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Флешмоб "В метро без штанов"

12:4909.01.2018
(обновлено: 12:52 09.01.2018)
3275534
Участники флешмоба В метро без штанов в Мюнхене
Участники флешмоба В метро без штанов в Берлине
Участники флешмоба В метро без штанов в Праге
Участницы флешмоба В метро без штанов в Лондоне
Участники флешмоба В метро без штанов в Варшаве
Участники флешмоба В метро без штанов в Праге
Участник флешмоба В метро без штанов в Иерусалиме
Участники флешмоба В метро без штанов в Нью-Йорке
Участники флешмоба В метро без штанов в Нью-Йорке
Участник флешмоба В метро без штанов в Лондоне
Участники флешмоба В метро без штанов в Берлине
Участники флешмоба В метро без штанов в Лондоне
Участницы флешмоба В метро без штанов в Нью-Йорке
Участники флешмоба В метро без штанов в Праге
© AP Photo / dpa/ Andreas GebertШестнадцатый ежегодный флешмоб "В метро без штанов" прошел 7 января в разных странах мира.Участники флешмоба В метро без штанов в Мюнхене
© AP Photo / dpa/ Andreas Gebert
Шестнадцатый ежегодный флешмоб "В метро без штанов" прошел 7 января в разных странах мира.
© REUTERS / Hannibal HanschkeПраздник глупости, как называют его организаторы, поддержали жители десятков крупнейших городов.Участники флешмоба В метро без штанов в Берлине
© REUTERS / Hannibal Hanschke
Праздник глупости, как называют его организаторы, поддержали жители десятков крупнейших городов.
© REUTERS / David W CernyСотни людей, как ни в чем не бывало, спустились в метро без юбок и брюк.Участники флешмоба В метро без штанов в Праге
© REUTERS / David W Cerny
Сотни людей, как ни в чем не бывало, спустились в метро без юбок и брюк.
© AFP 2017 / Ben StansallУчастники флешмоба имели право надеть нижнее белье, носки и обувь.Участницы флешмоба В метро без штанов в Лондоне
© AFP 2017 / Ben Stansall
Участники флешмоба имели право надеть нижнее белье, носки и обувь.
© AFP 2017 / AFP Photo/ Wojtek RadwanskiПо правилам акции, пассажиры должны были без штанов проехать несколько остановок в метро с серьезными лицами, слушая музыку или читая газеты.Участники флешмоба В метро без штанов в Варшаве
© AFP 2017 / AFP Photo/ Wojtek Radwanski
По правилам акции, пассажиры должны были без штанов проехать несколько остановок в метро с серьезными лицами, слушая музыку или читая газеты.
© AP Photo / Petr David JosekВ первый раз этот флешмоб был организован в 2002 году в Нью-Йорке. Тогда в нем приняли участие всего семь человек.Участники флешмоба В метро без штанов в Праге
© AP Photo / Petr David Josek
В первый раз этот флешмоб был организован в 2002 году в Нью-Йорке. Тогда в нем приняли участие всего семь человек.
© AFP 2017 / Ahmad GharabliПридумали акцию участники коллектива Improv Everywhere, креативного движения, для веселья устраивающего розыгрыши в публичных местах.Участник флешмоба В метро без штанов в Иерусалиме
© AFP 2017 / Ahmad Gharabli
Придумали акцию участники коллектива Improv Everywhere, креативного движения, для веселья устраивающего розыгрыши в публичных местах.
© REUTERS / Elizabeth ShafiroffВ этом году флэшмоб прошел в Нью-Йорке, Торонто, Израиле, Париже, Лондоне, Мюнхене и других городах мира.Участники флешмоба В метро без штанов в Нью-Йорке
© REUTERS / Elizabeth Shafiroff
В этом году флэшмоб прошел в Нью-Йорке, Торонто, Израиле, Париже, Лондоне, Мюнхене и других городах мира.
© REUTERS / Elizabeth ShafiroffУчастники флешмоба "В метро без штанов" в Нью-Йорке.Участники флешмоба В метро без штанов в Нью-Йорке
© REUTERS / Elizabeth Shafiroff
Участники флешмоба "В метро без штанов" в Нью-Йорке.
© AFP 2017 / Ben StansallУчастник флешмоба "В метро без штанов" в Лондоне.Участник флешмоба В метро без штанов в Лондоне
© AFP 2017 / Ben Stansall
Участник флешмоба "В метро без штанов" в Лондоне.
© REUTERS / Hannibal HanschkeУчастники флешмоба "В метро без штанов" в Берлине.Участники флешмоба В метро без штанов в Берлине
© REUTERS / Hannibal Hanschke
Участники флешмоба "В метро без штанов" в Берлине.
© AFP 2017 / Ben StansallУчастники флешмоба "В метро без штанов" в Лондоне.Участники флешмоба В метро без штанов в Лондоне
© AFP 2017 / Ben Stansall
Участники флешмоба "В метро без штанов" в Лондоне.
© AFP 2017 / Timothy A. ClaryУчастницы флешмоба "В метро без штанов" в Нью-Йорке.Участницы флешмоба В метро без штанов в Нью-Йорке
© AFP 2017 / Timothy A. Clary
Участницы флешмоба "В метро без штанов" в Нью-Йорке.
© AP Photo / Petr David JosekУчастники флешмоба "В метро без штанов" в Праге.Участники флешмоба В метро без штанов в Праге
© AP Photo / Petr David Josek
Участники флешмоба "В метро без штанов" в Праге.
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Ежегодная международная акция "В метро без штанов" в минувшие выходные прошла в полусотне городов по всему миру. Участники забавы — в фотоленте Ria.ru.

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Комментарии
3 пользователя оставили 3 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
John Silver
Нуууууууууу, тупые!
13:03
09.01.2018
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Дмитрий Широков
Второе название этой акции - "По жизни без мозгов" )
13:39
09.01.2018
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  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
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