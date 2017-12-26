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Крупнейший в мире парад танцоров сальсы

13:2526.12.2017
(обновлено: 13:32 26.12.2017)
02900
Парад танцоров сальсы в Колумбии
Парад танцоров сальсы в Колумбии
Парад танцоров сальсы в Колумбии
Парад танцоров сальсы в Колумбии
Парад танцоров сальсы в Колумбии
Парад танцоров сальсы в Колумбии
Парад танцоров сальсы в Колумбии
Парад танцоров сальсы в Колумбии
Парад танцоров сальсы в Колумбии
Парад танцоров сальсы в Колумбии
© AFP 2017 / Luis RobayoПарад танцоров "Salsodromo" прошел в понедельник вечером в колумбийском городе Кали, который считается мировой столицей сальсы.Парад танцоров сальсы в Колумбии
© AFP 2017 / Luis Robayo
Парад танцоров "Salsodromo" прошел в понедельник вечером в колумбийском городе Кали, который считается мировой столицей сальсы.
© AFP 2017 / Luis RobayoВ празднике приняли участие около 200 тысяч человек.Парад танцоров сальсы в Колумбии
© AFP 2017 / Luis Robayo
В празднике приняли участие около 200 тысяч человек.
© AFP 2017 / Luis RobayoБолее полутора тысяч танцоров из разных школ сальсы прошли по центральным улицам города под звуки латиноамериканских мелодий.Парад танцоров сальсы в Колумбии
© AFP 2017 / Luis Robayo
Более полутора тысяч танцоров из разных школ сальсы прошли по центральным улицам города под звуки латиноамериканских мелодий.
© AFP 2017 / Luis RobayoДейство началось в 18.00 по местному времени и продолжалось до двух часов ночи.Парад танцоров сальсы в Колумбии
© AFP 2017 / Luis Robayo
Действо началось в 18.00 по местному времени и продолжалось до двух часов ночи.
© AFP 2017 / Luis RobayoУчастие в фестивале приняли 17 маскарадных команд из разных городов страны.Парад танцоров сальсы в Колумбии
© AFP 2017 / Luis Robayo
Участие в фестивале приняли 17 маскарадных команд из разных городов страны.
© AFP 2017 / Luis RobayoВ параде приняли участие воспитанники более 20 школ сальсы со всей страны.Парад танцоров сальсы в Колумбии
© AFP 2017 / Luis Robayo
В параде приняли участие воспитанники более 20 школ сальсы со всей страны.
© AFP 2017 / Luis RobayoНа фестиваль приехали танцоры из Гватемалы, Австралии, Мексики, Канады, США, Англии, Финляндии, Голландии, Франции и США.Парад танцоров сальсы в Колумбии
© AFP 2017 / Luis Robayo
На фестиваль приехали танцоры из Гватемалы, Австралии, Мексики, Канады, США, Англии, Финляндии, Голландии, Франции и США.
© AFP 2017 / Luis Robayo"Salsodromo" считается самым крупным парадом танцоров сальсы в мире.Парад танцоров сальсы в Колумбии
© AFP 2017 / Luis Robayo
"Salsodromo" считается самым крупным парадом танцоров сальсы в мире.
© AFP 2017 / Luis RobayoУчастники парада должны были танцевать в течение двух с половиной часов и могли остановиться лишь для того, чтобы попить воды.Парад танцоров сальсы в Колумбии
© AFP 2017 / Luis Robayo
Участники парада должны были танцевать в течение двух с половиной часов и могли остановиться лишь для того, чтобы попить воды.
© AFP 2017 / Luis RobayoВпервые фестиваль сальсы был организован в Кали, как позитивный ответ на кризис, вызванный страшной катастрофой. 7 августа 1956 года в центре города взорвались шесть военных грузовиков с динамитом. Тогда погибли 1200 человек.Парад танцоров сальсы в Колумбии
© AFP 2017 / Luis Robayo
Впервые фестиваль сальсы был организован в Кали, как позитивный ответ на кризис, вызванный страшной катастрофой. 7 августа 1956 года в центре города взорвались шесть военных грузовиков с динамитом. Тогда погибли 1200 человек.
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В колумбийском городе Кали в 60 раз прошел крупнейший фестиваль, посвященный одному из самых известных латиноамериканских танцев — сальсе. Юбилейный "Salsodromo" — в фотоленте Ria.ru

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