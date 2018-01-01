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Празднование Нового года в России

14:3201.01.2018
(обновлено: 14:36 01.01.2018)
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Праздничный салют во время празднования Нового года во Владивостоке
Во время празднования Нового года в Москве. 31 декабря 2017
Во время празднования Нового года в Москве
Во время празднования Нового года в Москве
Во время празднования Нового года в Симферополе
Во время празднования Нового года в Симферополе
Праздничный концерт , посвященный встрече нового 2018 года во Владивостоке
Праздничный салют над Петропавловской крепостью в Санкт-Петербурге
Горожане катаются на ледянках с горы во время встречи нового 2018 года во Владивостоке
Горожане во время встречи нового 2018 года в Грозном
Горожане во время встречи нового 2018 года в Грозном
Во время празднования Нового года в Грозном
Во время празднования Нового года в Москве
Празднование Нового года в Казани
Во время празднования Нового года в Казани
Во время празднования Нового года в Казани
Во время празднования Нового года в Казани
Девушки во время празднования Нового года на крыше лофт-проекта Этажи в Санкт-Петербурге
Во время празднования Нового года в Симферополе
Во время празднования Нового года в Симферополе
Во время празднования Нового года в Симферополе
Во время празднования Нового года в Симферополе
Члены клуба Янтарные моржи во время празднования Нового года в Калининграде
Салют в честь празднования Нового года в Грозном
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкВо Владивостоке новый, 2018-й год встречали на центральной площади праздничным концертом и салютом.Праздничный салют во время празднования Нового года во Владивостоке
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Во Владивостоке новый, 2018-й год встречали на центральной площади праздничным концертом и салютом.
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкВ российской столице празднование новогодних праздников проходит в рамках фестиваля "Путешествие в Рождество".Во время празднования Нового года в Москве. 31 декабря 2017
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
В российской столице празднование новогодних праздников проходит в рамках фестиваля "Путешествие в Рождество".
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкВ новогоднюю ночь на Красной площади состоялся масштабный праздничный концерт, который транслировал Первый канал.Во время празднования Нового года в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
В новогоднюю ночь на Красной площади состоялся масштабный праздничный концерт, который транслировал Первый канал.
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкРазнообразная развлекательная программа ждала тех москвичей и гостей столицы, которые не захотели сидеть дома перед телевизором во время празднования Нового года.Во время празднования Нового года в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Разнообразная развлекательная программа ждала тех москвичей и гостей столицы, которые не захотели сидеть дома перед телевизором во время празднования Нового года.
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкВ Симферополе на главной площади города прошла праздничная дискотека, а в первые минуты нового года небо озарилось огнями фейерверка.Во время празднования Нового года в Симферополе
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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В Симферополе на главной площади города прошла праздничная дискотека, а в первые минуты нового года небо озарилось огнями фейерверка.
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкНесмотря на моросящий дождь, на площади Ленина в крымской столице собрались несколько сотен человек.Во время празднования Нового года в Симферополе
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Несмотря на моросящий дождь, на площади Ленина в крымской столице собрались несколько сотен человек.
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкВо Владивостоке на центральной площади были организованы несколько фотозон, где поклонники селфи делали фотографии с героями русских сказок.Праздничный концерт , посвященный встрече нового 2018 года во Владивостоке
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Во Владивостоке на центральной площади были организованы несколько фотозон, где поклонники селфи делали фотографии с героями русских сказок.
© РИА Новости / Александр ГальперинПерейти в фотобанкВ Санкт-Петербурге главные торжества в честь встречи нового года прошли на Дворцовой площади, а в 3.00 небо над городом расцветил праздничный салют.Праздничный салют над Петропавловской крепостью в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Александр Гальперин
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В Санкт-Петербурге главные торжества в честь встречи нового года прошли на Дворцовой площади, а в 3.00 небо над городом расцветил праздничный салют.
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкКатание с ледяных гор - традиционная зимняя забава и любимое развлечение на новогодние праздники.
На фото: жители Владивостока катаются с горы во время встречи нового года.Горожане катаются на ледянках с горы во время встречи нового 2018 года во Владивостоке
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Катание с ледяных гор - традиционная зимняя забава и любимое развлечение на новогодние праздники.
На фото: жители Владивостока катаются с горы во время встречи нового года.
© РИА Новости / Саид ЦарнаевПерейти в фотобанкВ центре чеченской столицы дома, аттракционы и даже деревья были оформлены разноцветными гирляндами.Горожане во время встречи нового 2018 года в Грозном
© РИА Новости / Саид Царнаев
Перейти в фотобанк
В центре чеченской столицы дома, аттракционы и даже деревья были оформлены разноцветными гирляндами.
© РИА Новости / Саид ЦарнаевПерейти в фотобанкГорожан и гостей Чечни в центре Грозного встречали Дед Мороз и Снегурочка вместе с героями народных сказок.Горожане во время встречи нового 2018 года в Грозном
© РИА Новости / Саид Царнаев
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Горожан и гостей Чечни в центре Грозного встречали Дед Мороз и Снегурочка вместе с героями народных сказок.
