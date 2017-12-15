Фасад исторического здания МИА "Россия сегодня" осветился новыми огнями после преобразований, сделанных в рамках проекта благоустройства города "Моя улица". Новая подсветка здания медиагруппы — в фотоленте Ria.ru.
В новом свете: здание МИА "Россия сегодня" после благоустройства
20:3615.12.2017
(обновлено: 20:37 15.12.2017)
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© РИА Новости / Владимир СергеевПерейти в фотобанкВ рамках масштабной программы благоустройства столичных улиц новый облик приобрело и историческое здание МИА "Россия сегодня".
В рамках масштабной программы благоустройства столичных улиц новый облик приобрело и историческое здание МИА "Россия сегодня".
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкФасад здания на Зубовском бульваре был оснащен новой подсветкой.
Фасад здания на Зубовском бульваре был оснащен новой подсветкой.
© РИА Новости / Владимир СергеевПерейти в фотобанкВ этом году благоустройство по программе "Моя улица" было проведено на участке Садового кольца от Долгоруковской улицы до Смоленской площади протяженностью одиннадцать с половиной километров.
В этом году благоустройство по программе "Моя улица" было проведено на участке Садового кольца от Долгоруковской улицы до Смоленской площади протяженностью одиннадцать с половиной километров.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкДо реконструкции Зубовский бульвар был одним из самых широких участков Садового кольца.
До реконструкции Зубовский бульвар был одним из самых широких участков Садового кольца.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкВо время работ по программе "Моя улица" на бульваре был сделан пешеходный переход, воздушные провода были убраны под землю и был разбит сквер с деревьями, который был уничтожен при реконструкции улицы еще в 1938 году.
Во время работ по программе "Моя улица" на бульваре был сделан пешеходный переход, воздушные провода были убраны под землю и был разбит сквер с деревьями, который был уничтожен при реконструкции улицы еще в 1938 году.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкВ ходе реконструкции дорожное полотно Зубовского бульвара было сокращено с 16 до 10 полос, а в районе пересечения Садового кольца и Ружейного переулка появился карман с параллельной парковкой.
В ходе реконструкции дорожное полотно Зубовского бульвара было сокращено с 16 до 10 полос, а в районе пересечения Садового кольца и Ружейного переулка появился карман с параллельной парковкой.
© РИА Новости / Владимир СергеевПерейти в фотобанкЗдание МИА "Россия сегодня" на Зубовском бульваре было построено к московской Олимпиаде 1980 года. Здесь находился Главный пресс-центр и штаб-квартира журналистского корпуса, аккредитованного на XXII Олимпийских играх.
Здание МИА "Россия сегодня" на Зубовском бульваре было построено к московской Олимпиаде 1980 года. Здесь находился Главный пресс-центр и штаб-квартира журналистского корпуса, аккредитованного на XXII Олимпийских играх.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкОбщая площадь здания МИА "Россия сегодня" составляет около 30 тысяч квадратных метров.
Общая площадь здания МИА "Россия сегодня" составляет около 30 тысяч квадратных метров.
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