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Успешная блондинка Светлана Ходченкова

10:0021.01.2018
(обновлено: 14:25 21.01.2018)
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Актриса Светлана Ходченкова во время съемок фильма Гороскоп на удачу режиссера Армана Геворгяна
Актриса Светлана Ходченкова на церемонии открытия 39-го Московского международного кинофестиваля в Москве
Актеры Максим Аверин и Светлана Ходченкова на красной дорожке церемонии открытия XXVI Открытого Российского кинофестиваля Кинотавр в Сочи
Актриса Светлана Ходченкова перед премьерой фильма Большой и добрый великан (The BFG) на красной дорожке 69-го Каннского кинофестиваля
Кадр из фильма Благословите женщину
Актриса Светлана Ходченкова, получившая награду в номинации Актриса года, на торжественной церемонии вручения премии Женщина года по версии журнала Glamour в Москве
Кадр из фильма Нулевой километр
Кадр из фильма Малая Москва
Актеры Светлана Ходченкова и Владимир Зеленский в фильме режиссера Марюса Вайсберга Любовь в большом городе
Актриса Светлана Ходченкова на церемонии открытия 38-го Московского международного кинофестиваля в Москве
Актриса Светлана Ходченкова на церемонии закладки именной звезды в кинотеатре Люксор в рамках 26-го Открытого Российского кинофестиваля Кинотавр
Кадр из фильма Росомаха: Бессмертный
Кадр из фильма Краткий курс счастливой жизни
Актриса Светлана Ходченкова, актриса и депутат Госдумы РФ Мария Кожевникова и актриса, режиссер и писатель Рената Литвинова на церемонии открытия 37-го Московского международного кинофестиваля
Актриса Светлана Ходченкова на торжественной церемонии открытия 28-го Открытого российского кинофестиваля Кинотавр в Сочи
Кадр из фильма Служебный роман. Наше время
Кадр из фильма Пять невест
Актриса Светлана Ходченкова на премьере фильма Местный в рамках 67-го Каннского кинофестиваля
Актриса Светлана Ходченкова во время 70-го Каннского международного кинофестиваля
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкБудущая актриса родилась 21 января 1983 года в Москве. Мать растила Светлану одна, поэтому из столицы они переехали в подмосковный Железнодорожный - там жить было не так затратно.Актриса Светлана Ходченкова во время съемок фильма Гороскоп на удачу режиссера Армана Геворгяна
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Будущая актриса родилась 21 января 1983 года в Москве. Мать растила Светлану одна, поэтому из столицы они переехали в подмосковный Железнодорожный - там жить было не так затратно.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкВ 16 лет Светлана устроилась на работу в модельное агентство. Со своего первого крупного гонорара девушка установила у мамы дома телефон.Актриса Светлана Ходченкова на церемонии открытия 39-го Московского международного кинофестиваля в Москве
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
В 16 лет Светлана устроилась на работу в модельное агентство. Со своего первого крупного гонорара девушка установила у мамы дома телефон.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкПосле окончания лицея Ходченкова смогла поступить в Институт мировой экономики, однако, не сдав даже первую сессию, студентка перевелась на факультет рекламы в другой вуз.Актеры Максим Аверин и Светлана Ходченкова на красной дорожке церемонии открытия XXVI Открытого Российского кинофестиваля Кинотавр в Сочи
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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После окончания лицея Ходченкова смогла поступить в Институт мировой экономики, однако, не сдав даже первую сессию, студентка перевелась на факультет рекламы в другой вуз.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкПосле этих метаний в поисках себя Ходченкова записалась на подготовительные курсы в Щукинское училище и не прогадала. Она единственная из всей группы поступила в вуз с первого раза.Актриса Светлана Ходченкова перед премьерой фильма Большой и добрый великан (The BFG) на красной дорожке 69-го Каннского кинофестиваля
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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После этих метаний в поисках себя Ходченкова записалась на подготовительные курсы в Щукинское училище и не прогадала. Она единственная из всей группы поступила в вуз с первого раза.
