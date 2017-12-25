В ночь на 25 декабря христиане отметили Рождество по григорианскому календарю. Торжества в разных точках планеты — в фотоленте Ria.ru.
Празднование Рождества в мире
13:1225.12.2017
(обновлено: 14:43 25.12.2017)
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© РИА Новости / Таисия ВоронцоваПерейти в фотобанкПразднование Рождества в католическом храме Покрова Пресвятой Богородицы Царицы Святого Розария в Томске.
Празднование Рождества в католическом храме Покрова Пресвятой Богородицы Царицы Святого Розария в Томске.
© РИА Новости / Максим БогодвидПерейти в фотобанкСвященнослужитель перед началом празднования католического Рождества в храме Воздвижения Святого Креста в Казани.
Священнослужитель перед началом празднования католического Рождества в храме Воздвижения Святого Креста в Казани.
© РИА Новости / Максим БогодвидПерейти в фотобанкМонахиня во время рождественской мессы в храме Воздвижения Святого Креста в Казани.
Монахиня во время рождественской мессы в храме Воздвижения Святого Креста в Казани.
© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкТоржественная Рождественская месса в Латинском кафедральном соборе Львова. С 2017 года Рождество объявлено на Украине официальным выходным днем.
Торжественная Рождественская месса в Латинском кафедральном соборе Львова. С 2017 года Рождество объявлено на Украине официальным выходным днем.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкПрихожане в римско-католическом кафедральном соборе Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии в Москве.
Прихожане в римско-католическом кафедральном соборе Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии в Москве.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкВ главном католическом соборе Москвы – храме Непорочного Зачатия Девы Марии – рождественская месса прошла на русском языке.
В главном католическом соборе Москвы – храме Непорочного Зачатия Девы Марии – рождественская месса прошла на русском языке.
© РИА Новости / Ксения НикольскаяПерейти в фотобанкСвященнослужитель, отец Мабдух помещает фигуру младенца Иисуса в рождественский вертеп во время празднования католического Рождества в церкви Францисканцев Святой Земли в Каире.
Священнослужитель, отец Мабдух помещает фигуру младенца Иисуса в рождественский вертеп во время празднования католического Рождества в церкви Францисканцев Святой Земли в Каире.
© РИА Новости / Иссам Аль-РимавиПерейти в фотобанкПраздничное богослужение в церкви Рождества Христова в Вифлееме.
Праздничное богослужение в церкви Рождества Христова в Вифлееме.
© AP Photo / Mindaugas KulbisПроцессия у римско-католического Кафедрального собора Святого Станислава в Вильнюсе в начале первой из Рождественских месс.
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Процессия у римско-католического Кафедрального собора Святого Станислава в Вильнюсе в начале первой из Рождественских месс.
© REUTERS / Tony GentileПапа римский Франциск во время рождественской мессы в соборе святого Петра в Ватикане.
Папа римский Франциск во время рождественской мессы в соборе святого Петра в Ватикане.
© REUTERS / Muhammad HamedИракские христиане во время рождественской мессы в церкви латинского патриархата в Аммане, Иордания.
Иракские христиане во время рождественской мессы в церкви латинского патриархата в Аммане, Иордания.
© AFP 2017Китайские христиане во время рождественской мессы в городском округе Фуян провинции Аньхой.
Китайские христиане во время рождественской мессы в городском округе Фуян провинции Аньхой.
© AP Photo / Visar KryeziuДети молятся перед алтарем во время рождественской мессы в соборе Святой Матери Терезы в столице Косово Приштине.
© AP Photo / Visar Kryeziu
Дети молятся перед алтарем во время рождественской мессы в соборе Святой Матери Терезы в столице Косово Приштине.
© AP Photo / Fareed KhanДевушка молится во время рождественской мессы в Карачи, Пакистан.
© AP Photo / Fareed Khan
Девушка молится во время рождественской мессы в Карачи, Пакистан.
© AFP 2017 / Jean-Francois MonierДети разыгрывают рождественскую сценку в церкви Сен-Либуар в Ле-Мане на западе Франции.
Дети разыгрывают рождественскую сценку в церкви Сен-Либуар в Ле-Мане на западе Франции.
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