В колумбийском городе Кали в 60 раз прошел крупнейший фестиваль, посвященный одному из самых известных латиноамериканских танцев — сальсе. Юбилейный "Salsodromo" — в фотоленте Ria.ru
Крупнейший в мире парад танцоров сальсы
13:2526.12.2017
(обновлено: 13:32 26.12.2017)
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© AFP 2017 / Luis RobayoПарад танцоров "Salsodromo" прошел в понедельник вечером в колумбийском городе Кали, который считается мировой столицей сальсы.
Парад танцоров "Salsodromo" прошел в понедельник вечером в колумбийском городе Кали, который считается мировой столицей сальсы.
© AFP 2017 / Luis RobayoБолее полутора тысяч танцоров из разных школ сальсы прошли по центральным улицам города под звуки латиноамериканских мелодий.
Более полутора тысяч танцоров из разных школ сальсы прошли по центральным улицам города под звуки латиноамериканских мелодий.
© AFP 2017 / Luis RobayoДейство началось в 18.00 по местному времени и продолжалось до двух часов ночи.
Действо началось в 18.00 по местному времени и продолжалось до двух часов ночи.
© AFP 2017 / Luis RobayoНа фестиваль приехали танцоры из Гватемалы, Австралии, Мексики, Канады, США, Англии, Финляндии, Голландии, Франции и США.
На фестиваль приехали танцоры из Гватемалы, Австралии, Мексики, Канады, США, Англии, Финляндии, Голландии, Франции и США.
© AFP 2017 / Luis RobayoУчастники парада должны были танцевать в течение двух с половиной часов и могли остановиться лишь для того, чтобы попить воды.
Участники парада должны были танцевать в течение двух с половиной часов и могли остановиться лишь для того, чтобы попить воды.
© AFP 2017 / Luis RobayoВпервые фестиваль сальсы был организован в Кали, как позитивный ответ на кризис, вызванный страшной катастрофой. 7 августа 1956 года в центре города взорвались шесть военных грузовиков с динамитом. Тогда погибли 1200 человек.
Впервые фестиваль сальсы был организован в Кали, как позитивный ответ на кризис, вызванный страшной катастрофой. 7 августа 1956 года в центре города взорвались шесть военных грузовиков с динамитом. Тогда погибли 1200 человек.
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