Одна из самых востребованных актрис российского кино Светлана Ходченкова отмечает 21 января 35-летний юбилей. Лучшие роли успешной блондинки — в фотоленте Ria.ru.
Успешная блондинка Светлана Ходченкова
10:0021.01.2018
(обновлено: 14:25 21.01.2018)
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© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкБудущая актриса родилась 21 января 1983 года в Москве. Мать растила Светлану одна, поэтому из столицы они переехали в подмосковный Железнодорожный - там жить было не так затратно.
Будущая актриса родилась 21 января 1983 года в Москве. Мать растила Светлану одна, поэтому из столицы они переехали в подмосковный Железнодорожный - там жить было не так затратно.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкВ 16 лет Светлана устроилась на работу в модельное агентство. Со своего первого крупного гонорара девушка установила у мамы дома телефон.
В 16 лет Светлана устроилась на работу в модельное агентство. Со своего первого крупного гонорара девушка установила у мамы дома телефон.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкПосле окончания лицея Ходченкова смогла поступить в Институт мировой экономики, однако, не сдав даже первую сессию, студентка перевелась на факультет рекламы в другой вуз.
После окончания лицея Ходченкова смогла поступить в Институт мировой экономики, однако, не сдав даже первую сессию, студентка перевелась на факультет рекламы в другой вуз.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкПосле этих метаний в поисках себя Ходченкова записалась на подготовительные курсы в Щукинское училище и не прогадала. Она единственная из всей группы поступила в вуз с первого раза.
После этих метаний в поисках себя Ходченкова записалась на подготовительные курсы в Щукинское училище и не прогадала. Она единственная из всей группы поступила в вуз с первого раза.
© Мосфильм (2003)Студентку первого курса заметил режиссер Станислав Говорухин и предложил ей сыграть главную роль в своем фильме "Благословите женщину" (на фото). Дебютная киноработа принесла Ходченковой номинацию на премию "Ника" за "лучшую женскую роль".
© Мосфильм (2003)
Студентку первого курса заметил режиссер Станислав Говорухин и предложил ей сыграть главную роль в своем фильме "Благословите женщину" (на фото). Дебютная киноработа принесла Ходченковой номинацию на премию "Ника" за "лучшую женскую роль".
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкПосле этого Ходченкова играет в еще одном фильме Говорухина "Не хлебом единым", а также начинает активно сниматься в сериалах.
После этого Ходченкова играет в еще одном фильме Говорухина "Не хлебом единым", а также начинает активно сниматься в сериалах.
© Синемоушн Групп (2007)В 2007 году выходят сразу два больших проекта, в которых Ходченкова играет главные женские роли. Это фильм Павла Санаева "Нулевой километр" (на фото) и "Реальный папа", где партнером Светланы по съемочной площадке стал Михаил Пореченков.
© Синемоушн Групп (2007)
В 2007 году выходят сразу два больших проекта, в которых Ходченкова играет главные женские роли. Это фильм Павла Санаева "Нулевой километр" (на фото) и "Реальный папа", где партнером Светланы по съемочной площадке стал Михаил Пореченков.
© Banana Split Polska (2008)В 2008 году Ходченкова снялась в ленте польского режиссера Вальдемара Кшистека "Малая Москва".
© Banana Split Polska (2008)
В 2008 году Ходченкова снялась в ленте польского режиссера Вальдемара Кшистека "Малая Москва".
© РИА НовостиПерейти в фотобанкНастоящим прорывом для карьеры актрисы стали съемки в романтической комедии режиссера Марюса Вайсберга "Любовь в большом городе" (на фото). Фильм был настолько хорошо принят публикой, что в том же актерском составе сняли еще две части истории и мини-сериал.
Настоящим прорывом для карьеры актрисы стали съемки в романтической комедии режиссера Марюса Вайсберга "Любовь в большом городе" (на фото). Фильм был настолько хорошо принят публикой, что в том же актерском составе сняли еще две части истории и мини-сериал.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкСветлана Ходченкова является одной из немногих российских актрис, которые успешно снимаются в Голливуде.
