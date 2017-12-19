Мосты "Платона"

В Петрозаводске 19 декабря открылось движение по Гоголевскому путепроводу. За счет 600 миллионов рублей, полученных от системы "Платон", были заново смонтированы 96 балок – опор моста. Этот участок трассы, пролегающий железнодорожные пути Санкт-Петербург — Мурманск, соединяет центр столицы Карелии с крупнейшим жилым районом Древлянкой. Старый путепровод, построенный в 1961 году, в январе 2013 года был закрыт для проезда автотранспорта из-за аварийного состояния. Уровень износа его конструкций был просто опасен для автомобилистов.

Средства, выделенные на строительство Гоголевского путепровода, являются второй частью федеральной поддержки ремонта дорог в Карелии. На 700 миллионов рублей из средств, перечисленных через "Платон", в прошлом году было отремонтировано более ста самых проблемных республиканских дорог. Еще 38 миллионов рублей выделили Карелии на дороги в счет компенсации вычета по транспортному налогу, который при появлении "Платона" отменили для грузоперевозчиков.