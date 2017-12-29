Ria.ru предлагает вниманию читателей самые яркие и эмоциональные фотографии, сделанные корреспондентами мировых агентств на уходящей неделе.
Лучшие фото недели: предновогодние торжества и выборы "Снежной королевы"
12:4029.12.2017
(обновлено: 12:52 29.12.2017)
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© РИА Новости / Алексей НикольскийПерейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин на матче Ночной хоккейной лиги на Гум-катке.
Президент России Владимир Путин на матче Ночной хоккейной лиги на Гум-катке.
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкРыбаки во время прибрежного лова черноморской рыбы в Севастополе.
Рыбаки во время прибрежного лова черноморской рыбы в Севастополе.
© AP Photo / Visar KryeziuДети молятся перед алтарем во время рождественской мессы в соборе Святой Матери Терезы в столице Косово Приштине.
© AP Photo / Visar Kryeziu
Дети молятся перед алтарем во время рождественской мессы в соборе Святой Матери Терезы в столице Косово Приштине.
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкВыступление участниц ежегодного шоу от олимпийских чемпионок Ольги Брусникиной и Марии Киселевой, посвященное юбилею спортивных побед российской сборной по синхронному плаванию на мировой арене.
Выступление участниц ежегодного шоу от олимпийских чемпионок Ольги Брусникиной и Марии Киселевой, посвященное юбилею спортивных побед российской сборной по синхронному плаванию на мировой арене.
© AFP 2017 / Luis RobayoВенесуэльский тореадор во время корриды на арене в Кали, департамент Валье-дель-Каука, Колумбия.
Венесуэльский тореадор во время корриды на арене в Кали, департамент Валье-дель-Каука, Колумбия.
© РИА Новости / Евгений ЕпанчинцевПерейти в фотобанкСветлана Андрусова из Читы, завоевавшая титул "Вторая вице-мисс" 14-го китайско-российско-монгольского международного конкурса "Посол красоты" ("Снежная королева") в Маньчжурии.
Светлана Андрусова из Читы, завоевавшая титул "Вторая вице-мисс" 14-го китайско-российско-монгольского международного конкурса "Посол красоты" ("Снежная королева") в Маньчжурии.
© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин и председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на приеме в честь Нового года в Кремле.
Президент России Владимир Путин и председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на приеме в честь Нового года в Кремле.
© Sputnik / Табылды КадырбековПерейти в фотобанкПрохожие гуляют после снегопада на одной из улиц в Бишкеке.
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Прохожие гуляют после снегопада на одной из улиц в Бишкеке.
© AFP 2017 / Karim SahibМальчик на фестивале верблюдов, который проходил в пустыне недалеко от города Мадинат Зайед, ОАЭ.
Мальчик на фестивале верблюдов, который проходил в пустыне недалеко от города Мадинат Зайед, ОАЭ.
© AFP 2017 / Jaime ReinaТрадиционная забава - битва мукой и яйцами - в испанском городе Иби во время фестиваля Els Enfarinats.
Традиционная забава - битва мукой и яйцами - в испанском городе Иби во время фестиваля Els Enfarinats.
© REUTERS / Danish IsmailЖенщины на похоронах предполагаемого боевика в городе Трал индийской провинции Кашмир.
Женщины на похоронах предполагаемого боевика в городе Трал индийской провинции Кашмир.
© РИА Новости / Ростислав НетисовПерейти в фотобанкУчастники новогоднего забега моржей в костюмах Дедов Морозов в Новосибирске.
Участники новогоднего забега моржей в костюмах Дедов Морозов в Новосибирске.
© AFP 2017 / Luis RobayoУчастники крупнейшего в мире парада танцоров сальсы в колумбийском городе Кали.
Участники крупнейшего в мире парада танцоров сальсы в колумбийском городе Кали.
© РИА Новости / Александр ВильфПерейти в фотобанкФигуристы Бетина Попова и Сергей Мозгов исполняют произвольную программу в танцах на льду на чемпионате России в Санкт-Петербурге.
Фигуристы Бетина Попова и Сергей Мозгов исполняют произвольную программу в танцах на льду на чемпионате России в Санкт-Петербурге.
© REUTERS / Amir CohenПоказательная высадка десанта во время церемонии вручения дипломов летчикам израильских ВВС на авиабазе Хатцерим.
Показательная высадка десанта во время церемонии вручения дипломов летчикам израильских ВВС на авиабазе Хатцерим.
© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин встретился на Соборной площади с детьми - гостями Кремлевской елки.
Президент России Владимир Путин встретился на Соборной площади с детьми - гостями Кремлевской елки.
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкУчастники клуба моржей из Севастополя на параде Дедов Морозов в Ялте.
Участники клуба моржей из Севастополя на параде Дедов Морозов в Ялте.
© REUTERS / Carlos Barria Президент США Дональд Трамп с супругой Меланьей во время телефонного разговора с детьми в рамках рождественской программы NORAD Santa Tracker.
Президент США Дональд Трамп с супругой Меланьей во время телефонного разговора с детьми в рамках рождественской программы NORAD Santa Tracker.
© REUTERS / Mariana BazoУчастница марша протеста против помилования бывшего президента Перу Альберто Фухимори в Лиме.
Участница марша протеста против помилования бывшего президента Перу Альберто Фухимори в Лиме.
© РИА Новости / Евгений ЕпанчинцевПерейти в фотобанкЭкспозиция XIX российско-китайско-монгольском международного фестиваля льда и снега в Маньчжурии.
Экспозиция XIX российско-китайско-монгольском международного фестиваля льда и снега в Маньчжурии.
© РИА Новости / Евгений ЕпанчинцевПерейти в фотобанкУчастницы 14-го китайско-российско-монгольского международного конкурса "Посол красоты" ("Снежная королева") в Маньчжурии.
Участницы 14-го китайско-российско-монгольского международного конкурса "Посол красоты" ("Снежная королева") в Маньчжурии.
© РИА Новости / Александр ГальперинПерейти в фотобанкУчастники массового забега Санта-Клаусов в Санкт-Петербурге.
Участники массового забега Санта-Клаусов в Санкт-Петербурге.
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