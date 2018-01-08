В Лос-Анджелесе прошло торжественное вручение престижной кинопремии "Золотой глобус". Почетные гости и победители 75-ой ежегодной церемонии — в фотоленте Ria.ru
Премия "Золотой глобус": почетные гости в черном и счастливые победители
12:2408.01.2018
(обновлено: 15:37 08.01.2018)
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© AP Photo / Invision/Chris PizzelloТоржественное вручение кинопремии "Золотой глобус" традиционно считают своеобразной репетицией к грядущему "Оскару".
На фото: актриса Исса Рей
На фото: актриса Исса Рей
© AP Photo / Invision/Chris Pizzello
Торжественное вручение кинопремии "Золотой глобус" традиционно считают своеобразной репетицией к грядущему "Оскару".
На фото: актриса Исса Рей
На фото: актриса Исса Рей
© AP Photo / Invision/Jordan Strauss75-ая церемония прошла под эгидой движения Time's Up ("Время вышло"). Все гости пришли на ковровую дорожку в черном в знак поддержки женщин, пострадавших от насилия и неравноправия.
На фото: актриса Анджелина Джоли с сыном Паксом Джоли-Питтом
На фото: актриса Анджелина Джоли с сыном Паксом Джоли-Питтом
© AP Photo / Invision/Jordan Strauss
75-ая церемония прошла под эгидой движения Time's Up ("Время вышло"). Все гости пришли на ковровую дорожку в черном в знак поддержки женщин, пострадавших от насилия и неравноправия.
На фото: актриса Анджелина Джоли с сыном Паксом Джоли-Питтом
На фото: актриса Анджелина Джоли с сыном Паксом Джоли-Питтом
© REUTERS / Courtesy of NBC/Paul DrinkwaterПродолжая тему осуждения сексуального насилия в киноиндустрии, ведущий Сет Майерс начал вечеринку словами: "Здравствуйте леди и оставшиеся джентльмены!"
Продолжая тему осуждения сексуального насилия в киноиндустрии, ведущий Сет Майерс начал вечеринку словами: "Здравствуйте леди и оставшиеся джентльмены!"
© REUTERS / Lucy NicholsonЛучшим фильмом на иностранном языке стала картина "На пределе" Фатиха Акина, обойдя в номинации "Нелюбовь" Андрея Звягинцева.
На фото: актриса Дайан Крюгер и режиссер Фатих Акин
На фото: актриса Дайан Крюгер и режиссер Фатих Акин
Лучшим фильмом на иностранном языке стала картина "На пределе" Фатиха Акина, обойдя в номинации "Нелюбовь" Андрея Звягинцева.
На фото: актриса Дайан Крюгер и режиссер Фатих Акин
На фото: актриса Дайан Крюгер и режиссер Фатих Акин
© AP Photo / NBC/Paul DrinkwaterАлександр Скарсгорд завоевал победу в номинации "Лучший актер второго плана" за исполнение роли в минисериале "Большая маленькая ложь".
© AP Photo / NBC/Paul Drinkwater
Александр Скарсгорд завоевал победу в номинации "Лучший актер второго плана" за исполнение роли в минисериале "Большая маленькая ложь".
© REUTERS / Mario AnzuoniТрадиционно победителей путем анонимного голосования выбрали члены Голливудской ассоциации иностранной прессы. Организация насчитывает около сотни участников из 55 стран.
На фото: актриса Кэтрин Зета-Джонс
На фото: актриса Кэтрин Зета-Джонс
Традиционно победителей путем анонимного голосования выбрали члены Голливудской ассоциации иностранной прессы. Организация насчитывает около сотни участников из 55 стран.
На фото: актриса Кэтрин Зета-Джонс
На фото: актриса Кэтрин Зета-Джонс
© AP Photo / Invision/Jordan StraussТриумфатором вечера стала картина "Три билборда на границе Эббинга, Миссури", которая завоевала "Золотой глобус" как лучший драматический фильм и принесла победу исполнительнице главной роли, актеру второго плана и сценаристу.
На фото: актриса Дакота Джонсон
На фото: актриса Дакота Джонсон
© AP Photo / Invision/Jordan Strauss
Триумфатором вечера стала картина "Три билборда на границе Эббинга, Миссури", которая завоевала "Золотой глобус" как лучший драматический фильм и принесла победу исполнительнице главной роли, актеру второго плана и сценаристу.
На фото: актриса Дакота Джонсон
На фото: актриса Дакота Джонсон
© AFP 2017 / Frederic J. BrownСирша Ронан завоевала "Золотой глобус" в номинации "Лучшая актриса в комедии или мюзикле" за роль в фильме "Леди Берд".
