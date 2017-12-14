Всероссийский конкурс красоты Miss Asia Russia-2017 прошел в Москве 13 декабря. Восточные красавицы, принявшие участие в конкурсе, — в фотоленте Ria.ru.
В Москве выбрали главную восточную красавицу
12:5514.12.2017
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© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкФинал конкурса красоты и грации Miss Asia Russia состоялся в среду в Крокус-сити холле.
Финал конкурса красоты и грации Miss Asia Russia состоялся в среду в Крокус-сити холле.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкВ заключительном этапе конкурса приняли участие 15 девушек, отобранные по результатам интернет голосования и отборочных туров.
В заключительном этапе конкурса приняли участие 15 девушек, отобранные по результатам интернет голосования и отборочных туров.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкЗа главный титул боролись красавицы из Непала, Казахстана, Дагестана, Владивостока, Китая, Монголии, Калмыкии, Ростова, Вьетнама, Башкортостана, Якутии, Саратова, Кыргызстана и Бурятии.
За главный титул боролись красавицы из Непала, Казахстана, Дагестана, Владивостока, Китая, Монголии, Калмыкии, Ростова, Вьетнама, Башкортостана, Якутии, Саратова, Кыргызстана и Бурятии.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкВо время подготовки к финальному этапу все девушки принимали участие в фотосъемках, рекламных компаниях Фестиваля, в благотворительных мероприятиях, работали с режиссером-постановщиком и хореографом.
Во время подготовки к финальному этапу все девушки принимали участие в фотосъемках, рекламных компаниях Фестиваля, в благотворительных мероприятиях, работали с режиссером-постановщиком и хореографом.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкУчастница конкурса красоты Miss Asia Russia во время дефиле в национальном костюме.
Участница конкурса красоты Miss Asia Russia во время дефиле в национальном костюме.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкГлавный титул конкурса "Miss Asia Russia-2017" завоевала 18-летняя София Замбалова из Бурятии. Она изучает спортивный менеджмент в университете Синергия, а также дистанционно учится в МОИ на факультете предпринимательства. Кроме того, девушка является тренером-помощником по художественной гимнастике.
Главный титул конкурса "Miss Asia Russia-2017" завоевала 18-летняя София Замбалова из Бурятии. Она изучает спортивный менеджмент в университете Синергия, а также дистанционно учится в МОИ на факультете предпринимательства. Кроме того, девушка является тренером-помощником по художественной гимнастике.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкУчастницы на конкурсе красоты и грации Miss Asia Russia в Москве.
Участницы на конкурсе красоты и грации Miss Asia Russia в Москве.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкУчастницы на конкурсе красоты и грации Miss Asia Russia в Москве.
Участницы на конкурсе красоты и грации Miss Asia Russia в Москве.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкПредставительницы Республики Якутия и Саратовской области Илона Обутова (слева) и Сулейменова Салтанат.
Представительницы Республики Якутия и Саратовской области Илона Обутова (слева) и Сулейменова Салтанат.
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