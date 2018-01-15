Премьера спектакля La Verità на сцене БДТ имени Товстоногова

"Спектакль идет с субтитрами. Но мы решили попробовать выучить немножко русский язык. В спектакле несколько фраз прозвучат по-русски. Мы стараемся всегда приблизиться к местной публике, даже если это не наш родной язык, мы стараемся выучить хоть что-то, чтобы быть ближе", — рассказал Финци Паска.