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Лучшие фото недели: метание елок, замерзший водопад и "янтарный" Байкал
11:5812.01.2018
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© AP Photo / Invision/ Jordan StraussАктрисы Лаура Дерн, Николь Кидман, Зои Кравиц, Риз Уизерспун и Шайлен Вудли на церемонии вручения премии "Золотой глобус" в Беверли-Хиллз.
© AP Photo / Invision/ Jordan Strauss
Актрисы Лаура Дерн, Николь Кидман, Зои Кравиц, Риз Уизерспун и Шайлен Вудли на церемонии вручения премии "Золотой глобус" в Беверли-Хиллз.
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкЗаезд на собачьих упряжках во время соревнований по ездовому спорту в Новосибирске.
Заезд на собачьих упряжках во время соревнований по ездовому спорту в Новосибирске.
© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин общается с рабочими Тверского вагоностроительного завода.
Президент России Владимир Путин общается с рабочими Тверского вагоностроительного завода.
© AFP 2017 / Franck FifeЭкипаж Эдуарда Николаева из российской команды "КамАЗ-мастер" на этапе ралли "Дакар-2018".
Экипаж Эдуарда Николаева из российской команды "КамАЗ-мастер" на этапе ралли "Дакар-2018".
© AP Photo / Tony GutierrezЧирлидерши команды НБА Даллас Маверикс выступают в перерыве игры.
© AP Photo / Tony Gutierrez
Чирлидерши команды НБА Даллас Маверикс выступают в перерыве игры.
© РИА Новости / Алексей НикольскийПерейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин на Рождественском богослужении в церкви святых и праведных Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы в Санкт-Петербурге.
Президент России Владимир Путин на Рождественском богослужении в церкви святых и праведных Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы в Санкт-Петербурге.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкМитрополит Московский и всея Руси Корнилий во время празднования Рождества Христова в храме Рогожской старообрядческой слободы в Москве.
Митрополит Московский и всея Руси Корнилий во время празднования Рождества Христова в храме Рогожской старообрядческой слободы в Москве.
© REUTERS / Santa Barbara News-Press/ Kenneth SongСпасатели несут женщину, которую удалось достать из-под завалов дома, рухнувшего после оползня в Калифорнии, США.
Спасатели несут женщину, которую удалось достать из-под завалов дома, рухнувшего после оползня в Калифорнии, США.
© AFP 2017 / Said KhatibПалестинские демонстранты размахивают национальными флагами возле границы между Израилем и Газой.
Палестинские демонстранты размахивают национальными флагами возле границы между Израилем и Газой.
© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин 10 января встретился с волонтерами своего предвыборного штаба в Гостином дворе в Москве.
Президент России Владимир Путин 10 января встретился с волонтерами своего предвыборного штаба в Гостином дворе в Москве.
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкСамка пумы Милана с детенышем, родившемся в конце ноября в Новосибирском зоопарке имени Р.А. Шило.
Самка пумы Милана с детенышем, родившемся в конце ноября в Новосибирском зоопарке имени Р.А. Шило.
© REUTERS / Daniel MunozФанат короля рок-н-ролла Шон Райт выходит из "Элвис-экспресса" на Центральном вокзале Сиднея.
Фанат короля рок-н-ролла Шон Райт выходит из "Элвис-экспресса" на Центральном вокзале Сиднея.
© AFP 2017Участники китайской Национальной Акробатической труппы выступают в Будапеште во время 12-го Международного фестиваля цирка.
Участники китайской Национальной Акробатической труппы выступают в Будапеште во время 12-го Международного фестиваля цирка.
© REUTERS / Kim Hong-JiМальчику удалось голыми руками поймать форель на ледовом фестивале в Хвачхоне, Южная Корея.
Мальчику удалось голыми руками поймать форель на ледовом фестивале в Хвачхоне, Южная Корея.
© AFP 2017 / Angela WeissАктриса Анджелина Джоли на церемонии вручения наград Национального совета кинокритиков США в Нью-Йорке.
Актриса Анджелина Джоли на церемонии вручения наград Национального совета кинокритиков США в Нью-Йорке.
© AFP 2017 / Charly TriballeauЖокей моет лошадь перед началом тренировки к чемпионату мира по конному спорту во Франции.
Жокей моет лошадь перед началом тренировки к чемпионату мира по конному спорту во Франции.
© AFP 2017 / Cristina QuiclerУчастницы труппы Национального театра танца Испании на репетиции перед премьерой "Дон Кихота" в театре Маэстранца в Севилье.
Участницы труппы Национального театра танца Испании на репетиции перед премьерой "Дон Кихота" в театре Маэстранца в Севилье.
© AFP 2017 / Mauro PimentelТанцоры школы самбы на уличном параде у пляжа Копакабана в Рио-де-Жанейро, Бразилия.
Танцоры школы самбы на уличном параде у пляжа Копакабана в Рио-де-Жанейро, Бразилия.
© REUTERS / Manuel Silvestri Мужчины в костюме Бефаны плывут по Гранд-каналу в крещенский сочельник в Венеции.
Мужчины в костюме Бефаны плывут по Гранд-каналу в крещенский сочельник в Венеции.
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