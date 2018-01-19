РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Фото

Лучшие фото недели: тренер на дереве, самолет на обрыве и сауна в горах

14:3019.01.2018
(обновлено: 14:49 19.01.2018)
032360
Участница рождественского полумарафона У Ганиной Ямы в пригороде Екатеринбурга
Президент РФ Владимир Путин на церемонии возложения цветов к монументу Мать-Родина в 75-ю годовщину прорыва блокады Ленинграда. 18 января 2018
Тяжелый истребитель Су-30М2 во время посадки на автотрассу в Ростовской области в ходе летно-тактических учений 4-й армии ВВС и ПВО Южного военного округа
Участники карнавала в селе Вевчани в Македонии
Осмотр бенгальской кошки на выставке Paris Animal Show в Париже
Задержание протестующего в костюме монахини во время визита Папы Римского Франциска в Сантьяго, Чили
Выступление артистов на церемонии открытия Чемпионата Европы по фигурному катанию в Москве
Автомобиль Hyundai Veloster на автосалоне в Детройте
Президент РФ Владимир Путин окунается в иордани во время праздничного купания в православный праздник Крещения Господня в мужском монастыре Нило-Столобенской пустыни на озере Селигер. 19.01.18
Обрушившийся мост на дороге между Боготой и Виллависенсио в Колумбии
Комплекс ПВО С-400 Триумф заступает на охрану российских воздушных границ в Севастополе
Девушка возле вентилятора в Мельбурне, Австралия. 18 января 2018 года
Военные корабли, которые ранее входили в состав военно-морских сил Украины, в бухте Севастополя
Участник состязания по укрощению быков Джаликатту в деревне Паламеду на окраине Мадураи. 15 января 2018 года
Жители Манилы идут по деревянной доске, чтобы пересечь заполненную мусором водную артерию. 17 января 2018 года
Человек заходит в сауну на пике горы Lagazuoi в Кортина Д'Ампеццо, Италия. 16 января 2018 года
Cтолкновение между митингующими и полицией у здания Верховной рады Украины, Киев. 16 января 2018
Девочка в лагере беженцев рохинджа в Палонг Кхали в Бангладеш. 14 января 2018 года
Три исландских лошади пасутся в своем загоне в Вертхайме, Германия. 16 января 2018 года
Пассажирский самолет Pegasus Airlines Boeing 737 на набережной, куда он выкатился со взлетно-посадочной полосы, после посадки в аэропорту Трабзона на побережье Черного моря. 14 января 2018 года
Извержение вулкана Майон на Филиппинах
Балерина Элиза Каррильо Кабрера на Неделе моды в Берлине
Ралли Дакар - 2018
Акция протеста в Тунисе
Поезд на железнодорожной станции в Тонги, Бангладеш
Артистка на репетиции спектакля La Verita в постановке Даниэля Финци Паски на сцене Большого Драматичекого театра им. Товстоногова в Санкт-Петербурге
Бойцы группы прикрытия инженерного разведывательного дозора во время учений инженерного батальона Тихоокеанского флота (ТОФ) на полигоне Горностай в Приморском крае
Ежегодный тату-фестиваль в Бразилии
Участники святочных гуляний в деревне Ложголово Сланцевского района
Тренер занял позицию на дереве во время соревнований FIS Alpine World Cup в Бад-Кляйнкирхайме, Австрия
© РИА Новости / Павел ЛисицынПерейти в фотобанкУчастница рождественского полумарафона "У Ганиной Ямы" в пригороде Екатеринбурга.Участница рождественского полумарафона У Ганиной Ямы в пригороде Екатеринбурга
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Участница рождественского полумарафона "У Ганиной Ямы" в пригороде Екатеринбурга.
© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин возлагает цветы к монументу "Мать-Родина" на Пискарёвском мемориальном кладбище Санкт-Петербурга в 75-ю годовщину прорыва блокады Ленинграда.Президент РФ Владимир Путин на церемонии возложения цветов к монументу Мать-Родина в 75-ю годовщину прорыва блокады Ленинграда. 18 января 2018
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Президент России Владимир Путин возлагает цветы к монументу "Мать-Родина" на Пискарёвском мемориальном кладбище Санкт-Петербурга в 75-ю годовщину прорыва блокады Ленинграда.
