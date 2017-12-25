На западе Москвы пассажирский автобус сбил несколько человек и въехал в подземный переход. Кадры с места происшествия — в фотоленте Ria.ru.
Автобус протаранил прохожих на западе Москвы
17:1125.12.2017
(обновлено: 17:12 25.12.2017)
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© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкКрупная авария произошла в понедельник днем у станции метро "Славянский бульвар".
Крупная авария произошла в понедельник днем у станции метро "Славянский бульвар".
© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкПассажирский автобус протаранил людей на Можайском шоссе и въехал в подземный переход.
Пассажирский автобус протаранил людей на Можайском шоссе и въехал в подземный переход.
© Фото : Даниил Сазонов/ВКонтактеВ результате аварии погибли четыре человека, девять - госпитализированы, еще двум пострадавшим помощь была оказана на месте.
© Фото : Даниил Сазонов/ВКонтакте
В результате аварии погибли четыре человека, девять - госпитализированы, еще двум пострадавшим помощь была оказана на месте.
© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкНа место происшествия прибыл мэр Москвы Сергей Собянин. Он поручил провести проверку всего автобусного парка столицы.
На место происшествия прибыл мэр Москвы Сергей Собянин. Он поручил провести проверку всего автобусного парка столицы.
© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкПо словам водителя автобуса, машина в какой-то момент начала двигаться самостоятельно, он пытался ее остановить, но тормоза не сработали.
По словам водителя автобуса, машина в какой-то момент начала двигаться самостоятельно, он пытался ее остановить, но тормоза не сработали.
© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкПосле аварии было возбуждено уголовное дело по двум статьям - об оказании услуг ненадлежащего качества и нарушении ПДД.
После аварии было возбуждено уголовное дело по двум статьям - об оказании услуг ненадлежащего качества и нарушении ПДД.
© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкПоследствия аварии ликвидируют более 90 человек и 35 единиц техники.
Последствия аварии ликвидируют более 90 человек и 35 единиц техники.
© РИА Новости / Даниил ШереметВ Минтрансе Подмосковья сообщили, что автобус, попавший в ДТП, перед выходом на рейс был исправен.
В Минтрансе Подмосковья сообщили, что автобус, попавший в ДТП, перед выходом на рейс был исправен.
© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкПострадавших с места аварии эвакуировали не только машины скорой помощи, но и два вертолета Московского авиационного центра.
Пострадавших с места аварии эвакуировали не только машины скорой помощи, но и два вертолета Московского авиационного центра.
© Фото : Даниил Сазонов/ВКонтактеВ ГУМВД по Москве пока рассматривают две версии произошедшего: водитель не справился с управлением или автобус был неисправен.
© Фото : Даниил Сазонов/ВКонтакте
В ГУМВД по Москве пока рассматривают две версии произошедшего: водитель не справился с управлением или автобус был неисправен.
© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкВместе с мэром Москвы на место аварии приехали его заместитель по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков, а также руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Максим Ликсутов.
Вместе с мэром Москвы на место аварии приехали его заместитель по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков, а также руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Максим Ликсутов.
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