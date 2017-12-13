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Работы Андрея Стенина, представленные на выставке "Долг журналиста"

15:1713.12.2017
(обновлено: 15:18 13.12.2017)
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Мужчина сидит у ворот своего дома, разрушенного в результате ночного артобстрела со стороны украинских военных на окраине Славянска
Женщины в доме, разрушенном в результате ночного артобстрела со стороны украинских военных на окраине Славянска
Последствия артобстрела Славянска украинскими военными. Хозяйка горящего дома входит в голубятню
Украинский военный с белым флагом во время передачи убитых на нейтральной территории вблизи поселка Диброво возле российско-украинской границы в Донецкой области
Ополченец, только что вырвавшийся из церкви под плотным снайперским огнем в Маалюли
Сотрудники полиции в оцеплении на площади Независимости. Украина, Киев
Участник акций в поддержку евроинтеграции Украины на улице Грушевского в Киеве
Дым от пожаров и сторонники оппозиции на площади Независимости в Киеве, где начались столкновения митингующих и сотрудников милиции
© Андрей Стенин / МИА "Россия сегодня"Мужчина у ворот своего дома, разрушенного в результате ночного артобстрела со стороны украинских военных на окраине Славянска. 20 мая 2014 года.Мужчина сидит у ворот своего дома, разрушенного в результате ночного артобстрела со стороны украинских военных на окраине Славянска
© Андрей Стенин / МИА "Россия сегодня"
Мужчина у ворот своего дома, разрушенного в результате ночного артобстрела со стороны украинских военных на окраине Славянска. 20 мая 2014 года.
© Андрей Стенин / МИА "Россия сегодня"Женщины в доме, разрушенном в результате ночного артобстрела со стороны украинских военных на окраине Славянска. 20 мая 2014 года.Женщины в доме, разрушенном в результате ночного артобстрела со стороны украинских военных на окраине Славянска
© Андрей Стенин / МИА "Россия сегодня"
Женщины в доме, разрушенном в результате ночного артобстрела со стороны украинских военных на окраине Славянска. 20 мая 2014 года.
© Андрей Стенин / МИА "Россия сегодня"Последствия артобстрела Славянска украинскими военными. Хозяйка горящего дома входит в голубятню. 30 июня 2014 года.Последствия артобстрела Славянска украинскими военными. Хозяйка горящего дома входит в голубятню
© Андрей Стенин / МИА "Россия сегодня"
Последствия артобстрела Славянска украинскими военными. Хозяйка горящего дома входит в голубятню. 30 июня 2014 года.
© Андрей Стенин / МИА "Россия сегодня"Украинский военный с белым флагом во время передачи убитых на нейтральной территории вблизи поселка Диброво возле российско-украинской границы в Донецкой области. 29 июля 2014 года.Украинский военный с белым флагом во время передачи убитых на нейтральной территории вблизи поселка Диброво возле российско-украинской границы в Донецкой области
© Андрей Стенин / МИА "Россия сегодня"
Украинский военный с белым флагом во время передачи убитых на нейтральной территории вблизи поселка Диброво возле российско-украинской границы в Донецкой области. 29 июля 2014 года.
© Андрей Стенин / МИА "Россия сегодня"Ополченец, только что вырвавшийся из церкви под плотным снайперским огнем в сирийском городе Маалюли. 13 сентября 2013 года.Ополченец, только что вырвавшийся из церкви под плотным снайперским огнем в Маалюли
© Андрей Стенин / МИА "Россия сегодня"
Ополченец, только что вырвавшийся из церкви под плотным снайперским огнем в сирийском городе Маалюли. 13 сентября 2013 года.
© Андрей Стенин / МИА "Россия сегодня"Сотрудники полиции в оцеплении на площади Независимости в Киеве. 9 декабря 2013 года.Сотрудники полиции в оцеплении на площади Независимости. Украина, Киев
© Андрей Стенин / МИА "Россия сегодня"
Сотрудники полиции в оцеплении на площади Независимости в Киеве. 9 декабря 2013 года.
© Андрей Стенин / МИА "Россия сегодня"Участник акций в поддержку евроинтеграции Украины на улице Грушевского в Киеве. 22 января 2014 года.Участник акций в поддержку евроинтеграции Украины на улице Грушевского в Киеве
© Андрей Стенин / МИА "Россия сегодня"
Участник акций в поддержку евроинтеграции Украины на улице Грушевского в Киеве. 22 января 2014 года.
© Андрей Стенин / МИА "Россия сегодня"Дым от пожаров на площади Независимости в Киеве, где начались столкновения и сторонников оппозиции и сотрудников милиции. 19 февраля 2014 года.Дым от пожаров и сторонники оппозиции на площади Независимости в Киеве, где начались столкновения митингующих и сотрудников милиции
© Андрей Стенин / МИА "Россия сегодня"
Дым от пожаров на площади Независимости в Киеве, где начались столкновения и сторонников оппозиции и сотрудников милиции. 19 февраля 2014 года.
Участник акций в поддержку евроинтеграции Украины на улице Грушевского в КиевеРаботы Андрея Стенина, представленные на выставке "Долг журналиста"15:1713.12.2017
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К международному дню памяти журналистов, погибших при исполнении профессионального долга, в Государственной думе открылась выставка работ специального фотокорреспондента медиагруппы "Россия сегодня" Андрея Стенина. В экспозицию вошли три десятка кадров, сделанных фотокором в горячих точках планеты. Работы Стенина, которые можно увидеть на выставке, — в фотоленте Ria.ru.
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