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Неделя моды в Париже: сюрреализм, космос и женские фантазии

19:4323.01.2018
(обновлено: 21:06 23.01.2018)
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Показ коллекции Karl Lagerfeld для дома моды Chanel в рамках Недели высокой моды в Париже
Показ коллекции Karl Lagerfeld для дома моды Chanel в рамках Недели высокой моды в Париже
Показ коллекции Christian Dior в рамках Недели высокой моды в Париже
Модели за кулисами перед началом показа Christian Dior в рамках Недели высокой моды в Париже
Показ коллекции Bertrand Guyon в рамках Недели высокой моды в Париже
Показ коллекции Iris Van Herpen в рамках Недели высокой моды в Париже
Показ коллекции Iris Van Herpen в рамках Недели высокой моды в Париже
Показ коллекции Giambattista Valli в рамках Недели высокой моды в Париже
Показ коллекции Maria Grazia Chiuri для дома моды Christian Dior в рамках Недели высокой моды в Париже
Показ коллекции Maria Grazia Chiuri для дома моды Christian Dior в рамках Недели высокой моды в Париже
Показ коллекции Yuima Nakazato в рамках Недели высокой моды в Париже
Показ коллекции Yuima Nakazato в рамках Недели высокой моды в Париже
Показ коллекции Georges Hobeika в рамках Недели высокой моды в Париже
Показ коллекции Georges Hobeika в рамках Недели высокой моды в Париже
Показ коллекции Ralph & Russo в рамках Недели высокой моды в Париже
© REUTERS / Gonzalo FuentesПоказ новой коллекции Карла Лагерфельда, созданный для дома моды Chanel, прошел 23 января в парижском Гранд-Пале. Выставочный павильон к дефиле оформили в стиле версальского парка с садом-лабиринтом. Главным аксессуаром показа стала вуаль с цветком, украшавшая головы моделей и придававшая им таинственный вид.Показ коллекции Karl Lagerfeld для дома моды Chanel в рамках Недели высокой моды в Париже
© REUTERS / Gonzalo Fuentes
Показ новой коллекции Карла Лагерфельда, созданный для дома моды Chanel, прошел 23 января в парижском Гранд-Пале. Выставочный павильон к дефиле оформили в стиле версальского парка с садом-лабиринтом. Главным аксессуаром показа стала вуаль с цветком, украшавшая головы моделей и придававшая им таинственный вид.
© REUTERS / Gonzalo FuentesПомимо традиционно роскошных моделей, внимание к показу привлек и крестник Лагерфельда Хадсон Крониг. Мальчик вышел на подиум с корзиной роз и разбрасывал цветы перед финальным дефиле — появлением "невесты".Показ коллекции Karl Lagerfeld для дома моды Chanel в рамках Недели высокой моды в Париже
© REUTERS / Gonzalo Fuentes
Помимо традиционно роскошных моделей, внимание к показу привлек и крестник Лагерфельда Хадсон Крониг. Мальчик вышел на подиум с корзиной роз и разбрасывал цветы перед финальным дефиле — появлением "невесты".
© AFP 2018 / Francois GuillotИтальянский дизайнер Мария Грация Кьюри, создавая новую коллекцию для Christian Dior, вдохновлялась образами из творчества сюрреалистки Леонор Фини. Подиум в музее Родена оформили в стиле шахматной доски, а к потолку были подвешены гипсовые слепки частей тела и птичьи клетки — образы, традиционные для живописи сюрреалистов.Показ коллекции Christian Dior в рамках Недели высокой моды в Париже
© AFP 2018 / Francois Guillot
Итальянский дизайнер Мария Грация Кьюри, создавая новую коллекцию для Christian Dior, вдохновлялась образами из творчества сюрреалистки Леонор Фини. Подиум в музее Родена оформили в стиле шахматной доски, а к потолку были подвешены гипсовые слепки частей тела и птичьи клетки — образы, традиционные для живописи сюрреалистов.
