Ria.ru предлагает вниманию читателей самые яркие и эмоциональные фотографии, сделанные корреспондентами мировых агентств на уходящей неделе.
Лучшие фото недели: тренер на дереве, самолет на обрыве и сауна в горах
14:3019.01.2018
(обновлено: 14:49 19.01.2018)
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© РИА Новости / Павел ЛисицынПерейти в фотобанкУчастница рождественского полумарафона "У Ганиной Ямы" в пригороде Екатеринбурга.
Участница рождественского полумарафона "У Ганиной Ямы" в пригороде Екатеринбурга.
© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин возлагает цветы к монументу "Мать-Родина" на Пискарёвском мемориальном кладбище Санкт-Петербурга в 75-ю годовщину прорыва блокады Ленинграда.
Президент России Владимир Путин возлагает цветы к монументу "Мать-Родина" на Пискарёвском мемориальном кладбище Санкт-Петербурга в 75-ю годовщину прорыва блокады Ленинграда.
© РИА Новости / Сергей ПивоваровПерейти в фотобанкТяжелый истребитель Су-30М2 садится на автотрассу в Ростовской области во время летно-тактических учений 4-й армии ВВС и ПВО Южного военного округа.
Тяжелый истребитель Су-30М2 садится на автотрассу в Ростовской области во время летно-тактических учений 4-й армии ВВС и ПВО Южного военного округа.
© AFP 2018 / Robert AtanasovskiУчастники карнавала в македонской деревне Вевкани, который проводится в день святого Василия, знаменуя начало нового года по юлианскому календарю.
Участники карнавала в македонской деревне Вевкани, который проводится в день святого Василия, знаменуя начало нового года по юлианскому календарю.
© AFP 2018 / Philippe Lopez Судья оценивает параметры бенгальской кошки на выставке Paris Animal Show в Париже.
Судья оценивает параметры бенгальской кошки на выставке Paris Animal Show в Париже.
© REUTERS / Carlos VeraЗадержание протестующей в костюме монахини во время визита папы римского Франциска в Сантьяго, Чили.
Задержание протестующей в костюме монахини во время визита папы римского Франциска в Сантьяго, Чили.
© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкВыступление артистов на открытии Чемпионата Европы по фигурному катанию в Москве.
Выступление артистов на открытии Чемпионата Европы по фигурному катанию в Москве.
© РИА Новости / Алексей ДружининПрезидент России Владимир Путин окунается в иордани в праздник Крещения Господня в мужском монастыре Нило-Столобенской пустыни на озере Селигер.
Президент России Владимир Путин окунается в иордани в праздник Крещения Господня в мужском монастыре Нило-Столобенской пустыни на озере Селигер.
© AFP 2018 / Raul Arboleda На дороге между Боготой и Виллависенсио в Колумбии обрушился строящийся мост, в результате ЧП погибли 10 рабочих.
На дороге между Боготой и Виллависенсио в Колумбии обрушился строящийся мост, в результате ЧП погибли 10 рабочих.
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкБоевые расчеты зенитно-ракетного комплекса С-400 "Триумф" заступили на дежурство по противовоздушной обороне на мысе Фиолент под Севастополем.
Боевые расчеты зенитно-ракетного комплекса С-400 "Триумф" заступили на дежурство по противовоздушной обороне на мысе Фиолент под Севастополем.
© REUTERS / Edgar SuЗрительница в перерыве игры на Открытом чемпионате Австралии по теннису в Мельбурне.
Зрительница в перерыве игры на Открытом чемпионате Австралии по теннису в Мельбурне.
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкВоенные корабли, которые ранее входили в состав военно-морских сил Украины, в бухте Севастополя.
Военные корабли, которые ранее входили в состав военно-морских сил Украины, в бухте Севастополя.
© AFP 2018 / Arun Sankar Участник состязания по укрощению быков "Джаликатту" в деревне Паламеду на окраине Мадураи, Индия.
Участник состязания по укрощению быков "Джаликатту" в деревне Паламеду на окраине Мадураи, Индия.
