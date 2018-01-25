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"Опальный стрелок" Владимир Высоцкий

09:3025.01.2018
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Актер Владимир Высоцкий в роли Гамлета в сцене из спектакля по трагедии У. Шекспира Гамлет
Владимир Высоцкий в детские годы
Владимир Высоцкий во время закрытия театрального сезона 1968 года в Театре драмы и комедии на Таганке. Москва, 1968 год
Артист Театра на Таганке Владимир Высоцкий
Владимир Высоцкий и Ольга Аросева в художественном фильме Интервенция
Кадр из фильма Место встречи изменить нельзя
Французская актриса Марина Влади и актер Владимир Высоцкий
Владимир Высоцкий в главной роли в фильме Геннадия Полоки Интервенция
Актер и поэт Владимир Высоцкий
В.Высоцкий и В.Золотухин в фильме Хозяин тайги
Артист Театра на Таганке Владимир Высоцкий (1938-1980) в роли Гамлета в спектакле английского драматурга Уильяма Шекспира
Владимир Высоцкий в сцене из спектакля Гамлет
Советская и российская актриса, режиссёр, народная артистка СССР, главный режиссёр театра Современник Галина Борисовна Волчек (в центре) и выдающийся советский поэт, бард, актёр Владимир Семёнович Высоцкий (1938-1980)
Кадр из кинофильма Сказ о том, как царь Петр арапа женил. 1976 г. Киностудия Мосфильм. Режиссер Александр Митта. В роли царя Петра - артист Алексей Петренко (слева), в роли арапа - артист Владимир Высоцкий
Владимир Высоцкий в сцене из спектакля Десять дней, которые потрясли мир
© РИА Новости / Мирослав МуразовПерейти в фотобанкВладимир Высоцкий вот уже несколько десятков лет остается одним из главных кумиров россиян. Его песни вошли в культурный код страны, а игру на сцене разбирают на занятиях в театральных вузах. Став легендой при жизни, он не перестал ей быть и после смерти.Актер Владимир Высоцкий в роли Гамлета в сцене из спектакля по трагедии У. Шекспира Гамлет
© РИА Новости / Мирослав Муразов
Перейти в фотобанк
Владимир Высоцкий вот уже несколько десятков лет остается одним из главных кумиров россиян. Его песни вошли в культурный код страны, а игру на сцене разбирают на занятиях в театральных вузах. Став легендой при жизни, он не перестал ей быть и после смерти.
© РИА Новости / Игорь МихалевПерейти в фотобанкВысоцкий родился 25 января 1938 года в Москве в семье военного связиста. В конце 40-х он жил в Эберсвальде (под Берлином) по месту службы отца, а потом в Москве. Во время учебы в старших классах Владимир ходил в драмкружок, которым руководил артист МХАТа Владимир Богомолов.Владимир Высоцкий в детские годы
© РИА Новости / Игорь Михалев
Перейти в фотобанк
Высоцкий родился 25 января 1938 года в Москве в семье военного связиста. В конце 40-х он жил в Эберсвальде (под Берлином) по месту службы отца, а потом в Москве. Во время учебы в старших классах Владимир ходил в драмкружок, которым руководил артист МХАТа Владимир Богомолов.
© РИА Новости / Анатолий ГаранинПерейти в фотобанкПо настоянию родных Высоцкий поступил на механический факультет МИСИ, но ушел оттуда, даже не доучившись до конца первого семестра, и поступил в Школу-студию МХАТ. После окончания училища молодой артист сменил несколько театров, а в 1964 году вошел в труппу только что организованного Театра на Таганке.Владимир Высоцкий во время закрытия театрального сезона 1968 года в Театре драмы и комедии на Таганке. Москва, 1968 год
© РИА Новости / Анатолий Гаранин
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По настоянию родных Высоцкий поступил на механический факультет МИСИ, но ушел оттуда, даже не доучившись до конца первого семестра, и поступил в Школу-студию МХАТ. После окончания училища молодой артист сменил несколько театров, а в 1964 году вошел в труппу только что организованного Театра на Таганке.
© РИА Новости / Анатолий ГаранинПерейти в фотобанкНачав с небольших ролей, Высоцкий за несколько лет стал ведущим актером Таганки. Он играл главные роли в спектаклях "Жизнь Галилея" и "Гамлет" (на фото), участвовал в постановках "Добрый человек из Сезуана", "Антимиры", "Павшие и живые", "Послушайте! ", "Пугачев", "Вишневый сад", "Преступление и наказание" и других.Артист Театра на Таганке Владимир Высоцкий
© РИА Новости / Анатолий Гаранин
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Начав с небольших ролей, Высоцкий за несколько лет стал ведущим актером Таганки. Он играл главные роли в спектаклях "Жизнь Галилея" и "Гамлет" (на фото), участвовал в постановках "Добрый человек из Сезуана", "Антимиры", "Павшие и живые", "Послушайте! ", "Пугачев", "Вишневый сад", "Преступление и наказание" и других.
