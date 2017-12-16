К 15 декабря Москва зажглась миллионами праздничных огней, и множество световых инсталляций украсили город. Новогодняя иллюминация столицы — в фотоленте Ria.ru
Новогодняя иллюминация в Москве: гигантский шар, тысяча елок и много света
10:0416.12.2017
(обновлено: 11:27 16.12.2017)
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© РИА Новости / Антон ДенисовПерейти в фотобанк15 декабря Москва превратилась в новогоднюю столицу - в городе одновременно зажглись более 20 миллионов светодиодных огней.
15 декабря Москва превратилась в новогоднюю столицу - в городе одновременно зажглись более 20 миллионов светодиодных огней.
© РИА Новости / Антон ДенисовПерейти в фотобанкБолее четырех тысяч световых инсталляций и многокилометровые гирлянды призваны создать праздничное настроение у жителей и гостей столицы.
Более четырех тысяч световых инсталляций и многокилометровые гирлянды призваны создать праздничное настроение у жителей и гостей столицы.
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкОформление города в этом году объединено темой театра. Дизайн инсталляций выполнили российские светохудожники.
Оформление города в этом году объединено темой театра. Дизайн инсталляций выполнили российские светохудожники.
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкВосемь светящихся арок на Тверской, Пушкинской, Манежной и Театральной площадях, в Газетном и Камергерском переулке имитируют фасады знаменитых московских театров.
Восемь светящихся арок на Тверской, Пушкинской, Манежной и Театральной площадях, в Газетном и Камергерском переулке имитируют фасады знаменитых московских театров.
© РИА Новости / Антон ДенисовПерейти в фотобанкВ работах по оформлению города участвовало около тысячи человек. А специальные бригады проследят за состоянием арт-объектов в праздники.
В работах по оформлению города участвовало около тысячи человек. А специальные бригады проследят за состоянием арт-объектов в праздники.
© РИА Новости / Антон ДенисовПерейти в фотобанкСамой огромной фигурой праздничного оформления Москвы остается светящийся шар, расположившийся в этому году на Поклонной горе.
Самой огромной фигурой праздничного оформления Москвы остается светящийся шар, расположившийся в этому году на Поклонной горе.
© РИА Новости / Антон ДенисовПерейти в фотобанкВсего московские власти потратили 930 миллионов рублей на оформление города к Новому году.
Всего московские власти потратили 930 миллионов рублей на оформление города к Новому году.
© РИА Новости / Виталий БелоусовПерейти в фотобанкСветовые арт-объекты установили в столице едва ли не на каждой центральной улиц - это фигуры в виде театральных масок и объемных елочных игрушек.
Световые арт-объекты установили в столице едва ли не на каждой центральной улиц - это фигуры в виде театральных масок и объемных елочных игрушек.
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкВласти подчеркнули, что все световые конструкции абсолютно безопасны и энергоэффективны.
Власти подчеркнули, что все световые конструкции абсолютно безопасны и энергоэффективны.
© РИА Новости / Антон ДенисовПерейти в фотобанкВ этом году москвичей и туристов ждет сюрприз - возможность встретить Новый год на Тверской улице, которая на три дня станет полностью пешеходной.
В этом году москвичей и туристов ждет сюрприз - возможность встретить Новый год на Тверской улице, которая на три дня станет полностью пешеходной.
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкНа некоторых московских улицах буквально зажглось звездное небо: между домами растянулись паутины ярких гирлянд.
На некоторых московских улицах буквально зажглось звездное небо: между домами растянулись паутины ярких гирлянд.
© РИА Новости / Виталий БелоусовПерейти в фотобанкНа других улицах жители могут пройти через множество светящихся туннелей. Самый большой из них - на 150 метров, появился на Тверском бульваре.
На других улицах жители могут пройти через множество светящихся туннелей. Самый большой из них - на 150 метров, появился на Тверском бульваре.
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкРядом с праздничной иллюминацией всегда можно встретить фотографирующихся жителей и гостей столицы.
Рядом с праздничной иллюминацией всегда можно встретить фотографирующихся жителей и гостей столицы.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкПо всей Москве к Новому году и Рождеству установили 266 украшенных елей, высотой от 20 метров.
По всей Москве к Новому году и Рождеству установили 266 украшенных елей, высотой от 20 метров.
© РИА Новости / Виталий БелоусовПерейти в фотобанкВсего же по городу установили более тысячи елок, около 500 из которых живые, а более 600 - искусственные.
Всего же по городу установили более тысячи елок, около 500 из которых живые, а более 600 - искусственные.
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