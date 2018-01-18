Сильный снегопад обрушился на российскую столицу в ночь на четверг, 18 января, и, согласно прогнозам "Яндекс.Погоды", может идти весь день. РИА Новости рассказывает, как борются с последствиями снегопада в Москве.
Уборка в непрерывном режиме: как в Москве борются с последствиями снегопада
16:3518.01.2018
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© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкВ четверг в столичный регион под влиянием пришедшего с запада атмосферного фронта пришли сильные снегопады. Ликвидировать последствия непогоды на улицы Москвы вывели свыше 9,7 тысячи единиц специализированной техники, коммунальные службы столицы были переведены на усиленный режим работы.
В четверг в столичный регион под влиянием пришедшего с запада атмосферного фронта пришли сильные снегопады. Ликвидировать последствия непогоды на улицы Москвы вывели свыше 9,7 тысячи единиц специализированной техники, коммунальные службы столицы были переведены на усиленный режим работы.
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкСложнее всего в условиях непогоды приходится автомобилистам. В сервисе "Яндекс.Пробки" РИА Новости сообщили, что из-за снегопада пробки на дорогах в российской столице сохранятся в течение всего четверга. Поэтому в городе в непрерывном режиме ведутся механизированные и ручные работы по уборке и противогололедной обработке дорог, тротуаров и общественных пространств, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
Сложнее всего в условиях непогоды приходится автомобилистам. В сервисе "Яндекс.Пробки" РИА Новости сообщили, что из-за снегопада пробки на дорогах в российской столице сохранятся в течение всего четверга. Поэтому в городе в непрерывном режиме ведутся механизированные и ручные работы по уборке и противогололедной обработке дорог, тротуаров и общественных пространств, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкСнегопад не должен мешать туристам наслаждаться архитектурой российской столицы. По словам Бирюкова, под особый контроль взята очистка от снега и наледи кровель и выступающих элементов фасадов зданий. В городе работают бригады ручной уборки. Вот так чистят снег возле ГУМа.
Снегопад не должен мешать туристам наслаждаться архитектурой российской столицы. По словам Бирюкова, под особый контроль взята очистка от снега и наледи кровель и выступающих элементов фасадов зданий. В городе работают бригады ручной уборки. Вот так чистят снег возле ГУМа.
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкСпецтехника обеспечивает свободное движение пешеходов по Красной площади.
Спецтехника обеспечивает свободное движение пешеходов по Красной площади.
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкУбирают снег и проводят противогололедную обработку не только на пешеходных зонах, но и на сходах и съездах с тротуаров на проезжую часть, остановках общественного транспорта и подходах к ним, подходах к станциям метро и МЦК, в подземных и надземных переходах, вблизи объектов социальной сферы и потребительского рынка.
Убирают снег и проводят противогололедную обработку не только на пешеходных зонах, но и на сходах и съездах с тротуаров на проезжую часть, остановках общественного транспорта и подходах к ним, подходах к станциям метро и МЦК, в подземных и надземных переходах, вблизи объектов социальной сферы и потребительского рынка.
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкРанее заммэра Бирюков сообщал, что для уборки города этой зимой задействуют 15 тысяч единиц спецтехники, а при необходимости на улицы выйдут еще 4 тысячи единиц техники.
Ранее заммэра Бирюков сообщал, что для уборки города этой зимой задействуют 15 тысяч единиц спецтехники, а при необходимости на улицы выйдут еще 4 тысячи единиц техники.
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкУборка снега - сложный технический процесс. И если 20 лет назад снег, убираемый спецтехникой с тротуаров и проезжей части, попросту сбрасывался в столичные реки, то сейчас он отправляется в специальные снегоплавильные пункты на переработку. На территории пункта находится операторская, где сидит мастер и ведёт учёт приема снега, а также следит за работой оборудования. Сотрудники каждого пункта работают в круглосуточном режиме.
Уборка снега - сложный технический процесс. И если 20 лет назад снег, убираемый спецтехникой с тротуаров и проезжей части, попросту сбрасывался в столичные реки, то сейчас он отправляется в специальные снегоплавильные пункты на переработку. На территории пункта находится операторская, где сидит мастер и ведёт учёт приема снега, а также следит за работой оборудования. Сотрудники каждого пункта работают в круглосуточном режиме.
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкМорозная и снежная зима сохранится в Москве в ближайшие дни и в начале следующей недели. В Гидрометцентре России ожидают, что снегопады в столице продлятся, по меньшей мере, до среды, 24 января.
Морозная и снежная зима сохранится в Москве в ближайшие дни и в начале следующей недели. В Гидрометцентре России ожидают, что снегопады в столице продлятся, по меньшей мере, до среды, 24 января.
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкВ связи с этим энергетики Москвы и Московской области перешли на усиленный режим работы, чтобы избежать возможных сбоев в электроснабжении столичного региона.
В связи с этим энергетики Москвы и Московской области перешли на усиленный режим работы, чтобы избежать возможных сбоев в электроснабжении столичного региона.
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