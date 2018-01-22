Как менялся облик московских дворников с царских времен до наших дней

В царской России дворники не только чистили улицы от мусора летом и от снега зимой, но и следили за правопорядком. У каждого был свисток, которым он мог позвать полицейских. Непременным атрибутом (кроме метлы) был светлый фартук. Так убирали снег на Ильинке в 1900 году.