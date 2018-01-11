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Парики, очки и клеш: отправление "Элвис-экспресса" в Сиднее

17:0011.01.2018
(обновлено: 17:19 11.01.2018)
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Поклонники Элвиса Пресли отправляются на Элвис-экспрессе из Сиднея на фестиваль в город Паркс
Поклонники Элвиса Пресли отправляются на Элвис-экспрессе из Сиднея на фестиваль в город Паркс
Поклонники Элвиса Пресли отправляются на Элвис-экспрессе из Сиднея на фестиваль в город Паркс
Поклонники Элвиса Пресли отправляются на Элвис-экспрессе из Сиднея на фестиваль в город Паркс
Поклонники Элвиса Пресли отправляются на Элвис-экспрессе из Сиднея на фестиваль в город Паркс
Поклонники Элвиса Пресли отправляются на Элвис-экспрессе из Сиднея на фестиваль в город Паркс
Поклонники Элвиса Пресли отправляются на Элвис-экспрессе из Сиднея на фестиваль в город Паркс
Поклонники Элвиса Пресли отправляются на Элвис-экспрессе из Сиднея на фестиваль в город Паркс
Поклонники Элвиса Пресли отправляются на Элвис-экспрессе из Сиднея на фестиваль в город Паркс
Поклонники Элвиса Пресли отправляются на Элвис-экспрессе из Сиднея на фестиваль в город Паркс
Поклонники Элвиса Пресли отправляются на Элвис-экспрессе из Сиднея на фестиваль в город Паркс
Поклонники Элвиса Пресли отправляются на Элвис-экспрессе из Сиднея на фестиваль в город Паркс
Поклонники Элвиса Пресли отправляются на Элвис-экспрессе из Сиднея на фестиваль в город Паркс
Поклонники Элвиса Пресли отправляются на Элвис-экспрессе из Сиднея на фестиваль в город Паркс
Поклонники Элвиса Пресли отправляются на Элвис-экспрессе из Сиднея на фестиваль в город Паркс
© AFP 2017 / Peter ParksЕжегодно в январе сотни австралийских поклонников Элвиса Пресли отправляются в город Паркс на фестиваль, посвященный королю рок-н-ролла.Поклонники Элвиса Пресли отправляются на Элвис-экспрессе из Сиднея на фестиваль в город Паркс
© AFP 2017 / Peter Parks
Ежегодно в январе сотни австралийских поклонников Элвиса Пресли отправляются в город Паркс на фестиваль, посвященный королю рок-н-ролла.
© REUTERS / Daniel MunozШоу началось еще на платформе Центрального сиднейского вокзала, куда фанаты Элвиса приехали загримированными под легендарного кумира.Поклонники Элвиса Пресли отправляются на Элвис-экспрессе из Сиднея на фестиваль в город Паркс
© REUTERS / Daniel Munoz
Шоу началось еще на платформе Центрального сиднейского вокзала, куда фанаты Элвиса приехали загримированными под легендарного кумира.
© AFP 2017 / Peter ParksФанатки же не упустили возможность перевоплотиться в жену певца Присциллу Пресли.Поклонники Элвиса Пресли отправляются на Элвис-экспрессе из Сиднея на фестиваль в город Паркс
© AFP 2017 / Peter Parks
Фанатки же не упустили возможность перевоплотиться в жену певца Присциллу Пресли.
© AFP 2017 / Peter ParksПоклонники, живущие в Сиднее, в четверг отправились в Паркс на двух специальных поездах - "Элвис-экспрессе" и "Синем замшевом экспрессе".Поклонники Элвиса Пресли отправляются на Элвис-экспрессе из Сиднея на фестиваль в город Паркс
© AFP 2017 / Peter Parks
Поклонники, живущие в Сиднее, в четверг отправились в Паркс на двух специальных поездах - "Элвис-экспрессе" и "Синем замшевом экспрессе".
© AFP 2017 / Peter ParksПервый "Элвис-экспресс" в истории был запущен исключительно в рекламных целях, однако теперь, по словам одного из участников фестиваля, эти поезда стали частью большого праздника.Поклонники Элвиса Пресли отправляются на Элвис-экспрессе из Сиднея на фестиваль в город Паркс
© AFP 2017 / Peter Parks
Первый "Элвис-экспресс" в истории был запущен исключительно в рекламных целях, однако теперь, по словам одного из участников фестиваля, эти поезда стали частью большого праздника.
© AFP 2017 / Peter ParksВо время поездки от Сиднея до места проведения фестиваля, которая длилась шесть часов, пассажиров фанатского поезда развлекали артисты, исполнявшие хиты короля рок-н-ролла.Поклонники Элвиса Пресли отправляются на Элвис-экспрессе из Сиднея на фестиваль в город Паркс
© AFP 2017 / Peter Parks
Во время поездки от Сиднея до места проведения фестиваля, которая длилась шесть часов, пассажиров фанатского поезда развлекали артисты, исполнявшие хиты короля рок-н-ролла.
