Уборка в непрерывном режиме: как в Москве борются с последствиями снегопада

Уборка снега - сложный технический процесс. И если 20 лет назад снег, убираемый спецтехникой с тротуаров и проезжей части, попросту сбрасывался в столичные реки, то сейчас он отправляется в специальные снегоплавильные пункты на переработку. На территории пункта находится операторская, где сидит мастер и ведёт учёт приема снега, а также следит за работой оборудования. Сотрудники каждого пункта работают в круглосуточном режиме.