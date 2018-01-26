Открытие фестиваля "Первозданная Россия"

В рамках фестиваля "Первозданная Россия" 5 февраля пройдет День моря, во время которого выступят известные российские исследователи и путешественники. А 10 февраля посетителей ждет День птиц, когда сотрудники заповедников расскажут о программах исследования и сохранения диких видов, а фотографы-натуралисты поведают о секретах съемки пернатых.