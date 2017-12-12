Лучшие снимки фотоконкурса The Art of Building

Жюри международного конкурса архитектурной фотографии "The Art of Building" опубликовало финалистов этого года. В список вошли как профессиональные фотографы, так и любители, которые для создания снимков использовали не только профессиональную аппаратуру, но и просто камеры смартфонов. Работы, вышедшие в финал конкурса, — в фотоленте Ria.ru.