Сирша Ронан завоевала "Золотой глобус" в номинации "Лучшая актриса в комедии или мюзикле" за роль в фильме "Леди Берд".
© REUTERS / Mario Anzuoni"Леди Берд" так же стала и лучшим комедийным фильмов. В этой номинации с ней боролись "Горе-творец", "Прочь", "Тоня против всех" и "Величайший шоумен".
На фото: актер Эрик Маккормак
На фото: актер Эрик Маккормак
"Леди Берд" так же стала и лучшим комедийным фильмов. В этой номинации с ней боролись "Горе-творец", "Прочь", "Тоня против всех" и "Величайший шоумен".
На фото: актер Эрик Маккормак
На фото: актер Эрик Маккормак
© REUTERS / Mario Anzuoni Номинированная в семи категориях "Форма воды" Гельермо дель Торо получила только два "Золотых глобуса" - за музыку и режиссуру.
На фото: телеведущая Кендалл Дженнер
На фото: телеведущая Кендалл Дженнер
Номинированная в семи категориях "Форма воды" Гельермо дель Торо получила только два "Золотых глобуса" - за музыку и режиссуру.
На фото: телеведущая Кендалл Дженнер
На фото: телеведущая Кендалл Дженнер
© REUTERS / Lucy Nicholson"Большая маленькая ложь", ставшая ранее победителем телепремии "Эмми", выиграла и "Золотой глобус" в номинации "Лучший минисериал".
На фото: актрисы Лаура Дерн, Николь Кидман, Зои Кравиц, Риз Уизерспун и Шейлин Вудли
На фото: актрисы Лаура Дерн, Николь Кидман, Зои Кравиц, Риз Уизерспун и Шейлин Вудли
"Большая маленькая ложь", ставшая ранее победителем телепремии "Эмми", выиграла и "Золотой глобус" в номинации "Лучший минисериал".
На фото: актрисы Лаура Дерн, Николь Кидман, Зои Кравиц, Риз Уизерспун и Шейлин Вудли
На фото: актрисы Лаура Дерн, Николь Кидман, Зои Кравиц, Риз Уизерспун и Шейлин Вудли
© REUTERS / Mario AnzuoniЛучшим же комедийным сериалом стала "Удивительная миссис Мейзел". В основе сюжета лежит история "примерной домохозяйки", которая открывает в себе талант к стендапу.
На фото: Джастин Тимберлейк и актриса Джессика Бил
На фото: Джастин Тимберлейк и актриса Джессика Бил
Лучшим же комедийным сериалом стала "Удивительная миссис Мейзел". В основе сюжета лежит история "примерной домохозяйки", которая открывает в себе талант к стендапу.
На фото: Джастин Тимберлейк и актриса Джессика Бил
На фото: Джастин Тимберлейк и актриса Джессика Бил
© AFP 2017 / Frederic J. BrownРоль в картине "Три билборда на границе Эббинга, Миссури" принесла Сэму Рокуэллу "Золотой глобус" как лучшему актеру второго плана.
Роль в картине "Три билборда на границе Эббинга, Миссури" принесла Сэму Рокуэллу "Золотой глобус" как лучшему актеру второго плана.
© AP Photo / Chris PizzelloКомпозиция "That is me" из кинофильма "Величайший шоумен" выиграла "Золотой глобус" в номинации "Лучшая песня".
На фото: певица Мэрайя Кэри
На фото: певица Мэрайя Кэри
© AP Photo / Chris Pizzello
Композиция "That is me" из кинофильма "Величайший шоумен" выиграла "Золотой глобус" в номинации "Лучшая песня".
На фото: певица Мэрайя Кэри
На фото: певица Мэрайя Кэри
© REUTERS / Courtesy of NBC / Paul Drinkwater"Золотой глобус" в номинации "Лучший драматический сериал" завоевал "Рассказ служанки", обойдя популярную "Игру престолов".
На фото: Брюс Миллер и команда сериала "Рассказ служанки"
На фото: Брюс Миллер и команда сериала "Рассказ служанки"
"Золотой глобус" в номинации "Лучший драматический сериал" завоевал "Рассказ служанки", обойдя популярную "Игру престолов".
На фото: Брюс Миллер и команда сериала "Рассказ служанки"
На фото: Брюс Миллер и команда сериала "Рассказ служанки"
© AP Photo / NBC via AP / Paul DrinkwaterГэри Олдман удостоился "Золотого глобуса" в номинации "Лучший актер в драматическом фильме" за роль Уинстона Черчилля в картине "Темные времена".
