Ria.ru предлагает вниманию читателей самые яркие и эмоциональные фотографии, сделанные корреспондентами мировых агентств на уходящей неделе.
Лучшие фото недели: российские морозы, парижская мода и тигриный поцелуй
14:0626.01.2018
(обновлено: 14:07 26.01.2018)
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© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин во время посещения музея "Дом Высоцкого на Таганке" зашел на генеральную репетицию театральной постановки "Здравствуйте, Владимир Высоцкий!"
Президент России Владимир Путин во время посещения музея "Дом Высоцкого на Таганке" зашел на генеральную репетицию театральной постановки "Здравствуйте, Владимир Высоцкий!"
© РИА Новости / Жюльен МаттиаПерейти в фотобанкОдна из парижских улиц, затопленная из-за прошедших ливневых дождей.
Одна из парижских улиц, затопленная из-за прошедших ливневых дождей.
© AFP 2018 / Kelly NylandАктриса Самара Уивинг на ежегодной церемонии вручения премии Гильдии киноактеров в Лос-Анджелесе.
Актриса Самара Уивинг на ежегодной церемонии вручения премии Гильдии киноактеров в Лос-Анджелесе.
© REUTERS / StringerТри человека погибли, еще десять серьезно пострадали в результате крушения поезда на севере Италии.
Три человека погибли, еще десять серьезно пострадали в результате крушения поезда на севере Италии.
© REUTERS / Hannibal HanschkeКанцлер Германии Ангела Меркель на приеме делегаций карнавальных обществ в Берлине.
Канцлер Германии Ангела Меркель на приеме делегаций карнавальных обществ в Берлине.
© AFP 2018 / Bulent KilicДевочка выглядывает из окна автомобиля во время стягивания войск турецкой армии к границе с Сирией.
Девочка выглядывает из окна автомобиля во время стягивания войск турецкой армии к границе с Сирией.
© РИА Новости / Максим БогодвидПерейти в фотобанкУчастницы конкурса красоты "Мисс Татарстан-2018" выступают в Казани.
Участницы конкурса красоты "Мисс Татарстан-2018" выступают в Казани.
© AFP 2018 / Juan BarretoПротестующий бросает коктейль Молотова в ОМОН во время столкновений в Каракасе, связанных с ликвидацией мятежного полицейского Оскара Переса.
Протестующий бросает коктейль Молотова в ОМОН во время столкновений в Каракасе, связанных с ликвидацией мятежного полицейского Оскара Переса.
© РИА Новости / Нина ЗотинаПерейти в фотобанкСотрудница "Совариума" в горно-туристическом центре "Газпром" в Сочи.
Сотрудница "Совариума" в горно-туристическом центре "Газпром" в Сочи.
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкСпортсмены клуба закаливания и зимнего плавания не испугались температуры -36 градусов в Новосибирске и отправились на озеро.
Спортсмены клуба закаливания и зимнего плавания не испугались температуры -36 градусов в Новосибирске и отправились на озеро.
© REUTERS / Charles PlatiauПоказ коллекции дизайнера Бертрана Гийона в рамках Недели высокой моды в Париже.
Показ коллекции дизайнера Бертрана Гийона в рамках Недели высокой моды в Париже.
© AFP 2018 / Orlando SierraУчастница протестов против переизбрания Хуана Орландо Эрнандеса на пост президента Гондураса.
Участница протестов против переизбрания Хуана Орландо Эрнандеса на пост президента Гондураса.
© РИА Новости / Владимир ПесняПерейти в фотобанкРоссийская фигуристка Евгения Медведева выступает с произвольной программой на чемпионате Европы в Москве.
Российская фигуристка Евгения Медведева выступает с произвольной программой на чемпионате Европы в Москве.
© AFP 2018 / Eric FeferbergАктивистка Femen пытается ворваться на демонстрацию "Марш за жизнь" в Париже, участники которой выступают против абортов.
Активистка Femen пытается ворваться на демонстрацию "Марш за жизнь" в Париже, участники которой выступают против абортов.
© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкУчастник велопарада Дедов Морозов на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге.
Участник велопарада Дедов Морозов на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге.
© AFP 2018 / Gulshan Khan Победительница международного конкурса красоты "Мисс Вселенная 2017" Деми-Ли Нель-Питерс.
Победительница международного конкурса красоты "Мисс Вселенная 2017" Деми-Ли Нель-Питерс.
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкУчастница первой международной "Гонки Героев", проходящей на северной петле трассы Нюрбургринг в Германии.
Участница первой международной "Гонки Героев", проходящей на северной петле трассы Нюрбургринг в Германии.
© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкУчастницы группы поддержки перед началом матча, посвященного 90-летию Александра Гомельского, в Универсальном спортивном комплексе ЦСКА в Москве.
Участницы группы поддержки перед началом матча, посвященного 90-летию Александра Гомельского, в Универсальном спортивном комплексе ЦСКА в Москве.
© РИА Новости / Сергей МамонтовПерейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин на Уфимском моторостроительном производственном объединении.
Президент России Владимир Путин на Уфимском моторостроительном производственном объединении.
© РИА Новости / Сергей ПятаковПерейти в фотобанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл проводит праздничную литургию в Домовом храме мученицы Татианы на Моховой в день российского студенчества.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл проводит праздничную литургию в Домовом храме мученицы Татианы на Моховой в день российского студенчества.
© РИА Новости / Владимир ВяткинПерейти в фотобанкЛебеди-кликуны зимуют на озере Светлое, расположенном на территории государственного природного комплексного заказника "Лебединый" в Алтайском крае.
Лебеди-кликуны зимуют на озере Светлое, расположенном на территории государственного природного комплексного заказника "Лебединый" в Алтайском крае.
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкСело Новолуговое в пригороде Новосибирска во время сильных морозов.
Село Новолуговое в пригороде Новосибирска во время сильных морозов.
© AFP 2018 / Pool/Claude Paris Дрессировщица Кармен Зандер и ее подопечный выступают на Международном цирковом фестивале в Монте-Карло.
Дрессировщица Кармен Зандер и ее подопечный выступают на Международном цирковом фестивале в Монте-Карло.
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
он что, молитву из Корана читает, сложив руки? предвыборная агитация и административный ресурс включен на полную А... все равно народ будет против !!!
15:01
26.01.2018
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