В ночь на 1 января россияне встречали наступление 2018 года. Яркие кадры с праздничных мероприятий в разных городах страны — в фотоленте Ria.ru.
Празднование Нового года в России
14:3201.01.2018
(обновлено: 14:36 01.01.2018)
029312
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкВо Владивостоке новый, 2018-й год встречали на центральной площади праздничным концертом и салютом.
Во Владивостоке новый, 2018-й год встречали на центральной площади праздничным концертом и салютом.
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкВ российской столице празднование новогодних праздников проходит в рамках фестиваля "Путешествие в Рождество".
В российской столице празднование новогодних праздников проходит в рамках фестиваля "Путешествие в Рождество".
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкВ новогоднюю ночь на Красной площади состоялся масштабный праздничный концерт, который транслировал Первый канал.
В новогоднюю ночь на Красной площади состоялся масштабный праздничный концерт, который транслировал Первый канал.
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкРазнообразная развлекательная программа ждала тех москвичей и гостей столицы, которые не захотели сидеть дома перед телевизором во время празднования Нового года.
Разнообразная развлекательная программа ждала тех москвичей и гостей столицы, которые не захотели сидеть дома перед телевизором во время празднования Нового года.
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкВ Симферополе на главной площади города прошла праздничная дискотека, а в первые минуты нового года небо озарилось огнями фейерверка.
В Симферополе на главной площади города прошла праздничная дискотека, а в первые минуты нового года небо озарилось огнями фейерверка.
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкНесмотря на моросящий дождь, на площади Ленина в крымской столице собрались несколько сотен человек.
Несмотря на моросящий дождь, на площади Ленина в крымской столице собрались несколько сотен человек.
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкВо Владивостоке на центральной площади были организованы несколько фотозон, где поклонники селфи делали фотографии с героями русских сказок.
Во Владивостоке на центральной площади были организованы несколько фотозон, где поклонники селфи делали фотографии с героями русских сказок.
© РИА Новости / Александр ГальперинПерейти в фотобанкВ Санкт-Петербурге главные торжества в честь встречи нового года прошли на Дворцовой площади, а в 3.00 небо над городом расцветил праздничный салют.
В Санкт-Петербурге главные торжества в честь встречи нового года прошли на Дворцовой площади, а в 3.00 небо над городом расцветил праздничный салют.
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкКатание с ледяных гор - традиционная зимняя забава и любимое развлечение на новогодние праздники.
На фото: жители Владивостока катаются с горы во время встречи нового года.
На фото: жители Владивостока катаются с горы во время встречи нового года.
Катание с ледяных гор - традиционная зимняя забава и любимое развлечение на новогодние праздники.
На фото: жители Владивостока катаются с горы во время встречи нового года.
На фото: жители Владивостока катаются с горы во время встречи нового года.
© РИА Новости / Саид ЦарнаевПерейти в фотобанкВ центре чеченской столицы дома, аттракционы и даже деревья были оформлены разноцветными гирляндами.
В центре чеченской столицы дома, аттракционы и даже деревья были оформлены разноцветными гирляндами.
© РИА Новости / Саид ЦарнаевПерейти в фотобанкГорожан и гостей Чечни в центре Грозного встречали Дед Мороз и Снегурочка вместе с героями народных сказок.
Горожан и гостей Чечни в центре Грозного встречали Дед Мороз и Снегурочка вместе с героями народных сказок.
© РИА Новости / Саид ЦарнаевПерейти в фотобанкОтсутствие снега в Грозном не помешало создать праздничное настроение для тысяч людей, пришедших встретить новый год на главной площади республики.
Отсутствие снега в Грозном не помешало создать праздничное настроение для тысяч людей, пришедших встретить новый год на главной площади республики.
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкНекоторые москвичи и гости столицы отметили Новый год на ГУМ-ярмарке, где для взрослых и детей были установлены каток, несколько каруселей и горка.
Некоторые москвичи и гости столицы отметили Новый год на ГУМ-ярмарке, где для взрослых и детей были установлены каток, несколько каруселей и горка.
© РИА Новости / Максим БогодвидПерейти в фотобанкЦентральную елку в Казани по традиции установили на площади Тысячелетия. В этом году 12-метровую красавицу украсили гирляндами, шарами и фигурами в виде валенок и леденцов.
Центральную елку в Казани по традиции установили на площади Тысячелетия. В этом году 12-метровую красавицу украсили гирляндами, шарами и фигурами в виде валенок и леденцов.
© РИА Новости / Максим БогодвидПерейти в фотобанкЖители и гости Казани встретили новый год на катке в парке "Черное озеро", где для них установили ель и арт-объект в виде люстры.
