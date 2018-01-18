Первые отборочные этапы конкурса "Танковый биатлон-2018" проходят с 16 по 18 января среди танковых экипажей соединений Центрального и Западного военных округов на полигонах в Челябинской и Воронежской областях. Заезды танков Т-72Б3 на полигоне "Погоново" — в фотоленте Ria.ru.
Стена огня и двухметровый ров: как стартовал "Танковый биатлон-2018"
12:5318.01.2018
(обновлено: 12:54 18.01.2018)
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© РИА Новости / Ульяна СоловьеваПерейти в фотобанкОтборочный этап международного конкурса "Танковый биатлон-2018" стартовал 15 января на полигонах в семи регионах страны.
Отборочный этап международного конкурса "Танковый биатлон-2018" стартовал 15 января на полигонах в семи регионах страны.
© РИА Новости / Ульяна СоловьеваПерейти в фотобанкЗаезды проходят на полигонах в Московской, Ленинградской, Нижегородской, Воронежской, Брянской, Белгородской и Калининградской областях.
Заезды проходят на полигонах в Московской, Ленинградской, Нижегородской, Воронежской, Брянской, Белгородской и Калининградской областях.
© РИА Новости / Ульяна СоловьеваПерейти в фотобанкУчастников первого отборочного этапа "Танкового биатлона" в этом году почти вдвое больше, чем прежде.
Участников первого отборочного этапа "Танкового биатлона" в этом году почти вдвое больше, чем прежде.
© РИА Новости / Ульяна СоловьеваПерейти в фотобанкНа полигоне "Погоново" наряду с воронежскими экипажами состязались танкисты Белгородской, Брянской и Смоленской областей.
На полигоне "Погоново" наряду с воронежскими экипажами состязались танкисты Белгородской, Брянской и Смоленской областей.
© РИА Новости / Ульяна СоловьеваПерейти в фотобанкВо время соревнований экипажи танковой дивизии Центрального военного округа и мотострелкового соединения Западного военного округа должны были пройти маршрут протяженностью около 20 километров.
Во время соревнований экипажи танковой дивизии Центрального военного округа и мотострелкового соединения Западного военного округа должны были пройти маршрут протяженностью около 20 километров.
© РИА Новости / Ульяна СоловьеваПерейти в фотобанкЭкипажи танков Т-72Б-3 должны были преодолеть ряд препятствий, уничтожить мишени, имитирующие бронированную технику противника и низко летящие вертолеты, на дистанциях от 900 до более 2000 метров. Также военнослужащие должны сдать нормативы по физической и технической подготовке.
Экипажи танков Т-72Б-3 должны были преодолеть ряд препятствий, уничтожить мишени, имитирующие бронированную технику противника и низко летящие вертолеты, на дистанциях от 900 до более 2000 метров. Также военнослужащие должны сдать нормативы по физической и технической подготовке.
© РИА Новости / Ульяна СоловьеваПерейти в фотобанкВо время соревнований стрельбы проводились из танковых пушек, зенитных и танковых пулеметов. При этом за промах по мишени экипажу приходилось уходить на штрафной круг.
Во время соревнований стрельбы проводились из танковых пушек, зенитных и танковых пулеметов. При этом за промах по мишени экипажу приходилось уходить на штрафной круг.
© РИА Новости / Ульяна СоловьеваПерейти в фотобанкНа трассе экипажи разгоняли гусеничную технику до 70 км/ч, демонстрировали ход "змейкой" и преодоление двухметрового рва.
На трассе экипажи разгоняли гусеничную технику до 70 км/ч, демонстрировали ход "змейкой" и преодоление двухметрового рва.
© РИА Новости / Ульяна СоловьеваПерейти в фотобанкДля прохождения этапа танкам Т-72Б-3 пришлось преодолеть и стену огня.
Для прохождения этапа танкам Т-72Б-3 пришлось преодолеть и стену огня.
© РИА Новости / Ульяна СоловьеваПерейти в фотобанкЛучшие экипажи, победившие в этих соревнованиях, будут представлять свое соединение на окружном этапе танкового биатлона.
Лучшие экипажи, победившие в этих соревнованиях, будут представлять свое соединение на окружном этапе танкового биатлона.
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