До конца года в России откроют семь мостов, отремонтированных на средства от системы взимания платы с грузовиков "Платон". Всего по этой программе уже привели в порядок более 1700 километров дорог и будет построено и восстановлено свыше 30 мостов. Какую трассу обновлять решали сами грузоперевозчики, голосуя в рамках проекта Общероссийского народного фронта "Карта убитых дорог". Мосты, отремонтированные и построенные за счет средств от государственной системы "Платон", — в фотоленте Ria.ru.
Мосты "Платона"
18:1619.12.2017
(обновлено: 18:23 19.12.2017)
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В Закаменском районе республики Бурятия на автомобильной дороге Дутулур-Санага-Утата-Далахай 29 сентября открыли мост через реку Цакирка. Это был первый объект в Бурятии, построенный за счет средств от государственной системы "Платон". Строительство обошлось в 63 миллиона рублей. Еще один мост возводится в Кяхтинском районе республики через проток реки Селенга, его открытие состоится до конца года.
В Закаменском районе республики Бурятия на автомобильной дороге Дутулур-Санага-Утата-Далахай 29 сентября открыли мост через реку Цакирка. Это был первый объект в Бурятии, построенный за счет средств от государственной системы "Платон". Строительство обошлось в 63 миллиона рублей. Еще один мост возводится в Кяхтинском районе республики через проток реки Селенга, его открытие состоится до конца года.
Новый Борский мост был открыт в Нижнем Новгороде 8 августа. На строительство сооружения, а также развязок и прилегающих к нему дорог из федерального бюджета было выделено более 5,7 млрд рублей, из них 3,6 млрд - за счет средств, перечисленных грузоперевозчиками через государственную систему "Платон". Это самый большой трансферт по программе на сегодняшний день.
Новый Борский мост был открыт в Нижнем Новгороде 8 августа. На строительство сооружения, а также развязок и прилегающих к нему дорог из федерального бюджета было выделено более 5,7 млрд рублей, из них 3,6 млрд - за счет средств, перечисленных грузоперевозчиками через государственную систему "Платон". Это самый большой трансферт по программе на сегодняшний день.
Борский мост стал дополнительной переправой через Волгу для жителей Нижнего Новгорода, соседнего города Бора и для десятков тысяч автомобилистов и грузоперевозчиков.
Борский мост стал дополнительной переправой через Волгу для жителей Нижнего Новгорода, соседнего города Бора и для десятков тысяч автомобилистов и грузоперевозчиков.
Участок трассы Р159 "Нижний Новгород — Шахунья — Киров", на котором был построен Боровский мост, соединяет транспортные потоки, проходящие через центр Приволжского федерального округа на север в сторону Кировской области, Республики Коми, а также Марий Эл и других регионов страны. Старый Волжский мост не справлялся с потоком в 70 тысяч машин ежедневно, его проектная пропускная способность была рассчитана лишь на 12 тысяч автомобилей в сутки.
Участок трассы Р159 "Нижний Новгород — Шахунья — Киров", на котором был построен Боровский мост, соединяет транспортные потоки, проходящие через центр Приволжского федерального округа на север в сторону Кировской области, Республики Коми, а также Марий Эл и других регионов страны. Старый Волжский мост не справлялся с потоком в 70 тысяч машин ежедневно, его проектная пропускная способность была рассчитана лишь на 12 тысяч автомобилей в сутки.
Движение по восстановленному Свердловскому мосту открылось в Пензе 21 ноября. Старая переправа была построена здесь в 1967 году, а в конце 2016-го закрыта на реконструкцию из-за аварийного состояния. Благодаря федеральному финансированию за счет средств от системы "Платон" (395 млн рублей) строительство переправы удалось выполнить с опережением графика.
Движение по восстановленному Свердловскому мосту открылось в Пензе 21 ноября. Старая переправа была построена здесь в 1967 году, а в конце 2016-го закрыта на реконструкцию из-за аварийного состояния. Благодаря федеральному финансированию за счет средств от системы "Платон" (395 млн рублей) строительство переправы удалось выполнить с опережением графика.
Мост фактически построен "с нуля", были проведены работы по усилению опор сооружения и полная замена его пролетных строений. Теперь Свердловский мост – стратегический дорожный объект, соединяющий две части Пензы. Он обеспечивает транспортную доступность для сотен тысяч жителей города и автомобилистов.
Мост фактически построен "с нуля", были проведены работы по усилению опор сооружения и полная замена его пролетных строений. Теперь Свердловский мост – стратегический дорожный объект, соединяющий две части Пензы. Он обеспечивает транспортную доступность для сотен тысяч жителей города и автомобилистов.
Открытие нового Ворошиловского моста в Ростове-на-Дону состоялось 23 сентября. На его строительство было выделено 1,5 миллиарда рублей из средств, перечисленных в систему "Платон". Дорожникам удалось завершить работы на два месяца раньше запланированного срока.
Открытие нового Ворошиловского моста в Ростове-на-Дону состоялось 23 сентября. На его строительство было выделено 1,5 миллиарда рублей из средств, перечисленных в систему "Платон". Дорожникам удалось завершить работы на два месяца раньше запланированного срока.
