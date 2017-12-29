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Лучшие фото недели: предновогодние торжества и выборы "Снежной королевы"

12:4029.12.2017
(обновлено: 12:52 29.12.2017)
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Девушка среди новогодних декораций в центре Москвы
Владимир Путин во время матча Ночной хоккейной лиги на Гум-катке. 22 декабря 2017
Рыбаки во время прибрежного лова черноморской рыбы в Севастополе
Дети молятся перед алтарем во время рождественской мессы в соборе Святой Матери Терезы в столице Косово Приштине
Мужчины в костюмах Санта-Клауса прохотят мимо разрушенных зданий в сирийском городе Ракка. 26 декабря 2017 года
Спортсменки выступают на ежегодном шоу от олимпийских чемпионок Ольги Брусникиной и Марии Киселевой 20 лет побед, посвященном юбилею спортивных побед российской сборной по синхронному плаванию на мировой арене в Москве
Венесуэльский тореадор во время корриды на арене в Кали, департамент Валье-дель-Каука, Колумбия. 26 декабря 2017 года
Светлана Андрусова из Читы, завоевавшая титул Вторая вице-мисс 14-го китайско-российско-монгольского международного конкурса на титул Посол красоты в Маньчжурии
Президент РФ Владимир Путин на приеме в честь Нового года в Кремле
Прохожие на одной из улиц в Бишкеке
Мальчик на фестивале верблюдов в пустыне недалеко от Мадинат Зайед
Битва мукой и яйцами в испанском городе Иби во время фестиваля Els Enfarinats
Женщины на похоронах предполагаемого боевика в городе Трал, Индия
Участники новогоднего забега моржей в костюмах Дедов Морозов в Новосибирске
Парад танцоров сальсы в Колумбии
Бетина Попова и Сергей Мозгов выступают в произвольной программе в танцах на льду на чемпионате России по фигурному катанию в Санкт-Петербурге
Участник традиционной охоты на лис в Чиддингстоне, Великобритания
Палестинские протестующие во время столкновений c израильскими войсками в Вифлееме
Показательная высадка десанта во время церемонии вручения дипломов летчикам израильских ВВС на базе Хатцерим
Участник рождественского заплыва Copa Nadal в Барселоне
Президент РФ Владимир Путин во время встречи на Соборной площади с детьми - гостями Кремлевской елки
Туманность Ориона
Участники клуба моржей из Севастополя на параде Дедов Морозов в Ялте
Кот у корзин с рыбой во время прибрежного лова черноморской рыбы в Севастополе
Президент США Дональд Трамп с супругой Меланьей во время телефонного разговора с детьми в рамках рождественской программы NORAD Santa Tracker
Марш протеста против помилования бывшего президента Перу Альберто Фухимори в Лиме
Посетительница на XIX российско-китайско-монгольском международном фестивале льда и снега в Маньчжурии
Международный конкурс Посол красоты в Маньчжурии
Прохожие в отражении витрины ГУМа на Красной площади в Москве
Участники во время массового забега в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкДевушка среди новогодних декораций в центре Москвы.Девушка среди новогодних декораций в центре Москвы
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Девушка среди новогодних декораций в центре Москвы.
© РИА Новости / Алексей НикольскийПерейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин на матче Ночной хоккейной лиги на Гум-катке.Владимир Путин во время матча Ночной хоккейной лиги на Гум-катке. 22 декабря 2017
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент России Владимир Путин на матче Ночной хоккейной лиги на Гум-катке.
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкРыбаки во время прибрежного лова черноморской рыбы в Севастополе.Рыбаки во время прибрежного лова черноморской рыбы в Севастополе
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Рыбаки во время прибрежного лова черноморской рыбы в Севастополе.
© AP Photo / Visar KryeziuДети молятся перед алтарем во время рождественской мессы в соборе Святой Матери Терезы в столице Косово Приштине.Дети молятся перед алтарем во время рождественской мессы в соборе Святой Матери Терезы в столице Косово Приштине
© AP Photo / Visar Kryeziu
Дети молятся перед алтарем во время рождественской мессы в соборе Святой Матери Терезы в столице Косово Приштине.
© AFP 2017 / Delil SouleimanМужчины в костюмах Санта-Клауса в сирийском городе Ракка.Мужчины в костюмах Санта-Клауса прохотят мимо разрушенных зданий в сирийском городе Ракка. 26 декабря 2017 года
© AFP 2017 / Delil Souleiman
Мужчины в костюмах Санта-Клауса в сирийском городе Ракка.
