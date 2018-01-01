Празднование Нового года в России

Самый зимний праздник совсем необязательно встречать дома перед телевизором или на городской площади под елкой - так, в Калининграде участники клуба "Янтарные моржи" сделали это в воде.

Самый зимний праздник совсем необязательно встречать дома перед телевизором или на городской площади под елкой - так, в Калининграде участники клуба "Янтарные моржи" сделали это в воде.