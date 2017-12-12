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Лучшие снимки фотоконкурса The Art of Building

14:0012.12.2017
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Hossein Younesi. От ковра до престола
Hans Wichmann. Велосипедист
Mehmet Yasa. Глаз башни
Andrean Hadhianto Kwee. Величественная башня Андреевского собора
Linda van Slobbe. Аплодисменты
Petr Starov. Кладбище XXI века
Francis Meslet. Скелет
Dmytro Levchuk. Геометрическая концепция
Robert Cassway. Заброшенная школа Фресно
Gautam Kamat Bambolkar. Искусственная пещера
Guo ji Hua. Вальс пересекающегося моста
Hanqing Qu. Начало
© Фото : Hossein Younesi/ Art of Building 2017Снимок "От ковра до Трона" фотографа Хоссейна Йоунези был сделан в Иране. На фото автор попытался запечатлеть особый взгляд на архитектуру, позволяющий увидеть переход к понятию Бога. Архитектура здесь играет для человека роль дороги "от ковра до Трона".Hossein Younesi. От ковра до престола
© Фото : Hossein Younesi/ Art of Building 2017
Снимок "От ковра до Трона" фотографа Хоссейна Йоунези был сделан в Иране. На фото автор попытался запечатлеть особый взгляд на архитектуру, позволяющий увидеть переход к понятию Бога. Архитектура здесь играет для человека роль дороги "от ковра до Трона".
© Фото : Hans Wichmann/ Art of Building 2017Снимок "Велосипедист" фотографа Ганса Вихманна бы сделан в испанском городе Авилес. На фото изображен Культурный центр города. Это успешный опыт интеграции современных зданий в старую промышленную площадку, реализованный по проекту архитектора Оскара Нимейера.Hans Wichmann. Велосипедист
© Фото : Hans Wichmann/ Art of Building 2017
Снимок "Велосипедист" фотографа Ганса Вихманна бы сделан в испанском городе Авилес. На фото изображен Культурный центр города. Это успешный опыт интеграции современных зданий в старую промышленную площадку, реализованный по проекту архитектора Оскара Нимейера.
© Фото : Mehmet Yasa/ Art of Building 2017Снимок "Глаз башни" фотографа Мехмета Яса был сделан в Вероне, Италия. На фото - лестница и колокол, которые вместе создают иллюзию глаза.Mehmet Yasa. Глаз башни
© Фото : Mehmet Yasa/ Art of Building 2017
Снимок "Глаз башни" фотографа Мехмета Яса был сделан в Вероне, Италия. На фото - лестница и колокол, которые вместе создают иллюзию глаза.
© Фото : Andrean Hadhianto Kwee/ Art of Building 2017Снимок "Величественная колокольня Собора Святого Андрея" фотографа Андреана Хадианто Кви был сделан в Сингапуре. На фото - здание в стиле неоготики, которое когда-то было разрушено, а потом восстановлено в 1861 году. Этот собор находится в окрестностях Сингапура.Andrean Hadhianto Kwee. Величественная башня Андреевского собора
© Фото : Andrean Hadhianto Kwee/ Art of Building 2017
Снимок "Величественная колокольня Собора Святого Андрея" фотографа Андреана Хадианто Кви был сделан в Сингапуре. На фото - здание в стиле неоготики, которое когда-то было разрушено, а потом восстановлено в 1861 году. Этот собор находится в окрестностях Сингапура.
© Фото : Linda van Slobbe/ Art of Building 2017Снимок "Аплодисменты" фотографа Линды Ван Слоббе был сделан во французском городе Бар-ле-Дюк. На фото - старинный театр, имеющий традиционную овальную форму. С одной стороны здания располагается сцена, с другой - несколько ярусов и балконов с богатым внутренним убранством.Linda van Slobbe. Аплодисменты
© Фото : Linda van Slobbe/ Art of Building 2017
Снимок "Аплодисменты" фотографа Линды Ван Слоббе был сделан во французском городе Бар-ле-Дюк. На фото - старинный театр, имеющий традиционную овальную форму. С одной стороны здания располагается сцена, с другой - несколько ярусов и балконов с богатым внутренним убранством.
© Фото : Petr Starov/ Art of Building 2017Снимок "Клабище 21-го века" фотографа Петра Старова был сделан в Рязани летом 2010 года. На фото запечатлено приостановленное строительство торгового центра.Petr Starov. Кладбище XXI века
© Фото : Petr Starov/ Art of Building 2017
Снимок "Клабище 21-го века" фотографа Петра Старова был сделан в Рязани летом 2010 года. На фото запечатлено приостановленное строительство торгового центра.
