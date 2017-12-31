Елка остается главным символом новогодних праздников во многих странах мира. Центральные площади городов продолжают украшать зелеными красавицами, наряжают их в сотни гирлянд и тысячи шаров. Однако все чаще современные дизайнеры стараются перещеголять друг друга в оригинальности, создавая праздничные деревья из самых разнообразных материалов. Натуральные и не очень символы Нового года — в фотоленте Ria.ru.
Из железа, стекла и бананов: какие елки украшают разные города мира
10:0031.12.2017
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© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкНа центральных улицах российской столицы к новогодним праздникам установили 266 украшенных елей, а всего город украшают более тысячи новогодних деревьев, из них половина — натуральные.
На центральных улицах российской столицы к новогодним праздникам установили 266 украшенных елей, а всего город украшают более тысячи новогодних деревьев, из них половина — натуральные.
© REUTERS / Ali HashishoАдминистрация города Дамур, который находится к югу от Бейрута, установила восьмиметровую елку из пяти тысяч бананов. "Дерево" получилось высотой в восемь метров. После того как бананы созреют и елка станет желтой, администрация Дамура планирует безвозмездно раздать спелые плоды горожанам.
Администрация города Дамур, который находится к югу от Бейрута, установила восьмиметровую елку из пяти тысяч бананов. "Дерево" получилось высотой в восемь метров. После того как бананы созреют и елка станет желтой, администрация Дамура планирует безвозмездно раздать спелые плоды горожанам.
© Sputnik / Мурад ОруджевПерейти в фотобанкНа площади Азнефть в Баку в этом году установили золотую композицию из новогодних елок. Инсталляции, изображающие праздничные деревья, имеют коническую форму и украшены узорами, напоминающими павлиньи хвосты.
© Sputnik / Мурад Оруджев
На площади Азнефть в Баку в этом году установили золотую композицию из новогодних елок. Инсталляции, изображающие праздничные деревья, имеют коническую форму и украшены узорами, напоминающими павлиньи хвосты.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкЗеркальная елка-куб напротив главного входа в Центральный парк культуры и отдыха имени Горького в Москве. Высота арт-объекта — 10 метров.
Зеркальная елка-куб напротив главного входа в Центральный парк культуры и отдыха имени Горького в Москве. Высота арт-объекта — 10 метров.
© REUTERS / Ammar AwadМонахини несут рождественские елки, которые ежегодно раздают в муниципалитете Иерусалима в Старом городе.
Монахини несут рождественские елки, которые ежегодно раздают в муниципалитете Иерусалима в Старом городе.
© Sputnik / Александр ИмедашвилиПерейти в фотобанкПожалуй, самая необычная елка появилась у здания парламента Грузии на площади Свободы в Тбилиси. На самом деле это колонна, увенчанная золотой статуей Святого Георгия, но "приодетая в платье" из гирлянд.
© Sputnik / Александр Имедашвили
Пожалуй, самая необычная елка появилась у здания парламента Грузии на площади Свободы в Тбилиси. На самом деле это колонна, увенчанная золотой статуей Святого Георгия, но "приодетая в платье" из гирлянд.
© РИА Новости / Алексей ФилипповПерейти в фотобанкБолее трех с половиной тысяч игрушек украсили главную новогоднюю елку России на Соборной площади Кремля. Дизайнеры в этом году вдохновились темой русских ярмарок, поэтому на праздничном дереве можно увидеть разноцветных петушков, шишки и крендели. Дерево украшают более тысячи огней.
Более трех с половиной тысяч игрушек украсили главную новогоднюю елку России на Соборной площади Кремля. Дизайнеры в этом году вдохновились темой русских ярмарок, поэтому на праздничном дереве можно увидеть разноцветных петушков, шишки и крендели. Дерево украшают более тысячи огней.
© REUTERS / Ilya Naymushin Таким необычным способом отметили праздники участники зимнего плавательного клуба "Криофил". Новогоднюю елку они взяли с собой в Енисей.
Таким необычным способом отметили праздники участники зимнего плавательного клуба "Криофил". Новогоднюю елку они взяли с собой в Енисей.
© REUTERS / Ints KalninsГлавная елка Литвы установлена на Кафедральной площади Вильнюса. Дерево высотой 27 метров украшено огромным куполом из гирлянд, под которым раскинулась рождественская ярмарка.