© AP Photo / Francois MoriТема сюрреализма нашла отражение и в театральном макияже моделей. Главный акцент был сделан на глаза, которые увеличили до небывалых размеров благодаря прорисованным линиям ресниц, доходящим почти до висков.Модели за кулисами перед началом показа Christian Dior в рамках Недели высокой моды в Париже
© AP Photo / Francois Mori
Тема сюрреализма нашла отражение и в театральном макияже моделей. Главный акцент был сделан на глаза, которые увеличили до небывалых размеров благодаря прорисованным линиям ресниц, доходящим почти до висков.
© REUTERS / Charles PlatiauВедущий дизайнер модного дома Schiaparelli Бертран Гийон использовал для создания новой коллекции тончайшую ткань, напоминающую паутину, и легендарный символ марки — замочную скважину.Показ коллекции Bertrand Guyon в рамках Недели высокой моды в Париже
© REUTERS / Charles Platiau
Ведущий дизайнер модного дома Schiaparelli Бертран Гийон использовал для создания новой коллекции тончайшую ткань, напоминающую паутину, и легендарный символ марки — замочную скважину.
© AFP 2018 / Bertrand GuayГолландский дизайнер Айрис ван Херпен в новой коллекции попыталась создать образ женщины — природной стихии. Показ проходил в Музее минералогии и геологии в Париже. Коллекция состоит из 21 наряда. Все они выполнены из напечатанной на 3D-принтере ткани и в точности повторяют женскую фигуру.Показ коллекции Iris Van Herpen в рамках Недели высокой моды в Париже
© AFP 2018 / Bertrand Guay
Голландский дизайнер Айрис ван Херпен в новой коллекции попыталась создать образ женщины — природной стихии. Показ проходил в Музее минералогии и геологии в Париже. Коллекция состоит из 21 наряда. Все они выполнены из напечатанной на 3D-принтере ткани и в точности повторяют женскую фигуру.
© AFP 2018 / Bertrand GuayЕсть в коллекции Айрис ван Херпен и модели невероятной сложности, технологии создания которых были разработаны совместно с Делфтским технологическим университетом.Показ коллекции Iris Van Herpen в рамках Недели высокой моды в Париже
© AFP 2018 / Bertrand Guay
Есть в коллекции Айрис ван Херпен и модели невероятной сложности, технологии создания которых были разработаны совместно с Делфтским технологическим университетом.
© AFP 2018 / Bertrand GuayВ своей новой коллекции итальянский дизайнер Джамбаттиста Валли продолжает эксперименты с женственными нарядами, созданными из шифона и тюля. Для многоярусных платьев финального дефиле он использовал около 350 метров ткани.Показ коллекции Giambattista Valli в рамках Недели высокой моды в Париже
© AFP 2018 / Bertrand Guay
В своей новой коллекции итальянский дизайнер Джамбаттиста Валли продолжает эксперименты с женственными нарядами, созданными из шифона и тюля. Для многоярусных платьев финального дефиле он использовал около 350 метров ткани.
© REUTERS / Charles PlatiauСоздавая новую коллекцию для дома Christian Dior, креативный директор Мария Грация Кьюри отдала дань умению художницы-сюрреалистки Леонор Фини использовать экстравагантную одежду для создания "новой личности" — независимой женщины.Показ коллекции Maria Grazia Chiuri для дома моды Christian Dior в рамках Недели высокой моды в Париже
© REUTERS / Charles Platiau
Создавая новую коллекцию для дома Christian Dior, креативный директор Мария Грация Кьюри отдала дань умению художницы-сюрреалистки Леонор Фини использовать экстравагантную одежду для создания "новой личности" — независимой женщины.
© REUTERS / Charles PlatiauДополнили модели из новой коллекции дома Christian Dior загадочные и вполне сюрреалистичные маски, сделанные из черного тюля или золотого металла. Эти маски стали посвящением еще одной легендарной женщине первой половины XX века — Пегги Гуггенхайм. Именно она организовала "Выставку 31 женщины", где можно было увидеть работы сюрреалистки Леонор Фини.Показ коллекции Maria Grazia Chiuri для дома моды Christian Dior в рамках Недели высокой моды в Париже
© REUTERS / Charles Platiau
Дополнили модели из новой коллекции дома Christian Dior загадочные и вполне сюрреалистичные маски, сделанные из черного тюля или золотого металла. Эти маски стали посвящением еще одной легендарной женщине первой половины XX века — Пегги Гуггенхайм. Именно она организовала "Выставку 31 женщины", где можно было увидеть работы сюрреалистки Леонор Фини.
