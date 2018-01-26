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Лучшие фото недели: российские морозы, парижская мода и тигриный поцелуй

14:0626.01.2018
(обновлено: 14:07 26.01.2018)
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Президент РФ Владимир Путин общается с молодыми актерами во время посещения культурного центра-музея Дом Высоцкого на Таганке
Местная жительница переправляется на лодке по одной из улиц в Париже, затопленной из-за прошедших ливневых дождей
Актриса Самара Уивинг на ежегодной церемонии вручения премии Гильдии киноактеров в Лос-Анджелесе
Спасатели и полицейские на месте крушения поезда на окраине Милана, Италия. 25 января 2018 года
Канцлер Германии Ангела Меркель во время приема делегации карнавальных обществ в Берлине
Турецкая девочка выглядывает из окна автомобиля во время стягивания войск турецкой армии к границе с Сирией
Участницы выступают на XX Республиканском конкурсе красоты Мисс Татарстан-2018 в Казани
Протестующий бросает коктейль Молотова в ОМОН во время столкновений в Каракасе, связанных с ликвидацией мятежного полицейского Оскара Переса. 22 января 2018
Сова на руке сотрудника Совариума в горно-туристическом центре Газпром в Сочи
Спортсмены клуба закаливания и зимнего плавания во время купания в проруби на озере в Ленинском районе Новосибирска
Показ коллекции Бертрана Гийона в рамках Недели высокой моды в Париже
Девушка лежит на асфальте во время протеста против переизбрания на посту президента Хуана Орландо Эрнандеса в Гондурасе
Евгения Медведева выступает в произвольной программе женского одиночного катания на чемпионате Европы по фигурному катанию в Москве
Афганские мужчины на месте взрыва и стрельбы в Джалалабаде, Афганистан. 25 января 2018 года
Участники мучного фестиваля Domingo Fareleiro в Испании
Активистка Femen вмешивается в митинг против абортов Марш за жизнь в Париже. 21 января 2018 года
Участник на финише велопарада Дедов Морозов на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге
Победительница международного конкурса красоты Мисс Вселенная 2017 Деми-Ли Нель-Питерс
Участница первой международной Гонки Героев, проходящей на северной петле трассы Нюрбургринг в Германии
Участники фестиваля Correfocs в Пальма-де-Майорке, Испания
Участницы шоу перед началом матча, посвященного 90-летию Александра Гомельского в Универсальном спортивном комплексе ЦСКА в Москве
Президент РФ Владимир Путин во время посещения ПАО Объединённая двигателестроительная корпорация – Уфимское моторостроительное производственное объединение. 24 января 2018
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл проводит праздничную литургию в Домовом храме мученицы Татианы на Моховой в день российского студенчества
Лебеди-кликуны зимуют на Лебедином озере, расположенном на территории государственного природного комплексного заказника Лебединый в Алтайском крае
Развозчик бананов в Камбодже
Село Новолуговое в пригороде Новосибирска
Международная выставка нижнего белья в Париже
Деревянный дом в Иркутске
Дрессировщица Кармен Зандер во время выступления на Международном цирковом фестивале в Монте-Карло
Извержение вулкана Майон на Филиппинах
© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин во время посещения музея "Дом Высоцкого на Таганке" зашел на генеральную репетицию театральной постановки "Здравствуйте, Владимир Высоцкий!"Президент РФ Владимир Путин общается с молодыми актерами во время посещения культурного центра-музея Дом Высоцкого на Таганке
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Президент России Владимир Путин во время посещения музея "Дом Высоцкого на Таганке" зашел на генеральную репетицию театральной постановки "Здравствуйте, Владимир Высоцкий!"
© РИА Новости / Жюльен МаттиаПерейти в фотобанкОдна из парижских улиц, затопленная из-за прошедших ливневых дождей.Местная жительница переправляется на лодке по одной из улиц в Париже, затопленной из-за прошедших ливневых дождей
© РИА Новости / Жюльен Маттиа
Перейти в фотобанк
Одна из парижских улиц, затопленная из-за прошедших ливневых дождей.
© AFP 2018 / Kelly NylandАктриса Самара Уивинг на ежегодной церемонии вручения премии Гильдии киноактеров в Лос-Анджелесе.Актриса Самара Уивинг на ежегодной церемонии вручения премии Гильдии киноактеров в Лос-Анджелесе
© AFP 2018 / Kelly Nyland
Актриса Самара Уивинг на ежегодной церемонии вручения премии Гильдии киноактеров в Лос-Анджелесе.
© REUTERS / StringerТри человека погибли, еще десять серьезно пострадали в результате крушения поезда на севере Италии.Спасатели и полицейские на месте крушения поезда на окраине Милана, Италия. 25 января 2018 года
© REUTERS / Stringer
Три человека погибли, еще десять серьезно пострадали в результате крушения поезда на севере Италии.
