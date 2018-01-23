Неделя моды в Париже: сюрреализм, космос и женские фантазии
19:4323.01.2018
(обновлено: 21:06 23.01.2018)
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© REUTERS / Gonzalo FuentesПоказ новой коллекции Карла Лагерфельда, созданный для дома моды Chanel, прошел 23 января в парижском Гранд-Пале. Выставочный павильон к дефиле оформили в стиле версальского парка с садом-лабиринтом. Главным аксессуаром показа стала вуаль с цветком, украшавшая головы моделей и придававшая им таинственный вид.
Показ новой коллекции Карла Лагерфельда, созданный для дома моды Chanel, прошел 23 января в парижском Гранд-Пале. Выставочный павильон к дефиле оформили в стиле версальского парка с садом-лабиринтом. Главным аксессуаром показа стала вуаль с цветком, украшавшая головы моделей и придававшая им таинственный вид.
© REUTERS / Gonzalo FuentesПомимо традиционно роскошных моделей, внимание к показу привлек и крестник Лагерфельда Хадсон Крониг. Мальчик вышел на подиум с корзиной роз и разбрасывал цветы перед финальным дефиле — появлением "невесты".
Помимо традиционно роскошных моделей, внимание к показу привлек и крестник Лагерфельда Хадсон Крониг. Мальчик вышел на подиум с корзиной роз и разбрасывал цветы перед финальным дефиле — появлением "невесты".
© AFP 2018 / Francois GuillotИтальянский дизайнер Мария Грация Кьюри, создавая новую коллекцию для Christian Dior, вдохновлялась образами из творчества сюрреалистки Леонор Фини. Подиум в музее Родена оформили в стиле шахматной доски, а к потолку были подвешены гипсовые слепки частей тела и птичьи клетки — образы, традиционные для живописи сюрреалистов.
Итальянский дизайнер Мария Грация Кьюри, создавая новую коллекцию для Christian Dior, вдохновлялась образами из творчества сюрреалистки Леонор Фини. Подиум в музее Родена оформили в стиле шахматной доски, а к потолку были подвешены гипсовые слепки частей тела и птичьи клетки — образы, традиционные для живописи сюрреалистов.
© AP Photo / Francois MoriТема сюрреализма нашла отражение и в театральном макияже моделей. Главный акцент был сделан на глаза, которые увеличили до небывалых размеров благодаря прорисованным линиям ресниц, доходящим почти до висков.
© AP Photo / Francois Mori
Тема сюрреализма нашла отражение и в театральном макияже моделей. Главный акцент был сделан на глаза, которые увеличили до небывалых размеров благодаря прорисованным линиям ресниц, доходящим почти до висков.
© REUTERS / Charles PlatiauВедущий дизайнер модного дома Schiaparelli Бертран Гийон использовал для создания новой коллекции тончайшую ткань, напоминающую паутину, и легендарный символ марки — замочную скважину.
Ведущий дизайнер модного дома Schiaparelli Бертран Гийон использовал для создания новой коллекции тончайшую ткань, напоминающую паутину, и легендарный символ марки — замочную скважину.
© AFP 2018 / Bertrand GuayГолландский дизайнер Айрис ван Херпен в новой коллекции попыталась создать образ женщины — природной стихии. Показ проходил в Музее минералогии и геологии в Париже. Коллекция состоит из 21 наряда. Все они выполнены из напечатанной на 3D-принтере ткани и в точности повторяют женскую фигуру.
Голландский дизайнер Айрис ван Херпен в новой коллекции попыталась создать образ женщины — природной стихии. Показ проходил в Музее минералогии и геологии в Париже. Коллекция состоит из 21 наряда. Все они выполнены из напечатанной на 3D-принтере ткани и в точности повторяют женскую фигуру.
© AFP 2018 / Bertrand GuayЕсть в коллекции Айрис ван Херпен и модели невероятной сложности, технологии создания которых были разработаны совместно с Делфтским технологическим университетом.
Есть в коллекции Айрис ван Херпен и модели невероятной сложности, технологии создания которых были разработаны совместно с Делфтским технологическим университетом.
© AFP 2018 / Bertrand GuayВ своей новой коллекции итальянский дизайнер Джамбаттиста Валли продолжает эксперименты с женственными нарядами, созданными из шифона и тюля. Для многоярусных платьев финального дефиле он использовал около 350 метров ткани.
