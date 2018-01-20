Турецкий Генштаб в субботу объявил о начале военной операции под названием "Оливковая ветвь" против курдских формирований в сирийском Африне. Кадры с места событий — в фотоленте Ria.ru.
Операция турецких войск в Сирии: "Оливковая ветвь" против курдов
22:5020.01.2018
(обновлено: 22:56 20.01.2018)
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© AFP 2018 / Nazeer al-KhatibО фактическом начале наземной операции объявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Ранее турецкий лидер не раз заявлял, что Африн необходимо очистить от сил самообороны сирийских курдов (YPG).
О фактическом начале наземной операции объявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Ранее турецкий лидер не раз заявлял, что Африн необходимо очистить от сил самообороны сирийских курдов (YPG).
© AFP 2018 / Nazeer al-KhatibЭти формирования Турция считает террористической организацией, связанной с запрещенной Рабочей партией Курдистана. На прошлой неделе Эрдоган пообещал, что турецкие войска "оторвут головы" YPG.
Эти формирования Турция считает террористической организацией, связанной с запрещенной Рабочей партией Курдистана. На прошлой неделе Эрдоган пообещал, что турецкие войска "оторвут головы" YPG.
© AFP 2018 / Nazeer al-Khatib В пятницу и субботу турецкие военные обстреляли позиции сил курдов, причем в Генштабе страны заявили, что удары были ответами на провокации PYD.
В пятницу и субботу турецкие военные обстреляли позиции сил курдов, причем в Генштабе страны заявили, что удары были ответами на провокации PYD.
© REUTERS / Osman OrsalПозднее СМИ сообщили, что позиции курдской партии PYD ("Демократический союз") атаковали войска "Свободной сирийской армии".
Позднее СМИ сообщили, что позиции курдской партии PYD ("Демократический союз") атаковали войска "Свободной сирийской армии".
© AP Photo / Kayhan OzerМестом проведения следующей операции станет сирийский регион Манбидж, заявил Эрдоган.
© AP Photo / Kayhan Ozer
Местом проведения следующей операции станет сирийский регион Манбидж, заявил Эрдоган.
© AP Photo / Lefteris PitarakisМинобороны России в целях безопасности приказало российским военным покинуть Африн.
© AP Photo / Lefteris Pitarakis
Минобороны России в целях безопасности приказало российским военным покинуть Африн.
© AFP 2018 / Nazeer al-KhatibРоссия будет оказывать Сирии дипломатическое содействие и поддержит в ООН требование прекратить операцию, заявил сенатор Франц Клинцевич.
Россия будет оказывать Сирии дипломатическое содействие и поддержит в ООН требование прекратить операцию, заявил сенатор Франц Клинцевич.
© AFP 2018 / Nazeer al-KhatibПо словам парламентария, турецкая операция в Африне грубо нарушает суверенитет Сирии.
По словам парламентария, турецкая операция в Африне грубо нарушает суверенитет Сирии.
© AFP 2018 / Nazeer al-KhatibРоссийский МИД в связи с событиями в Африне призвал власти Турции и Сирии к сдержанности.
Российский МИД в связи с событиями в Африне призвал власти Турции и Сирии к сдержанности.
© AFP 2018 / Nazeer al-KhatibВ Минобороны заявили, что кризисная ситуация в регионе сложилась из-за действий США.
В Минобороны заявили, что кризисная ситуация в регионе сложилась из-за действий США.
© AFP 2018 / Nazeer al-KhatibТурция информирует о ходе операции сирийские власти, а также ООН и другие заинтересованные стороны, включая Россию.
Турция информирует о ходе операции сирийские власти, а также ООН и другие заинтересованные стороны, включая Россию.
© AP Photo / Lefteris PitarakisОперация проводится "с уважением к территориальной целостности, суверенитету и политическому единству Сирии" и завершится, когда войска достигнут намеченных целей, подчеркнули в Анкаре.
© AP Photo / Lefteris Pitarakis
Операция проводится "с уважением к территориальной целостности, суверенитету и политическому единству Сирии" и завершится, когда войска достигнут намеченных целей, подчеркнули в Анкаре.
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