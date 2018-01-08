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Премия "Золотой глобус": почетные гости в черном и счастливые победители

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Премия "Золотой глобус" - 2018
12:2408.01.2018
(обновлено: 15:37 08.01.2018)
018434
Торжественное вручение кинопремии Золотой глобус традиционно считают своеобразной репетицией к грядущему Оскару.
75-ая церемония прошла под эгидой движения Time's Up (Время вышло). Все гости пришли на ковровую дорожку в черном в знак поддержки женщин, пострадавших от насилия и неравноправия.
Продолжая тему осуждения сексуального насилия в киноиндустрии, ведущий Сет Майерс начал вечеринку словами: Здравствуйте леди и оставшиеся джентльмены!
Лучшим фильмом на иностранном языке стала картина На пределе Фатиха Акина, обойдя в номинации Нелюбовь Андрея Звягинцева.
Александр Скарсгорд завоевал победу в номинации Лучший актер второго плана за исполнение роли в минисериале Большая маленькая ложь.
Традиционно победителей путем анонимного голосования выбрали члены Голливудской ассоциации иностранной прессы. Организация насчитывает около сотни участников из 55 стран.
Триумфатором вечера стала картина Три билборда на границе Эббинга, Миссури, которая завоевала Золотой глобус как лучший драматический фильм, и принесла победу исполнительнице главной роли, актеру второго плана и сценаристу.
Сирша Ронан завоевала Золотой глобус в номинации Лучшая актриса в комедии или мюзикле за роль в фильме Леди Берд.
Леди Берд так же стала и лучшим комедийным фильмов. В этой номинации с ней боролись Горе-творец, Прочь, Тоня против всех и Величайший шоумен.
Номинированная в семи категориях Форма воды Гельермо дель Торо получила только два Золотых глобуса - за музыку и режиссуру.
Большая маленькая ложь, ставшая ранее победителем телепремии Эмми, выиграла и Золотой глобус в номинации Лучший минисериал.
Лучшим же комедийным сериалом стала Удивительная миссис Мейзел. В основе сюжета лежит история примерной домохозяйки, которая открывает в себе талант к стендапу.
Роль в картине Три билборда на границе Эббинга, Миссури принесла Сэму Рокуэллу Золотой глобус как лучшему актеру второго плана. 2018
Композиция That is me из кинофильма Величайший шоумен выиграла Золотой глобус в номинации Лучшая песня.
Золотой глобус в номинации Лучший драматический сериал завоевал Рассказ служанки, обойдя популярную Игру престолов.
Гэри Олдман удостоился Золотого глобуса в номинации Лучший актер в драматическом фильме за роль Уинстона Черчилля в картине Темные времена.
Другая историческая лента - Секретное досье Стивена Спилберга, номинированная в шести категориях, осталась в этот вечер без единой награды.
Кирк Дуглас и Кэтрин Зета Джонс на 75-й церемонии вручения премии Золотой глобус вручали награду в номинации Лучший сценарий.
Победа в номинации Лучший актер в комедии или мюзикле досталась Джеймсу Франко, сыгравшему Томми Вайсо в фильме Горе-творец.
Опра Уинфри получила премию Сесиля Б. Де Милля за выдающиеся заслуги в кино- и телеиндустрии. Выступая с главной речью вечера, она призвала женщин говорить правду и заверила, что новый день уже на горизонте.
Слишком долго женщин не слышали, если они пытались говорить правду перед лицом влиятельных мужчин, но теперь их время пришло! — заявила Опра Уинфри со сцены.х взаимоотношениях в современной Америке.
Без наград осталась и одна из самых громких картин 2017 года - Прочь, триллер о расовых взаимоотношениях в современной Америке.
Всего Золотой Глобус присуждается в 25 категориях, при этом 11 из них - за достижения на телеэкране.
Хотя минисериал Большая маленькая ложь полностью экранизировал бестселлер Лианы Мориарти, громкий успех заставил создателей задуматься о продолжении.
© AP Photo / Invision/Chris PizzelloТоржественное вручение кинопремии "Золотой глобус" традиционно считают своеобразной репетицией к грядущему "Оскару".
