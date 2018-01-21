Успешная блондинка Светлана Ходченкова

© Квартал-95 (2011)

Ходченкова признается, что в комедии чувствует себя как рыба в воде. В 2011 году она снялась в роли "мымры" в ремейке "Служебного романа"(на фото). Новая Людмила Прокофьевна хорошо одета, но так же, как героиня Алисы Фрейндлих, целиком посвятила себя работе и страдает от одиночества.