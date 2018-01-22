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Как менялся облик московских дворников с царских времен до наших дней

12:3022.01.2018
(обновлено: 13:40 22.01.2018)
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Дом № 5 на улице Ильинке — первый 5-этажный дом в Москве, построенный в 1874 году
Механизированная уборка улиц в Краснопресненском районе Москвы
Очистка улицы от снега
Гостиница Россия на улице Варварка
Дворник убирает территорию у Кремлевской стены. Выставочный фонд
Сотрудники коммунальной службы на Тверской улице
Работник городской коммунальной службы убирает снег на Манежной площади в Москве
Сотрудники коммунальной службы в новогодних жилетах и шапочках во время проведения акции Утепляем Москву
Снегоуборочная техника коммунальных служб Москвы ликвидирует последствия сильного снегопада на Большой Пироговской улице
Коммунальные службы Москвы ликвидируют последствия сильного снегопада на Манежной площади
© РИА НовостиПерейти в фотобанкВ царской России дворники не только чистили улицы от мусора летом и от снега зимой, но и следили за правопорядком. У каждого был свисток, которым он мог позвать полицейских. Непременным атрибутом (кроме метлы) был светлый фартук. Так убирали снег на Ильинке в 1900 году.Дом № 5 на улице Ильинке — первый 5-этажный дом в Москве, построенный в 1874 году
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
В царской России дворники не только чистили улицы от мусора летом и от снега зимой, но и следили за правопорядком. У каждого был свисток, которым он мог позвать полицейских. Непременным атрибутом (кроме метлы) был светлый фартук. Так убирали снег на Ильинке в 1900 году.
© РИА Новости / Игорь ВиноградовПерейти в фотобанкВ XX веке, уже при советской власти, на помощь дворникам пришла техника. На фото — механизированная уборка улиц в Краснопресненском районе столицы с помощью двух машин ГАЗ-69, 1973 год.Механизированная уборка улиц в Краснопресненском районе Москвы
© РИА Новости / Игорь Виноградов
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В XX веке, уже при советской власти, на помощь дворникам пришла техника. На фото — механизированная уборка улиц в Краснопресненском районе столицы с помощью двух машин ГАЗ-69, 1973 год.
© РИА Новости / Лулишов СоломонПерейти в фотобанкНо и профессия дворника не теряла своей значимости. Нередко в этой роли подрабатывали представители советской интеллигенции, также в этой профессии было много женщин. На фото: 1978 год.Очистка улицы от снега
© РИА Новости / Лулишов Соломон
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Но и профессия дворника не теряла своей значимости. Нередко в этой роли подрабатывали представители советской интеллигенции, также в этой профессии было много женщин. На фото: 1978 год.
© РИА Новости / Виктор ЧерновПерейти в фотобанк1990 год, дворник метет улицу возле гостиницы "Россия".Гостиница Россия на улице Варварка
© РИА Новости / Виктор Чернов
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1990 год, дворник метет улицу возле гостиницы "Россия".
© РИА Новости / Валерий ШустовПерейти в фотобанкОбычный зимний вариант одежды московского дворника в начале 90-х годов XX века — ватник и валенки. На фото: уборка территории у Кремлевской стены, 1991 год.Дворник убирает территорию у Кремлевской стены. Выставочный фонд
© РИА Новости / Валерий Шустов
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Обычный зимний вариант одежды московского дворника в начале 90-х годов XX века — ватник и валенки. На фото: уборка территории у Кремлевской стены, 1991 год.
© РИА Новости / Валерий ШустовПерейти в фотобанкВ начале 2000-х большинство коммунальных рабочих Москвы уже в яркой спецодежде. 2001 год, дворники Центрального округа отдыхают во время уборки Тверской улицы.Сотрудники коммунальной службы на Тверской улице
© РИА Новости / Валерий Шустов
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В начале 2000-х большинство коммунальных рабочих Москвы уже в яркой спецодежде. 2001 год, дворники Центрального округа отдыхают во время уборки Тверской улицы.
© РИА Новости / Дмитрий КоробейниковПерейти в фотобанкЗимний вариант — яркий салатовый или оранжевый жилет поверх теплой одежды. 2004 год, уборка после обильного снегопада на Манежной площади.Работник городской коммунальной службы убирает снег на Манежной площади в Москве
© РИА Новости / Дмитрий Коробейников
Перейти в фотобанк
Зимний вариант — яркий салатовый или оранжевый жилет поверх теплой одежды. 2004 год, уборка после обильного снегопада на Манежной площади.
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкВ конце декабря 2012 года работников городских коммунальных служб одели в яркие новогодние жилеты и шапочки. Акция получила название "Утепляем Москву".Сотрудники коммунальной службы в новогодних жилетах и шапочках во время проведения акции Утепляем Москву
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
В конце декабря 2012 года работников городских коммунальных служб одели в яркие новогодние жилеты и шапочки. Акция получила название "Утепляем Москву".
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкСовременным дворникам в работе помогает не только всевозможная техника, но и противогололедные материалы, которые не позволяют формироваться ледяной корке. Эти материалы состоят из органических веществ и безопасны как для людей, так и для окружающей среды.Снегоуборочная техника коммунальных служб Москвы ликвидирует последствия сильного снегопада на Большой Пироговской улице
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Современным дворникам в работе помогает не только всевозможная техника, но и противогололедные материалы, которые не позволяют формироваться ледяной корке. Эти материалы состоят из органических веществ и безопасны как для людей, так и для окружающей среды.
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкО том, по какому регламенту работают московские дворники и куда жаловаться, если дорогу или двор возле вашего дома почистили плохо, читайте в справке РИА Новости.Коммунальные службы Москвы ликвидируют последствия сильного снегопада на Манежной площади
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
О том, по какому регламенту работают московские дворники и куда жаловаться, если дорогу или двор возле вашего дома почистили плохо, читайте в справке РИА Новости.
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В Москве за четыре дня выпало более 20 сантиметров снега. В ликвидации последствий снегопада принимали участие до 14,5 тысяч единиц спецтехники и порядка 32 тысяч рабочих. В фотоленте РИА Новости — как менялся облик дворника с царских времен до наших дней.

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Комментарии
3 пользователя оставили 3 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
Владимир Белогорский
Не стану говорить о внешнем облике дворников (и не только московских), но вот то, что даже во времена СССР дворник был ХОЗЯИНОМ двора - это точно! Взрослые уважали его, детвора побаивалась и одновременно, можно сказать, дружила, а шпана уличная - вообще старалась избегать контактов с ним. Дворник был ВЕЛИЧИНОЙ!
13:06
22.01.2018
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