Из железа, стекла и бананов: какие елки украшают разные города мира

Елка остается главным символом новогодних праздников во многих странах мира. Центральные площади городов продолжают украшать зелеными красавицами, наряжают их в сотни гирлянд и тысячи шаров. Однако все чаще современные дизайнеры стараются перещеголять друг друга в оригинальности, создавая праздничные деревья из самых разнообразных материалов. Натуральные и не очень символы Нового года — в фотоленте Ria.ru.