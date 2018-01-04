Москвичи и гости столицы во время Новогоднего концерта Mujuice на Стереокатке в Парке Горького — в фотоленте РИА Новости.
Новогодний концерт Mujuice на Стереокатке в Парке Горького
19:2004.01.2018
(обновлено: 19:38 04.01.2018)
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© РИА Новости / Евгений БиятовМосквичей и гостей столицы поздравил с Новым годом российский электронный музыкант, диджей, продюсер и исполнитель Рома Литвинов, больше известный как Mujuice.
Москвичей и гостей столицы поздравил с Новым годом российский электронный музыкант, диджей, продюсер и исполнитель Рома Литвинов, больше известный как Mujuice.
© РИА Новости / Евгений БиятовНовогодний концерт группы Mujuice прошел вечером 3 января на Стереокатке в Парке Горького.
Новогодний концерт группы Mujuice прошел вечером 3 января на Стереокатке в Парке Горького.
© РИА Новости / Евгений БиятовПопасть в Парк Горького вечером 3 января могли все желающие - билеты на Стереокаток доступны онлайн.
Попасть в Парк Горького вечером 3 января могли все желающие - билеты на Стереокаток доступны онлайн.
© РИА Новости / Евгений БиятовОтдохнуть от ледовых подвигов можно было в фудкорте: согреться горячим чаем и попробовать уличную еду из разных уголков мира.
Отдохнуть от ледовых подвигов можно было в фудкорте: согреться горячим чаем и попробовать уличную еду из разных уголков мира.
© РИА Новости / Евгений БиятовЭтой зимой Парк Горького радушно принял музыкальных гостей: 1, 2 и 3 января на Главной сцене Стереокатка выступили исполнители различных жанров.
Этой зимой Парк Горького радушно принял музыкальных гостей: 1, 2 и 3 января на Главной сцене Стереокатка выступили исполнители различных жанров.
© РИА Новости / Евгений БиятовПосетителям Стереокатка в Парке Горького доступны три зоны для катания: основная ледовая площадка, каток для детей и хоккейная коробка.
Посетителям Стереокатка в Парке Горького доступны три зоны для катания: основная ледовая площадка, каток для детей и хоккейная коробка.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкПосетители у новогодней елки, которая открылась напротив главного входа в Центральный парк культуры и отдыха имени М. Горького.
Посетители у новогодней елки, которая открылась напротив главного входа в Центральный парк культуры и отдыха имени М. Горького.
© РИА Новости / Евгений БиятовТеплая московская зима позволила посетителям Стереокатка в Парке Горького вдоволь повеселиться на ледовых дорожках.
Теплая московская зима позволила посетителям Стереокатка в Парке Горького вдоволь повеселиться на ледовых дорожках.
© РИА Новости / Евгений БиятовПосетители Парка Горького покатались на Стереокатке под электронную музыку.
Посетители Парка Горького покатались на Стереокатке под электронную музыку.
© РИА Новости / Евгений БиятовПраздничный концерт собрал в на Стереокатке в Парке Горького любителей электронной музыки, катания на коньках и новогоднего веселья.
Праздничный концерт собрал в на Стереокатке в Парке Горького любителей электронной музыки, катания на коньках и новогоднего веселья.
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