© РИА Новости / Сергей ПивоваровПерейти в фотобанкТяжелый истребитель Су-30М2 садится на автотрассу в Ростовской области во время летно-тактических учений 4-й армии ВВС и ПВО Южного военного округа.Тяжелый истребитель Су-30М2 во время посадки на автотрассу в Ростовской области в ходе летно-тактических учений 4-й армии ВВС и ПВО Южного военного округа
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в фотобанк
Тяжелый истребитель Су-30М2 садится на автотрассу в Ростовской области во время летно-тактических учений 4-й армии ВВС и ПВО Южного военного округа.
© AFP 2018 / Robert AtanasovskiУчастники карнавала в македонской деревне Вевкани, который проводится в день святого Василия, знаменуя начало нового года по юлианскому календарю.Участники карнавала в селе Вевчани в Македонии
© AFP 2018 / Robert Atanasovski
Участники карнавала в македонской деревне Вевкани, который проводится в день святого Василия, знаменуя начало нового года по юлианскому календарю.
© AFP 2018 / Philippe Lopez Судья оценивает параметры бенгальской кошки на выставке Paris Animal Show в Париже.Осмотр бенгальской кошки на выставке Paris Animal Show в Париже
© AFP 2018 / Philippe Lopez
Судья оценивает параметры бенгальской кошки на выставке Paris Animal Show в Париже.
© REUTERS / Carlos VeraЗадержание протестующей в костюме монахини во время визита папы римского Франциска в Сантьяго, Чили.Задержание протестующего в костюме монахини во время визита Папы Римского Франциска в Сантьяго, Чили
© REUTERS / Carlos Vera
Задержание протестующей в костюме монахини во время визита папы римского Франциска в Сантьяго, Чили.
© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкВыступление артистов на открытии Чемпионата Европы по фигурному катанию в Москве.Выступление артистов на церемонии открытия Чемпионата Европы по фигурному катанию в Москве
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Выступление артистов на открытии Чемпионата Европы по фигурному катанию в Москве.
© REUTERS / Brendan McdermidАвтомобиль Hyundai Veloster, представленный на автосалоне в Детройте.Автомобиль Hyundai Veloster на автосалоне в Детройте
© REUTERS / Brendan Mcdermid
Автомобиль Hyundai Veloster, представленный на автосалоне в Детройте.
© РИА Новости / Алексей ДружининПрезидент России Владимир Путин окунается в иордани в праздник Крещения Господня в мужском монастыре Нило-Столобенской пустыни на озере Селигер.Президент РФ Владимир Путин окунается в иордани во время праздничного купания в православный праздник Крещения Господня в мужском монастыре Нило-Столобенской пустыни на озере Селигер. 19.01.18
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Президент России Владимир Путин окунается в иордани в праздник Крещения Господня в мужском монастыре Нило-Столобенской пустыни на озере Селигер.
© AFP 2018 / Raul Arboleda На дороге между Боготой и Виллависенсио в Колумбии обрушился строящийся мост, в результате ЧП погибли 10 рабочих.Обрушившийся мост на дороге между Боготой и Виллависенсио в Колумбии
© AFP 2018 / Raul Arboleda
На дороге между Боготой и Виллависенсио в Колумбии обрушился строящийся мост, в результате ЧП погибли 10 рабочих.
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкБоевые расчеты зенитно-ракетного комплекса С-400 "Триумф" заступили на дежурство по противовоздушной обороне на мысе Фиолент под Севастополем.Комплекс ПВО С-400 Триумф заступает на охрану российских воздушных границ в Севастополе
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Боевые расчеты зенитно-ракетного комплекса С-400 "Триумф" заступили на дежурство по противовоздушной обороне на мысе Фиолент под Севастополем.
© REUTERS / Edgar SuЗрительница в перерыве игры на Открытом чемпионате Австралии по теннису в Мельбурне.Девушка возле вентилятора в Мельбурне, Австралия. 18 января 2018 года
© REUTERS / Edgar Su
Зрительница в перерыве игры на Открытом чемпионате Австралии по теннису в Мельбурне.
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкВоенные корабли, которые ранее входили в состав военно-морских сил Украины, в бухте Севастополя.Военные корабли, которые ранее входили в состав военно-морских сил Украины, в бухте Севастополя
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Военные корабли, которые ранее входили в состав военно-морских сил Украины, в бухте Севастополя.
