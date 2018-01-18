Стена огня и двухметровый ров: как стартовал "Танковый биатлон-2018"

Экипажи танков Т-72Б-3 должны были преодолеть ряд препятствий, уничтожить мишени, имитирующие бронированную технику противника и низко летящие вертолеты, на дистанциях от 900 до более 2000 метров. Также военнослужащие должны сдать нормативы по физической и технической подготовке.