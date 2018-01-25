"Опальный стрелок" Владимир Высоцкий

Владимир Высоцкий вот уже несколько десятков лет остается одним из главных кумиров россиян. Его песни вошли в культурный код страны, а игру на сцене разбирают на занятиях в театральных вузах. Став легендой при жизни, он не перестал ей быть и после смерти.