© AFP 2018 / Arun Sankar Участник состязания по укрощению быков "Джаликатту" в деревне Паламеду на окраине Мадураи, Индия.Участник состязания по укрощению быков Джаликатту в деревне Паламеду на окраине Мадураи. 15 января 2018 года
© AFP 2018 / Arun Sankar 
Участник состязания по укрощению быков "Джаликатту" в деревне Паламеду на окраине Мадураи, Индия.
© AFP 2018 / Noel CelisЖители Манилы идут по деревянной доске, чтобы перебраться на другую сторону заваленного мусором гидроканала.Жители Манилы идут по деревянной доске, чтобы пересечь заполненную мусором водную артерию. 17 января 2018 года
© AFP 2018 / Noel Celis
Жители Манилы идут по деревянной доске, чтобы перебраться на другую сторону заваленного мусором гидроканала.
© REUTERS / Stefano RellandiniСауна, расположенная на пике горы Лагацои в Доломитовых Альпах, Италия.Человек заходит в сауну на пике горы Lagazuoi в Кортина Д'Ампеццо, Италия. 16 января 2018 года
© REUTERS / Stefano Rellandini
Сауна, расположенная на пике горы Лагацои в Доломитовых Альпах, Италия.
© REUTERS / Maksym TebukhukhovСтолкновение между митингующими и полицией у здания Верховной рады Украины в центре Киева.Cтолкновение между митингующими и полицией у здания Верховной рады Украины, Киев. 16 января 2018
© REUTERS / Maksym Tebukhukhov
Столкновение между митингующими и полицией у здания Верховной рады Украины в центре Киева.
© REUTERS / Tyrone SiuДевочка в лагере беженцев рохинджа в Палонг Кхали, Бангладеш.Девочка в лагере беженцев рохинджа в Палонг Кхали в Бангладеш. 14 января 2018 года
© REUTERS / Tyrone Siu
Девочка в лагере беженцев рохинджа в Палонг Кхали, Бангладеш.
© AP Photo / Michael ProbstИсландские лошади пасутся в загоне в немецком городе Вертхайм на севере федеральной земли Баден-Вюртемберг.Три исландских лошади пасутся в своем загоне в Вертхайме, Германия. 16 января 2018 года
© AP Photo / Michael Probst
Исландские лошади пасутся в загоне в немецком городе Вертхайм на севере федеральной земли Баден-Вюртемберг.
© REUTERS / Ihlas News Agency Пассажирский самолет авиакомпании Pegasus Airlines выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту турецкого города Трабзон и застрял в грязи на краю обрыва.Пассажирский самолет Pegasus Airlines Boeing 737 на набережной, куда он выкатился со взлетно-посадочной полосы, после посадки в аэропорту Трабзона на побережье Черного моря. 14 января 2018 года
© REUTERS / Ihlas News Agency
Пассажирский самолет авиакомпании Pegasus Airlines выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту турецкого города Трабзон и застрял в грязи на краю обрыва.
© AFP 2018 / Charism SayatПочти 40 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома из-за угрозы извержения вулкана Майон на Филиппинах.Извержение вулкана Майон на Филиппинах
© AFP 2018 / Charism Sayat
Почти 40 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома из-за угрозы извержения вулкана Майон на Филиппинах.
© AFP 2018 / DPA/ Britta PedersenМексиканская балерина Элиса Каррильо Кабрера представляет модели из новой коллекции бренда "Maisonnoee" во время Недели Моды в Берлине.Балерина Элиза Каррильо Кабрера на Неделе моды в Берлине
© AFP 2018 / DPA/ Britta Pedersen
Мексиканская балерина Элиса Каррильо Кабрера представляет модели из новой коллекции бренда "Maisonnoee" во время Недели Моды в Берлине.
© REUTERS / Franck Fife/PoolУчастник Ралли Дакар-2018, аргентинский мотоциклист Диего Мартин Дюплесси проходит седьмой участок гонки.Ралли Дакар - 2018
© REUTERS / Franck Fife/Pool
Участник Ралли Дакар-2018, аргентинский мотоциклист Диего Мартин Дюплесси проходит седьмой участок гонки.
© REUTERS / Youssef BoudlalАкция протеста по случаю седьмой годовщины свержения президента Зин Эль-Абидина Бен Али в Тунисе.Акция протеста в Тунисе
© REUTERS / Youssef Boudlal
Акция протеста по случаю седьмой годовщины свержения президента Зин Эль-Абидина Бен Али в Тунисе.
