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Кошачий десант: в Приморский-сафари парк приехали новые обитатели

18:3528.12.2017
(обновлено: 18:48 28.12.2017)
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Полуторагодовалые африканские львы, которых привезли из крымского парка львов Тайган, осваивают новую территорию в Приморском сафари-парке во Владивостоке
Европейская рысь из Новосибирского зоопарка осваивает новую территорию в Приморском сафари-парке
Канадская пума по кличке Пумка и щенок хаски по кличке Умка осваивают новую территорию в Приморском сафари-парке во Владивостоке
Один их четырех полуторагодовалых африканских львов, которых привезли из крымского парка львов Тайган, осваивает новую территорию в Приморском сафари-парке во Владивостоке
Канадская пума по кличке Пумка на руках у сотрудника Приморского сафари-парка во Владивостоке
Канадская пума по кличке Пумка и щенок хаски по кличке Умка осваивают новую территорию в Приморском сафари-парке во Владивостоке
Канадская пума по кличке Пумка осваивает новую территорию в Приморском сафари-парке во Владивостоке
Один их четырех полуторагодовалых африканских львов, которых привезли из крымского парка львов Тайган, осваивает новую территорию в Приморском сафари-парке во Владивостоке
Полуторагодовалые африканские львы, которых привезли из крымского парка львов Тайган, осваивают новую территорию в Приморском сафари-парке во Владивостоке
Европейские рыси из Новосибирского зоопарка осваивают новую территорию в Приморском сафари-парке. 28 декабря 2017
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкВ трехстах метрах от основной территории сафари-парка открывается зона, где посетители смогут понаблюдать не только за животными Приморского края, но и за представителями экзотических видов.Полуторагодовалые африканские львы, которых привезли из крымского парка львов Тайган, осваивают новую территорию в Приморском сафари-парке во Владивостоке
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
В трехстах метрах от основной территории сафари-парка открывается зона, где посетители смогут понаблюдать не только за животными Приморского края, но и за представителями экзотических видов.
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкК открытию нового парка в Приморье приехали четыре африканских льва, канадская пума и три европейские рыси.Европейская рысь из Новосибирского зоопарка осваивает новую территорию в Приморском сафари-парке
© РИА Новости / Виталий Аньков
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К открытию нового парка в Приморье приехали четыре африканских льва, канадская пума и три европейские рыси.
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкКанадская пума по кличке Пумка на протяжении месяца жила в соседнем вольере с щенком хаски по кличке Умка. Животные довольно быстро привыкли друг к другу.Канадская пума по кличке Пумка и щенок хаски по кличке Умка осваивают новую территорию в Приморском сафари-парке во Владивостоке
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Канадская пума по кличке Пумка на протяжении месяца жила в соседнем вольере с щенком хаски по кличке Умка. Животные довольно быстро привыкли друг к другу.
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкЧетыре полуторагодовалых африканских льва приехали в Приморье из крымского парка львов "Тайган", где они родились и выросли.Один их четырех полуторагодовалых африканских львов, которых привезли из крымского парка львов Тайган, осваивает новую территорию в Приморском сафари-парке во Владивостоке
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Четыре полуторагодовалых африканских льва приехали в Приморье из крымского парка львов "Тайган", где они родились и выросли.
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкСемимесячная Пумка на руках у сотрудника Приморского сафари-парка во Владивостоке.Канадская пума по кличке Пумка на руках у сотрудника Приморского сафари-парка во Владивостоке
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Семимесячная Пумка на руках у сотрудника Приморского сафари-парка во Владивостоке.
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанк21 декабря Пумку и Умку впервые вместе выпустили в большой парк.Канадская пума по кличке Пумка и щенок хаски по кличке Умка осваивают новую территорию в Приморском сафари-парке во Владивостоке
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
21 декабря Пумку и Умку впервые вместе выпустили в большой парк.
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкКанадская пума по кличке Пумка осваивает новую территорию в Приморском сафари-парке во Владивостоке.Канадская пума по кличке Пумка осваивает новую территорию в Приморском сафари-парке во Владивостоке
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Канадская пума по кличке Пумка осваивает новую территорию в Приморском сафари-парке во Владивостоке.
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкПервое время после переезда львы провели на карантине. Для них было построено просторное теплое ночное убежище, в котором есть теплые полы и инфракрасные обогреватели.Один их четырех полуторагодовалых африканских львов, которых привезли из крымского парка львов Тайган, осваивает новую территорию в Приморском сафари-парке во Владивостоке
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Первое время после переезда львы провели на карантине. Для них было построено просторное теплое ночное убежище, в котором есть теплые полы и инфракрасные обогреватели.
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкСейчас львы уже свободно передвигаются по новой территории, но после снежных прогулок все равно возвращаются в отапливаемый вольер, где они спят и едят.Полуторагодовалые африканские львы, которых привезли из крымского парка львов Тайган, осваивают новую территорию в Приморском сафари-парке во Владивостоке
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Сейчас львы уже свободно передвигаются по новой территории, но после снежных прогулок все равно возвращаются в отапливаемый вольер, где они спят и едят.
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкЕвропейские рыси приехали в Приморье из Новосибирского зоопарка. Это брат и сестра 2017 года рождения.Европейские рыси из Новосибирского зоопарка осваивают новую территорию в Приморском сафари-парке. 28 декабря 2017
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Европейские рыси приехали в Приморье из Новосибирского зоопарка. Это брат и сестра 2017 года рождения.
Один их четырех полуторагодовалых африканских львов, которых привезли из крымского парка львов Тайган, осваивает новую территорию в Приморском сафари-парке во ВладивостокеКошачий десант: в Приморский-сафари парк приехали новые обитатели18:3528.12.2017
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В пятницу, 29 декабря в Приморском сафари-парке состоится официальное открытие Парка львов. Животные, которых можно будет увидеть на новой территории, — в фотоленте Ria.ru

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