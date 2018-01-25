25 января исполняется 80 лет со дня рождения поэта, певца и актера Владимира Высоцкого. Каким был легендарный Гамлет с гитарой — в фотоленте Ria.ru.
"Опальный стрелок" Владимир Высоцкий
09:3025.01.2018
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© РИА Новости / Мирослав МуразовПерейти в фотобанкВладимир Высоцкий вот уже несколько десятков лет остается одним из главных кумиров россиян. Его песни вошли в культурный код страны, а игру на сцене разбирают на занятиях в театральных вузах. Став легендой при жизни, он не перестал ей быть и после смерти.
Владимир Высоцкий вот уже несколько десятков лет остается одним из главных кумиров россиян. Его песни вошли в культурный код страны, а игру на сцене разбирают на занятиях в театральных вузах. Став легендой при жизни, он не перестал ей быть и после смерти.
© РИА Новости / Игорь МихалевПерейти в фотобанкВысоцкий родился 25 января 1938 года в Москве в семье военного связиста. В конце 40-х он жил в Эберсвальде (под Берлином) по месту службы отца, а потом в Москве. Во время учебы в старших классах Владимир ходил в драмкружок, которым руководил артист МХАТа Владимир Богомолов.
Высоцкий родился 25 января 1938 года в Москве в семье военного связиста. В конце 40-х он жил в Эберсвальде (под Берлином) по месту службы отца, а потом в Москве. Во время учебы в старших классах Владимир ходил в драмкружок, которым руководил артист МХАТа Владимир Богомолов.
© РИА Новости / Анатолий ГаранинПерейти в фотобанкПо настоянию родных Высоцкий поступил на механический факультет МИСИ, но ушел оттуда, даже не доучившись до конца первого семестра, и поступил в Школу-студию МХАТ. После окончания училища молодой артист сменил несколько театров, а в 1964 году вошел в труппу только что организованного Театра на Таганке.
По настоянию родных Высоцкий поступил на механический факультет МИСИ, но ушел оттуда, даже не доучившись до конца первого семестра, и поступил в Школу-студию МХАТ. После окончания училища молодой артист сменил несколько театров, а в 1964 году вошел в труппу только что организованного Театра на Таганке.
© РИА Новости / Анатолий ГаранинПерейти в фотобанкНачав с небольших ролей, Высоцкий за несколько лет стал ведущим актером Таганки. Он играл главные роли в спектаклях "Жизнь Галилея" и "Гамлет" (на фото), участвовал в постановках "Добрый человек из Сезуана", "Антимиры", "Павшие и живые", "Послушайте! ", "Пугачев", "Вишневый сад", "Преступление и наказание" и других.
Начав с небольших ролей, Высоцкий за несколько лет стал ведущим актером Таганки. Он играл главные роли в спектаклях "Жизнь Галилея" и "Гамлет" (на фото), участвовал в постановках "Добрый человек из Сезуана", "Антимиры", "Павшие и живые", "Послушайте! ", "Пугачев", "Вишневый сад", "Преступление и наказание" и других.
© РИА Новости / Киностудия "Ленфильм", 1968Перейти в фотобанкВ кино Высоцкий дебютировал в 1959 году в фильме режиссера Василия Ордынского "Сверстницы", где сыграл студента Петю. В начале кинокарьеры актер снимался в основном в эпизодах и играл роли второго плана в таких фильмах, как "Карьера Димы Горина", "713-й просит посадку", "Грешница", "Наш дом", "Стряпуха", "Саша-Сашенька", "Вертикаль", "Интервенция" (на фото).
В кино Высоцкий дебютировал в 1959 году в фильме режиссера Василия Ордынского "Сверстницы", где сыграл студента Петю. В начале кинокарьеры актер снимался в основном в эпизодах и играл роли второго плана в таких фильмах, как "Карьера Димы Горина", "713-й просит посадку", "Грешница", "Наш дом", "Стряпуха", "Саша-Сашенька", "Вертикаль", "Интервенция" (на фото).
© Одесская киностудия (1979)На главные роли Высоцкого стали приглашать в конце 60-х. Он сыграл Максима в "Коротких встречах", Брусенцова в "Служили два товарища", Рябого в "Хозяине тайги", фон Корена в "Плохом хорошем человеке", арапа в "Сказе про то, как царь Петр арапа женил" и Дон Гуана в "Маленьких трагедиях". Особую популярност актеру принесла роль капитана Жеглова в телефильме "Место встречи изменить нельзя" (на фото).
© Одесская киностудия (1979)
На главные роли Высоцкого стали приглашать в конце 60-х. Он сыграл Максима в "Коротких встречах", Брусенцова в "Служили два товарища", Рябого в "Хозяине тайги", фон Корена в "Плохом хорошем человеке", арапа в "Сказе про то, как царь Петр арапа женил" и Дон Гуана в "Маленьких трагедиях". Особую популярност актеру принесла роль капитана Жеглова в телефильме "Место встречи изменить нельзя" (на фото).
© РИА Новости / Анатолий ГаранинПерейти в фотобанкВысоцкий был трижды женат. Его первой супругой стала Иза Жукова, с которой они вместе учились в школе-студии МХАТ. Со второй женой, Людмилой Абрамовой, актер познакомился на съемках фильма "713-й просит посадку". Она родила ему двоих сыновей - Аркадия и Никиту. Третьей и последней официальной супругой Высоцкого была французская актриса русского происхождения Марина Влади (на фото).
Высоцкий был трижды женат. Его первой супругой стала Иза Жукова, с которой они вместе учились в школе-студии МХАТ. Со второй женой, Людмилой Абрамовой, актер познакомился на съемках фильма "713-й просит посадку". Она родила ему двоих сыновей - Аркадия и Никиту. Третьей и последней официальной супругой Высоцкого была французская актриса русского происхождения Марина Влади (на фото).
© РИА НовостиПерейти в фотобанкПервые песни Высоцкого появились в начале 1960-х годов. До 1965 года он их исполнял только в узком кругу друзей, однако, записанные на магнитофонные ленты, они быстро распространялись по стране.
Первые песни Высоцкого появились в начале 1960-х годов. До 1965 года он их исполнял только в узком кругу друзей, однако, записанные на магнитофонные ленты, они быстро распространялись по стране.
© РИА Новости / Валерий ПлотниковПерейти в фотобанкВ 1968 году вышла первая гибкая пластинка Высоцкого с песнями из кинофильма "Вертикаль", в 1973-1976 годах — четыре авторских миньона, в 1977 году во Франции были выпущены еще три его авторских диска.
В 1968 году вышла первая гибкая пластинка Высоцкого с песнями из кинофильма "Вертикаль", в 1973-1976 годах — четыре авторских миньона, в 1977 году во Франции были выпущены еще три его авторских диска.
© РИА Новости / РИА НовостиПерейти в фотобанкВ феврале 1978 года приказом министра культуры СССР, согласно записи в аттестационном удостоверении артиста, Владимиру Высоцкому была присвоена высшая категория вокалиста-солиста эстрады, это было официальное признание Высоцкого "певцом-профессионалом".
В феврале 1978 года приказом министра культуры СССР, согласно записи в аттестационном удостоверении артиста, Владимиру Высоцкому была присвоена высшая категория вокалиста-солиста эстрады, это было официальное признание Высоцкого "певцом-профессионалом".
© РИА Новости / Анатолий ГаранинПерейти в фотобанкВсего Владимир Высоцкий написал около 600 песен и стихов, он дал более тысячи концертов в СССР и за рубежом.
Всего Владимир Высоцкий написал около 600 песен и стихов, он дал более тысячи концертов в СССР и за рубежом.
© РИА Новости / Анатолий ГаранинУдивительно, но широчайшая известность текстов Высоцкого сопровождалась негласным запретом на их публикацию. В первый и в последний раз прижизненно в СССР стихотворение Высоцкого ("Из дорожного дневника") было опубликовано в 1975 году в литературном сборнике "День поэзии".
Удивительно, но широчайшая известность текстов Высоцкого сопровождалась негласным запретом на их публикацию. В первый и в последний раз прижизненно в СССР стихотворение Высоцкого ("Из дорожного дневника") было опубликовано в 1975 году в литературном сборнике "День поэзии".
© РИА Новости / Анатолий ГаранинПерейти в фотобанк16 июля 1980 года в подмосковном Калининграде (ныне Королев) Высоцкий дал свой последний концерт, а два дня спустя в последний раз вышел на сцену театра на Таганке.
16 июля 1980 года в подмосковном Калининграде (ныне Королев) Высоцкий дал свой последний концерт, а два дня спустя в последний раз вышел на сцену театра на Таганке.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкВысоцкий скончался в Москве 25 июля 1980 года. Официального сообщения о смерти не было — в это время проходила московская Олимпиада. Несмотря на это, в день похорон проститься с любимым артистом пришли около 40 тысяч человек.
Высоцкий скончался в Москве 25 июля 1980 года. Официального сообщения о смерти не было — в это время проходила московская Олимпиада. Несмотря на это, в день похорон проститься с любимым артистом пришли около 40 тысяч человек.
© РИА Новости / Анатолий ГаранинПерейти в фотобанкВ 1986 году Высоцкому было посмертно присвоено звание заслуженного артиста РСФСР, а год спустя присуждена Государственная премия СССР "за участие в телесериале "Место встречи изменить нельзя" и авторское исполнение песен".
В 1986 году Высоцкому было посмертно присвоено звание заслуженного артиста РСФСР, а год спустя присуждена Государственная премия СССР "за участие в телесериале "Место встречи изменить нельзя" и авторское исполнение песен".
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