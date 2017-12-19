Самолет Ан-2 при взлете совершил жесткую посадку и выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Нарьян-Мара. В результате инцидента погибли три человека, остальные пассажиры борта находятся в тяжелом состоянии. Кадры с места крушения — в фотоленте Ria.ru.
Крушение Ан-2 в Нарьян-Маре
15:3619.12.2017
(обновлено: 15:51 19.12.2017)
046600
© РИА Новости / Пресс-служба администрации Ненецкого автономного округаПерейти в фотобанкСамолет Ан-2, летевший из Нарьян-Мара в поселок Харута, совершил жесткую посадку в аэропорту в районе половины одиннадцатого утра.
Самолет Ан-2, летевший из Нарьян-Мара в поселок Харута, совершил жесткую посадку в аэропорту в районе половины одиннадцатого утра.
© Фото : НАО24 / Антон ТайбарейНа борту в этот момент находились два члена экипажа и 11 пассажиров.
© Фото : НАО24 / Антон Тайбарей
На борту в этот момент находились два члена экипажа и 11 пассажиров.
© Фото : НАО24 / Антон ТайбарейНа данный момент известно, что погибли три человека. 20 декабря объявлено в регионе днем траура. Состояние пострадавших в катастрофе оценивается как тяжелое и крайне тяжелое. Им на помощь в больницу Нарьян-Мара были направлены травматологи, хирурги, нейрохирурги и другие специалисты из Архангельска.
© Фото : НАО24 / Антон Тайбарей
На данный момент известно, что погибли три человека. 20 декабря объявлено в регионе днем траура. Состояние пострадавших в катастрофе оценивается как тяжелое и крайне тяжелое. Им на помощь в больницу Нарьян-Мара были направлены травматологи, хирурги, нейрохирурги и другие специалисты из Архангельска.
© РИА Новости / Пресс-служба администрации Ненецкого автономного округаПерейти в фотобанкНа место катастрофы прибыл временно исполняющий обязанности губернатора Ненецкого автономного округа Александр Цыбульский (справа на первом плане).
На место катастрофы прибыл временно исполняющий обязанности губернатора Ненецкого автономного округа Александр Цыбульский (справа на первом плане).
© Фото : НАО24 / Антон ТайбарейСеверо-Западное следственне управление на транспорте СКР после ЧП возбудило уголовное дело по статье "нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть более чем двух лиц".
© Фото : НАО24 / Антон Тайбарей
Северо-Западное следственне управление на транспорте СКР после ЧП возбудило уголовное дело по статье "нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть более чем двух лиц".
© Фото : НАО24 / Антон ТайбарейСледствие рассматривает три возможных версии крушения самолета — неблагоприятные погодные условия, ошибка пилотирования или возможные технические неисправности.
© Фото : НАО24 / Антон Тайбарей
Следствие рассматривает три возможных версии крушения самолета — неблагоприятные погодные условия, ошибка пилотирования или возможные технические неисправности.
© РИА Новости / Пресс-служба администрации Ненецкого автономного округаПерейти в фотобанкРасследованием причин крушения самолета в Ненецком автономном округе займется комиссия МАК.
Расследованием причин крушения самолета в Ненецком автономном округе займется комиссия МАК.
© РИА Новости / Пресс-служба администрации Ненецкого автономного округаПерейти в фотобанкКомиссию для проверки перевозчика в связи с крушением самолета создали и в Ространснадзоре.
Комиссию для проверки перевозчика в связи с крушением самолета создали и в Ространснадзоре.
- Ирина Андреева
- Андрей Анненков
- Дмитрий Бабич
- Алена Березовская
- Владислав Бирюков
- Алексей Блинов
- Игорь Бочарников
- Искандер Валитов
- Сергей Варшавчик
- Дмитрий Виноградов
- Захар Виноградов
- Михаил Демурин
- Владимир Евсеев
- Елена Загородняя
- Ольга Зиновьева
- Валентин Зорин
- Ростислав Ищенко
- Дмитрий Киселев
- Вера Костамо
- Дмитрий Косырев
- Дмитрий Куликов
- Владимир Лепехин
- Федор Лукьянов
- Сергей Маркедонов
- Анастасия Мельникова
- Олег Назаров
- Игорь Николайчук
- Армен Оганесян
- Алексей Панкин
- Алексей Пилько
- Виталий Подвицкий
- Александр Рацимор
- Илья Ремесло
- Павел Родькин
- Петр Романов
- Михаил Ростовский
- Тимофей Сергейцев
- Максим Соколов
- Алёна Солнцева
- Елена Супонина
- Виталий Третьяков
- Александр Хроленко
- РИА Крым
- Россия для всех
- Дагестан. Место силы
- Наша Победа. День за днем
- История России. Новый взгляд
- Конкурс Импульс
- Социальный навигатор
- Навигатор абитуриента
- Найди меня, мама
- Год экологии
- РИА Рейтинг
- Лесопромышленный комплекс России
- Легкая промышленность
- Информационная безопасность
- WorldSkills
- Юбилейный Фестиваль "Спасская башня"
- Фестиваль Koktebel Jazz Party
- Онлайн СМИ МИА «Россия Сегодня»
Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»
© 2017 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+