© Мосфильм (2003)Студентку первого курса заметил режиссер Станислав Говорухин и предложил ей сыграть главную роль в своем фильме "Благословите женщину" (на фото). Дебютная киноработа принесла Ходченковой номинацию на премию "Ника" за "лучшую женскую роль".Кадр из фильма Благословите женщину
© Мосфильм (2003)
Студентку первого курса заметил режиссер Станислав Говорухин и предложил ей сыграть главную роль в своем фильме "Благословите женщину" (на фото). Дебютная киноработа принесла Ходченковой номинацию на премию "Ника" за "лучшую женскую роль".
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкПосле этого Ходченкова играет в еще одном фильме Говорухина "Не хлебом единым", а также начинает активно сниматься в сериалах.Актриса Светлана Ходченкова, получившая награду в номинации Актриса года, на торжественной церемонии вручения премии Женщина года по версии журнала Glamour в Москве
© РИА Новости / Евгений Биятов
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После этого Ходченкова играет в еще одном фильме Говорухина "Не хлебом единым", а также начинает активно сниматься в сериалах.
© Синемоушн Групп (2007)В 2007 году выходят сразу два больших проекта, в которых Ходченкова играет главные женские роли. Это фильм Павла Санаева "Нулевой километр" (на фото) и "Реальный папа", где партнером Светланы по съемочной площадке стал Михаил Пореченков.Кадр из фильма Нулевой километр
© Синемоушн Групп (2007)
В 2007 году выходят сразу два больших проекта, в которых Ходченкова играет главные женские роли. Это фильм Павла Санаева "Нулевой километр" (на фото) и "Реальный папа", где партнером Светланы по съемочной площадке стал Михаил Пореченков.
© Banana Split Polska (2008)В 2008 году Ходченкова снялась в ленте польского режиссера Вальдемара Кшистека "Малая Москва".Кадр из фильма Малая Москва
© Banana Split Polska (2008)
В 2008 году Ходченкова снялась в ленте польского режиссера Вальдемара Кшистека "Малая Москва".
© РИА НовостиПерейти в фотобанкНастоящим прорывом для карьеры актрисы стали съемки в романтической комедии режиссера Марюса Вайсберга "Любовь в большом городе" (на фото). Фильм был настолько хорошо принят публикой, что в том же актерском составе сняли еще две части истории и мини-сериал.Актеры Светлана Ходченкова и Владимир Зеленский в фильме режиссера Марюса Вайсберга Любовь в большом городе
© РИА Новости
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Настоящим прорывом для карьеры актрисы стали съемки в романтической комедии режиссера Марюса Вайсберга "Любовь в большом городе" (на фото). Фильм был настолько хорошо принят публикой, что в том же актерском составе сняли еще две части истории и мини-сериал.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкСветлана Ходченкова является одной из немногих российских актрис, которые успешно снимаются в Голливуде.Актриса Светлана Ходченкова на церемонии открытия 38-го Московского международного кинофестиваля в Москве
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Светлана Ходченкова является одной из немногих российских актрис, которые успешно снимаются в Голливуде.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкВ 2011 году Ходченкова исполнила эпизодическую роль в ленте Томаса Альфредсона "Шпион, выйди вон!". Партнерами по съемочной площадке актрисы тогда стали такие звезды Голливуда, как Гари Олдман, Колин Ферт, Том Харди и Бенедикт Камбербэтч.Актриса Светлана Ходченкова на церемонии закладки именной звезды в кинотеатре Люксор в рамках 26-го Открытого Российского кинофестиваля Кинотавр
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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В 2011 году Ходченкова исполнила эпизодическую роль в ленте Томаса Альфредсона "Шпион, выйди вон!". Партнерами по съемочной площадке актрисы тогда стали такие звезды Голливуда, как Гари Олдман, Колин Ферт, Том Харди и Бенедикт Камбербэтч.
© 20th Century Fox Film CorporationВ 2013 году на широкие экраны вышел фильм "Росомаха: Бессмертный", в котором Ходченкова сыграла доктора Викторию Грин - женщину-гадюку, временно лишившую неуязвимого Логана способностей к регенерации.Кадр из фильма Росомаха: Бессмертный
© 20th Century Fox Film Corporation
В 2013 году на широкие экраны вышел фильм "Росомаха: Бессмертный", в котором Ходченкова сыграла доктора Викторию Грин - женщину-гадюку, временно лишившую неуязвимого Логана способностей к регенерации.
