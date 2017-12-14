В Москве выбрали главную восточную красавицу

Главный титул конкурса "Miss Asia Russia-2017" завоевала 18-летняя София Замбалова из Бурятии. Она изучает спортивный менеджмент в университете Синергия, а также дистанционно учится в МОИ на факультете предпринимательства. Кроме того, девушка является тренером-помощником по художественной гимнастике.