© РИА Новости / Киностудия "Ленфильм", 1968Перейти в фотобанкВ кино Высоцкий дебютировал в 1959 году в фильме режиссера Василия Ордынского "Сверстницы", где сыграл студента Петю. В начале кинокарьеры актер снимался в основном в эпизодах и играл роли второго плана в таких фильмах, как "Карьера Димы Горина", "713-й просит посадку", "Грешница", "Наш дом", "Стряпуха", "Саша-Сашенька", "Вертикаль", "Интервенция" (на фото).Владимир Высоцкий и Ольга Аросева в художественном фильме Интервенция
© РИА Новости / Киностудия "Ленфильм", 1968
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В кино Высоцкий дебютировал в 1959 году в фильме режиссера Василия Ордынского "Сверстницы", где сыграл студента Петю. В начале кинокарьеры актер снимался в основном в эпизодах и играл роли второго плана в таких фильмах, как "Карьера Димы Горина", "713-й просит посадку", "Грешница", "Наш дом", "Стряпуха", "Саша-Сашенька", "Вертикаль", "Интервенция" (на фото).
© Одесская киностудия (1979)На главные роли Высоцкого стали приглашать в конце 60-х. Он сыграл Максима в "Коротких встречах", Брусенцова в "Служили два товарища", Рябого в "Хозяине тайги", фон Корена в "Плохом хорошем человеке", арапа в "Сказе про то, как царь Петр арапа женил" и Дон Гуана в "Маленьких трагедиях". Особую популярност актеру принесла роль капитана Жеглова в телефильме "Место встречи изменить нельзя" (на фото).Кадр из фильма Место встречи изменить нельзя
© Одесская киностудия (1979)
На главные роли Высоцкого стали приглашать в конце 60-х. Он сыграл Максима в "Коротких встречах", Брусенцова в "Служили два товарища", Рябого в "Хозяине тайги", фон Корена в "Плохом хорошем человеке", арапа в "Сказе про то, как царь Петр арапа женил" и Дон Гуана в "Маленьких трагедиях". Особую популярност актеру принесла роль капитана Жеглова в телефильме "Место встречи изменить нельзя" (на фото).
© РИА Новости / Анатолий ГаранинПерейти в фотобанкВысоцкий был трижды женат. Его первой супругой стала Иза Жукова, с которой они вместе учились в школе-студии МХАТ. Со второй женой, Людмилой Абрамовой, актер познакомился на съемках фильма "713-й просит посадку". Она родила ему двоих сыновей - Аркадия и Никиту. Третьей и последней официальной супругой Высоцкого была французская актриса русского происхождения Марина Влади (на фото).Французская актриса Марина Влади и актер Владимир Высоцкий
© РИА Новости / Анатолий Гаранин
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Высоцкий был трижды женат. Его первой супругой стала Иза Жукова, с которой они вместе учились в школе-студии МХАТ. Со второй женой, Людмилой Абрамовой, актер познакомился на съемках фильма "713-й просит посадку". Она родила ему двоих сыновей - Аркадия и Никиту. Третьей и последней официальной супругой Высоцкого была французская актриса русского происхождения Марина Влади (на фото).
© РИА НовостиПерейти в фотобанкПервые песни Высоцкого появились в начале 1960-х годов. До 1965 года он их исполнял только в узком кругу друзей, однако, записанные на магнитофонные ленты, они быстро распространялись по стране.Владимир Высоцкий в главной роли в фильме Геннадия Полоки Интервенция
© РИА Новости
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Первые песни Высоцкого появились в начале 1960-х годов. До 1965 года он их исполнял только в узком кругу друзей, однако, записанные на магнитофонные ленты, они быстро распространялись по стране.
© РИА Новости / Валерий ПлотниковПерейти в фотобанкВ 1968 году вышла первая гибкая пластинка Высоцкого с песнями из кинофильма "Вертикаль", в 1973-1976 годах — четыре авторских миньона, в 1977 году во Франции были выпущены еще три его авторских диска.Актер и поэт Владимир Высоцкий
© РИА Новости / Валерий Плотников
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В 1968 году вышла первая гибкая пластинка Высоцкого с песнями из кинофильма "Вертикаль", в 1973-1976 годах — четыре авторских миньона, в 1977 году во Франции были выпущены еще три его авторских диска.