На фото: актриса Исса РейТоржественное вручение кинопремии Золотой глобус традиционно считают своеобразной репетицией к грядущему Оскару.
© AP Photo / Invision/Chris Pizzello
Торжественное вручение кинопремии "Золотой глобус" традиционно считают своеобразной репетицией к грядущему "Оскару".
На фото: актриса Исса Рей
© AP Photo / Invision/Jordan Strauss75-ая церемония прошла под эгидой движения Time's Up ("Время вышло"). Все гости пришли на ковровую дорожку в черном в знак поддержки женщин, пострадавших от насилия и неравноправия.
На фото: актриса Анджелина Джоли с сыном Паксом Джоли-Питтом75-ая церемония прошла под эгидой движения Time's Up (Время вышло). Все гости пришли на ковровую дорожку в черном в знак поддержки женщин, пострадавших от насилия и неравноправия.
© AP Photo / Invision/Jordan Strauss
75-ая церемония прошла под эгидой движения Time's Up ("Время вышло"). Все гости пришли на ковровую дорожку в черном в знак поддержки женщин, пострадавших от насилия и неравноправия.
На фото: актриса Анджелина Джоли с сыном Паксом Джоли-Питтом
© REUTERS / Courtesy of NBC/Paul DrinkwaterПродолжая тему осуждения сексуального насилия в киноиндустрии, ведущий Сет Майерс начал вечеринку словами: "Здравствуйте леди и оставшиеся джентльмены!"Продолжая тему осуждения сексуального насилия в киноиндустрии, ведущий Сет Майерс начал вечеринку словами: Здравствуйте леди и оставшиеся джентльмены!
© REUTERS / Courtesy of NBC/Paul Drinkwater
Продолжая тему осуждения сексуального насилия в киноиндустрии, ведущий Сет Майерс начал вечеринку словами: "Здравствуйте леди и оставшиеся джентльмены!"
© REUTERS / Lucy NicholsonЛучшим фильмом на иностранном языке стала картина "На пределе" Фатиха Акина, обойдя в номинации "Нелюбовь" Андрея Звягинцева.
На фото: актриса Дайан Крюгер и режиссер Фатих АкинЛучшим фильмом на иностранном языке стала картина На пределе Фатиха Акина, обойдя в номинации Нелюбовь Андрея Звягинцева.
© REUTERS / Lucy Nicholson
Лучшим фильмом на иностранном языке стала картина "На пределе" Фатиха Акина, обойдя в номинации "Нелюбовь" Андрея Звягинцева.
На фото: актриса Дайан Крюгер и режиссер Фатих Акин
© AP Photo / NBC/Paul DrinkwaterАлександр Скарсгорд завоевал победу в номинации "Лучший актер второго плана" за исполнение роли в минисериале "Большая маленькая ложь".Александр Скарсгорд завоевал победу в номинации Лучший актер второго плана за исполнение роли в минисериале Большая маленькая ложь.
© AP Photo / NBC/Paul Drinkwater
Александр Скарсгорд завоевал победу в номинации "Лучший актер второго плана" за исполнение роли в минисериале "Большая маленькая ложь".
© REUTERS / Mario AnzuoniТрадиционно победителей путем анонимного голосования выбрали члены Голливудской ассоциации иностранной прессы. Организация насчитывает около сотни участников из 55 стран.
На фото: актриса Кэтрин Зета-Джонс Традиционно победителей путем анонимного голосования выбрали члены Голливудской ассоциации иностранной прессы. Организация насчитывает около сотни участников из 55 стран.
© REUTERS / Mario Anzuoni
Традиционно победителей путем анонимного голосования выбрали члены Голливудской ассоциации иностранной прессы. Организация насчитывает около сотни участников из 55 стран.
На фото: актриса Кэтрин Зета-Джонс
© AP Photo / Invision/Jordan StraussТриумфатором вечера стала картина "Три билборда на границе Эббинга, Миссури", которая завоевала "Золотой глобус" как лучший драматический фильм и принесла победу исполнительнице главной роли, актеру второго плана и сценаристу.