Светлана Ходченкова является одной из немногих российских актрис, которые успешно снимаются в Голливуде.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкВ 2011 году Ходченкова исполнила эпизодическую роль в ленте Томаса Альфредсона "Шпион, выйди вон!". Партнерами по съемочной площадке актрисы тогда стали такие звезды Голливуда, как Гари Олдман, Колин Ферт, Том Харди и Бенедикт Камбербэтч.
В 2011 году Ходченкова исполнила эпизодическую роль в ленте Томаса Альфредсона "Шпион, выйди вон!". Партнерами по съемочной площадке актрисы тогда стали такие звезды Голливуда, как Гари Олдман, Колин Ферт, Том Харди и Бенедикт Камбербэтч.
© 20th Century Fox Film CorporationВ 2013 году на широкие экраны вышел фильм "Росомаха: Бессмертный", в котором Ходченкова сыграла доктора Викторию Грин - женщину-гадюку, временно лишившую неуязвимого Логана способностей к регенерации.
© 20th Century Fox Film Corporation
В 2013 году на широкие экраны вышел фильм "Росомаха: Бессмертный", в котором Ходченкова сыграла доктора Викторию Грин - женщину-гадюку, временно лишившую неуязвимого Логана способностей к регенерации.
Начиная с 2011, актриса выпускает по 5-9 проектов в год. Она одинаково активно играет как в полнометражных фильмах, так и в сериалах. На фото: кадр из фильма "Краткий курс счастливой жизни".
Начиная с 2011, актриса выпускает по 5-9 проектов в год. Она одинаково активно играет как в полнометражных фильмах, так и в сериалах. На фото: кадр из фильма "Краткий курс счастливой жизни".
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкСветлана Ходченкова, Мария Кожевникова и Рената Литвинова на церемонии открытия 37-го Московского международного кинофестиваля в столичном кинотеатре "Россия".
Светлана Ходченкова, Мария Кожевникова и Рената Литвинова на церемонии открытия 37-го Московского международного кинофестиваля в столичном кинотеатре "Россия".
© РИА Новости / Нина ЗотинаПерейти в фотобанкК 35-годам на счету актрисы уже более 70 ролей в кино, а также пять антрепризных театральных постановок.
К 35-годам на счету актрисы уже более 70 ролей в кино, а также пять антрепризных театральных постановок.
© Квартал-95 (2011)Ходченкова признается, что в комедии чувствует себя как рыба в воде. В 2011 году она снялась в роли "мымры" в ремейке "Служебного романа"(на фото). Новая Людмила Прокофьевна хорошо одета, но так же, как героиня Алисы Фрейндлих, целиком посвятила себя работе и страдает от одиночества.
© Квартал-95 (2011)
Ходченкова признается, что в комедии чувствует себя как рыба в воде. В 2011 году она снялась в роли "мымры" в ремейке "Служебного романа"(на фото). Новая Людмила Прокофьевна хорошо одета, но так же, как героиня Алисы Фрейндлих, целиком посвятила себя работе и страдает от одиночества.
© Централ Партнершип (2011)В комедии Карена Оганесяна "Пять невест" она сыграла скромную красавицу, мечтающую найти счастье в любви даже при условии, что свадьба пройдет "вслепую".
© Централ Партнершип (2011)
В комедии Карена Оганесяна "Пять невест" она сыграла скромную красавицу, мечтающую найти счастье в любви даже при условии, что свадьба пройдет "вслепую".
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкВ минувшем году в свет вышли такие ленты с участием актрисы, как "Одноклассницы: Новый поворот", "Жизнь впереди", "Очередная комедия про неудачника" и "Блокбастер", а также сериал "Хождение по мукам", где Ходченкова сыграла Лизу Расторгуеву.
В минувшем году в свет вышли такие ленты с участием актрисы, как "Одноклассницы: Новый поворот", "Жизнь впереди", "Очередная комедия про неудачника" и "Блокбастер", а также сериал "Хождение по мукам", где Ходченкова сыграла Лизу Расторгуеву.
© Sputnik / Асатур ЕсаянцПерейти в фотобанкВ 2017 году журнал Glamour назвал Светлану Ходченкову "Актрисой года".
© Sputnik / Асатур Есаянц
В 2017 году журнал Glamour назвал Светлану Ходченкову "Актрисой года".
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