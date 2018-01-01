В ночь с 31 декабря на 1 января люди по всему миру праздновали наступление 2018 года. Яркие фейерверки и иллюминация — в фотоленте ria.ru.
Празднование Нового года в мире
17:0101.01.2018
(обновлено: 17:17 01.01.2018)
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© AFP 2017 / Asif Hassan В Пакистане Новый год отмечают согласно западным традициям, выходя на улицы большими компаниями и запуская петарды и фейерверки.
На фото: салют во время празднования Нового года в Карачи, Пакистан.
На фото: салют во время празднования Нового года в Карачи, Пакистан.
В Пакистане Новый год отмечают согласно западным традициям, выходя на улицы большими компаниями и запуская петарды и фейерверки.
На фото: салют во время празднования Нового года в Карачи, Пакистан.
На фото: салют во время празднования Нового года в Карачи, Пакистан.
© AFP 2017 / Arif Ali Также в этот день принято выпускать в небо бумажные фонари.
На фото: празднование Нового года в Лахоре, Пакистан.
На фото: празднование Нового года в Лахоре, Пакистан.
Также в этот день принято выпускать в небо бумажные фонари.
На фото: празднование Нового года в Лахоре, Пакистан.
На фото: празднование Нового года в Лахоре, Пакистан.
© REUTERS / Tyrone SiuВ Гонконге тысячи людей собрались посмотреть на пиротехническое шоу над гаванью Виктория в честь нового года.
В Гонконге тысячи людей собрались посмотреть на пиротехническое шоу над гаванью Виктория в честь нового года.
© AFP 2017 / Louisa Gouliamaki В Греции 1 января - это день святого Василия, который воспринимается жителями страны как прообраз Деда Мороза. Греки любят и чтят Василия, покровителя бедняков, за его доброту и щедрость.
На фото: салют во время празднования Нового года в Афинах, Греция
На фото: салют во время празднования Нового года в Афинах, Греция
В Греции 1 января - это день святого Василия, который воспринимается жителями страны как прообраз Деда Мороза. Греки любят и чтят Василия, покровителя бедняков, за его доброту и щедрость.
На фото: салют во время празднования Нового года в Афинах, Греция
На фото: салют во время празднования Нового года в Афинах, Греция
© AFP 2017 / Yasuyoshi ChibaВ Кении Новый год считается самым веселым праздником.
На фото: люди считают секунды до наступления нового года в Найроби.
На фото: люди считают секунды до наступления нового года в Найроби.
В Кении Новый год считается самым веселым праздником.
На фото: люди считают секунды до наступления нового года в Найроби.
На фото: люди считают секунды до наступления нового года в Найроби.
© AFP 2017 / Brian OtienoВ крупных городах Кении в честь Нового года устраивают фейерверки и дискотеки, которые заканчиваются только к 3 января.
В крупных городах Кении в честь Нового года устраивают фейерверки и дискотеки, которые заканчиваются только к 3 января.
© AP Photo / Thibault CamusВ Париже главным местом встречи Нового года по традиции стали Елисейские поля, где тысячи французов и туристов собрались посмотреть грандиозное световое шоу и красочный фейерверк.
© AP Photo / Thibault Camus
В Париже главным местом встречи Нового года по традиции стали Елисейские поля, где тысячи французов и туристов собрались посмотреть грандиозное световое шоу и красочный фейерверк.
© AFP 2017 / Giuseppe Cacace В Дубае в этот Новый год лазерное шоу Light Up 2018 впервые заменило традиционный фейерверк у самого высокого сооружения в мире — башни Бурдж Халифа.
В Дубае в этот Новый год лазерное шоу Light Up 2018 впервые заменило традиционный фейерверк у самого высокого сооружения в мире — башни Бурдж Халифа.
© AFP 2017 / Douglas ShineidrВ Рио-да-Жанейро в честь Нового года на пляже Копакабана прошел концерт, на котором выступила певица Анитта.
В Рио-да-Жанейро в честь Нового года на пляже Копакабана прошел концерт, на котором выступила певица Анитта.
© AP Photo / Leo CorreaО начале нового года в Бразилии оповещает выстрел из пушки, вслед за которым небо взрывается фейерверками, на площадях до самого утра звучит музыка, люди танцуют и поздравляют друг друга.
