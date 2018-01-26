В Центральном доме художника 26 января стартовал пятый общероссийский фестиваль "Первозданная Россия". Международное информационное агентство "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером фестиваля. Открытие экспозиции — в фотоленте Ria.ru.
Открытие фестиваля "Первозданная Россия"
14:3826.01.2018
(обновлено: 15:45 26.01.2018)
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© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкВ Центральном доме художника на Крымской валу можно увидеть сто лучших работ фотокорреспондентов МИА "Россия сегодня", посвященных дикой природе.
В Центральном доме художника на Крымской валу можно увидеть сто лучших работ фотокорреспондентов МИА "Россия сегодня", посвященных дикой природе.
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкВ экспозиции представлены пейзажи из самых разных уголков страны, а также "портреты" диких животных.
В экспозиции представлены пейзажи из самых разных уголков страны, а также "портреты" диких животных.
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкДля репортеров медиагруппы "Россия сегодня" участие в фестивале "Первозданная Россия" - награда, и возможность получить гарантированное удовольствие от того, что они делают, отметил на открытии выставки Глава фотослужбы МИА "Россия сегодня" Александр Штоль.
Для репортеров медиагруппы "Россия сегодня" участие в фестивале "Первозданная Россия" - награда, и возможность получить гарантированное удовольствие от того, что они делают, отметил на открытии выставки Глава фотослужбы МИА "Россия сегодня" Александр Штоль.
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкВ рамках фестиваля будут представлены несколько спецпроектов: выставка финалистов и победителей престижного конкурса природной фотографии Wildlife Photographer of the Year, гостевая экспозиция лучших шведских фотографов, фотопроект "Антарктида", а также снимки из космоса космонавта Сергея Рязанского и 30 кадров-победителей всероссийского конкурса юных фотографов.
В рамках фестиваля будут представлены несколько спецпроектов: выставка финалистов и победителей престижного конкурса природной фотографии Wildlife Photographer of the Year, гостевая экспозиция лучших шведских фотографов, фотопроект "Антарктида", а также снимки из космоса космонавта Сергея Рязанского и 30 кадров-победителей всероссийского конкурса юных фотографов.
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковВ выходные, 27-28 января, российские фотографы дикой природы в рамках фестиваля проведут встречи на которых расскажу о съемке природы в различных условиях, климате и ландшафтах.
В выходные, 27-28 января, российские фотографы дикой природы в рамках фестиваля проведут встречи на которых расскажу о съемке природы в различных условиях, климате и ландшафтах.
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкДень волонтера при поддержке эколого-просветительского центра "Заповедники" пройдет на фестивале 3 февраля.
День волонтера при поддержке эколого-просветительского центра "Заповедники" пройдет на фестивале 3 февраля.
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковНа открытии пятого Общероссийского фестиваля природы "Первозданная Россия" выступил специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов. Он отметил тяжелый труд фотографов-натуралистов, которым иногда неделями в сложнейших условиях вдали от цивилизации приходится ждать удачного кадра.
На открытии пятого Общероссийского фестиваля природы "Первозданная Россия" выступил специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов. Он отметил тяжелый труд фотографов-натуралистов, которым иногда неделями в сложнейших условиях вдали от цивилизации приходится ждать удачного кадра.
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкВ рамках фестиваля "Первозданная Россия" 5 февраля пройдет День моря, во время которого выступят известные российские исследователи и путешественники. А 10 февраля посетителей ждет День птиц, когда сотрудники заповедников расскажут о программах исследования и сохранения диких видов, а фотографы-натуралисты поведают о секретах съемки пернатых.
В рамках фестиваля "Первозданная Россия" 5 февраля пройдет День моря, во время которого выступят известные российские исследователи и путешественники. А 10 февраля посетителей ждет День птиц, когда сотрудники заповедников расскажут о программах исследования и сохранения диких видов, а фотографы-натуралисты поведают о секретах съемки пернатых.
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкВ День защитника отечества, 23 февраля, гостей "Первозданной России" ждет традиционный день народов Севера, а закроют фестиваль научные выходные. В эти дни молодые ученые проведут серию научно-популярных лекций и научных представлений.
В День защитника отечества, 23 февраля, гостей "Первозданной России" ждет традиционный день народов Севера, а закроют фестиваль научные выходные. В эти дни молодые ученые проведут серию научно-популярных лекций и научных представлений.
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковЭкспозиция фестиваля "Первозданная Россия" будет работать в Центральном доме художника в Москве до 25 февраля, а потом отправится в другие российские города.
Экспозиция фестиваля "Первозданная Россия" будет работать в Центральном доме художника в Москве до 25 февраля, а потом отправится в другие российские города.
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПосол Швеции в России Петер Эриксон на открытии V общероссийского фестиваля природы "Первозданная Россия" в Центральном доме художника в Москве.
Посол Швеции в России Петер Эриксон на открытии V общероссийского фестиваля природы "Первозданная Россия" в Центральном доме художника в Москве.
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковЗаядлый фотоохотник и путешественник, автор книг "Живая природа России", "Птицы России" и "Мои знакомые леопарды" Валерий Малеев был удостоен диплома МИА "Россия сегодня" "За весомый вклад в развитие и популяризацию природной фотографии России".
Заядлый фотоохотник и путешественник, автор книг "Живая природа России", "Птицы России" и "Мои знакомые леопарды" Валерий Малеев был удостоен диплома МИА "Россия сегодня" "За весомый вклад в развитие и популяризацию природной фотографии России".
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