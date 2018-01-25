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Крушение поезда в пригороде Милана

13:0325.01.2018
(обновлено: 13:41 25.01.2018)
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Спасатели и полицейские на месте крушения поезда на окраине Милана, Италия. 25 января 2018 года
Спасатели и полицейские на месте крушения поезда на окраине Милана, Италия. 25 января 2018 года
Спасатели и полицейские на месте крушения поезда на окраине Милана, Италия. 25 января 2018
Крушение поезда на окраине Милана, Италия. 25 января 2018 года
Спасатели и полицейские везут пострадавшего на месте крушения поезда на окраине Милана, Италия. 25 января 2018 года
Пострадавший при крушении поезда на окраине Милана, Италия. 25 января 2018 года
Спасатели на месте крушения поезда на окраине Милана, Италия. 25 января 2018 года
Спасатели и полицейские везут пострадавшего на месте крушения поезда на окраине Милана, Италия. 25 января 2018 года
© REUTERS / StringerПоезд, следовавший из Кремоны в Милан, сошел с рельсов около 7 утра.Спасатели и полицейские на месте крушения поезда на окраине Милана, Италия. 25 января 2018 года
© REUTERS / Stringer
Поезд, следовавший из Кремоны в Милан, сошел с рельсов около 7 утра.
© AFP 2018 / Piero CruciattiЧП произошло в районе города Пьольтелло.Спасатели и полицейские на месте крушения поезда на окраине Милана, Италия. 25 января 2018 года
© AFP 2018 / Piero Cruciatti
ЧП произошло в районе города Пьольтелло.
© REUTERS / StringerСогласно предварительно версии происшествия, причиной аварии могла стать неисправность стрелочного механизма.Спасатели и полицейские на месте крушения поезда на окраине Милана, Италия. 25 января 2018
© REUTERS / Stringer
Согласно предварительно версии происшествия, причиной аварии могла стать неисправность стрелочного механизма.
© AP Photo / Italian Firefighters Vigili del FuocoЛокомотив и первый из четырех вагонов состава смогли пересечь соединение железнодорожных путей на подъезде к Милану, однако следующие два сошли с рельсов после того, как стрелочный механизм отклонился от оси.Крушение поезда на окраине Милана, Италия. 25 января 2018 года
© AP Photo / Italian Firefighters Vigili del Fuoco
Локомотив и первый из четырех вагонов состава смогли пересечь соединение железнодорожных путей на подъезде к Милану, однако следующие два сошли с рельсов после того, как стрелочный механизм отклонился от оси.
© AP Photo / Luca BrunoВ результате инцидента погибли четыре человека, еще десять серьезно пострадали.Спасатели и полицейские везут пострадавшего на месте крушения поезда на окраине Милана, Италия. 25 января 2018 года
© AP Photo / Luca Bruno
В результате инцидента погибли четыре человека, еще десять серьезно пострадали.
© REUTERS / Stringer Около 100 пассажиров получили легкие травмы.Пострадавший при крушении поезда на окраине Милана, Италия. 25 января 2018 года
© REUTERS / Stringer
Около 100 пассажиров получили легкие травмы.
© REUTERS / StringerНа месте крушения работают несколько бригад скорой помощи, спасатели, карабинеры и железнодорожная полиция.Спасатели на месте крушения поезда на окраине Милана, Италия. 25 января 2018 года
© REUTERS / Stringer
На месте крушения работают несколько бригад скорой помощи, спасатели, карабинеры и железнодорожная полиция.
© AP Photo / Luca BrunoНа линии, соединяющей Милан и Венецию, объявлено о задержках поездов.Спасатели и полицейские везут пострадавшего на месте крушения поезда на окраине Милана, Италия. 25 января 2018 года
© AP Photo / Luca Bruno
На линии, соединяющей Милан и Венецию, объявлено о задержках поездов.
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Поезд сошел в четверг утром с рельсов на участке железной дороги между Миланом и Венецией. Первые кадры с места ЧП — в фотоленте Ria.ru.

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