На фото: актриса Дакота ДжонсонТриумфатором вечера стала картина Три билборда на границе Эббинга, Миссури, которая завоевала Золотой глобус как лучший драматический фильм, и принесла победу исполнительнице главной роли, актеру второго плана и сценаристу.
© AP Photo / Invision/Jordan Strauss
Триумфатором вечера стала картина "Три билборда на границе Эббинга, Миссури", которая завоевала "Золотой глобус" как лучший драматический фильм и принесла победу исполнительнице главной роли, актеру второго плана и сценаристу.
На фото: актриса Дакота Джонсон
© AFP 2017 / Frederic J. BrownСирша Ронан завоевала "Золотой глобус" в номинации "Лучшая актриса в комедии или мюзикле" за роль в фильме "Леди Берд".Сирша Ронан завоевала Золотой глобус в номинации Лучшая актриса в комедии или мюзикле за роль в фильме Леди Берд.
© AFP 2017 / Frederic J. Brown
Сирша Ронан завоевала "Золотой глобус" в номинации "Лучшая актриса в комедии или мюзикле" за роль в фильме "Леди Берд".
© REUTERS / Mario Anzuoni"Леди Берд" так же стала и лучшим комедийным фильмов. В этой номинации с ней боролись "Горе-творец", "Прочь", "Тоня против всех" и "Величайший шоумен".
На фото: актер Эрик МаккормакЛеди Берд так же стала и лучшим комедийным фильмов. В этой номинации с ней боролись Горе-творец, Прочь, Тоня против всех и Величайший шоумен.
© REUTERS / Mario Anzuoni
"Леди Берд" так же стала и лучшим комедийным фильмов. В этой номинации с ней боролись "Горе-творец", "Прочь", "Тоня против всех" и "Величайший шоумен".
На фото: актер Эрик Маккормак
© REUTERS / Mario Anzuoni Номинированная в семи категориях "Форма воды" Гельермо дель Торо получила только два "Золотых глобуса" - за музыку и режиссуру.
На фото: телеведущая Кендалл ДженнерНоминированная в семи категориях Форма воды Гельермо дель Торо получила только два Золотых глобуса - за музыку и режиссуру.
© REUTERS / Mario Anzuoni
Номинированная в семи категориях "Форма воды" Гельермо дель Торо получила только два "Золотых глобуса" - за музыку и режиссуру.
На фото: телеведущая Кендалл Дженнер
© REUTERS / Lucy Nicholson"Большая маленькая ложь", ставшая ранее победителем телепремии "Эмми", выиграла и "Золотой глобус" в номинации "Лучший минисериал".
На фото: актрисы Лаура Дерн, Николь Кидман, Зои Кравиц, Риз Уизерспун и Шейлин ВудлиБольшая маленькая ложь, ставшая ранее победителем телепремии Эмми, выиграла и Золотой глобус в номинации Лучший минисериал.
© REUTERS / Lucy Nicholson
"Большая маленькая ложь", ставшая ранее победителем телепремии "Эмми", выиграла и "Золотой глобус" в номинации "Лучший минисериал".
На фото: актрисы Лаура Дерн, Николь Кидман, Зои Кравиц, Риз Уизерспун и Шейлин Вудли
© REUTERS / Mario AnzuoniЛучшим же комедийным сериалом стала "Удивительная миссис Мейзел". В основе сюжета лежит история "примерной домохозяйки", которая открывает в себе талант к стендапу.
На фото: Джастин Тимберлейк и актриса Джессика БилЛучшим же комедийным сериалом стала Удивительная миссис Мейзел. В основе сюжета лежит история примерной домохозяйки, которая открывает в себе талант к стендапу.
© REUTERS / Mario Anzuoni
Лучшим же комедийным сериалом стала "Удивительная миссис Мейзел". В основе сюжета лежит история "примерной домохозяйки", которая открывает в себе талант к стендапу.