© REUTERS / Hannibal HanschkeКанцлер Германии Ангела Меркель на приеме делегаций карнавальных обществ в Берлине.Канцлер Германии Ангела Меркель во время приема делегации карнавальных обществ в Берлине
© REUTERS / Hannibal Hanschke
Канцлер Германии Ангела Меркель на приеме делегаций карнавальных обществ в Берлине.
© AFP 2018 / Bulent KilicДевочка выглядывает из окна автомобиля во время стягивания войск турецкой армии к границе с Сирией.Турецкая девочка выглядывает из окна автомобиля во время стягивания войск турецкой армии к границе с Сирией
© AFP 2018 / Bulent Kilic
Девочка выглядывает из окна автомобиля во время стягивания войск турецкой армии к границе с Сирией.
© РИА Новости / Максим БогодвидПерейти в фотобанкУчастницы конкурса красоты "Мисс Татарстан-2018" выступают в Казани.Участницы выступают на XX Республиканском конкурсе красоты Мисс Татарстан-2018 в Казани
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Участницы конкурса красоты "Мисс Татарстан-2018" выступают в Казани.
© AFP 2018 / Juan BarretoПротестующий бросает коктейль Молотова в ОМОН во время столкновений в Каракасе, связанных с ликвидацией мятежного полицейского Оскара Переса.Протестующий бросает коктейль Молотова в ОМОН во время столкновений в Каракасе, связанных с ликвидацией мятежного полицейского Оскара Переса. 22 января 2018
© AFP 2018 / Juan Barreto
Протестующий бросает коктейль Молотова в ОМОН во время столкновений в Каракасе, связанных с ликвидацией мятежного полицейского Оскара Переса.
© РИА Новости / Нина ЗотинаПерейти в фотобанкСотрудница "Совариума" в горно-туристическом центре "Газпром" в Сочи.Сова на руке сотрудника Совариума в горно-туристическом центре Газпром в Сочи
© РИА Новости / Нина Зотина
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Сотрудница "Совариума" в горно-туристическом центре "Газпром" в Сочи.
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкСпортсмены клуба закаливания и зимнего плавания не испугались температуры -36 градусов в Новосибирске и отправились на озеро.Спортсмены клуба закаливания и зимнего плавания во время купания в проруби на озере в Ленинском районе Новосибирска
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Спортсмены клуба закаливания и зимнего плавания не испугались температуры -36 градусов в Новосибирске и отправились на озеро.
© REUTERS / Charles PlatiauПоказ коллекции дизайнера Бертрана Гийона в рамках Недели высокой моды в Париже.Показ коллекции Бертрана Гийона в рамках Недели высокой моды в Париже
© REUTERS / Charles Platiau
Показ коллекции дизайнера Бертрана Гийона в рамках Недели высокой моды в Париже.
© AFP 2018 / Orlando SierraУчастница протестов против переизбрания Хуана Орландо Эрнандеса на пост президента Гондураса.Девушка лежит на асфальте во время протеста против переизбрания на посту президента Хуана Орландо Эрнандеса в Гондурасе
© AFP 2018 / Orlando Sierra
Участница протестов против переизбрания Хуана Орландо Эрнандеса на пост президента Гондураса.
© РИА Новости / Владимир ПесняПерейти в фотобанкРоссийская фигуристка Евгения Медведева выступает с произвольной программой на чемпионате Европы в Москве.Евгения Медведева выступает в произвольной программе женского одиночного катания на чемпионате Европы по фигурному катанию в Москве
© РИА Новости / Владимир Песня
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Российская фигуристка Евгения Медведева выступает с произвольной программой на чемпионате Европы в Москве.
© REUTERS / ParwizМужчины осматривают дом после взрыва в Джалалабаде, Афганистан.Афганские мужчины на месте взрыва и стрельбы в Джалалабаде, Афганистан. 25 января 2018 года
© REUTERS / Parwiz
Мужчины осматривают дом после взрыва в Джалалабаде, Афганистан.
© AFP 2018 / Miguel RiopaУчастники мучного фестиваля Domingo Fareleiro в Испании.Участники мучного фестиваля Domingo Fareleiro в Испании
© AFP 2018 / Miguel Riopa
Участники мучного фестиваля Domingo Fareleiro в Испании.
© AFP 2018 / Eric FeferbergАктивистка Femen пытается ворваться на демонстрацию "Марш за жизнь" в Париже, участники которой выступают против абортов.Активистка Femen вмешивается в митинг против абортов Марш за жизнь в Париже. 21 января 2018 года
© AFP 2018 / Eric Feferberg
Активистка Femen пытается ворваться на демонстрацию "Марш за жизнь" в Париже, участники которой выступают против абортов.
© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкУчастник велопарада Дедов Морозов на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге.Участник на финише велопарада Дедов Морозов на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Участник велопарада Дедов Морозов на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге.
© AFP 2018 / Gulshan Khan Победительница международного конкурса красоты "Мисс Вселенная 2017" Деми-Ли Нель-Питерс.Победительница международного конкурса красоты Мисс Вселенная 2017 Деми-Ли Нель-Питерс
© AFP 2018 / Gulshan Khan 
Победительница международного конкурса красоты "Мисс Вселенная 2017" Деми-Ли Нель-Питерс.
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкУчастница первой международной "Гонки Героев", проходящей на северной петле трассы Нюрбургринг в Германии.Участница первой международной Гонки Героев, проходящей на северной петле трассы Нюрбургринг в Германии
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Участница первой международной "Гонки Героев", проходящей на северной петле трассы Нюрбургринг в Германии.
© REUTERS / Enrique CalvoРяженные на фестивале Correfocs в Пальма-де-Майорке, Испания.Участники фестиваля Correfocs в Пальма-де-Майорке, Испания
© REUTERS / Enrique Calvo
Ряженные на фестивале Correfocs в Пальма-де-Майорке, Испания.
© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкУчастницы группы поддержки перед началом матча, посвященного 90-летию Александра Гомельского, в Универсальном спортивном комплексе ЦСКА в Москве.Участницы шоу перед началом матча, посвященного 90-летию Александра Гомельского в Универсальном спортивном комплексе ЦСКА в Москве
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Участницы группы поддержки перед началом матча, посвященного 90-летию Александра Гомельского, в Универсальном спортивном комплексе ЦСКА в Москве.
© РИА Новости / Сергей МамонтовПерейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин на Уфимском моторостроительном производственном объединении.Президент РФ Владимир Путин во время посещения ПАО Объединённая двигателестроительная корпорация – Уфимское моторостроительное производственное объединение. 24 января 2018
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Президент России Владимир Путин на Уфимском моторостроительном производственном объединении.
© РИА Новости / Сергей ПятаковПерейти в фотобанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл проводит праздничную литургию в Домовом храме мученицы Татианы на Моховой в день российского студенчества.Патриарх Московский и всея Руси Кирилл проводит праздничную литургию в Домовом храме мученицы Татианы на Моховой в день российского студенчества
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл проводит праздничную литургию в Домовом храме мученицы Татианы на Моховой в день российского студенчества.
© РИА Новости / Владимир ВяткинПерейти в фотобанкЛебеди-кликуны зимуют на озере Светлое, расположенном на территории государственного природного комплексного заказника "Лебединый" в Алтайском крае.Лебеди-кликуны зимуют на Лебедином озере, расположенном на территории государственного природного комплексного заказника Лебединый в Алтайском крае
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
Лебеди-кликуны зимуют на озере Светлое, расположенном на территории государственного природного комплексного заказника "Лебединый" в Алтайском крае.
© AFP 2018 / Tang Chhin SothyРазвозчик бананов на одной из улиц в Пномпене, Камбоджа.Развозчик бананов в Камбодже
© AFP 2018 / Tang Chhin Sothy
Развозчик бананов на одной из улиц в Пномпене, Камбоджа.
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкСело Новолуговое в пригороде Новосибирска во время сильных морозов.Село Новолуговое в пригороде Новосибирска
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Село Новолуговое в пригороде Новосибирска во время сильных морозов.
© AFP 2018 / Alain Jocard Модели на Международной выставке нижнего белья в Париже.Международная выставка нижнего белья в Париже
© AFP 2018 / Alain Jocard
Модели на Международной выставке нижнего белья в Париже.
© РИА Новости / Мария ПлотниковаПерейти в фотобанкТрамвай на одной из улиц Иркутска.Деревянный дом в Иркутске
© РИА Новости / Мария Плотникова
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Трамвай на одной из улиц Иркутска.
© AFP 2018 / Pool/Claude Paris Дрессировщица Кармен Зандер и ее подопечный выступают на Международном цирковом фестивале в Монте-Карло.Дрессировщица Кармен Зандер во время выступления на Международном цирковом фестивале в Монте-Карло
© AFP 2018 / Pool/Claude Paris
Дрессировщица Кармен Зандер и ее подопечный выступают на Международном цирковом фестивале в Монте-Карло.
© REUTERS / StringerИзвержение вулкана Майон на Филиппинах.Извержение вулкана Майон на Филиппинах
© REUTERS / Stringer
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Ria.ru предлагает вниманию читателей самые яркие и эмоциональные фотографии, сделанные корреспондентами мировых агентств на уходящей неделе.

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Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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Лейзер Иванович
он что, молитву из Корана читает, сложив руки? предвыборная агитация и административный ресурс включен на полную А... все равно народ будет против !!!
15:01
26.01.2018
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