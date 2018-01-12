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Лучшие фото недели: метание елок, замерзший водопад и "янтарный" Байкал

11:5812.01.2018
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Участники клубной самодеятельности во время обряда святочного гадания в казачьем селе Кидыш
Лаура Дерн, Николь Кидман, Зои Кравиц, Риз Уизерспун и Шайлен Вудли на церемонии вручения премии Золотой глобус в Беверли-Хиллз
Участник заезда на собачьих упряжках в соревнованиях по ездовому спорту в Новосибирске
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с рабочими Тверского вагоностроительного завода. 10 января 2018
Экипаж Эдуарда Николаева из российской команды КамАЗ-мастер на этапе ралли Дакар-2018
Чирлидерши команды НБА Даллас Маверикс
Наблюдательный пункт у подножия Ниагарского водопада
Президент РФ Владимир Путин во время Рождественского богослужения в церкви святых и праведных Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы в Санкт-Петербурге
Митрополит Московский и всея Руси Корнилий во время празднования Рождества Христова в храме Рогожской старообрядческой слободы в Москве
Курорт Зинал в Швейцарских Альпах
Сотрудники спасательных служб несут женщину, спасенную из дома, рухнувшего после оползня в Монтесито, штат Калифорния, США. 9 января 2018
Сотрудники обрабатывают джут на мельнице в Нарайангандже, Бангладеш. 7 января 2018 года
Палестинские демонстранты размахивают своим национальным флагом возле границы между Израилем и Газой. 9 января 2018 год
Ежегодный крестный ход в Маниле, Филиппины. 9 января 2018 год
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с волонтерами в своем предвыборном штабе в Гостином дворе в Москве
Самка пумы Милана с детенышем, родившимся в конце ноября 2017 в Новосибирском зоопарке имени Р.А. Шило
Участники флешмоба В метро без штанов в Праге
Мужчина участвует в соревнованиях по метанию елок в Ирландии. 7 января 2018 года
Поклонники Элвиса Пресли отправляются на Элвис-экспрессе из Сиднея на фестиваль в город Паркс
Участники китайской Национальной Акробатической труппы выступают в столичном цирке во время 12-го Международного фестиваля цирка в Будапеште. 10 января 2018 года
Мужчина моется на базаре в Джамму, Индия
Мальчик радуется пойманной собственными руками форели во время мероприятия, посвященного ледовому фестивалю, в Хвачеоне, Южная Корея
Люди на льду озера Байкал
Актриса Анджелина Джоли на торжественной церемонии вручения наград Национального совета кинокритиков США в Нью-Йорке
Французский жокей Hugues Monthule моет лошадь Bold Eagle, победительницу Prix d'Amerique, перед тренировкой в Ле Мениль-Берар
Танцовщицы Национального театра танца Испании на репетиции перед премьерой Дон Кихота в театре Маэстранса в Севилье
Танцоры школы самбы на уличном параде у пляжа Копакабана в Рио-де-Жанейро, Бразилия
Почетный караул у входа в Мавзолей Ленина в Москве
Мужчины в костюме Бефаны плывут по Гранд-каналу в крещенский сочельник в Венеции
Прохожий на Кремлевской набережной в Москве
© РИА Новости / Александр КондратюкПерейти в фотобанкГадание на Святки в казачьем селе Кидыш.Участники клубной самодеятельности во время обряда святочного гадания в казачьем селе Кидыш
© РИА Новости / Александр Кондратюк
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Гадание на Святки в казачьем селе Кидыш.
© AP Photo / Invision/ Jordan StraussАктрисы Лаура Дерн, Николь Кидман, Зои Кравиц, Риз Уизерспун и Шайлен Вудли на церемонии вручения премии "Золотой глобус" в Беверли-Хиллз.Лаура Дерн, Николь Кидман, Зои Кравиц, Риз Уизерспун и Шайлен Вудли на церемонии вручения премии Золотой глобус в Беверли-Хиллз
© AP Photo / Invision/ Jordan Strauss
Актрисы Лаура Дерн, Николь Кидман, Зои Кравиц, Риз Уизерспун и Шайлен Вудли на церемонии вручения премии "Золотой глобус" в Беверли-Хиллз.
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкЗаезд на собачьих упряжках во время соревнований по ездовому спорту в Новосибирске.Участник заезда на собачьих упряжках в соревнованиях по ездовому спорту в Новосибирске
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Заезд на собачьих упряжках во время соревнований по ездовому спорту в Новосибирске.
© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин общается с рабочими Тверского вагоностроительного завода.Президент РФ Владимир Путин во время встречи с рабочими Тверского вагоностроительного завода. 10 января 2018
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Президент России Владимир Путин общается с рабочими Тверского вагоностроительного завода.