© REUTERS / Daniel MunozВ этом году фестиваль в Парксе проходит в 26 раз. Впервые праздник состоялся в 1993 году, его организаторами стали супруги Боб и Энн Стил. Фестиваль проходит в честь дня рождения легендарного музыканта, который отмечается 8-го января.Поклонники Элвиса Пресли отправляются на Элвис-экспрессе из Сиднея на фестиваль в город Паркс
© REUTERS / Daniel Munoz
В этом году фестиваль в Парксе проходит в 26 раз. Впервые праздник состоялся в 1993 году, его организаторами стали супруги Боб и Энн Стил. Фестиваль проходит в честь дня рождения легендарного музыканта, который отмечается 8-го января.
© AFP 2017 / Peter ParksВ прошлом году на фестиваль в Паркс приехали более 25 тысяч поклонников Элвиса - это в два раза больше, чем живет в самом городе.Поклонники Элвиса Пресли отправляются на Элвис-экспрессе из Сиднея на фестиваль в город Паркс
© AFP 2017 / Peter Parks
В прошлом году на фестиваль в Паркс приехали более 25 тысяч поклонников Элвиса - это в два раза больше, чем живет в самом городе.
© REUTERS / Daniel MunozБлагодаря фестивалю Паркс заработал титул неофициальной Элвис-столицы Австралии.Поклонники Элвиса Пресли отправляются на Элвис-экспрессе из Сиднея на фестиваль в город Паркс
© REUTERS / Daniel Munoz
Благодаря фестивалю Паркс заработал титул неофициальной Элвис-столицы Австралии.
© REUTERS / Daniel MunozВ дни фестиваля в Парксе пройдут уличный парад и крупнейший в Австралии конкурс двойников Элвиса, а также по всему городу организуются десятки мероприятий в честь короля рок-н-ролла.Поклонники Элвиса Пресли отправляются на Элвис-экспрессе из Сиднея на фестиваль в город Паркс
© REUTERS / Daniel Munoz
В дни фестиваля в Парксе пройдут уличный парад и крупнейший в Австралии конкурс двойников Элвиса, а также по всему городу организуются десятки мероприятий в честь короля рок-н-ролла.
© REUTERS / Daniel MunozНа рынках в Парксе можно будет купить сотни фанатских артефактов, понаблюдать за авто-шоу и послушать архивные записи музыканта.Поклонники Элвиса Пресли отправляются на Элвис-экспрессе из Сиднея на фестиваль в город Паркс
© REUTERS / Daniel Munoz
На рынках в Парксе можно будет купить сотни фанатских артефактов, понаблюдать за авто-шоу и послушать архивные записи музыканта.
© REUTERS / Daniel MunozФестиваль этого года посвящен 50-летию телевизионного концерта "Элвис" или Come back special, записанного в 1968 году. Это выступление считается неофициальным возвращением короля на большую сцену.Поклонники Элвиса Пресли отправляются на Элвис-экспрессе из Сиднея на фестиваль в город Паркс
© REUTERS / Daniel Munoz
Фестиваль этого года посвящен 50-летию телевизионного концерта "Элвис" или Come back special, записанного в 1968 году. Это выступление считается неофициальным возвращением короля на большую сцену.
© AFP 2017 / Peter ParksПоклонники Элвиса Пресли в ожидании фанатского экспресса из Сиднея на фестиваль в город Паркс.Поклонники Элвиса Пресли отправляются на Элвис-экспрессе из Сиднея на фестиваль в город Паркс
© AFP 2017 / Peter Parks
Поклонники Элвиса Пресли в ожидании фанатского экспресса из Сиднея на фестиваль в город Паркс.
© AFP 2017 / Peter ParksЭлвис Пресли и после смерти остается иконой массовой культуры. В мире продано более миллиарда пластинок и компакт-дисков музыканта.Поклонники Элвиса Пресли отправляются на Элвис-экспрессе из Сиднея на фестиваль в город Паркс
© AFP 2017 / Peter Parks
Элвис Пресли и после смерти остается иконой массовой культуры. В мире продано более миллиарда пластинок и компакт-дисков музыканта.
© REUTERS / Daniel MunozЭлвис до сих пор входит в пятерку самых высокооплачиваемых умерших знаменитостей. Доход приносит как его дом-музей в Грейсленде, так и продажа его альбомов: в год продается более миллиона копий пластинок музыканта.Поклонники Элвиса Пресли отправляются на Элвис-экспрессе из Сиднея на фестиваль в город Паркс
© REUTERS / Daniel Munoz
Элвис до сих пор входит в пятерку самых высокооплачиваемых умерших знаменитостей. Доход приносит как его дом-музей в Грейсленде, так и продажа его альбомов: в год продается более миллиона копий пластинок музыканта.
Поклонники Элвиса Пресли отправляются на Элвис-экспрессе из Сиднея на фестиваль в город ПарксПарики, очки и клеш: отправление "Элвис-экспресса" в Сиднее17:0011.01.2018
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Десятки фанатов Элвиса Пресли отправились в четверг из Сиднея на двух поездах на фестиваль, посвященный творчеству короля рок-н-ролла. Отправление "Элвис-экспресса" — в фотоленте Ria.ru.

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