Жители и гости Казани встретили новый год на катке в парке "Черное озеро", где для них установили ель и арт-объект в виде люстры.
© РИА Новости / Максим БогодвидПерейти в фотобанкИз-за теплой погоды были опасения, что огромный каток площадью 6 тысяч кв. метров не сможет работать, но 31 декабря подморозило и каток работал всю ночь.
Из-за теплой погоды были опасения, что огромный каток площадью 6 тысяч кв. метров не сможет работать, но 31 декабря подморозило и каток работал всю ночь.
© РИА Новости / Максим БогодвидПерейти в фотобанкЧтобы все желающие смогли услышать новогоднее обращение российского президента, на катке установили гигантский экран.
Чтобы все желающие смогли услышать новогоднее обращение российского президента, на катке установили гигантский экран.
© РИА Новости / Александр ГальперинПерейти в фотобанкВ Санкт-Петербурге желающие встретить новый год нестандартно смогли сделать это на крыше лофт-проекта "Этажи".
В Санкт-Петербурге желающие встретить новый год нестандартно смогли сделать это на крыше лофт-проекта "Этажи".
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкПраздничные мероприятия в честь встречи нового года прошли во всех городах России. Дискотеки, ярмарки, аттракционы, концерты - каждый участник смог выбрать развлечение по вкусу.
Праздничные мероприятия в честь встречи нового года прошли во всех городах России. Дискотеки, ярмарки, аттракционы, концерты - каждый участник смог выбрать развлечение по вкусу.
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкСогласно опросу ria.ru, около 75% россиян собирались обязательно отмечать Новый год, и большинство по традиции сделали это с родными и близкими.
Согласно опросу ria.ru, около 75% россиян собирались обязательно отмечать Новый год, и большинство по традиции сделали это с родными и близкими.
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкВ этом году взрослые россияне чаще всего просили у Деда Мороза в качестве подарка на Новый год здоровья, счастья и денег.
В этом году взрослые россияне чаще всего просили у Деда Мороза в качестве подарка на Новый год здоровья, счастья и денег.
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкДля детей Новый год - праздник особенный, время волшебства, подарков и зимних забав.
Для детей Новый год - праздник особенный, время волшебства, подарков и зимних забав.
© РИА Новости / Игорь ЗарембоПерейти в фотобанкСамый зимний праздник совсем необязательно встречать дома перед телевизором или на городской площади под елкой - так, в Калининграде участники клуба "Янтарные моржи" сделали это в воде.
Самый зимний праздник совсем необязательно встречать дома перед телевизором или на городской площади под елкой - так, в Калининграде участники клуба "Янтарные моржи" сделали это в воде.
© РИА Новости / Саид ЦарнаевПерейти в фотобанкНовогодние гуляния в российских городах, по традиции, продолжались до утра, а самым ярким их событием стали праздничные салюты и фейерверки.
Новогодние гуляния в российских городах, по традиции, продолжались до утра, а самым ярким их событием стали праздничные салюты и фейерверки.
- Ирина Андреева
- Андрей Анненков
- Дмитрий Бабич
- Алена Березовская
- Владислав Бирюков
- Алексей Блинов
- Игорь Бочарников
- Искандер Валитов
- Сергей Варшавчик
- Дмитрий Виноградов
- Захар Виноградов
- Михаил Демурин
- Владимир Евсеев
- Елена Загородняя
- Ольга Зиновьева
- Валентин Зорин
- Ростислав Ищенко
- Дмитрий Киселев
- Вера Костамо
- Дмитрий Косырев
- Дмитрий Куликов
- Владимир Лепехин
- Федор Лукьянов
- Сергей Маркедонов
- Анастасия Мельникова
- Олег Назаров
- Игорь Николайчук
- Армен Оганесян
- Алексей Панкин
- Алексей Пилько
- Виталий Подвицкий
- Александр Рацимор
- Илья Ремесло
- Павел Родькин
- Петр Романов
- Михаил Ростовский
- Тимофей Сергейцев
- Максим Соколов
- Алёна Солнцева
- Елена Супонина
- Виталий Третьяков
- Александр Хроленко
- РИА Крым
- Россия для всех
- Дагестан. Место силы
- Наша Победа. День за днем
- История России. Новый взгляд
- Конкурс Импульс
- Социальный навигатор
- Навигатор абитуриента
- Найди меня, мама
- Год экологии
- РИА Рейтинг
- Лесопромышленный комплекс России
- Легкая промышленность
- Информационная безопасность
- WorldSkills
- Юбилейный Фестиваль "Спасская башня"
- Фестиваль Koktebel Jazz Party
- Онлайн СМИ МИА «Россия Сегодня»
Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»
© 2018 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+