В своей новой коллекции итальянский дизайнер Джамбаттиста Валли продолжает эксперименты с женственными нарядами, созданными из шифона и тюля. Для многоярусных платьев финального дефиле он использовал около 350 метров ткани.
© REUTERS / Charles PlatiauСоздавая новую коллекцию для дома Christian Dior, креативный директор Мария Грация Кьюри отдала дань умению художницы-сюрреалистки Леонор Фини использовать экстравагантную одежду для создания "новой личности" — независимой женщины.
Создавая новую коллекцию для дома Christian Dior, креативный директор Мария Грация Кьюри отдала дань умению художницы-сюрреалистки Леонор Фини использовать экстравагантную одежду для создания "новой личности" — независимой женщины.
© REUTERS / Charles PlatiauДополнили модели из новой коллекции дома Christian Dior загадочные и вполне сюрреалистичные маски, сделанные из черного тюля или золотого металла. Эти маски стали посвящением еще одной легендарной женщине первой половины XX века — Пегги Гуггенхайм. Именно она организовала "Выставку 31 женщины", где можно было увидеть работы сюрреалистки Леонор Фини.
Дополнили модели из новой коллекции дома Christian Dior загадочные и вполне сюрреалистичные маски, сделанные из черного тюля или золотого металла. Эти маски стали посвящением еще одной легендарной женщине первой половины XX века — Пегги Гуггенхайм. Именно она организовала "Выставку 31 женщины", где можно было увидеть работы сюрреалистки Леонор Фини.
© AFP 2018 / Francois GuillotЯпонский дизайнер Юима Накадзато работает на пересечении моды и технологий. Для создания весенне-летней коллекции модельер даже общался с представителями JAXA (Японское агентство аэрокосмических исследований), чтобы изучить устройство скафандров.
Японский дизайнер Юима Накадзато работает на пересечении моды и технологий. Для создания весенне-летней коллекции модельер даже общался с представителями JAXA (Японское агентство аэрокосмических исследований), чтобы изучить устройство скафандров.
© AFP 2018 / Francois GuillotНовая коллекция Накадзато, названная "Гармонизация", вдохновлена эстетикой космических путешествий. Во вселенной все основывается на принципе круговорота: будь то воздух или материалы, используемые для создания одежды, все должно основываться на этой философии, уверен дизайнер. Поэтому для создания коллекции использовались переработанные материалы, в том числе старые парашюты и подушки безопасности из автомобилей.
Новая коллекция Накадзато, названная "Гармонизация", вдохновлена эстетикой космических путешествий. Во вселенной все основывается на принципе круговорота: будь то воздух или материалы, используемые для создания одежды, все должно основываться на этой философии, уверен дизайнер. Поэтому для создания коллекции использовались переработанные материалы, в том числе старые парашюты и подушки безопасности из автомобилей.
© AFP 2018 / Alain JocardВ своей новой коллекции ливанец Джордж Хобейка отдал дань уважения средневековой эстетике с поправкой на современные технологии обработки тканей. В коллекции ставка сделана на зеленые и голубые оттенки в сочетании с бежевым и золотым.
В своей новой коллекции ливанец Джордж Хобейка отдал дань уважения средневековой эстетике с поправкой на современные технологии обработки тканей. В коллекции ставка сделана на зеленые и голубые оттенки в сочетании с бежевым и золотым.
© AFP 2018 / Alain JocardВ весенне-летней коллекции Хобейки платья классического покроя дополняются тиарами, средневековыми накидками, асимметричными вырезами и "рваными" подолами.
В весенне-летней коллекции Хобейки платья классического покроя дополняются тиарами, средневековыми накидками, асимметричными вырезами и "рваными" подолами.
© AFP 2018 / Patrick KovarikПоказ коллекции Ralph & Russo в рамках недели моды в Париже закрыло дефиле "невесты", роль которой сыграла известная в Бразилии блогер Камила Коэльо. После окончания показа девушка призналась, что это было гораздо страшнее, чем на собственной свадьбе, кроме того, платье было очень тяжелое.
Показ коллекции Ralph & Russo в рамках недели моды в Париже закрыло дефиле "невесты", роль которой сыграла известная в Бразилии блогер Камила Коэльо. После окончания показа девушка призналась, что это было гораздо страшнее, чем на собственной свадьбе, кроме того, платье было очень тяжелое.
Мэтры мира высокой моды в эти дни представляют в Париже свои последние коллекции сезона весна-лето 2018. Показы моделей haute couture — в фотоленте Ria.ru.
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