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкВыступление участниц ежегодного шоу от олимпийских чемпионок Ольги Брусникиной и Марии Киселевой, посвященное юбилею спортивных побед российской сборной по синхронному плаванию на мировой арене.Спортсменки выступают на ежегодном шоу от олимпийских чемпионок Ольги Брусникиной и Марии Киселевой 20 лет побед, посвященном юбилею спортивных побед российской сборной по синхронному плаванию на мировой арене в Москве
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Выступление участниц ежегодного шоу от олимпийских чемпионок Ольги Брусникиной и Марии Киселевой, посвященное юбилею спортивных побед российской сборной по синхронному плаванию на мировой арене.
© AFP 2017 / Luis RobayoВенесуэльский тореадор во время корриды на арене в Кали, департамент Валье-дель-Каука, Колумбия.Венесуэльский тореадор во время корриды на арене в Кали, департамент Валье-дель-Каука, Колумбия. 26 декабря 2017 года
© AFP 2017 / Luis Robayo
Венесуэльский тореадор во время корриды на арене в Кали, департамент Валье-дель-Каука, Колумбия.
© РИА Новости / Евгений ЕпанчинцевПерейти в фотобанкСветлана Андрусова из Читы, завоевавшая титул "Вторая вице-мисс" 14-го китайско-российско-монгольского международного конкурса "Посол красоты" ("Снежная королева") в Маньчжурии.Светлана Андрусова из Читы, завоевавшая титул Вторая вице-мисс 14-го китайско-российско-монгольского международного конкурса на титул Посол красоты в Маньчжурии
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Светлана Андрусова из Читы, завоевавшая титул "Вторая вице-мисс" 14-го китайско-российско-монгольского международного конкурса "Посол красоты" ("Снежная королева") в Маньчжурии.
© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин и председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на приеме в честь Нового года в Кремле.Президент РФ Владимир Путин на приеме в честь Нового года в Кремле
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин и председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на приеме в честь Нового года в Кремле.
© Sputnik / Табылды КадырбековПерейти в фотобанкПрохожие гуляют после снегопада на одной из улиц в Бишкеке.Прохожие на одной из улиц в Бишкеке
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
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Прохожие гуляют после снегопада на одной из улиц в Бишкеке.
© AFP 2017 / Karim SahibМальчик на фестивале верблюдов, который проходил в пустыне недалеко от города Мадинат Зайед, ОАЭ.Мальчик на фестивале верблюдов в пустыне недалеко от Мадинат Зайед
© AFP 2017 / Karim Sahib
Мальчик на фестивале верблюдов, который проходил в пустыне недалеко от города Мадинат Зайед, ОАЭ.
© AFP 2017 / Jaime ReinaТрадиционная забава - битва мукой и яйцами - в испанском городе Иби во время фестиваля Els Enfarinats.Битва мукой и яйцами в испанском городе Иби во время фестиваля Els Enfarinats
© AFP 2017 / Jaime Reina
Традиционная забава - битва мукой и яйцами - в испанском городе Иби во время фестиваля Els Enfarinats.
© REUTERS / Danish IsmailЖенщины на похоронах предполагаемого боевика в городе Трал индийской провинции Кашмир.Женщины на похоронах предполагаемого боевика в городе Трал, Индия
© REUTERS / Danish Ismail
Женщины на похоронах предполагаемого боевика в городе Трал индийской провинции Кашмир.
© РИА Новости / Ростислав НетисовПерейти в фотобанкУчастники новогоднего забега моржей в костюмах Дедов Морозов в Новосибирске.Участники новогоднего забега моржей в костюмах Дедов Морозов в Новосибирске
© РИА Новости / Ростислав Нетисов
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Участники новогоднего забега моржей в костюмах Дедов Морозов в Новосибирске.
© AFP 2017 / Luis RobayoУчастники крупнейшего в мире парада танцоров сальсы в колумбийском городе Кали.Парад танцоров сальсы в Колумбии
© AFP 2017 / Luis Robayo
Участники крупнейшего в мире парада танцоров сальсы в колумбийском городе Кали.
© РИА Новости / Александр ВильфПерейти в фотобанкФигуристы Бетина Попова и Сергей Мозгов исполняют произвольную программу в танцах на льду на чемпионате России в Санкт-Петербурге.Бетина Попова и Сергей Мозгов выступают в произвольной программе в танцах на льду на чемпионате России по фигурному катанию в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Александр Вильф
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Фигуристы Бетина Попова и Сергей Мозгов исполняют произвольную программу в танцах на льду на чемпионате России в Санкт-Петербурге.