На фото: Джастин Тимберлейк и актриса Джессика Бил
© AFP 2017 / Frederic J. BrownРоль в картине "Три билборда на границе Эббинга, Миссури" принесла Сэму Рокуэллу "Золотой глобус" как лучшему актеру второго плана.Роль в картине Три билборда на границе Эббинга, Миссури принесла Сэму Рокуэллу Золотой глобус как лучшему актеру второго плана. 2018
© AFP 2017 / Frederic J. Brown
Роль в картине "Три билборда на границе Эббинга, Миссури" принесла Сэму Рокуэллу "Золотой глобус" как лучшему актеру второго плана.
© AP Photo / Chris PizzelloКомпозиция "That is me" из кинофильма "Величайший шоумен" выиграла "Золотой глобус" в номинации "Лучшая песня".
На фото: певица Мэрайя Кэри Композиция That is me из кинофильма Величайший шоумен выиграла Золотой глобус в номинации Лучшая песня.
© AP Photo / Chris Pizzello
Композиция "That is me" из кинофильма "Величайший шоумен" выиграла "Золотой глобус" в номинации "Лучшая песня".
На фото: певица Мэрайя Кэри
© REUTERS / Courtesy of NBC / Paul Drinkwater"Золотой глобус" в номинации "Лучший драматический сериал" завоевал "Рассказ служанки", обойдя популярную "Игру престолов".
На фото: Брюс Миллер и команда сериала "Рассказ служанки"Золотой глобус в номинации Лучший драматический сериал завоевал Рассказ служанки, обойдя популярную Игру престолов.
© REUTERS / Courtesy of NBC / Paul Drinkwater
"Золотой глобус" в номинации "Лучший драматический сериал" завоевал "Рассказ служанки", обойдя популярную "Игру престолов".
На фото: Брюс Миллер и команда сериала "Рассказ служанки"
© AP Photo / NBC via AP / Paul DrinkwaterГэри Олдман удостоился "Золотого глобуса" в номинации "Лучший актер в драматическом фильме" за роль Уинстона Черчилля в картине "Темные времена".Гэри Олдман удостоился Золотого глобуса в номинации Лучший актер в драматическом фильме за роль Уинстона Черчилля в картине Темные времена.
© AP Photo / NBC via AP / Paul Drinkwater
Гэри Олдман удостоился "Золотого глобуса" в номинации "Лучший актер в драматическом фильме" за роль Уинстона Черчилля в картине "Темные времена".
© REUTERS / Mario AnzuoniДругая историческая лента - "Секретное досье" Стивена Спилберга, номинированная в шести категориях, осталась в этот вечер без единой награды.
На фото: супермодель Хайди КлумДругая историческая лента - Секретное досье Стивена Спилберга, номинированная в шести категориях, осталась в этот вечер без единой награды.
© REUTERS / Mario Anzuoni
Другая историческая лента - "Секретное досье" Стивена Спилберга, номинированная в шести категориях, осталась в этот вечер без единой награды.
На фото: супермодель Хайди Клум
© REUTERS / Courtesy of NBC/Paul DrinkwaterКирк Дуглас и Кэтрин Зета Джонс на 75-й церемонии вручения премии "Золотой глобус" вручали награду в номинации "Лучший сценарий".Кирк Дуглас и Кэтрин Зета Джонс на 75-й церемонии вручения премии Золотой глобус вручали награду в номинации Лучший сценарий.
© REUTERS / Courtesy of NBC/Paul Drinkwater
Кирк Дуглас и Кэтрин Зета Джонс на 75-й церемонии вручения премии "Золотой глобус" вручали награду в номинации "Лучший сценарий".
© AP Photo / NBC via AP/Paul DrinkwaterПобеда в номинации "Лучший актер в комедии или мюзикле" досталась Джеймсу Франко, сыгравшему Томми Вайсо в фильме "Горе-творец".Победа в номинации Лучший актер в комедии или мюзикле досталась Джеймсу Франко, сыгравшему Томми Вайсо в фильме Горе-творец.
© AP Photo / NBC via AP/Paul Drinkwater
Победа в номинации "Лучший актер в комедии или мюзикле" досталась Джеймсу Франко, сыгравшему Томми Вайсо в фильме "Горе-творец".