© AP Photo / Leo Correa
О начале нового года в Бразилии оповещает выстрел из пушки, вслед за которым небо взрывается фейерверками, на площадях до самого утра звучит музыка, люди танцуют и поздравляют друг друга.
© AFP 2017 / Jure Makovec В столице Словении Любляне каждый год в декабре проходят парады Санта-Клаусов и дедов Морозов, а в новогоднюю ночь небо озаряется красочными фейерверками.
В столице Словении Любляне каждый год в декабре проходят парады Санта-Клаусов и дедов Морозов, а в новогоднюю ночь небо озаряется красочными фейерверками.
© REUTERS / Hannibal HanschkeВ Берлине всю новогоднюю ночь гремели петарды, а у Бранденбургских ворот на празднование собралось почти полмиллиона человек.
В Берлине всю новогоднюю ночь гремели петарды, а у Бранденбургских ворот на празднование собралось почти полмиллиона человек.
© AP Photo / Matt DunhamБританская столица встретила новый год красочным фейерверком на берегу Темзы под бой курантов Биг-Бена.
© AP Photo / Matt Dunham
Британская столица встретила новый год красочным фейерверком на берегу Темзы под бой курантов Биг-Бена.
© AP Photo / Go NakamuraНовогодняя ночь в Нью-Йорке стала одной из самых холодных за последние годы, столбик термометра опустился до -13 градусов.
© AP Photo / Go Nakamura
Новогодняя ночь в Нью-Йорке стала одной из самых холодных за последние годы, столбик термометра опустился до -13 градусов.
© REUTERS / David GrayВ самом большом городе Австралии за грандиозным световым шоу над Сиднейской бухтой наблюдали около миллиона зрителей.
В самом большом городе Австралии за грандиозным световым шоу над Сиднейской бухтой наблюдали около миллиона зрителей.
© AFP 2017 / Sem van der WalВ Нидерландах Новый год, несмотря на то, что это семейный праздник, встречают очень весело и громко. А в полночь, по традиции, все вокруг взрывается от хлопушек и фейерверков.
На фото: новогодний фейерверк в центре Гааги.
На фото: новогодний фейерверк в центре Гааги.
В Нидерландах Новый год, несмотря на то, что это семейный праздник, встречают очень весело и громко. А в полночь, по традиции, все вокруг взрывается от хлопушек и фейерверков.
На фото: новогодний фейерверк в центре Гааги.
На фото: новогодний фейерверк в центре Гааги.
© REUTERS / Erik De CastroНовый год на Филиппинах - один большой фейерверк, который продолжается до самого утра. Разрывы салютов, хлопушек и петард гремят не переставая - считается, что таким образом можно выгнать из дома злых духов.
Новый год на Филиппинах - один большой фейерверк, который продолжается до самого утра. Разрывы салютов, хлопушек и петард гремят не переставая - считается, что таким образом можно выгнать из дома злых духов.
© REUTERS / Rodrigo GarridoВ Чили, как и в других странах Южного полушария, Новый год приходится на разгар лета, когда в стране особенно много туристов.
На фото: пиротехническое шоу на праздновании Нового года в Вальпараисо, Чили.
На фото: пиротехническое шоу на праздновании Нового года в Вальпараисо, Чили.
В Чили, как и в других странах Южного полушария, Новый год приходится на разгар лета, когда в стране особенно много туристов.
На фото: пиротехническое шоу на праздновании Нового года в Вальпараисо, Чили.
На фото: пиротехническое шоу на праздновании Нового года в Вальпараисо, Чили.
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкВ российской столице главные праздничные мероприятия по традиции проходят в центре города, на Тверской улице и на Манежной площади.
На фото: Новый год на Красной площади в Москве.
На фото: Новый год на Красной площади в Москве.
В российской столице главные праздничные мероприятия по традиции проходят в центре города, на Тверской улице и на Манежной площади.
На фото: Новый год на Красной площади в Москве.
На фото: Новый год на Красной площади в Москве.
© AFP 2017 / Wikus De Wet На фото: встреча нового года на площади Мэри Фицджеральд в столице ЮАР Йоханнесбурге.
На фото: встреча нового года на площади Мэри Фицджеральд в столице ЮАР Йоханнесбурге.
© REUTERS / KCNA В Северной Корее, одной из самых закрытых от иностранных туристов стран, наступление нового года также отметили фейерверком.
В Северной Корее, одной из самых закрытых от иностранных туристов стран, наступление нового года также отметили фейерверком.
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