© AFP 2018 / Francois GuillotЯпонский дизайнер Юима Накадзато работает на пересечении моды и технологий. Для создания весенне-летней коллекции модельер даже общался с представителями JAXA (Японское агентство аэрокосмических исследований), чтобы изучить устройство скафандров.Показ коллекции Yuima Nakazato в рамках Недели высокой моды в Париже
© AFP 2018 / Francois Guillot
Японский дизайнер Юима Накадзато работает на пересечении моды и технологий. Для создания весенне-летней коллекции модельер даже общался с представителями JAXA (Японское агентство аэрокосмических исследований), чтобы изучить устройство скафандров.
© AFP 2018 / Francois GuillotНовая коллекция Накадзато, названная "Гармонизация", вдохновлена эстетикой космических путешествий. Во вселенной все основывается на принципе круговорота: будь то воздух или материалы, используемые для создания одежды, все должно основываться на этой философии, уверен дизайнер. Поэтому для создания коллекции использовались переработанные материалы, в том числе старые парашюты и подушки безопасности из автомобилей.Показ коллекции Yuima Nakazato в рамках Недели высокой моды в Париже
© AFP 2018 / Francois Guillot
Новая коллекция Накадзато, названная "Гармонизация", вдохновлена эстетикой космических путешествий. Во вселенной все основывается на принципе круговорота: будь то воздух или материалы, используемые для создания одежды, все должно основываться на этой философии, уверен дизайнер. Поэтому для создания коллекции использовались переработанные материалы, в том числе старые парашюты и подушки безопасности из автомобилей.
© AFP 2018 / Alain JocardВ своей новой коллекции ливанец Джордж Хобейка отдал дань уважения средневековой эстетике с поправкой на современные технологии обработки тканей. В коллекции ставка сделана на зеленые и голубые оттенки в сочетании с бежевым и золотым.Показ коллекции Georges Hobeika в рамках Недели высокой моды в Париже
© AFP 2018 / Alain Jocard
В своей новой коллекции ливанец Джордж Хобейка отдал дань уважения средневековой эстетике с поправкой на современные технологии обработки тканей. В коллекции ставка сделана на зеленые и голубые оттенки в сочетании с бежевым и золотым.
© AFP 2018 / Alain JocardВ весенне-летней коллекции Хобейки платья классического покроя дополняются тиарами, средневековыми накидками, асимметричными вырезами и "рваными" подолами.Показ коллекции Georges Hobeika в рамках Недели высокой моды в Париже
© AFP 2018 / Alain Jocard
В весенне-летней коллекции Хобейки платья классического покроя дополняются тиарами, средневековыми накидками, асимметричными вырезами и "рваными" подолами.
© AFP 2018 / Patrick KovarikПоказ коллекции Ralph & Russo в рамках недели моды в Париже закрыло дефиле "невесты", роль которой сыграла известная в Бразилии блогер Камила Коэльо. После окончания показа девушка призналась, что это было гораздо страшнее, чем на собственной свадьбе, кроме того, платье было очень тяжелое.Показ коллекции Ralph & Russo в рамках Недели высокой моды в Париже
© AFP 2018 / Patrick Kovarik
Показ коллекции Ralph & Russo в рамках недели моды в Париже закрыло дефиле "невесты", роль которой сыграла известная в Бразилии блогер Камила Коэльо. После окончания показа девушка призналась, что это было гораздо страшнее, чем на собственной свадьбе, кроме того, платье было очень тяжелое.
Показ коллекции Maria Grazia Chiuri для дома моды Christian Dior в рамках Недели высокой моды в ПарижеНеделя моды в Париже: сюрреализм, космос и женские фантазии19:4323.01.2018
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