© Фото : Francis Meslet/ Art of Building 2017Снимок "Кости" фотографа Фрэнсиса Месле был сделан во Франции. На фото - известный памятник, воздвигнутый в честь погибших в Первой мировой войне. Автор кадра взглянул на монумент с необычной точки зрения - изнутри.Francis Meslet. Скелет
© Фото : Francis Meslet/ Art of Building 2017
Снимок "Кости" фотографа Фрэнсиса Месле был сделан во Франции. На фото - известный памятник, воздвигнутый в честь погибших в Первой мировой войне. Автор кадра взглянул на монумент с необычной точки зрения - изнутри.
© Фото : Dmytro Levchuk/ Art of Building 2017Снимок "Геометрическая концепция" фотографа Дмитрия Левчука был сделан в Дубае. На фото - холл в современном жилом доме, из которого открывается вид на небо.Dmytro Levchuk. Геометрическая концепция
© Фото : Dmytro Levchuk/ Art of Building 2017
Снимок "Геометрическая концепция" фотографа Дмитрия Левчука был сделан в Дубае. На фото - холл в современном жилом доме, из которого открывается вид на небо.
© Фото : Robert Cassway/ Art of Building 2017Снимок "Заброшенная школа Фресно" фотографа Роберта Кассуэя был сделан в Монтане, США. На фото - одно из многих заброшенных зданий, оставшихся во Фресно после того, как оттуда уехали люди. Это один кадр из большой серии снимков под названием "Исчезнувший Запад".Robert Cassway. Заброшенная школа Фресно
© Фото : Robert Cassway/ Art of Building 2017
Снимок "Заброшенная школа Фресно" фотографа Роберта Кассуэя был сделан в Монтане, США. На фото - одно из многих заброшенных зданий, оставшихся во Фресно после того, как оттуда уехали люди. Это один кадр из большой серии снимков под названием "Исчезнувший Запад".
© Фото : Gautam Kamat Bambolkar/ Art of Building 2017Снимок "Искусственная пещера" фотографа Гаутама Камата Бамболкара был сделан в Нью-Йорке. На фото - массивные кабельные трубы на железнодорожной станции в Нью-Йорке, которым не видно конца.Gautam Kamat Bambolkar. Искусственная пещера
© Фото : Gautam Kamat Bambolkar/ Art of Building 2017
Снимок "Искусственная пещера" фотографа Гаутама Камата Бамболкара был сделан в Нью-Йорке. На фото - массивные кабельные трубы на железнодорожной станции в Нью-Йорке, которым не видно конца.
© Фото : Guo ji Hua/ Art of Building 2017Снимок "Вальсирующий мост" фотографа Го Цзи Хуа был сделан в китайском Гуандуне. Фото удалось получить благодаря использованию беспилотного летательного аппарата.Guo ji Hua. Вальс пересекающегося моста
© Фото : Guo ji Hua/ Art of Building 2017
Снимок "Вальсирующий мост" фотографа Го Цзи Хуа был сделан в китайском Гуандуне. Фото удалось получить благодаря использованию беспилотного летательного аппарата.
© Фото : Hanqing Qu/ Art of Building 2017Снимок "Начало" фотографа Ханкинга Ку был сделан в Куала-Лумпуре на смартфон iPhone 7 Plus. На фото - Национальная мечеть Малайзии. Когда солнечные лучи начали проникать в окна здания, произошло столкновение света и тени, похожее на сцену и сна. Этот момент напомнил фотографу кадр из фильма "Начало".Hanqing Qu. Начало
© Фото : Hanqing Qu/ Art of Building 2017
Снимок "Начало" фотографа Ханкинга Ку был сделан в Куала-Лумпуре на смартфон iPhone 7 Plus. На фото - Национальная мечеть Малайзии. Когда солнечные лучи начали проникать в окна здания, произошло столкновение света и тени, похожее на сцену и сна. Этот момент напомнил фотографу кадр из фильма "Начало".
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Жюри международного конкурса архитектурной фотографии "The Art of Building" опубликовало финалистов этого года. В список вошли как профессиональные фотографы, так и любители, которые для создания снимков использовали не только профессиональную аппаратуру, но и просто камеры смартфонов. Работы, вышедшие в финал конкурса, — в фотоленте Ria.ru.

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