© AFP 2018 / Noel CelisЖители Манилы идут по деревянной доске, чтобы перебраться на другую сторону заваленного мусором гидроканала.
Жители Манилы идут по деревянной доске, чтобы перебраться на другую сторону заваленного мусором гидроканала.
© REUTERS / Stefano RellandiniСауна, расположенная на пике горы Лагацои в Доломитовых Альпах, Италия.
Сауна, расположенная на пике горы Лагацои в Доломитовых Альпах, Италия.
© REUTERS / Maksym TebukhukhovСтолкновение между митингующими и полицией у здания Верховной рады Украины в центре Киева.
Столкновение между митингующими и полицией у здания Верховной рады Украины в центре Киева.
© AP Photo / Michael ProbstИсландские лошади пасутся в загоне в немецком городе Вертхайм на севере федеральной земли Баден-Вюртемберг.
© AP Photo / Michael Probst
Исландские лошади пасутся в загоне в немецком городе Вертхайм на севере федеральной земли Баден-Вюртемберг.
© REUTERS / Ihlas News Agency Пассажирский самолет авиакомпании Pegasus Airlines выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту турецкого города Трабзон и застрял в грязи на краю обрыва.
Пассажирский самолет авиакомпании Pegasus Airlines выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту турецкого города Трабзон и застрял в грязи на краю обрыва.
© AFP 2018 / Charism SayatПочти 40 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома из-за угрозы извержения вулкана Майон на Филиппинах.
Почти 40 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома из-за угрозы извержения вулкана Майон на Филиппинах.
© AFP 2018 / DPA/ Britta PedersenМексиканская балерина Элиса Каррильо Кабрера представляет модели из новой коллекции бренда "Maisonnoee" во время Недели Моды в Берлине.
Мексиканская балерина Элиса Каррильо Кабрера представляет модели из новой коллекции бренда "Maisonnoee" во время Недели Моды в Берлине.
© REUTERS / Franck Fife/PoolУчастник Ралли Дакар-2018, аргентинский мотоциклист Диего Мартин Дюплесси проходит седьмой участок гонки.
Участник Ралли Дакар-2018, аргентинский мотоциклист Диего Мартин Дюплесси проходит седьмой участок гонки.
© REUTERS / Youssef BoudlalАкция протеста по случаю седьмой годовщины свержения президента Зин Эль-Абидина Бен Али в Тунисе.
Акция протеста по случаю седьмой годовщины свержения президента Зин Эль-Абидина Бен Али в Тунисе.
© REUTERS / Mohammad Ponir HossainПоезд отправляется с железнодорожной станции в городе Тонги после окончания Всемирного съезда мусульман в Бангладеш.
Поезд отправляется с железнодорожной станции в городе Тонги после окончания Всемирного съезда мусульман в Бангладеш.
© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкРепетиция спектакля "La Verita" в постановке Даниэля Финци Паски на сцене Большого драматического театра имени Товстоногова в Санкт-Петербурге.
Репетиция спектакля "La Verita" в постановке Даниэля Финци Паски на сцене Большого драматического театра имени Товстоногова в Санкт-Петербурге.
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкБойцы группы прикрытия во время учений инженерного батальона Тихоокеанского флота на полигоне "Горностай" в Приморском крае.
Бойцы группы прикрытия во время учений инженерного батальона Тихоокеанского флота на полигоне "Горностай" в Приморском крае.
© РИА Новости / Александр ГальперинПерейти в фотобанкСвяточные гулянья в деревне Ложголово Сланцевского района Ленинградской области.
Святочные гулянья в деревне Ложголово Сланцевского района Ленинградской области.
© AFP 2018 / Joe KlamarТренер забрался на дерево, чтобы увидеть прохождение дистанции своими подопечными во время Чемпионата мира по горному спорту среди женщин в Бад-Клайнкирхгайме, Австрия.
Тренер забрался на дерево, чтобы увидеть прохождение дистанции своими подопечными во время Чемпионата мира по горному спорту среди женщин в Бад-Клайнкирхгайме, Австрия.
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