© РИА Новости / РИА НовостиПерейти в фотобанкВ феврале 1978 года приказом министра культуры СССР, согласно записи в аттестационном удостоверении артиста, Владимиру Высоцкому была присвоена высшая категория вокалиста-солиста эстрады, это было официальное признание Высоцкого "певцом-профессионалом".В.Высоцкий и В.Золотухин в фильме Хозяин тайги
© РИА Новости / РИА Новости
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В феврале 1978 года приказом министра культуры СССР, согласно записи в аттестационном удостоверении артиста, Владимиру Высоцкому была присвоена высшая категория вокалиста-солиста эстрады, это было официальное признание Высоцкого "певцом-профессионалом".
© РИА Новости / Анатолий ГаранинПерейти в фотобанкВсего Владимир Высоцкий написал около 600 песен и стихов, он дал более тысячи концертов в СССР и за рубежом.Артист Театра на Таганке Владимир Высоцкий (1938-1980) в роли Гамлета в спектакле английского драматурга Уильяма Шекспира
© РИА Новости / Анатолий Гаранин
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Всего Владимир Высоцкий написал около 600 песен и стихов, он дал более тысячи концертов в СССР и за рубежом.
© РИА Новости / Анатолий ГаранинУдивительно, но широчайшая известность текстов Высоцкого сопровождалась негласным запретом на их публикацию. В первый и в последний раз прижизненно в СССР стихотворение Высоцкого ("Из дорожного дневника") было опубликовано в 1975 году в литературном сборнике "День поэзии".Владимир Высоцкий в сцене из спектакля Гамлет
© РИА Новости / Анатолий Гаранин
Удивительно, но широчайшая известность текстов Высоцкого сопровождалась негласным запретом на их публикацию. В первый и в последний раз прижизненно в СССР стихотворение Высоцкого ("Из дорожного дневника") было опубликовано в 1975 году в литературном сборнике "День поэзии".
© РИА Новости / Анатолий ГаранинПерейти в фотобанк16 июля 1980 года в подмосковном Калининграде (ныне Королев) Высоцкий дал свой последний концерт, а два дня спустя в последний раз вышел на сцену театра на Таганке.Советская и российская актриса, режиссёр, народная артистка СССР, главный режиссёр театра Современник Галина Борисовна Волчек (в центре) и выдающийся советский поэт, бард, актёр Владимир Семёнович Высоцкий (1938-1980)
© РИА Новости / Анатолий Гаранин
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16 июля 1980 года в подмосковном Калининграде (ныне Королев) Высоцкий дал свой последний концерт, а два дня спустя в последний раз вышел на сцену театра на Таганке.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкВысоцкий скончался в Москве 25 июля 1980 года. Официального сообщения о смерти не было — в это время проходила московская Олимпиада. Несмотря на это, в день похорон проститься с любимым артистом пришли около 40 тысяч человек.Кадр из кинофильма Сказ о том, как царь Петр арапа женил. 1976 г. Киностудия Мосфильм. Режиссер Александр Митта. В роли царя Петра - артист Алексей Петренко (слева), в роли арапа - артист Владимир Высоцкий
© РИА Новости
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Высоцкий скончался в Москве 25 июля 1980 года. Официального сообщения о смерти не было — в это время проходила московская Олимпиада. Несмотря на это, в день похорон проститься с любимым артистом пришли около 40 тысяч человек.
© РИА Новости / Анатолий ГаранинПерейти в фотобанкВ 1986 году Высоцкому было посмертно присвоено звание заслуженного артиста РСФСР, а год спустя присуждена Государственная премия СССР "за участие в телесериале "Место встречи изменить нельзя" и авторское исполнение песен".Владимир Высоцкий в сцене из спектакля Десять дней, которые потрясли мир
© РИА Новости / Анатолий Гаранин
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В 1986 году Высоцкому было посмертно присвоено звание заслуженного артиста РСФСР, а год спустя присуждена Государственная премия СССР "за участие в телесериале "Место встречи изменить нельзя" и авторское исполнение песен".
Владимир Высоцкий во время закрытия театрального сезона 1968 года в Театре драмы и комедии на Таганке. Москва, 1968 год"Опальный стрелок" Владимир Высоцкий09:3025.01.2018
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25 января исполняется 80 лет со дня рождения поэта, певца и актера Владимира Высоцкого. Каким был легендарный Гамлет с гитарой — в фотоленте Ria.ru.

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