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Празднование Рождества в мире

13:1225.12.2017
(обновлено: 14:43 25.12.2017)
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Прихожане во время празднования католического Рождества в храме Покрова Пресвятой Богородицы Царицы Святого Розария в Томске
Священнослужитель перед началом празднования католического Рождества в храме Воздвижения Святого Креста в Казани
Монахиня во время празднования католического Рождества в храме Воздвижения Святого Креста в Казани
Торжественная Рождественская месса в Латинском кафедральном соборе Львова. С 2017 года Рождество объявлено на Украине официальным выходным днем
Прихожане во время празднования католического Рождества в римско-католическом кафедральном соборе Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии в Москве
Священнослужители во время празднования католического Рождества в римско-католическом кафедральном соборе Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии в Москве
Священнослужитель, отец Мабдух помещает фигуру младенца Иисуса в рождественский вертеп во время празднования католического Рождества Христова в церкви Францисканцев Святой Земли в Каире
Праздничное богослужение в канун Рождества в церкви Рождества Христова в Вифлееме
Прихожане в канун Рождества в церкви Рождества Христова в Вифлееме
Молитва в канун Рождества в Амбоне, Индонезия
Рождественская месса в Кафедральном соборе в Вильнюсе, Литва
Папа Римский Франциск во время рождественской мессы в соборе святого Петра в Ватикане
Иракские христиане во время рождественской мессы в Аммане, Иордания
Китайские христиане во время рождественской мессы в провинции Аньхой
Дети молятся перед алтарем во время рождественской мессы в соборе Святой Матери Терезы в столице Косово Приштине
Рождественская месса в церкви Святого Антуана в Стамбуле
Девушка молится во время рождественской мессы в Карачи, Пакистан
Дети разыгрывают рождественскую сценку в церкви Сен-Либуар в Ле-Мане на западе Франции
© РИА Новости / Таисия ВоронцоваПерейти в фотобанкПразднование Рождества в католическом храме Покрова Пресвятой Богородицы Царицы Святого Розария в Томске.Прихожане во время празднования католического Рождества в храме Покрова Пресвятой Богородицы Царицы Святого Розария в Томске
© РИА Новости / Таисия Воронцова
Перейти в фотобанк
Празднование Рождества в католическом храме Покрова Пресвятой Богородицы Царицы Святого Розария в Томске.
© РИА Новости / Максим БогодвидПерейти в фотобанкСвященнослужитель перед началом празднования католического Рождества в храме Воздвижения Святого Креста в Казани.Священнослужитель перед началом празднования католического Рождества в храме Воздвижения Святого Креста в Казани
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Священнослужитель перед началом празднования католического Рождества в храме Воздвижения Святого Креста в Казани.
© РИА Новости / Максим БогодвидПерейти в фотобанкМонахиня во время рождественской мессы в храме Воздвижения Святого Креста в Казани.Монахиня во время празднования католического Рождества в храме Воздвижения Святого Креста в Казани
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Монахиня во время рождественской мессы в храме Воздвижения Святого Креста в Казани.
© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкТоржественная Рождественская месса в Латинском кафедральном соборе Львова. С 2017 года Рождество объявлено на Украине официальным выходным днем.Торжественная Рождественская месса в Латинском кафедральном соборе Львова. С 2017 года Рождество объявлено на Украине официальным выходным днем
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Торжественная Рождественская месса в Латинском кафедральном соборе Львова. С 2017 года Рождество объявлено на Украине официальным выходным днем.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкПрихожане в римско-католическом кафедральном соборе Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии в Москве.Прихожане во время празднования католического Рождества в римско-католическом кафедральном соборе Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии в Москве
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Прихожане в римско-католическом кафедральном соборе Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии в Москве.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкВ главном католическом соборе Москвы – храме Непорочного Зачатия Девы Марии – рождественская месса прошла на русском языке.Священнослужители во время празднования католического Рождества в римско-католическом кафедральном соборе Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии в Москве
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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В главном католическом соборе Москвы – храме Непорочного Зачатия Девы Марии – рождественская месса прошла на русском языке.