Начиная с 2011, актриса выпускает по 5-9 проектов в год. Она одинаково активно играет как в полнометражных фильмах, так и в сериалах. На фото: кадр из фильма "Краткий курс счастливой жизни".Кадр из фильма Краткий курс счастливой жизни
Начиная с 2011, актриса выпускает по 5-9 проектов в год. Она одинаково активно играет как в полнометражных фильмах, так и в сериалах. На фото: кадр из фильма "Краткий курс счастливой жизни".
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкСветлана Ходченкова, Мария Кожевникова и Рената Литвинова на церемонии открытия 37-го Московского международного кинофестиваля в столичном кинотеатре "Россия".Актриса Светлана Ходченкова, актриса и депутат Госдумы РФ Мария Кожевникова и актриса, режиссер и писатель Рената Литвинова на церемонии открытия 37-го Московского международного кинофестиваля
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Светлана Ходченкова, Мария Кожевникова и Рената Литвинова на церемонии открытия 37-го Московского международного кинофестиваля в столичном кинотеатре "Россия".
© РИА Новости / Нина ЗотинаПерейти в фотобанкК 35-годам на счету актрисы уже более 70 ролей в кино, а также пять антрепризных театральных постановок.Актриса Светлана Ходченкова на торжественной церемонии открытия 28-го Открытого российского кинофестиваля Кинотавр в Сочи
© РИА Новости / Нина Зотина
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К 35-годам на счету актрисы уже более 70 ролей в кино, а также пять антрепризных театральных постановок.
© Квартал-95 (2011)Ходченкова признается, что в комедии чувствует себя как рыба в воде. В 2011 году она снялась в роли "мымры" в ремейке "Служебного романа"(на фото). Новая Людмила Прокофьевна хорошо одета, но так же, как героиня Алисы Фрейндлих, целиком посвятила себя работе и страдает от одиночества.Кадр из фильма Служебный роман. Наше время
© Квартал-95 (2011)
Ходченкова признается, что в комедии чувствует себя как рыба в воде. В 2011 году она снялась в роли "мымры" в ремейке "Служебного романа"(на фото). Новая Людмила Прокофьевна хорошо одета, но так же, как героиня Алисы Фрейндлих, целиком посвятила себя работе и страдает от одиночества.
© Централ Партнершип (2011)В комедии Карена Оганесяна "Пять невест" она сыграла скромную красавицу, мечтающую найти счастье в любви даже при условии, что свадьба пройдет "вслепую".Кадр из фильма Пять невест
© Централ Партнершип (2011)
В комедии Карена Оганесяна "Пять невест" она сыграла скромную красавицу, мечтающую найти счастье в любви даже при условии, что свадьба пройдет "вслепую".
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкВ минувшем году в свет вышли такие ленты с участием актрисы, как "Одноклассницы: Новый поворот", "Жизнь впереди", "Очередная комедия про неудачника" и "Блокбастер", а также сериал "Хождение по мукам", где Ходченкова сыграла Лизу Расторгуеву.Актриса Светлана Ходченкова на премьере фильма Местный в рамках 67-го Каннского кинофестиваля
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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В минувшем году в свет вышли такие ленты с участием актрисы, как "Одноклассницы: Новый поворот", "Жизнь впереди", "Очередная комедия про неудачника" и "Блокбастер", а также сериал "Хождение по мукам", где Ходченкова сыграла Лизу Расторгуеву.
© Sputnik / Асатур ЕсаянцПерейти в фотобанкВ 2017 году журнал Glamour назвал Светлану Ходченкову "Актрисой года".Актриса Светлана Ходченкова во время 70-го Каннского международного кинофестиваля
© Sputnik / Асатур Есаянц
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В 2017 году журнал Glamour назвал Светлану Ходченкову "Актрисой года".
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Одна из самых востребованных актрис российского кино Светлана Ходченкова отмечает 21 января 35-летний юбилей. Лучшие роли успешной блондинки — в фотоленте Ria.ru.

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