© AFP 2017 / Franck FifeЭкипаж Эдуарда Николаева из российской команды "КамАЗ-мастер" на этапе ралли "Дакар-2018".Экипаж Эдуарда Николаева из российской команды КамАЗ-мастер на этапе ралли Дакар-2018
© AFP 2017 / Franck Fife
Экипаж Эдуарда Николаева из российской команды "КамАЗ-мастер" на этапе ралли "Дакар-2018".
© AP Photo / Tony GutierrezЧирлидерши команды НБА Даллас Маверикс выступают в перерыве игры.Чирлидерши команды НБА Даллас Маверикс
© AP Photo / Tony Gutierrez
Чирлидерши команды НБА Даллас Маверикс выступают в перерыве игры.
© AFP 2017 / Geoff RobinsНаблюдательный пункт у подножия "замерзшего" Ниагарского водопада.Наблюдательный пункт у подножия Ниагарского водопада
© AFP 2017 / Geoff Robins
Наблюдательный пункт у подножия "замерзшего" Ниагарского водопада.
© РИА Новости / Алексей НикольскийПерейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин на Рождественском богослужении в церкви святых и праведных Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы в Санкт-Петербурге.Президент РФ Владимир Путин во время Рождественского богослужения в церкви святых и праведных Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент России Владимир Путин на Рождественском богослужении в церкви святых и праведных Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы в Санкт-Петербурге.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкМитрополит Московский и всея Руси Корнилий во время празднования Рождества Христова в храме Рогожской старообрядческой слободы в Москве.Митрополит Московский и всея Руси Корнилий во время празднования Рождества Христова в храме Рогожской старообрядческой слободы в Москве
© РИА Новости / Илья Питалев
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Митрополит Московский и всея Руси Корнилий во время празднования Рождества Христова в храме Рогожской старообрядческой слободы в Москве.
© AFP 2017 / Fabrice CoffriniОтдыхающие на курорте Зинал в Швейцарских Альпах.Курорт Зинал в Швейцарских Альпах
© AFP 2017 / Fabrice Coffrini
Отдыхающие на курорте Зинал в Швейцарских Альпах.
© REUTERS / Santa Barbara News-Press/ Kenneth SongСпасатели несут женщину, которую удалось достать из-под завалов дома, рухнувшего после оползня в Калифорнии, США.Сотрудники спасательных служб несут женщину, спасенную из дома, рухнувшего после оползня в Монтесито, штат Калифорния, США. 9 января 2018
© REUTERS / Santa Barbara News-Press/ Kenneth Song
Спасатели несут женщину, которую удалось достать из-под завалов дома, рухнувшего после оползня в Калифорнии, США.
© REUTERS / Mohammad Ponir HossainОбработка джута на мельнице в городе Нараянгандж, Бангладеш.Сотрудники обрабатывают джут на мельнице в Нарайангандже, Бангладеш. 7 января 2018 года
© REUTERS / Mohammad Ponir Hossain
Обработка джута на мельнице в городе Нараянгандж, Бангладеш.
© AFP 2017 / Said KhatibПалестинские демонстранты размахивают национальными флагами возле границы между Израилем и Газой.Палестинские демонстранты размахивают своим национальным флагом возле границы между Израилем и Газой. 9 января 2018 год
© AFP 2017 / Said Khatib
Палестинские демонстранты размахивают национальными флагами возле границы между Израилем и Газой.
© REUTERS / Erik De CastroЕжегодный крестный ход в Маниле, Филиппины.Ежегодный крестный ход в Маниле, Филиппины. 9 января 2018 год
© REUTERS / Erik De Castro
Ежегодный крестный ход в Маниле, Филиппины.
© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин 10 января встретился с волонтерами своего предвыборного штаба в Гостином дворе в Москве.Президент РФ Владимир Путин во время встречи с волонтерами в своем предвыборном штабе в Гостином дворе в Москве
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент России Владимир Путин 10 января встретился с волонтерами своего предвыборного штаба в Гостином дворе в Москве.
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкСамка пумы Милана с детенышем, родившемся в конце ноября в Новосибирском зоопарке имени Р.А. Шило.Самка пумы Милана с детенышем, родившимся в конце ноября 2017 в Новосибирском зоопарке имени Р.А. Шило
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Самка пумы Милана с детенышем, родившемся в конце ноября в Новосибирском зоопарке имени Р.А. Шило.
© REUTERS / David W CernyУчастники флешмоба "В метро без штанов" в Праге, Чехия.Участники флешмоба В метро без штанов в Праге
© REUTERS / David W Cerny
Участники флешмоба "В метро без штанов" в Праге, Чехия.
