Авария произошла в пятницу утром на северо-западе столицы. Первые кадры с места ЧП — в фотоленте Ria.ru.
Автобус сбил остановку у метро "Сходненская" в Москве
11:1529.12.2017
(обновлено: 11:54 29.12.2017)
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© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкРейсовый пассажирский автобус в пятницу утром врезался в остановку, которая находится на Химкинском бульваре.
Рейсовый пассажирский автобус в пятницу утром врезался в остановку, которая находится на Химкинском бульваре.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкВ результате аварии пострадали три человека. Они были госпитализированы в больницы в удовлетворительном состоянии и средней степени тяжести.
В результате аварии пострадали три человека. Они были госпитализированы в больницы в удовлетворительном состоянии и средней степени тяжести.
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкСогласно предварительным данным, аварию спровоцировал другой водитель: автобус въехал в остановку после того, как в него врезался автомобиль.
Согласно предварительным данным, аварию спровоцировал другой водитель: автобус въехал в остановку после того, как в него врезался автомобиль.
© Фото : страница "Московский транспорт" в TwitterСтоличный департамент транспорта опубликовал фото автомобиля Daewoo Nexia, который был припаркован неподалеку от места аварии. На задней части машины видны следы удара, а также зеленая и белая краски. Автомобиль имеет лицензию такси, выданную в Московской области.
Столичный департамент транспорта опубликовал фото автомобиля Daewoo Nexia, который был припаркован неподалеку от места аварии. На задней части машины видны следы удара, а также зеленая и белая краски. Автомобиль имеет лицензию такси, выданную в Московской области.
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкКак отметили в Дептрансе, водитель автобуса прошел необходимый предрейсовый контроль, у него нет ни одного нарушения ПДД с 2015 года.
Как отметили в Дептрансе, водитель автобуса прошел необходимый предрейсовый контроль, у него нет ни одного нарушения ПДД с 2015 года.
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкНа место происшествия выехали следователи ГСУ СК России по Москве. Они будут выяснять обстоятельства происшествия.
На место происшествия выехали следователи ГСУ СК России по Москве. Они будут выяснять обстоятельства происшествия.
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкНа место ДТП прибыл заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Максим Ликсутов.
На место ДТП прибыл заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Максим Ликсутов.
© РИА Новости / Николай ПевцовСК полагает, что водитель автобуса не справился с управлением транспортным средством, когда пытался уйти от столкновения с другим автомобилем.
СК полагает, что водитель автобуса не справился с управлением транспортным средством, когда пытался уйти от столкновения с другим автомобилем.
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