© РИА Новости / Ксения НикольскаяПерейти в фотобанкСвященнослужитель, отец Мабдух помещает фигуру младенца Иисуса в рождественский вертеп во время празднования католического Рождества в церкви Францисканцев Святой Земли в Каире.Священнослужитель, отец Мабдух помещает фигуру младенца Иисуса в рождественский вертеп во время празднования католического Рождества Христова в церкви Францисканцев Святой Земли в Каире
© РИА Новости / Ксения Никольская
Перейти в фотобанк
Священнослужитель, отец Мабдух помещает фигуру младенца Иисуса в рождественский вертеп во время празднования католического Рождества в церкви Францисканцев Святой Земли в Каире.
© РИА Новости / Иссам Аль-РимавиПерейти в фотобанкПраздничное богослужение в церкви Рождества Христова в Вифлееме.Праздничное богослужение в канун Рождества в церкви Рождества Христова в Вифлееме
© РИА Новости / Иссам Аль-Римави
Перейти в фотобанк
Праздничное богослужение в церкви Рождества Христова в Вифлееме.
© РИА Новости / Иссам Аль-РимавиПерейти в фотобанкПрихожане в церкви Рождества Христова в Вифлееме.Прихожане в канун Рождества в церкви Рождества Христова в Вифлееме
© РИА Новости / Иссам Аль-Римави
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Прихожане в церкви Рождества Христова в Вифлееме.
© REUTERS / Antara Foto/Izaac MulyawanМолитва в канун Рождества в городе Амбон, Индонезия.Молитва в канун Рождества в Амбоне, Индонезия
© REUTERS / Antara Foto/Izaac Mulyawan
Молитва в канун Рождества в городе Амбон, Индонезия.
© AP Photo / Mindaugas KulbisПроцессия у римско-католического Кафедрального собора Святого Станислава в Вильнюсе в начале первой из Рождественских месс.Рождественская месса в Кафедральном соборе в Вильнюсе, Литва
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Процессия у римско-католического Кафедрального собора Святого Станислава в Вильнюсе в начале первой из Рождественских месс.
© REUTERS / Tony GentileПапа римский Франциск во время рождественской мессы в соборе святого Петра в Ватикане.Папа Римский Франциск во время рождественской мессы в соборе святого Петра в Ватикане
© REUTERS / Tony Gentile
Папа римский Франциск во время рождественской мессы в соборе святого Петра в Ватикане.
© REUTERS / Muhammad HamedИракские христиане во время рождественской мессы в церкви латинского патриархата в Аммане, Иордания.Иракские христиане во время рождественской мессы в Аммане, Иордания
© REUTERS / Muhammad Hamed
Иракские христиане во время рождественской мессы в церкви латинского патриархата в Аммане, Иордания.
© AFP 2017Китайские христиане во время рождественской мессы в городском округе Фуян провинции Аньхой.Китайские христиане во время рождественской мессы в провинции Аньхой
© AFP 2017
Китайские христиане во время рождественской мессы в городском округе Фуян провинции Аньхой.
© AP Photo / Visar KryeziuДети молятся перед алтарем во время рождественской мессы в соборе Святой Матери Терезы в столице Косово Приштине.Дети молятся перед алтарем во время рождественской мессы в соборе Святой Матери Терезы в столице Косово Приштине
© AP Photo / Visar Kryeziu
Дети молятся перед алтарем во время рождественской мессы в соборе Святой Матери Терезы в столице Косово Приштине.
© AFP 2017 / Yasin AkgulРождественская месса в церкви Святого Антуана в Стамбуле.Рождественская месса в церкви Святого Антуана в Стамбуле
© AFP 2017 / Yasin Akgul
Рождественская месса в церкви Святого Антуана в Стамбуле.
© AP Photo / Fareed KhanДевушка молится во время рождественской мессы в Карачи, Пакистан.Девушка молится во время рождественской мессы в Карачи, Пакистан
© AP Photo / Fareed Khan
Девушка молится во время рождественской мессы в Карачи, Пакистан.
© AFP 2017 / Jean-Francois MonierДети разыгрывают рождественскую сценку в церкви Сен-Либуар в Ле-Мане на западе Франции.Дети разыгрывают рождественскую сценку в церкви Сен-Либуар в Ле-Мане на западе Франции
© AFP 2017 / Jean-Francois Monier
Дети разыгрывают рождественскую сценку в церкви Сен-Либуар в Ле-Мане на западе Франции.
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В ночь на 25 декабря христиане отметили Рождество по григорианскому календарю. Торжества в разных точках планеты — в фотоленте Ria.ru.

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