© REUTERS / Clodagh Kilcoyne Традиционные соревнования по метанию елок в графстве Клэр в Ирландии.Мужчина участвует в соревнованиях по метанию елок в Ирландии. 7 января 2018 года
© REUTERS / Clodagh Kilcoyne
Традиционные соревнования по метанию елок в графстве Клэр в Ирландии.
© REUTERS / Daniel MunozФанат короля рок-н-ролла Шон Райт выходит из "Элвис-экспресса" на Центральном вокзале Сиднея.Поклонники Элвиса Пресли отправляются на Элвис-экспрессе из Сиднея на фестиваль в город Паркс
© REUTERS / Daniel Munoz
Фанат короля рок-н-ролла Шон Райт выходит из "Элвис-экспресса" на Центральном вокзале Сиднея.
© AFP 2017Участники китайской Национальной Акробатической труппы выступают в Будапеште во время 12-го Международного фестиваля цирка.Участники китайской Национальной Акробатической труппы выступают в столичном цирке во время 12-го Международного фестиваля цирка в Будапеште. 10 января 2018 года
© AFP 2017
Участники китайской Национальной Акробатической труппы выступают в Будапеште во время 12-го Международного фестиваля цирка.
© REUTERS / Mukesh GuptaМужчина моется на базаре в Джамму, Индия.Мужчина моется на базаре в Джамму, Индия
© REUTERS / Mukesh Gupta
Мужчина моется на базаре в Джамму, Индия.
© REUTERS / Kim Hong-JiМальчику удалось голыми руками поймать форель на ледовом фестивале в Хвачхоне, Южная Корея.Мальчик радуется пойманной собственными руками форели во время мероприятия, посвященного ледовому фестивалю, в Хвачеоне, Южная Корея
© REUTERS / Kim Hong-Ji
Мальчику удалось голыми руками поймать форель на ледовом фестивале в Хвачхоне, Южная Корея.
© РИА Новости / Кирилл ШипицинПерейти в фотобанкЯнварский рассвет на Байкале.Люди на льду озера Байкал
© РИА Новости / Кирилл Шипицин
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Январский рассвет на Байкале.
© AFP 2017 / Angela WeissАктриса Анджелина Джоли на церемонии вручения наград Национального совета кинокритиков США в Нью-Йорке.Актриса Анджелина Джоли на торжественной церемонии вручения наград Национального совета кинокритиков США в Нью-Йорке
© AFP 2017 / Angela Weiss
Актриса Анджелина Джоли на церемонии вручения наград Национального совета кинокритиков США в Нью-Йорке.
© AFP 2017 / Charly TriballeauЖокей моет лошадь перед началом тренировки к чемпионату мира по конному спорту во Франции.Французский жокей Hugues Monthule моет лошадь Bold Eagle, победительницу Prix d'Amerique, перед тренировкой в Ле Мениль-Берар
© AFP 2017 / Charly Triballeau
Жокей моет лошадь перед началом тренировки к чемпионату мира по конному спорту во Франции.
© AFP 2017 / Cristina QuiclerУчастницы труппы Национального театра танца Испании на репетиции перед премьерой "Дон Кихота" в театре Маэстранца в Севилье.Танцовщицы Национального театра танца Испании на репетиции перед премьерой Дон Кихота в театре Маэстранса в Севилье
© AFP 2017 / Cristina Quicler
Участницы труппы Национального театра танца Испании на репетиции перед премьерой "Дон Кихота" в театре Маэстранца в Севилье.
© AFP 2017 / Mauro PimentelТанцоры школы самбы на уличном параде у пляжа Копакабана в Рио-де-Жанейро, Бразилия.Танцоры школы самбы на уличном параде у пляжа Копакабана в Рио-де-Жанейро, Бразилия
© AFP 2017 / Mauro Pimentel
Танцоры школы самбы на уличном параде у пляжа Копакабана в Рио-де-Жанейро, Бразилия.
© AFP 2017 / Kirill Kudryvtsev Почетный караул у входа в Мавзолей Ленина в Москве.Почетный караул у входа в Мавзолей Ленина в Москве
© AFP 2017 / Kirill Kudryvtsev
Почетный караул у входа в Мавзолей Ленина в Москве.
© REUTERS / Manuel Silvestri Мужчины в костюме Бефаны плывут по Гранд-каналу в крещенский сочельник в Венеции.Мужчины в костюме Бефаны плывут по Гранд-каналу в крещенский сочельник в Венеции
© REUTERS / Manuel Silvestri
Мужчины в костюме Бефаны плывут по Гранд-каналу в крещенский сочельник в Венеции.
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкПрохожий на Кремлевской набережной в Москве.Прохожий на Кремлевской набережной в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
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Прохожий на Кремлевской набережной в Москве.
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Ria.ru предлагает вниманию читателей самые яркие и эмоциональные фотографии, сделанные корреспондентами мировых агентств на уходящей неделе.

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