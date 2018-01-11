Десятки фанатов Элвиса Пресли отправились в четверг из Сиднея на двух поездах на фестиваль, посвященный творчеству короля рок-н-ролла. Отправление "Элвис-экспресса" — в фотоленте Ria.ru.
Парики, очки и клеш: отправление "Элвис-экспресса" в Сиднее
17:0011.01.2018
(обновлено: 17:19 11.01.2018)
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© AFP 2017 / Peter ParksЕжегодно в январе сотни австралийских поклонников Элвиса Пресли отправляются в город Паркс на фестиваль, посвященный королю рок-н-ролла.
Ежегодно в январе сотни австралийских поклонников Элвиса Пресли отправляются в город Паркс на фестиваль, посвященный королю рок-н-ролла.
© REUTERS / Daniel MunozШоу началось еще на платформе Центрального сиднейского вокзала, куда фанаты Элвиса приехали загримированными под легендарного кумира.
Шоу началось еще на платформе Центрального сиднейского вокзала, куда фанаты Элвиса приехали загримированными под легендарного кумира.
© AFP 2017 / Peter ParksФанатки же не упустили возможность перевоплотиться в жену певца Присциллу Пресли.
Фанатки же не упустили возможность перевоплотиться в жену певца Присциллу Пресли.
© AFP 2017 / Peter ParksПоклонники, живущие в Сиднее, в четверг отправились в Паркс на двух специальных поездах - "Элвис-экспрессе" и "Синем замшевом экспрессе".
Поклонники, живущие в Сиднее, в четверг отправились в Паркс на двух специальных поездах - "Элвис-экспрессе" и "Синем замшевом экспрессе".
© AFP 2017 / Peter ParksПервый "Элвис-экспресс" в истории был запущен исключительно в рекламных целях, однако теперь, по словам одного из участников фестиваля, эти поезда стали частью большого праздника.
Первый "Элвис-экспресс" в истории был запущен исключительно в рекламных целях, однако теперь, по словам одного из участников фестиваля, эти поезда стали частью большого праздника.
© AFP 2017 / Peter ParksВо время поездки от Сиднея до места проведения фестиваля, которая длилась шесть часов, пассажиров фанатского поезда развлекали артисты, исполнявшие хиты короля рок-н-ролла.
Во время поездки от Сиднея до места проведения фестиваля, которая длилась шесть часов, пассажиров фанатского поезда развлекали артисты, исполнявшие хиты короля рок-н-ролла.
© REUTERS / Daniel MunozВ этом году фестиваль в Парксе проходит в 26 раз. Впервые праздник состоялся в 1993 году, его организаторами стали супруги Боб и Энн Стил. Фестиваль проходит в честь дня рождения легендарного музыканта, который отмечается 8-го января.
В этом году фестиваль в Парксе проходит в 26 раз. Впервые праздник состоялся в 1993 году, его организаторами стали супруги Боб и Энн Стил. Фестиваль проходит в честь дня рождения легендарного музыканта, который отмечается 8-го января.
© AFP 2017 / Peter ParksВ прошлом году на фестиваль в Паркс приехали более 25 тысяч поклонников Элвиса - это в два раза больше, чем живет в самом городе.
В прошлом году на фестиваль в Паркс приехали более 25 тысяч поклонников Элвиса - это в два раза больше, чем живет в самом городе.
© REUTERS / Daniel MunozБлагодаря фестивалю Паркс заработал титул неофициальной Элвис-столицы Австралии.
Благодаря фестивалю Паркс заработал титул неофициальной Элвис-столицы Австралии.
© REUTERS / Daniel MunozВ дни фестиваля в Парксе пройдут уличный парад и крупнейший в Австралии конкурс двойников Элвиса, а также по всему городу организуются десятки мероприятий в честь короля рок-н-ролла.
В дни фестиваля в Парксе пройдут уличный парад и крупнейший в Австралии конкурс двойников Элвиса, а также по всему городу организуются десятки мероприятий в честь короля рок-н-ролла.
© REUTERS / Daniel MunozНа рынках в Парксе можно будет купить сотни фанатских артефактов, понаблюдать за авто-шоу и послушать архивные записи музыканта.
На рынках в Парксе можно будет купить сотни фанатских артефактов, понаблюдать за авто-шоу и послушать архивные записи музыканта.
© REUTERS / Daniel MunozФестиваль этого года посвящен 50-летию телевизионного концерта "Элвис" или Come back special, записанного в 1968 году. Это выступление считается неофициальным возвращением короля на большую сцену.
Фестиваль этого года посвящен 50-летию телевизионного концерта "Элвис" или Come back special, записанного в 1968 году. Это выступление считается неофициальным возвращением короля на большую сцену.
© AFP 2017 / Peter ParksПоклонники Элвиса Пресли в ожидании фанатского экспресса из Сиднея на фестиваль в город Паркс.
Поклонники Элвиса Пресли в ожидании фанатского экспресса из Сиднея на фестиваль в город Паркс.
© AFP 2017 / Peter ParksЭлвис Пресли и после смерти остается иконой массовой культуры. В мире продано более миллиарда пластинок и компакт-дисков музыканта.
Элвис Пресли и после смерти остается иконой массовой культуры. В мире продано более миллиарда пластинок и компакт-дисков музыканта.
© REUTERS / Daniel MunozЭлвис до сих пор входит в пятерку самых высокооплачиваемых умерших знаменитостей. Доход приносит как его дом-музей в Грейсленде, так и продажа его альбомов: в год продается более миллиона копий пластинок музыканта.
Элвис до сих пор входит в пятерку самых высокооплачиваемых умерших знаменитостей. Доход приносит как его дом-музей в Грейсленде, так и продажа его альбомов: в год продается более миллиона копий пластинок музыканта.
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