© REUTERS / Courtesy of NBC/Paul DrinkwaterОпра Уинфри получила премию Сесиля Б. Де Милля за выдающиеся заслуги в кино- и телеиндустрии. Выступая с главной речью вечера, она призвала женщин "говорить правду" и заверила, что "новый день уже на горизонте".Опра Уинфри получила премию Сесиля Б. Де Милля за выдающиеся заслуги в кино- и телеиндустрии. Выступая с главной речью вечера, она призвала женщин говорить правду и заверила, что новый день уже на горизонте.
© REUTERS / Courtesy of NBC/Paul Drinkwater
Опра Уинфри получила премию Сесиля Б. Де Милля за выдающиеся заслуги в кино- и телеиндустрии. Выступая с главной речью вечера, она призвала женщин "говорить правду" и заверила, что "новый день уже на горизонте".
© AP Photo / Jordan Strauss"Слишком долго женщин не слышали, если они пытались говорить правду перед лицом влиятельных мужчин, но теперь их время пришло!" — заявила Опра Уинфри со сцены.
На фото: актеры Крис Хемсворт и Джессика ЧейстенСлишком долго женщин не слышали, если они пытались говорить правду перед лицом влиятельных мужчин, но теперь их время пришло! — заявила Опра Уинфри со сцены.х взаимоотношениях в современной Америке.
© AP Photo / Jordan Strauss
"Слишком долго женщин не слышали, если они пытались говорить правду перед лицом влиятельных мужчин, но теперь их время пришло!" — заявила Опра Уинфри со сцены.
На фото: актеры Крис Хемсворт и Джессика Чейстен
© REUTERS / Mario AnzuoniБез наград осталась и одна из самых громких картин 2017 года - "Прочь", триллер о расовых взаимоотношениях в современной Америке.
На фото: актриса Алисия ВикандерБез наград осталась и одна из самых громких картин 2017 года - Прочь, триллер о расовых взаимоотношениях в современной Америке.
© REUTERS / Mario Anzuoni
Без наград осталась и одна из самых громких картин 2017 года - "Прочь", триллер о расовых взаимоотношениях в современной Америке.
На фото: актриса Алисия Викандер
© AP Photo / Jordan StraussВсего "Золотой Глобус" присуждается в 25 категориях, при этом 11 из них - за достижения на телеэкране.
На фото: актеры Эмилия Кларк и Кит Харингтон Всего Золотой Глобус присуждается в 25 категориях, при этом 11 из них - за достижения на телеэкране.
© AP Photo / Jordan Strauss
Всего "Золотой Глобус" присуждается в 25 категориях, при этом 11 из них - за достижения на телеэкране.
На фото: актеры Эмилия Кларк и Кит Харингтон
© REUTERS / Courtesy of NBC/Paul DrinkwaterХотя минисериал "Большая маленькая ложь" полностью экранизировал бестселлер Лианы Мориарти, громкий успех заставил создателей задуматься о продолжении.
На фото: Николь Кидман, победившая в номинации "Лучшая актриса в минисериале"Хотя минисериал Большая маленькая ложь полностью экранизировал бестселлер Лианы Мориарти, громкий успех заставил создателей задуматься о продолжении.
© REUTERS / Courtesy of NBC/Paul Drinkwater
Хотя минисериал "Большая маленькая ложь" полностью экранизировал бестселлер Лианы Мориарти, громкий успех заставил создателей задуматься о продолжении.
На фото: Николь Кидман, победившая в номинации "Лучшая актриса в минисериале"
Большая маленькая ложь, ставшая ранее триумфатором телепремии Эмми, выиграла и Золотой глобус в номинации Лучший минисериал.Премия "Золотой глобус". Почетные гости в черном и счастливые победители12:2408.01.2018
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В Лос-Анджелесе прошло торжественное вручение престижной кинопремии "Золотой глобус". Почетные гости и победители 75-ой ежегодной церемонии — в фотоленте Ria.ru

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