Главная елка Литвы установлена на Кафедральной площади Вильнюса. Дерево высотой 27 метров украшено огромным куполом из гирлянд, под которым раскинулась рождественская ярмарка.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкНовогодняя елка Ria.ru стала частью квестов на Стереокатке Парка Горького. Более того, желающие могут принять участие в розыгрыше призов. Для этого нужно пройти игру по ссылке или QR-коду, указанному на елке, и поделиться своим результатом в соцсетях.
Новогодняя елка Ria.ru стала частью квестов на Стереокатке Парка Горького. Более того, желающие могут принять участие в розыгрыше призов. Для этого нужно пройти игру по ссылке или QR-коду, указанному на елке, и поделиться своим результатом в соцсетях.
© AP Photo / Markus SchreiberГлавная рождественская елка Берлина была установлена возле Бранденбургских ворот. В этом году 17-метровый символ Рождества приехал в немецкую столицу из Тюрингии. Дерево украсили 30 тысячами светодиодных лампочек и тысячей серебряно-белых шаров.
© AP Photo / Markus Schreiber
Главная рождественская елка Берлина была установлена возле Бранденбургских ворот. В этом году 17-метровый символ Рождества приехал в немецкую столицу из Тюрингии. Дерево украсили 30 тысячами светодиодных лампочек и тысячей серебряно-белых шаров.
© REUTERS / David W CernyНа Староместской площади Праги появилась живая елка, ее высота 24 метра. Длина гирлянды на дереве — 4,5 километра, на ней более двух тысяч шаров и множество новогодних игрушек.
На Староместской площади Праги появилась живая елка, ее высота 24 метра. Длина гирлянды на дереве — 4,5 километра, на ней более двух тысяч шаров и множество новогодних игрушек.
© REUTERS / Costas BaltasНеобычную елку увидели жители Афин на площади Синтагма. Она представляет собой ленту огней, обвивающую металлический каркас. А вокруг праздничного "дерева" установлены горшки с цветущей Александриной — традиционным рождественским цветком в Греции.
Необычную елку увидели жители Афин на площади Синтагма. Она представляет собой ленту огней, обвивающую металлический каркас. А вокруг праздничного "дерева" установлены горшки с цветущей Александриной — традиционным рождественским цветком в Греции.
© REUTERS / David GreyСемья фотографируется перед рождественской елкой на пляже Бонди в Сиднее, Австралия.
Семья фотографируется перед рождественской елкой на пляже Бонди в Сиднее, Австралия.
© AFP 2017 / Delil SouleimanБоец сирийско-курдского отряда устанавливает рождественскую елку в разрушенной Армянской католической церкви Святых Великомучеников в Ракке, Сирия.
Боец сирийско-курдского отряда устанавливает рождественскую елку в разрушенной Армянской католической церкви Святых Великомучеников в Ракке, Сирия.
© РИА Новости / Василий БатановПерейти в фотобанкОткрытие главной новогодней елки на площади Нахимова в Севастополе.
Открытие главной новогодней елки на площади Нахимова в Севастополе.
© AFP 2017 / Daniel Leal-Olivas Главный мышелов канцелярии премьер-министра Великобритании кот Ларри сидит возле рождественской елки на Даунинг-стрит в Лондоне.
Главный мышелов канцелярии премьер-министра Великобритании кот Ларри сидит возле рождественской елки на Даунинг-стрит в Лондоне.
© РИА Новости / Саид ЦарнаевПерейти в фотобанкЕлка, которая появилась на центральной площади Грозного, претендует на звание самой высокой в России. Она украшает площадь в сквере комплекса высотных зданий "Грозный-Сити". Высота новогоднего дерева — 50 метров.
Елка, которая появилась на центральной площади Грозного, претендует на звание самой высокой в России. Она украшает площадь в сквере комплекса высотных зданий "Грозный-Сити". Высота новогоднего дерева — 50 метров.
© REUTERS / Rafael MarchanteРождественская елка на площади Коммерции в Лиссабоне поборется в этом году за титул самой экологичной. Тридцатиметровое дерево украшают 86 тысяч светодиодов.
Рождественская елка на площади Коммерции в Лиссабоне поборется в этом году за титул самой экологичной. Тридцатиметровое дерево украшают 86 тысяч светодиодов.
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