© REUTERS / Mohammad Ponir HossainПоезд отправляется с железнодорожной станции в городе Тонги после окончания Всемирного съезда мусульман в Бангладеш.Поезд на железнодорожной станции в Тонги, Бангладеш
© REUTERS / Mohammad Ponir Hossain
Поезд отправляется с железнодорожной станции в городе Тонги после окончания Всемирного съезда мусульман в Бангладеш.
© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкРепетиция спектакля "La Verita" в постановке Даниэля Финци Паски на сцене Большого драматического театра имени Товстоногова в Санкт-Петербурге.Артистка на репетиции спектакля La Verita в постановке Даниэля Финци Паски на сцене Большого Драматичекого театра им. Товстоногова в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Репетиция спектакля "La Verita" в постановке Даниэля Финци Паски на сцене Большого драматического театра имени Товстоногова в Санкт-Петербурге.
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкБойцы группы прикрытия во время учений инженерного батальона Тихоокеанского флота на полигоне "Горностай" в Приморском крае.Бойцы группы прикрытия инженерного разведывательного дозора во время учений инженерного батальона Тихоокеанского флота (ТОФ) на полигоне Горностай в Приморском крае
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Бойцы группы прикрытия во время учений инженерного батальона Тихоокеанского флота на полигоне "Горностай" в Приморском крае.
© AFP 2018 / Carl De SouzaУчастники ежегодного тату-фестиваля в Рио-де-Жанейро, Бразилия.Ежегодный тату-фестиваль в Бразилии
© AFP 2018 / Carl De Souza
Участники ежегодного тату-фестиваля в Рио-де-Жанейро, Бразилия.
© РИА Новости / Александр ГальперинПерейти в фотобанкСвяточные гулянья в деревне Ложголово Сланцевского района Ленинградской области.Участники святочных гуляний в деревне Ложголово Сланцевского района
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
Святочные гулянья в деревне Ложголово Сланцевского района Ленинградской области.
© AFP 2018 / Joe KlamarТренер забрался на дерево, чтобы увидеть прохождение дистанции своими подопечными во время Чемпионата мира по горному спорту среди женщин в Бад-Клайнкирхгайме, Австрия.Тренер занял позицию на дереве во время соревнований FIS Alpine World Cup в Бад-Кляйнкирхайме, Австрия
© AFP 2018 / Joe Klamar
Тренер забрался на дерево, чтобы увидеть прохождение дистанции своими подопечными во время Чемпионата мира по горному спорту среди женщин в Бад-Клайнкирхгайме, Австрия.
Работы на месте падения крана на жилой дом в Кирове. 19 января 2018Башенный кран упал на жилой дом в Кирове16:2719.01.2018
Девушка возле вентилятора в Мельбурне, Австралия. 18 января 2018 годаЛучшие фото недели: тренер на дереве, самолет на обрыве и сауна в горах14:3019.01.2018
Сам себе дизайнер: каких ошибок избегать при ремонте квартирыСам себе дизайнер: каких ошибок избегать при ремонте квартиры14:1019.01.2018
Собор Бразилиа, БразилияФормы религии: самые необычные храмы мира13:0419.01.2018
Президент РФ Владимир Путин окунается в иордани во время праздничного купания в православный праздник Крещения Господня в мужском монастыре Нило-Столобенской пустыни на озере Селигер. 19.01.18Путин на Крещение окунулся в прорубь11:5019.01.2018
Сотрудники коммунальных служб Москвы ликвидируют последствия сильного снегопада на Манежной площадиУборка в непрерывном режиме: как в Москве борются с последствиями снегопада16:3518.01.2018
Уйти от шаблона: как сделать нестандартные дизайнерские приемы уместнымиУйти от шаблона: как сделать нестандартные дизайнерские приемы уместными14:2718.01.2018
Тяжелый истребитель Су-30М2 во время посадки на автотрассу в Ростовской области в ходе летно-тактических учений 4-й армии ВВС и ПВО Южного военного округаТяжелые истребители ВКС впервые в истории совершили посадку на автотрассу14:0518.01.2018
Танк участников отборочного этапа конкурса Танковый биатлон-2018Стена огня и двухметровый ров: как стартовал "Танковый биатлон-2018"12:5318.01.2018
Бурдж ХалифаКраски ночи: самые зрелищные медиафасады зданий со всего света10:5718.01.2018
Все фотоленты

Ria.ru предлагает вниманию читателей самые яркие и эмоциональные фотографии, сделанные корреспондентами мировых агентств на уходящей неделе.

Комментировать
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена