимание дикой природы" стала работа "Национальный Парк Найроби" фотографа из Португалии Хосе Фрагозо. Снимок сделан во время проливных дождей в Кении.
© Фото : William Mallett/ Outdoor Photographer of the yearВ категории "Микромир" победила работа британца Уильяма Маллетта. На снимке, сделанном в городе Сафрон-Уолден, - заросли спаржи, растущие во дворе фотографа, которые стали домом для многих живых существ.
© Фото : William Mallett/ Outdoor Photographer of the year
В категории "Микромир" победила работа британца Уильяма Маллетта. На снимке, сделанном в городе Сафрон-Уолден, - заросли спаржи, растущие во дворе фотографа, которые стали домом для многих живых существ.
© Фото : Josiah Launstein/ Outdoor Photographer of the yearПобедителем конкурса в категории "Молодой фотограф" стал Джошуа Лаунштейн из Канады. На его снимке запечатлен толсторогий баран, живущий в горах Британской Колумбии.
© Фото : Josiah Launstein/ Outdoor Photographer of the year
Победителем конкурса в категории "Молодой фотограф" стал Джошуа Лаунштейн из Канады. На его снимке запечатлен толсторогий баран, живущий в горах Британской Колумбии.
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