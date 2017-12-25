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Автобус протаранил прохожих на западе Москвы

Сюжет:
ДТП с автобусом на Можайском шоссе
17:1125.12.2017
(обновлено: 17:12 25.12.2017)
0361266
Автобус въехал в подземный переход у станции метро Славянский бульвар в Москве
Автобус въехал в подземный переход на станции метро Славянский бульвар в Москве
Автобус въехал в подземный переход на станции метро Славянский бульвар в Москве. 25 декабря 2017
Мэр Москвы Сергей Собянин на месте происшествия, где автобус въехал в подземный переход у станции метро Славянский бульвар
Автобус въехал в подземный переход у станции метро Славянский бульвар в Москве
Автобус въехал в подземный переход у станции метро Славянский бульвар в Москве
Автобус въехал в подземный переход на станции метро Славянский бульвар в Москве
Автобус въехал в подземный переход на станции метро Славянский бульвар в Москве. 25 декабря 2017
Вертолет экстренной медицинской помощи на месте происшествия, где автобус въехал в подземный переход у станции метро Славянский бульвар
Автобус въехал в подземный переход на станции метро Славянский бульвар в Москве. 25 декабря 2017
Руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Максим Ликсутов на месте происшествия, где автобус въехал в подземный переход у станции метро Славянский бульвар в Москве
© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкКрупная авария произошла в понедельник днем у станции метро "Славянский бульвар".Автобус въехал в подземный переход у станции метро Славянский бульвар в Москве
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Крупная авария произошла в понедельник днем у станции метро "Славянский бульвар".
© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкПассажирский автобус протаранил людей на Можайском шоссе и въехал в подземный переход.Автобус въехал в подземный переход на станции метро Славянский бульвар в Москве
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Пассажирский автобус протаранил людей на Можайском шоссе и въехал в подземный переход.
© Фото : Даниил Сазонов/ВКонтактеВ результате аварии погибли четыре человека, девять - госпитализированы, еще двум пострадавшим помощь была оказана на месте.Автобус въехал в подземный переход на станции метро Славянский бульвар в Москве. 25 декабря 2017
© Фото : Даниил Сазонов/ВКонтакте
В результате аварии погибли четыре человека, девять - госпитализированы, еще двум пострадавшим помощь была оказана на месте.
© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкНа место происшествия прибыл мэр Москвы Сергей Собянин. Он поручил провести проверку всего автобусного парка столицы.Мэр Москвы Сергей Собянин на месте происшествия, где автобус въехал в подземный переход у станции метро Славянский бульвар
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
На место происшествия прибыл мэр Москвы Сергей Собянин. Он поручил провести проверку всего автобусного парка столицы.
© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкПо словам водителя автобуса, машина в какой-то момент начала двигаться самостоятельно, он пытался ее остановить, но тормоза не сработали.Автобус въехал в подземный переход у станции метро Славянский бульвар в Москве
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
По словам водителя автобуса, машина в какой-то момент начала двигаться самостоятельно, он пытался ее остановить, но тормоза не сработали.
© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкПосле аварии было возбуждено уголовное дело по двум статьям - об оказании услуг ненадлежащего качества и нарушении ПДД.Автобус въехал в подземный переход у станции метро Славянский бульвар в Москве
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
После аварии было возбуждено уголовное дело по двум статьям - об оказании услуг ненадлежащего качества и нарушении ПДД.
© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкПоследствия аварии ликвидируют более 90 человек и 35 единиц техники.Автобус въехал в подземный переход на станции метро Славянский бульвар в Москве
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Последствия аварии ликвидируют более 90 человек и 35 единиц техники.
© РИА Новости / Даниил ШереметВ Минтрансе Подмосковья сообщили, что автобус, попавший в ДТП, перед выходом на рейс был исправен.Автобус въехал в подземный переход на станции метро Славянский бульвар в Москве. 25 декабря 2017
© РИА Новости / Даниил Шеремет
В Минтрансе Подмосковья сообщили, что автобус, попавший в ДТП, перед выходом на рейс был исправен.
© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкПострадавших с места аварии эвакуировали не только машины скорой помощи, но и два вертолета Московского авиационного центра.Вертолет экстренной медицинской помощи на месте происшествия, где автобус въехал в подземный переход у станции метро Славянский бульвар
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Пострадавших с места аварии эвакуировали не только машины скорой помощи, но и два вертолета Московского авиационного центра.
© Фото : Даниил Сазонов/ВКонтактеВ ГУМВД по Москве пока рассматривают две версии произошедшего: водитель не справился с управлением или автобус был неисправен.Автобус въехал в подземный переход на станции метро Славянский бульвар в Москве. 25 декабря 2017
© Фото : Даниил Сазонов/ВКонтакте
В ГУМВД по Москве пока рассматривают две версии произошедшего: водитель не справился с управлением или автобус был неисправен.
© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкВместе с мэром Москвы на место аварии приехали его заместитель по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков, а также руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Максим Ликсутов.Руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Максим Ликсутов на месте происшествия, где автобус въехал в подземный переход у станции метро Славянский бульвар в Москве
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Вместе с мэром Москвы на место аварии приехали его заместитель по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков, а также руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Максим Ликсутов.
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На западе Москвы пассажирский автобус сбил несколько человек и въехал в подземный переход. Кадры с места происшествия — в фотоленте Ria.ru.

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