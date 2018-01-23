Неделя моды в Париже: сюрреализм, космос и женские фантазии

Новая коллекция Накадзато, названная "Гармонизация", вдохновлена эстетикой космических путешествий. Во вселенной все основывается на принципе круговорота: будь то воздух или материалы, используемые для создания одежды, все должно основываться на этой философии, уверен дизайнер. Поэтому для создания коллекции использовались переработанные материалы, в том числе старые парашюты и подушки безопасности из автомобилей.