© РИА Новости / Саид ЦарнаевПерейти в фотобанкОтсутствие снега в Грозном не помешало создать праздничное настроение для тысяч людей, пришедших встретить новый год на главной площади республики.Во время празднования Нового года в Грозном
© РИА Новости / Саид Царнаев
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Отсутствие снега в Грозном не помешало создать праздничное настроение для тысяч людей, пришедших встретить новый год на главной площади республики.
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкНекоторые москвичи и гости столицы отметили Новый год на ГУМ-ярмарке, где для взрослых и детей были установлены каток, несколько каруселей и горка.Во время празднования Нового года в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
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Некоторые москвичи и гости столицы отметили Новый год на ГУМ-ярмарке, где для взрослых и детей были установлены каток, несколько каруселей и горка.
© РИА Новости / Максим БогодвидПерейти в фотобанкЦентральную елку в Казани по традиции установили на площади Тысячелетия. В этом году 12-метровую красавицу украсили гирляндами, шарами и фигурами в виде валенок и леденцов.Празднование Нового года в Казани
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Центральную елку в Казани по традиции установили на площади Тысячелетия. В этом году 12-метровую красавицу украсили гирляндами, шарами и фигурами в виде валенок и леденцов.
© РИА Новости / Максим БогодвидПерейти в фотобанкЖители и гости Казани встретили новый год на катке в парке "Черное озеро", где для них установили ель и арт-объект в виде люстры.Во время празднования Нового года в Казани
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Жители и гости Казани встретили новый год на катке в парке "Черное озеро", где для них установили ель и арт-объект в виде люстры.
© РИА Новости / Максим БогодвидПерейти в фотобанкИз-за теплой погоды были опасения, что огромный каток площадью 6 тысяч кв. метров не сможет работать, но 31 декабря подморозило и каток работал всю ночь.Во время празднования Нового года в Казани
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Из-за теплой погоды были опасения, что огромный каток площадью 6 тысяч кв. метров не сможет работать, но 31 декабря подморозило и каток работал всю ночь.
© РИА Новости / Максим БогодвидПерейти в фотобанкЧтобы все желающие смогли услышать новогоднее обращение российского президента, на катке установили гигантский экран.Во время празднования Нового года в Казани
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Чтобы все желающие смогли услышать новогоднее обращение российского президента, на катке установили гигантский экран.
© РИА Новости / Александр ГальперинПерейти в фотобанкВ Санкт-Петербурге желающие встретить новый год нестандартно смогли сделать это на крыше лофт-проекта "Этажи".Девушки во время празднования Нового года на крыше лофт-проекта Этажи в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Александр Гальперин
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В Санкт-Петербурге желающие встретить новый год нестандартно смогли сделать это на крыше лофт-проекта "Этажи".
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкПраздничные мероприятия в честь встречи нового года прошли во всех городах России. Дискотеки, ярмарки, аттракционы, концерты - каждый участник смог выбрать развлечение по вкусу.Во время празднования Нового года в Симферополе
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Праздничные мероприятия в честь встречи нового года прошли во всех городах России. Дискотеки, ярмарки, аттракционы, концерты - каждый участник смог выбрать развлечение по вкусу.
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкСогласно опросу ria.ru, около 75% россиян собирались обязательно отмечать Новый год, и большинство по традиции сделали это с родными и близкими.Во время празднования Нового года в Симферополе
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Согласно опросу ria.ru, около 75% россиян собирались обязательно отмечать Новый год, и большинство по традиции сделали это с родными и близкими.
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкВ этом году взрослые россияне чаще всего просили у Деда Мороза в качестве подарка на Новый год здоровья, счастья и денег.Во время празднования Нового года в Симферополе
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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В этом году взрослые россияне чаще всего просили у Деда Мороза в качестве подарка на Новый год здоровья, счастья и денег.
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкДля детей Новый год - праздник особенный, время волшебства, подарков и зимних забав.Во время празднования Нового года в Симферополе
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Для детей Новый год - праздник особенный, время волшебства, подарков и зимних забав.
© РИА Новости / Игорь ЗарембоПерейти в фотобанкСамый зимний праздник совсем необязательно встречать дома перед телевизором или на городской площади под елкой - так, в Калининграде участники клуба "Янтарные моржи" сделали это в воде.Члены клуба Янтарные моржи во время празднования Нового года в Калининграде
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Самый зимний праздник совсем необязательно встречать дома перед телевизором или на городской площади под елкой - так, в Калининграде участники клуба "Янтарные моржи" сделали это в воде.
© РИА Новости / Саид ЦарнаевПерейти в фотобанкНовогодние гуляния в российских городах, по традиции, продолжались до утра, а самым ярким их событием стали праздничные салюты и фейерверки.Салют в честь празднования Нового года в Грозном
© РИА Новости / Саид Царнаев
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Новогодние гуляния в российских городах, по традиции, продолжались до утра, а самым ярким их событием стали праздничные салюты и фейерверки.
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В ночь на 1 января россияне встречали наступление 2018 года. Яркие кадры с праздничных мероприятий в разных городах страны — в фотоленте Ria.ru.

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