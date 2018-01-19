Православные христиане в пятницу отметили праздник Крещения Господня. По традиции, во многих городах страны были организованы иордани — специально прорубаемые и освещаемые проруби для крещенских купаний. Те, кому не страшна ледяная вода, — в фотоленте Ria.ru.
В России прошли Крещенские купания
18:1019.01.2018
(обновлено: 18:11 19.01.2018)
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© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкКрещение Господне, наравне с праздником Пасхи, является древнейшим христианским праздником. Он посвящен крещению Иисуса Христа в реке Иордан.
Крещение Господне, наравне с праздником Пасхи, является древнейшим христианским праздником. Он посвящен крещению Иисуса Христа в реке Иордан.
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкВ церковной традиции праздник получил название Богоявления – согласно Евангелию, после того как Христос погрузился в воды реки, произошло явление всех трех лиц Божества: Бог Отец с небес свидетельствовал о Сыне и Дух Святой в виде голубя сошел на Иисуса.
В церковной традиции праздник получил название Богоявления – согласно Евангелию, после того как Христос погрузился в воды реки, произошло явление всех трех лиц Божества: Бог Отец с небес свидетельствовал о Сыне и Дух Святой в виде голубя сошел на Иисуса.
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкСвященники и прихожане многих храмов в праздник Крещения отправляются на водоем, где заранее прорубается лед (обычно в форме креста), и с молитвой троекратно погружаются в воду.
Священники и прихожане многих храмов в праздник Крещения отправляются на водоем, где заранее прорубается лед (обычно в форме креста), и с молитвой троекратно погружаются в воду.
© РИА Новости / Николай ХижнякПерейти в фотобанкНакануне праздника в МЧС порекомендовали всем желающим оценить свои возможности и состояние здоровья перед погружением в Крещенские купели.
Накануне праздника в МЧС порекомендовали всем желающим оценить свои возможности и состояние здоровья перед погружением в Крещенские купели.
© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкУчастница фестиваля "Петербургские Красавицы" во время традиционного купания в Крещенский сочельник на Неве в Санкт-Петербуге.
Участница фестиваля "Петербургские Красавицы" во время традиционного купания в Крещенский сочельник на Неве в Санкт-Петербуге.
© РИА Новости / Максим БогодвидПерейти в фотобанкСлужба в Крещенский сочельник на озере неподалеку от Раифского Богородицкого мужского монастыря в Татарстане.
Служба в Крещенский сочельник на озере неподалеку от Раифского Богородицкого мужского монастыря в Татарстане.
© РИА Новости / Максим БогодвидПерейти в фотобанкКрещенский сочельник - день строгого поста, предваряющий праздник Крещения Господня, или Богоявления. В храмах в этот день совершаются Божественные литургии с чином Великого освящения воды.
Крещенский сочельник - день строгого поста, предваряющий праздник Крещения Господня, или Богоявления. В храмах в этот день совершаются Божественные литургии с чином Великого освящения воды.
© РИА Новости / Виталий БелоусовПерейти в фотобанкБезопасность во время крещенских купаний в России обеспечивали около девяти тысяч сотрудников МЧС.
Безопасность во время крещенских купаний в России обеспечивали около девяти тысяч сотрудников МЧС.
© РИА Новости / Виталий БелоусовПерейти в фотобанкКрещенский сочельник у Храма Святителя Николая в Измайловском Кремле в Москве.
Крещенский сочельник у Храма Святителя Николая в Измайловском Кремле в Москве.
© РИА Новости / Виталий БелоусовПерейти в фотобанкПраздничный молебен в Крещенский сочельник в Храме Святителя Николая в Измайловском Кремле в Москве.
Праздничный молебен в Крещенский сочельник в Храме Святителя Николая в Измайловском Кремле в Москве.
© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкУчастница фестиваля "Петербургские Красавицы" во время традиционного праздничного купания на Неве.
Участница фестиваля "Петербургские Красавицы" во время традиционного праздничного купания на Неве.
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкПо словам специалистов, окунаться в прорубь лучше всего по шею, не замочив голову, чтобы избежать рефлекторного сужения сосудов головного мозга.
По словам специалистов, окунаться в прорубь лучше всего по шею, не замочив голову, чтобы избежать рефлекторного сужения сосудов головного мозга.
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкВерующие набирают воду на источнике "Святой ключ" в Искитимском районе Новосибирской области.
Верующие набирают воду на источнике "Святой ключ" в Искитимском районе Новосибирской области.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкПеред купанием в проруби специалисты рекомендуют разогреть тело, сделав разминку или небольшую пробежку.
Перед купанием в проруби специалисты рекомендуют разогреть тело, сделав разминку или небольшую пробежку.
© РИА Новости / Максим БогодвидПерейти в фотобанкМитрополит Татарстана Феофан во время службы в Крещенский сочельник на Раифском озере.
Митрополит Татарстана Феофан во время службы в Крещенский сочельник на Раифском озере.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкКрещенский сочельник на территории Валдайского Иверского Святоозерского Богородицкого мужского монастыря в Новгородской области.
Крещенский сочельник на территории Валдайского Иверского Святоозерского Богородицкого мужского монастыря в Новгородской области.
© РИА Новости / Павел ЛисицынПерейти в фотобанкУчастники Крещенского купания в городском пруду города Невьянска Свердловской области.
Участники Крещенского купания в городском пруду города Невьянска Свердловской области.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкМитрополит Новгородский и Старорусский Лев освящает купель на территории Валдайского Иверского Святоозерского Богородицкого мужского монастыря в Новгородской области.
Митрополит Новгородский и Старорусский Лев освящает купель на территории Валдайского Иверского Святоозерского Богородицкого мужского монастыря в Новгородской области.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкНаходиться в проруби рекомендуют не более одной минуты, чтобы избежать общего переохлаждения организма.
Находиться в проруби рекомендуют не более одной минуты, чтобы избежать общего переохлаждения организма.
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкКрещенские купания в исправительной колонии №41 в Уссурийске Приморского края.
Крещенские купания в исправительной колонии №41 в Уссурийске Приморского края.
© Страница консульства США во ВладивостокеПриняли участие в крещенских купаниях и сотрудники генерального консульства США во Владивостоке.
Приняли участие в крещенских купаниях и сотрудники генерального консульства США во Владивостоке.
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