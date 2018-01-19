В России прошли Крещенские купания

В церковной традиции праздник получил название Богоявления – согласно Евангелию, после того как Христос погрузился в воды реки, произошло явление всех трех лиц Божества: Бог Отец с небес свидетельствовал о Сыне и Дух Святой в виде голубя сошел на Иисуса.