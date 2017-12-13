В Кремле 12 декабря прошел вечер, посвященный 60-летию танцевального спорта в России. Лучшие танцевальные пары страны — в фотоленте Ria.ru.
Вечер, посвященный 60-летию танцевального спорта в России
16:5213.12.2017
(обновлено: 16:54 13.12.2017)
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© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкТоржественный вечер, посвященный 60-летию танцевального спорта в России, прошел во вторник в Малом зале Государственного Кремлевского дворца.
Торжественный вечер, посвященный 60-летию танцевального спорта в России, прошел во вторник в Малом зале Государственного Кремлевского дворца.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкОрганизатором мероприятия стала Всероссийская федерация танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла.
Организатором мероприятия стала Всероссийская федерация танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкТелеведущие Ангелина Вовк, Владимир Березин и президент Российского танцевального союза, вице-президент Всемирной Федерации спортивных танцев Станислав Попов на вечере, посвященном 60-летию танцевального спорта в России.
Телеведущие Ангелина Вовк, Владимир Березин и президент Российского танцевального союза, вице-президент Всемирной Федерации спортивных танцев Станислав Попов на вечере, посвященном 60-летию танцевального спорта в России.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкДатой рождения танцевального спорта в стране принято считать 1957 год, когда в московском Колонном зале Дома Союзов в рамках Всемирного фестиваля молодежи и студентов состоялся первый международный турнир по бальным танцам. Это стало толчком для развития направления.
Датой рождения танцевального спорта в стране принято считать 1957 год, когда в московском Колонном зале Дома Союзов в рамках Всемирного фестиваля молодежи и студентов состоялся первый международный турнир по бальным танцам. Это стало толчком для развития направления.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкБальные танцы с конца 1980-х годов получили официальное название "танцевальный спорт".
Бальные танцы с конца 1980-х годов получили официальное название "танцевальный спорт".
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкГостями торжественного вечера стали не только чемпионы СССР, России, Европы и мира прошлых лет, но и представители молодого поколения танцоров.
Гостями торжественного вечера стали не только чемпионы СССР, России, Европы и мира прошлых лет, но и представители молодого поколения танцоров.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкСеребряные призеры чемпионатов Мира и Европы в латиноамериканской программе, заслуженные мастера спорта России Армен Цатурян и Светлана Гудыно.
Серебряные призеры чемпионатов Мира и Европы в латиноамериканской программе, заслуженные мастера спорта России Армен Цатурян и Светлана Гудыно.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкУчастники вечера, посвященного 60-летию танцевального спорта в России.
Участники вечера, посвященного 60-летию танцевального спорта в России.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкДля участия в торжественном мероприятии были приглашены ветераны танцевального спорта России и бывших советских республик, стоявшие у истоков формирования бального танца в современный вид спорта.
Для участия в торжественном мероприятии были приглашены ветераны танцевального спорта России и бывших советских республик, стоявшие у истоков формирования бального танца в современный вид спорта.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкВыступление дуэтов на вечере, посвященном 60-летию танцевального спорта в России.
Выступление дуэтов на вечере, посвященном 60-летию танцевального спорта в России.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкНа вечере, посвященном 60-летию танцевального спорта в России, выступила певица Валерия.
На вечере, посвященном 60-летию танцевального спорта в России, выступила певица Валерия.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкВедущие танцевальные пары страны показали свое мастерство, исполнив во время торжественного вечера яркие номера.
Ведущие танцевальные пары страны показали свое мастерство, исполнив во время торжественного вечера яркие номера.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкУчастники вечера, посвященного 60-летию танцевального спорта в России.
Участники вечера, посвященного 60-летию танцевального спорта в России.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкВсероссийская федерация танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла на днях стала членом Олимпийского комитета России.
Всероссийская федерация танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла на днях стала членом Олимпийского комитета России.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкВ рамках праздничного вечера в Кремле выступили чемпионы мира и Европы, серебряные призеры Всемирных игр 2017 года и заслуженные мастера спорта.
В рамках праздничного вечера в Кремле выступили чемпионы мира и Европы, серебряные призеры Всемирных игр 2017 года и заслуженные мастера спорта.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкОценивали мастерство выступавших танцоров лучшие специалисты и тренеры с мировым именем.
Оценивали мастерство выступавших танцоров лучшие специалисты и тренеры с мировым именем.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкУчастники вечера, посвященного 60-летию танцевального спорта в России, в Малом зале Государственного Кремлевского дворца.
Участники вечера, посвященного 60-летию танцевального спорта в России, в Малом зале Государственного Кремлевского дворца.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкУчастники вечера, посвященного 60-летию танцевального спорта в России, в Малом зале Государственного Кремлевского дворца.
Участники вечера, посвященного 60-летию танцевального спорта в России, в Малом зале Государственного Кремлевского дворца.
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