© AP Photo / NBC via AP / Paul Drinkwater
Гэри Олдман удостоился "Золотого глобуса" в номинации "Лучший актер в драматическом фильме" за роль Уинстона Черчилля в картине "Темные времена".
© REUTERS / Mario AnzuoniДругая историческая лента - "Секретное досье" Стивена Спилберга, номинированная в шести категориях, осталась в этот вечер без единой награды.
На фото: супермодель Хайди Клум
На фото: супермодель Хайди Клум
Другая историческая лента - "Секретное досье" Стивена Спилберга, номинированная в шести категориях, осталась в этот вечер без единой награды.
На фото: супермодель Хайди Клум
На фото: супермодель Хайди Клум
© REUTERS / Courtesy of NBC/Paul DrinkwaterКирк Дуглас и Кэтрин Зета Джонс на 75-й церемонии вручения премии "Золотой глобус" вручали награду в номинации "Лучший сценарий".
Кирк Дуглас и Кэтрин Зета Джонс на 75-й церемонии вручения премии "Золотой глобус" вручали награду в номинации "Лучший сценарий".
© AP Photo / NBC via AP/Paul DrinkwaterПобеда в номинации "Лучший актер в комедии или мюзикле" досталась Джеймсу Франко, сыгравшему Томми Вайсо в фильме "Горе-творец".
© AP Photo / NBC via AP/Paul Drinkwater
Победа в номинации "Лучший актер в комедии или мюзикле" досталась Джеймсу Франко, сыгравшему Томми Вайсо в фильме "Горе-творец".
© REUTERS / Courtesy of NBC/Paul DrinkwaterОпра Уинфри получила премию Сесиля Б. Де Милля за выдающиеся заслуги в кино- и телеиндустрии. Выступая с главной речью вечера, она призвала женщин "говорить правду" и заверила, что "новый день уже на горизонте".
Опра Уинфри получила премию Сесиля Б. Де Милля за выдающиеся заслуги в кино- и телеиндустрии. Выступая с главной речью вечера, она призвала женщин "говорить правду" и заверила, что "новый день уже на горизонте".
© AP Photo / Jordan Strauss"Слишком долго женщин не слышали, если они пытались говорить правду перед лицом влиятельных мужчин, но теперь их время пришло!" — заявила Опра Уинфри со сцены.
На фото: актеры Крис Хемсворт и Джессика Чейстен
На фото: актеры Крис Хемсворт и Джессика Чейстен
© AP Photo / Jordan Strauss
"Слишком долго женщин не слышали, если они пытались говорить правду перед лицом влиятельных мужчин, но теперь их время пришло!" — заявила Опра Уинфри со сцены.
На фото: актеры Крис Хемсворт и Джессика Чейстен
На фото: актеры Крис Хемсворт и Джессика Чейстен
© REUTERS / Mario AnzuoniБез наград осталась и одна из самых громких картин 2017 года - "Прочь", триллер о расовых взаимоотношениях в современной Америке.
На фото: актриса Алисия Викандер
На фото: актриса Алисия Викандер
Без наград осталась и одна из самых громких картин 2017 года - "Прочь", триллер о расовых взаимоотношениях в современной Америке.
На фото: актриса Алисия Викандер
На фото: актриса Алисия Викандер
© AP Photo / Jordan StraussВсего "Золотой Глобус" присуждается в 25 категориях, при этом 11 из них - за достижения на телеэкране.
На фото: актеры Эмилия Кларк и Кит Харингтон
На фото: актеры Эмилия Кларк и Кит Харингтон
© AP Photo / Jordan Strauss
Всего "Золотой Глобус" присуждается в 25 категориях, при этом 11 из них - за достижения на телеэкране.
На фото: актеры Эмилия Кларк и Кит Харингтон
На фото: актеры Эмилия Кларк и Кит Харингтон
© REUTERS / Courtesy of NBC/Paul DrinkwaterХотя минисериал "Большая маленькая ложь" полностью экранизировал бестселлер Лианы Мориарти, громкий успех заставил создателей задуматься о продолжении.
На фото: Николь Кидман, победившая в номинации "Лучшая актриса в минисериале"
На фото: Николь Кидман, победившая в номинации "Лучшая актриса в минисериале"
Хотя минисериал "Большая маленькая ложь" полностью экранизировал бестселлер Лианы Мориарти, громкий успех заставил создателей задуматься о продолжении.
На фото: Николь Кидман, победившая в номинации "Лучшая актриса в минисериале"
На фото: Николь Кидман, победившая в номинации "Лучшая актриса в минисериале"
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