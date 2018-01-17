На этой неделе в Якутию пришли рекордные морозы. Температуру в минус 56 градусов зафиксировали 15 января в Верхоянске и Батагае. Днем ранее в Оймяконе столбики термометров упали до отметки в —56,60 градусов. Как переживают "великие" холода жители и гости республики — в фотоленте Ria.ru.
"Великие" холода в Якутии
16:1717.01.2018
(обновлено: 16:25 17.01.2018)
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© РИА Новости / Болот БочкаревПерейти в фотобанкРекордная зимняя стужа пришла в середине января в Якутию. В начале этой недели в некоторых регионах республики температура воздуха опустилась ниже отметки в 50 градусов мороза.
Рекордная зимняя стужа пришла в середине января в Якутию. В начале этой недели в некоторых регионах республики температура воздуха опустилась ниже отметки в 50 градусов мороза.
© РИА Новости / Болот БочкаревПерейти в фотобанкВ поселке Депутатский столбики термометра упали до -53 градусов, в Усть-Нере — 54, в Батагае 55 и в Верхоянске 56 градусов мороза.
В поселке Депутатский столбики термометра упали до -53 градусов, в Усть-Нере — 54, в Батагае 55 и в Верхоянске 56 градусов мороза.
© РИА Новости / Болот БочкаревПерейти в фотобанкВ столице республики температура воздуха опустилась до - 39 градусов.
В столице республики температура воздуха опустилась до - 39 градусов.
© РИА Новости / Айар ВарламовПерейти в фотобанкПри такой температуре ресницы замерзают буквально спустя минуту после выхода на улицу.
При такой температуре ресницы замерзают буквально спустя минуту после выхода на улицу.
© РИА Новости / Болот БочкаревПерейти в фотобанкМестные жители жалуются на замерзшую в ручках пасту, очки, которые примерзают к лицу, и неработающие аккумуляторы.
Местные жители жалуются на замерзшую в ручках пасту, очки, которые примерзают к лицу, и неработающие аккумуляторы.
© РИА Новости / Болот БочкаревПерейти в фотобанкИз-за низких температур в 13 районах Якутии в ряде школ были полностью отменены занятия, а в некоторых - учатся только старшеклассники.
Из-за низких температур в 13 районах Якутии в ряде школ были полностью отменены занятия, а в некоторых - учатся только старшеклассники.
© РИА Новости / Болот БочкаревПерейти в фотобанкПравительство республики ввело в Якутии режим повышенной готовности для подразделений, отвечающих за предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций, а также все оперативные службы районов.
Правительство республики ввело в Якутии режим повышенной готовности для подразделений, отвечающих за предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций, а также все оперативные службы районов.
© РИА Новости / Айар ВарламовПерейти в фотобанкВласти ожидают затруднения в работе аэропортов из-за морозного тумана.
Власти ожидают затруднения в работе аэропортов из-за морозного тумана.
© РИА Новости / Болот БочкаревПерейти в фотобанкВ связи с холодами есть вероятность возникновения в городах и селах Якутии аварий на объектах ЖКХ и энергетики, увеличения количества пожаров в жилых домах и ДТП.
В связи с холодами есть вероятность возникновения в городах и селах Якутии аварий на объектах ЖКХ и энергетики, увеличения количества пожаров в жилых домах и ДТП.
© РИА Новости / Болот БочкаревПерейти в фотобанкИз-за возможных рисков для населения в связи с рекордно низкими температурами в состоянии повышенной готовности находятся аэромобильная группировка МЧС и оперативные группы местных пожарно-спасательных гарнизонов.
Из-за возможных рисков для населения в связи с рекордно низкими температурами в состоянии повышенной готовности находятся аэромобильная группировка МЧС и оперативные группы местных пожарно-спасательных гарнизонов.
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