© REUTERS / Simon DawsonУчастник традиционной охоты на лис в Чиддингстоне, ВеликобританияУчастник традиционной охоты на лис в Чиддингстоне, Великобритания
© REUTERS / Simon Dawson
Участник традиционной охоты на лис в Чиддингстоне, Великобритания
© REUTERS / Mussa QawasmaПалестинцы во время столкновений c израильскими войсками в Вифлееме.Палестинские протестующие во время столкновений c израильскими войсками в Вифлееме
© REUTERS / Mussa Qawasma
Палестинцы во время столкновений c израильскими войсками в Вифлееме.
© REUTERS / Amir CohenПоказательная высадка десанта во время церемонии вручения дипломов летчикам израильских ВВС на авиабазе Хатцерим.Показательная высадка десанта во время церемонии вручения дипломов летчикам израильских ВВС на базе Хатцерим
© REUTERS / Amir Cohen
Показательная высадка десанта во время церемонии вручения дипломов летчикам израильских ВВС на авиабазе Хатцерим.
© AFP 2017 / Josep LagoУчастник традиционного праздничного заплыва "Кубок Рождества" в Барселоне.Участник рождественского заплыва Copa Nadal в Барселоне
© AFP 2017 / Josep Lago
Участник традиционного праздничного заплыва "Кубок Рождества" в Барселоне.
© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин встретился на Соборной площади с детьми - гостями Кремлевской елки.Президент РФ Владимир Путин во время встречи на Соборной площади с детьми - гостями Кремлевской елки
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент России Владимир Путин встретился на Соборной площади с детьми - гостями Кремлевской елки.
© AFP 2017 / Ye Aung ThuТуманность Ориона, снятая телескопом, расположенным в Мьянме.Туманность Ориона
© AFP 2017 / Ye Aung Thu
Туманность Ориона, снятая телескопом, расположенным в Мьянме.
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкУчастники клуба моржей из Севастополя на параде Дедов Морозов в Ялте.Участники клуба моржей из Севастополя на параде Дедов Морозов в Ялте
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Участники клуба моржей из Севастополя на параде Дедов Морозов в Ялте.
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкПрибрежный улов черноморской рыбы в Севастополе.Кот у корзин с рыбой во время прибрежного лова черноморской рыбы в Севастополе
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Прибрежный улов черноморской рыбы в Севастополе.
© REUTERS / Carlos Barria Президент США Дональд Трамп с супругой Меланьей во время телефонного разговора с детьми в рамках рождественской программы NORAD Santa Tracker.Президент США Дональд Трамп с супругой Меланьей во время телефонного разговора с детьми в рамках рождественской программы NORAD Santa Tracker
© REUTERS / Carlos Barria
Президент США Дональд Трамп с супругой Меланьей во время телефонного разговора с детьми в рамках рождественской программы NORAD Santa Tracker.
© REUTERS / Mariana BazoУчастница марша протеста против помилования бывшего президента Перу Альберто Фухимори в Лиме.Марш протеста против помилования бывшего президента Перу Альберто Фухимори в Лиме
© REUTERS / Mariana Bazo
Участница марша протеста против помилования бывшего президента Перу Альберто Фухимори в Лиме.
© РИА Новости / Евгений ЕпанчинцевПерейти в фотобанкЭкспозиция XIX российско-китайско-монгольском международного фестиваля льда и снега в Маньчжурии.Посетительница на XIX российско-китайско-монгольском международном фестивале льда и снега в Маньчжурии
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Экспозиция XIX российско-китайско-монгольском международного фестиваля льда и снега в Маньчжурии.
© РИА Новости / Евгений ЕпанчинцевПерейти в фотобанкУчастницы 14-го китайско-российско-монгольского международного конкурса "Посол красоты" ("Снежная королева") в Маньчжурии.Международный конкурс Посол красоты в Маньчжурии
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Участницы 14-го китайско-российско-монгольского международного конкурса "Посол красоты" ("Снежная королева") в Маньчжурии.
© AFP 2017 / Yuri KadobnovПрохожие в отражении витрины ГУМа на Красной площади в Москве.Прохожие в отражении витрины ГУМа на Красной площади в Москве
© AFP 2017 / Yuri Kadobnov
Прохожие в отражении витрины ГУМа на Красной площади в Москве.
© РИА Новости / Александр ГальперинПерейти в фотобанкУчастники массового забега Санта-Клаусов в Санкт-Петербурге.Участники во время массового забега в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Участники массового забега Санта-Клаусов в Санкт-Петербурге.
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Ria.ru предлагает вниманию читателей самые яркие и эмоциональные фотографии, сделанные корреспондентами мировых агентств на уходящей неделе.

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