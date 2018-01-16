Столкновения националистов и силовиков в центре Киева

Украинский парламент сегодня приступил к рассмотрению законопроекта о реинтеграции Донбасса во втором чтении. Он дает президенту право использовать вооруженные силы в регионе в мирное время ради защиты суверенитета страны. Это позволит узаконить применение армии без объявления войны.