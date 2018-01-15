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Премьера спектакля La Verità на сцене БДТ имени Товстоногова

16:0315.01.2018
(обновлено: 16:04 15.01.2018)
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Артисты в сцене из спектакля La Verita в постановке Даниэля Финци Паски на сцене Большого Драматичекого театра им. Товстоногова в Санкт-Петербурге
Артисты в сцене из спектакля La Verita в постановке Даниэля Финци Паски на сцене Большого Драматичекого театра им. Товстоногова в Санкт-Петербурге
Артисты в сцене из спектакля La Verita в постановке Даниэля Финци Паски в Санкт-Петербурге
Артистка на репетиции спектакля La Verita в постановке Даниэля Финци Паски на сцене Большого Драматичекого театра им. Товстоногова в Санкт-Петербурге
Артисты на репетиции спектакля La Verita в постановке Даниэля Финци Паски в Санкт-Петербурге
Шоу Даниэля Финци Паски La Verita в Санкт-Петербурге
Артисты в сцене из спектакля La Verita в постановке Даниэля Финци Паски на сцене Большого Драматичекого театра им. Товстоногова в Санкт-Петербурге
Артистка в сцене из спектакля La Verita в постановке Даниэля Финци Паски на сцене Большого Драматичекого театра им. Товстоногова в Санкт-Петербурге
Артисты в сцене из спектакля La Verita в постановке Даниэля Финци Паски на сцене Большого Драматичекого театра им. Товстоногова в Санкт-Петербурге
Артисты в сцене из спектакля La Verita в постановке Даниэля Финци Паски на сцене Большого Драматичекого театра им. Товстоногова в Санкт-Петербурге
Артисты в сцене из спектакля La Verita в постановке Даниэля Финци Паски на сцене Большого Драматичекого театра им. Товстоногова в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкШвейцарский режиссер Даниэле Финци Паска впервые привез в Россию свою постановку "La Verità", посвященную творчеству испанского живописца, самого известного представителя сюрреализма Сальвадора Дали.Артисты в сцене из спектакля La Verita в постановке Даниэля Финци Паски на сцене Большого Драматичекого театра им. Товстоногова в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Швейцарский режиссер Даниэле Финци Паска впервые привез в Россию свою постановку "La Verità", посвященную творчеству испанского живописца, самого известного представителя сюрреализма Сальвадора Дали.
© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкПредставления проходят с 13 по 21 января на сцене Большого драматического театра имени Г.А.Товстоногова в Санкт-Петербурге.Артисты в сцене из спектакля La Verita в постановке Даниэля Финци Паски на сцене Большого Драматичекого театра им. Товстоногова в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Представления проходят с 13 по 21 января на сцене Большого драматического театра имени Г.А.Товстоногова в Санкт-Петербурге.
© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкМировая премьера постановки состоялась в 2013 году. За четыре года спектакль показали в 56 городах мира.Артисты в сцене из спектакля La Verita в постановке Даниэля Финци Паски в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Мировая премьера постановки состоялась в 2013 году. За четыре года спектакль показали в 56 городах мира.
© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкПостановка была создана Финци Паской после того, как режиссер увидел занавес к балету "Безумный Тристан", расписанный в 1940-х годах Сальвадором Дали для Метрополитен-опера.Артистка на репетиции спектакля La Verita в постановке Даниэля Финци Паски на сцене Большого Драматичекого театра им. Товстоногова в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Постановка была создана Финци Паской после того, как режиссер увидел занавес к балету "Безумный Тристан", расписанный в 1940-х годах Сальвадором Дали для Метрополитен-опера.
© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкПод впечатлением от этой работы Финци Паска создал спектакль, в котором драматическое искусство, цирк, музыка и танец рассказывают красивую историю любви.Артисты на репетиции спектакля La Verita в постановке Даниэля Финци Паски в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Под впечатлением от этой работы Финци Паска создал спектакль, в котором драматическое искусство, цирк, музыка и танец рассказывают красивую историю любви.
© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкВ спектакле 11 артистов играют сменяющие друг друга сюрреалистические картины.Шоу Даниэля Финци Паски La Verita в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
В спектакле 11 артистов играют сменяющие друг друга сюрреалистические картины.
© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкСпектакле "La Verità" идет на итальянском и английском языках с субтитрами. Однако специально для петербургской публики в постановке прозвучит фрагмент на русском языке.Артисты в сцене из спектакля La Verita в постановке Даниэля Финци Паски на сцене Большого Драматичекого театра им. Товстоногова в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Спектакле "La Verità" идет на итальянском и английском языках с субтитрами. Однако специально для петербургской публики в постановке прозвучит фрагмент на русском языке.
© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанк"Спектакль идет с субтитрами. Но мы решили попробовать выучить немножко русский язык. В спектакле несколько фраз прозвучат по-русски. Мы стараемся всегда приблизиться к местной публике, даже если это не наш родной язык, мы стараемся выучить хоть что-то, чтобы быть ближе", — рассказал Финци Паска.Артистка в сцене из спектакля La Verita в постановке Даниэля Финци Паски на сцене Большого Драматичекого театра им. Товстоногова в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
"Спектакль идет с субтитрами. Но мы решили попробовать выучить немножко русский язык. В спектакле несколько фраз прозвучат по-русски. Мы стараемся всегда приблизиться к местной публике, даже если это не наш родной язык, мы стараемся выучить хоть что-то, чтобы быть ближе", — рассказал Финци Паска.
© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкПо словам режиссера, с каждым годом спектаклю становится все лучше. "Мы все время шлифуем, подчищаем что-то, делаем что-то менее тяжеловесным, более легким", - отметил Финци Паска.Артисты в сцене из спектакля La Verita в постановке Даниэля Финци Паски на сцене Большого Драматичекого театра им. Товстоногова в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
По словам режиссера, с каждым годом спектаклю становится все лучше. "Мы все время шлифуем, подчищаем что-то, делаем что-то менее тяжеловесным, более легким", - отметил Финци Паска.
© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкАртисты в сцене из спектакля "La Verita" в постановке Даниэля Финци Паски на сцене Большого Драматичекого театра им. Товстоногова в Санкт-Петербурге.Артисты в сцене из спектакля La Verita в постановке Даниэля Финци Паски на сцене Большого Драматичекого театра им. Товстоногова в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Артисты в сцене из спектакля "La Verita" в постановке Даниэля Финци Паски на сцене Большого Драматичекого театра им. Товстоногова в Санкт-Петербурге.
© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкТри года оригинальный занавес, созданный Дали, был частью спектакля. Сейчас в представлении используется его сертифицированная копия.Артисты в сцене из спектакля La Verita в постановке Даниэля Финци Паски на сцене Большого Драматичекого театра им. Товстоногова в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Три года оригинальный занавес, созданный Дали, был частью спектакля. Сейчас в представлении используется его сертифицированная копия.
Артистка на репетиции спектакля La Verita в постановке Даниэля Финци Паски на сцене Большого Драматичекого театра им. Товстоногова в Санкт-ПетербургеПремьера спектакля La Verità на сцене БДТ имени Товстоногова16:0315.01.2018
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Спектакль одного из ведущих мировых режиссеров, швейцарца Даниэле Финци Паски "La Verità", посвященный Сальвадору Дали, впервые показали в России. Постановка на сцене Большого драматического театра имени Г.А.Товстоногова — в фотоленте Ria.ru.
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