Премия "Золотой глобус": почетные гости в черном и счастливые победители

Всего "Золотой Глобус" присуждается в 25 категориях, при этом 11 из них - за достижения на телеэкране. На фото: актеры Эмилия Кларк и Кит Харингтон

Всего "Золотой Глобус" присуждается в 25 категориях, при этом 11 из них - за достижения на телеэкране. На фото: актеры Эмилия Кларк и Кит Харингтон

© AP Photo / Jordan Strauss