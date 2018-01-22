В Москве за четыре дня выпало более 20 сантиметров снега. В ликвидации последствий снегопада принимали участие до 14,5 тысяч единиц спецтехники и порядка 32 тысяч рабочих. В фотоленте РИА Новости — как менялся облик дворника с царских времен до наших дней.
Как менялся облик московских дворников с царских времен до наших дней
12:3022.01.2018
(обновлено: 13:40 22.01.2018)
3329533
© РИА НовостиПерейти в фотобанкВ царской России дворники не только чистили улицы от мусора летом и от снега зимой, но и следили за правопорядком. У каждого был свисток, которым он мог позвать полицейских. Непременным атрибутом (кроме метлы) был светлый фартук. Так убирали снег на Ильинке в 1900 году.
В царской России дворники не только чистили улицы от мусора летом и от снега зимой, но и следили за правопорядком. У каждого был свисток, которым он мог позвать полицейских. Непременным атрибутом (кроме метлы) был светлый фартук. Так убирали снег на Ильинке в 1900 году.
© РИА Новости / Игорь ВиноградовПерейти в фотобанкВ XX веке, уже при советской власти, на помощь дворникам пришла техника. На фото — механизированная уборка улиц в Краснопресненском районе столицы с помощью двух машин ГАЗ-69, 1973 год.
В XX веке, уже при советской власти, на помощь дворникам пришла техника. На фото — механизированная уборка улиц в Краснопресненском районе столицы с помощью двух машин ГАЗ-69, 1973 год.
© РИА Новости / Лулишов СоломонПерейти в фотобанкНо и профессия дворника не теряла своей значимости. Нередко в этой роли подрабатывали представители советской интеллигенции, также в этой профессии было много женщин. На фото: 1978 год.
Но и профессия дворника не теряла своей значимости. Нередко в этой роли подрабатывали представители советской интеллигенции, также в этой профессии было много женщин. На фото: 1978 год.
© РИА Новости / Виктор ЧерновПерейти в фотобанк1990 год, дворник метет улицу возле гостиницы "Россия".
1990 год, дворник метет улицу возле гостиницы "Россия".
© РИА Новости / Валерий ШустовПерейти в фотобанкОбычный зимний вариант одежды московского дворника в начале 90-х годов XX века — ватник и валенки. На фото: уборка территории у Кремлевской стены, 1991 год.
Обычный зимний вариант одежды московского дворника в начале 90-х годов XX века — ватник и валенки. На фото: уборка территории у Кремлевской стены, 1991 год.
© РИА Новости / Валерий ШустовПерейти в фотобанкВ начале 2000-х большинство коммунальных рабочих Москвы уже в яркой спецодежде. 2001 год, дворники Центрального округа отдыхают во время уборки Тверской улицы.
В начале 2000-х большинство коммунальных рабочих Москвы уже в яркой спецодежде. 2001 год, дворники Центрального округа отдыхают во время уборки Тверской улицы.
© РИА Новости / Дмитрий КоробейниковПерейти в фотобанкЗимний вариант — яркий салатовый или оранжевый жилет поверх теплой одежды. 2004 год, уборка после обильного снегопада на Манежной площади.
Зимний вариант — яркий салатовый или оранжевый жилет поверх теплой одежды. 2004 год, уборка после обильного снегопада на Манежной площади.
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкВ конце декабря 2012 года работников городских коммунальных служб одели в яркие новогодние жилеты и шапочки. Акция получила название "Утепляем Москву".
В конце декабря 2012 года работников городских коммунальных служб одели в яркие новогодние жилеты и шапочки. Акция получила название "Утепляем Москву".
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкСовременным дворникам в работе помогает не только всевозможная техника, но и противогололедные материалы, которые не позволяют формироваться ледяной корке. Эти материалы состоят из органических веществ и безопасны как для людей, так и для окружающей среды.
Современным дворникам в работе помогает не только всевозможная техника, но и противогололедные материалы, которые не позволяют формироваться ледяной корке. Эти материалы состоят из органических веществ и безопасны как для людей, так и для окружающей среды.
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкО том, по какому регламенту работают московские дворники и куда жаловаться, если дорогу или двор возле вашего дома почистили плохо, читайте в справке РИА Новости.
О том, по какому регламенту работают московские дворники и куда жаловаться, если дорогу или двор возле вашего дома почистили плохо, читайте в справке РИА Новости.
Комментарии
3 пользователя оставили 3 комментария
Не стану говорить о внешнем облике дворников (и не только московских), но вот то, что даже во времена СССР дворник был ХОЗЯИНОМ двора - это точно! Взрослые уважали его, детвора побаивалась и одновременно, можно сказать, дружила, а шпана уличная - вообще старалась избегать контактов с ним. Дворник был ВЕЛИЧИНОЙ!
13:06
22.01.2018
3
- Ирина Андреева
- Андрей Анненков
- Дмитрий Бабич
- Алена Березовская
- Владислав Бирюков
- Алексей Блинов
- Игорь Бочарников
- Искандер Валитов
- Сергей Варшавчик
- Дмитрий Виноградов
- Захар Виноградов
- Михаил Демурин
- Владимир Евсеев
- Елена Загородняя
- Ольга Зиновьева
- Валентин Зорин
- Ростислав Ищенко
- Дмитрий Киселев
- Вера Костамо
- Дмитрий Косырев
- Дмитрий Куликов
- Владимир Лепехин
- Федор Лукьянов
- Сергей Маркедонов
- Анастасия Мельникова
- Олег Назаров
- Игорь Николайчук
- Армен Оганесян
- Алексей Панкин
- Алексей Пилько
- Виталий Подвицкий
- Александр Рацимор
- Илья Ремесло
- Павел Родькин
- Петр Романов
- Михаил Ростовский
- Тимофей Сергейцев
- Максим Соколов
- Алёна Солнцева
- Елена Супонина
- Виталий Третьяков
- Александр Хроленко
- РИА Крым
- Россия для всех
- Дагестан. Место силы
- Наша Победа. День за днем
- История России. Новый взгляд
- Конкурс Импульс
- Социальный навигатор
- Навигатор абитуриента
- Найди меня, мама
- Год экологии
- РИА Рейтинг
- Лесопромышленный комплекс России
- Легкая промышленность
- Информационная безопасность
- WorldSkills
- Юбилейный Фестиваль "Спасская башня"
- Фестиваль Koktebel Jazz Party
- Онлайн СМИ МИА «Россия Сегодня»
Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»
© 2018 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Настоящий ресурс содержит материалы 18+