Реконструкция Ворошиловского моста включала в себя строительство двух совершенно новых объектов. Теперь движение тут осуществляется по трем полосам в каждом направлении. Пропускная способность моста возросла до 80 тысяч автомобилей в сутки. Прежний мост, построенный в 1965 году, был рассчитан на нагрузку в 19 тысяч машин.
Реконструкция Ворошиловского моста включала в себя строительство двух совершенно новых объектов. Теперь движение тут осуществляется по трем полосам в каждом направлении. Пропускная способность моста возросла до 80 тысяч автомобилей в сутки. Прежний мост, построенный в 1965 году, был рассчитан на нагрузку в 19 тысяч машин.
Движение по новому Затонскому мосту через реку Белая в Уфе открылось 7 октября 2016 года. Это был первый мост в стране, построенный на средства от системы "Платон" (1,5 миллиарда рублей). Мост является стратегически важным объектом как для столицы Башкортостана, так и для автомобилистов всей страны, ведь он соединяет две федеральные трассы – М5 "Урал" и М7 "Волга", а также жилые микрорайоны города. Новый мост разгрузил движение на том участке, где раньше постоянно образовывались серьезные пробки.
Движение по новому Затонскому мосту через реку Белая в Уфе открылось 7 октября 2016 года. Это был первый мост в стране, построенный на средства от системы "Платон" (1,5 миллиарда рублей). Мост является стратегически важным объектом как для столицы Башкортостана, так и для автомобилистов всей страны, ведь он соединяет две федеральные трассы – М5 "Урал" и М7 "Волга", а также жилые микрорайоны города. Новый мост разгрузил движение на том участке, где раньше постоянно образовывались серьезные пробки.
Новый мост через Волгу строится в наукограде Дубна на севере Московской области. На его возведение было выделено 500 миллионов рублей, полученных от системы "Платон".
Новый мост через Волгу строится в наукограде Дубна на севере Московской области. На его возведение было выделено 500 миллионов рублей, полученных от системы "Платон".
Мост, открытие которого запланировано на 2019 год, позволит разгрузить транзитный и городской трафики. Это существенно изменит транспортную инфраструктуру в Дубне. Пока местным жителям, чтобы перебраться с одного берега Волги на другой, приходится объезжать весь город по Дмитровскому шоссе.
Мост, открытие которого запланировано на 2019 год, позволит разгрузить транзитный и городской трафики. Это существенно изменит транспортную инфраструктуру в Дубне. Пока местным жителям, чтобы перебраться с одного берега Волги на другой, приходится объезжать весь город по Дмитровскому шоссе.
В Петрозаводске 19 декабря открылось движение по Гоголевскому путепроводу. За счет 600 миллионов рублей, полученных от системы "Платон", были заново смонтированы 96 балок – опор моста. Этот участок трассы, пролегающий железнодорожные пути Санкт-Петербург — Мурманск, соединяет центр столицы Карелии с крупнейшим жилым районом Древлянкой. Старый путепровод, построенный в 1961 году, в январе 2013 года был закрыт для проезда автотранспорта из-за аварийного состояния. Уровень износа его конструкций был просто опасен для автомобилистов.
Средства, выделенные на строительство Гоголевского путепровода, являются второй частью федеральной поддержки ремонта дорог в Карелии. На 700 миллионов рублей из средств, перечисленных через "Платон", в прошлом году было отремонтировано более ста самых проблемных республиканских дорог. Еще 38 миллионов рублей выделили Карелии на дороги в счет компенсации вычета по транспортному налогу, который при появлении "Платона" отменили для грузоперевозчиков.
Средства, выделенные на строительство Гоголевского путепровода, являются второй частью федеральной поддержки ремонта дорог в Карелии. На 700 миллионов рублей из средств, перечисленных через "Платон", в прошлом году было отремонтировано более ста самых проблемных республиканских дорог. Еще 38 миллионов рублей выделили Карелии на дороги в счет компенсации вычета по транспортному налогу, который при появлении "Платона" отменили для грузоперевозчиков.
В Петрозаводске 19 декабря открылось движение по Гоголевскому путепроводу. За счет 600 миллионов рублей, полученных от системы "Платон", были заново смонтированы 96 балок – опор моста. Этот участок трассы, пролегающий железнодорожные пути Санкт-Петербург — Мурманск, соединяет центр столицы Карелии с крупнейшим жилым районом Древлянкой. Старый путепровод, построенный в 1961 году, в январе 2013 года был закрыт для проезда автотранспорта из-за аварийного состояния. Уровень износа его конструкций был просто опасен для автомобилистов.
Средства, выделенные на строительство Гоголевского путепровода, являются второй частью федеральной поддержки ремонта дорог в Карелии. На 700 миллионов рублей из средств, перечисленных через "Платон", в прошлом году было отремонтировано более ста самых проблемных республиканских дорог. Еще 38 миллионов рублей выделили Карелии на дороги в счет компенсации вычета по транспортному налогу, который при появлении "Платона" отменили для грузоперевозчиков.
Средства, выделенные на строительство Гоголевского путепровода, являются второй частью федеральной поддержки ремонта дорог в Карелии. На 700 миллионов рублей из средств, перечисленных через "Платон", в прошлом году было отремонтировано более ста самых проблемных республиканских дорог. Еще 38 миллионов рублей выделили Карелии на дороги в счет компенсации вычета по транспортному налогу, который при появлении "Платона" отменили для грузоперевозчиков.
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