Жюри международного конкурса архитектурной фотографии "The Art of Building" опубликовало финалистов этого года. В список вошли как профессиональные фотографы, так и любители, которые для создания снимков использовали не только профессиональную аппаратуру, но и просто камеры смартфонов. Работы, вышедшие в финал конкурса, — в фотоленте Ria.ru.
Лучшие снимки фотоконкурса The Art of Building
14:0012.12.2017
021600
© Фото : Hossein Younesi/ Art of Building 2017Снимок "От ковра до Трона" фотографа Хоссейна Йоунези был сделан в Иране. На фото автор попытался запечатлеть особый взгляд на архитектуру, позволяющий увидеть переход к понятию Бога. Архитектура здесь играет для человека роль дороги "от ковра до Трона".
© Фото : Hossein Younesi/ Art of Building 2017
Снимок "От ковра до Трона" фотографа Хоссейна Йоунези был сделан в Иране. На фото автор попытался запечатлеть особый взгляд на архитектуру, позволяющий увидеть переход к понятию Бога. Архитектура здесь играет для человека роль дороги "от ковра до Трона".
© Фото : Hans Wichmann/ Art of Building 2017Снимок "Велосипедист" фотографа Ганса Вихманна бы сделан в испанском городе Авилес. На фото изображен Культурный центр города. Это успешный опыт интеграции современных зданий в старую промышленную площадку, реализованный по проекту архитектора Оскара Нимейера.
© Фото : Hans Wichmann/ Art of Building 2017
Снимок "Велосипедист" фотографа Ганса Вихманна бы сделан в испанском городе Авилес. На фото изображен Культурный центр города. Это успешный опыт интеграции современных зданий в старую промышленную площадку, реализованный по проекту архитектора Оскара Нимейера.
© Фото : Mehmet Yasa/ Art of Building 2017Снимок "Глаз башни" фотографа Мехмета Яса был сделан в Вероне, Италия. На фото - лестница и колокол, которые вместе создают иллюзию глаза.
© Фото : Mehmet Yasa/ Art of Building 2017
Снимок "Глаз башни" фотографа Мехмета Яса был сделан в Вероне, Италия. На фото - лестница и колокол, которые вместе создают иллюзию глаза.
© Фото : Andrean Hadhianto Kwee/ Art of Building 2017Снимок "Величественная колокольня Собора Святого Андрея" фотографа Андреана Хадианто Кви был сделан в Сингапуре. На фото - здание в стиле неоготики, которое когда-то было разрушено, а потом восстановлено в 1861 году. Этот собор находится в окрестностях Сингапура.
© Фото : Andrean Hadhianto Kwee/ Art of Building 2017
Снимок "Величественная колокольня Собора Святого Андрея" фотографа Андреана Хадианто Кви был сделан в Сингапуре. На фото - здание в стиле неоготики, которое когда-то было разрушено, а потом восстановлено в 1861 году. Этот собор находится в окрестностях Сингапура.
© Фото : Linda van Slobbe/ Art of Building 2017Снимок "Аплодисменты" фотографа Линды Ван Слоббе был сделан во французском городе Бар-ле-Дюк. На фото - старинный театр, имеющий традиционную овальную форму. С одной стороны здания располагается сцена, с другой - несколько ярусов и балконов с богатым внутренним убранством.
© Фото : Linda van Slobbe/ Art of Building 2017
Снимок "Аплодисменты" фотографа Линды Ван Слоббе был сделан во французском городе Бар-ле-Дюк. На фото - старинный театр, имеющий традиционную овальную форму. С одной стороны здания располагается сцена, с другой - несколько ярусов и балконов с богатым внутренним убранством.
© Фото : Petr Starov/ Art of Building 2017Снимок "Клабище 21-го века" фотографа Петра Старова был сделан в Рязани летом 2010 года. На фото запечатлено приостановленное строительство торгового центра.
© Фото : Petr Starov/ Art of Building 2017
Снимок "Клабище 21-го века" фотографа Петра Старова был сделан в Рязани летом 2010 года. На фото запечатлено приостановленное строительство торгового центра.
© Фото : Francis Meslet/ Art of Building 2017Снимок "Кости" фотографа Фрэнсиса Месле был сделан во Франции. На фото - известный памятник, воздвигнутый в честь погибших в Первой мировой войне. Автор кадра взглянул на монумент с необычной точки зрения - изнутри.
© Фото : Francis Meslet/ Art of Building 2017
Снимок "Кости" фотографа Фрэнсиса Месле был сделан во Франции. На фото - известный памятник, воздвигнутый в честь погибших в Первой мировой войне. Автор кадра взглянул на монумент с необычной точки зрения - изнутри.
© Фото : Dmytro Levchuk/ Art of Building 2017Снимок "Геометрическая концепция" фотографа Дмитрия Левчука был сделан в Дубае. На фото - холл в современном жилом доме, из которого открывается вид на небо.
© Фото : Dmytro Levchuk/ Art of Building 2017
Снимок "Геометрическая концепция" фотографа Дмитрия Левчука был сделан в Дубае. На фото - холл в современном жилом доме, из которого открывается вид на небо.
© Фото : Robert Cassway/ Art of Building 2017Снимок "Заброшенная школа Фресно" фотографа Роберта Кассуэя был сделан в Монтане, США. На фото - одно из многих заброшенных зданий, оставшихся во Фресно после того, как оттуда уехали люди. Это один кадр из большой серии снимков под названием "Исчезнувший Запад".
© Фото : Robert Cassway/ Art of Building 2017
Снимок "Заброшенная школа Фресно" фотографа Роберта Кассуэя был сделан в Монтане, США. На фото - одно из многих заброшенных зданий, оставшихся во Фресно после того, как оттуда уехали люди. Это один кадр из большой серии снимков под названием "Исчезнувший Запад".
© Фото : Gautam Kamat Bambolkar/ Art of Building 2017Снимок "Искусственная пещера" фотографа Гаутама Камата Бамболкара был сделан в Нью-Йорке. На фото - массивные кабельные трубы на железнодорожной станции в Нью-Йорке, которым не видно конца.
© Фото : Gautam Kamat Bambolkar/ Art of Building 2017
Снимок "Искусственная пещера" фотографа Гаутама Камата Бамболкара был сделан в Нью-Йорке. На фото - массивные кабельные трубы на железнодорожной станции в Нью-Йорке, которым не видно конца.
© Фото : Guo ji Hua/ Art of Building 2017Снимок "Вальсирующий мост" фотографа Го Цзи Хуа был сделан в китайском Гуандуне. Фото удалось получить благодаря использованию беспилотного летательного аппарата.
© Фото : Guo ji Hua/ Art of Building 2017
Снимок "Вальсирующий мост" фотографа Го Цзи Хуа был сделан в китайском Гуандуне. Фото удалось получить благодаря использованию беспилотного летательного аппарата.
© Фото : Hanqing Qu/ Art of Building 2017Снимок "Начало" фотографа Ханкинга Ку был сделан в Куала-Лумпуре на смартфон iPhone 7 Plus. На фото - Национальная мечеть Малайзии. Когда солнечные лучи начали проникать в окна здания, произошло столкновение света и тени, похожее на сцену и сна. Этот момент напомнил фотографу кадр из фильма "Начало".
© Фото : Hanqing Qu/ Art of Building 2017
Снимок "Начало" фотографа Ханкинга Ку был сделан в Куала-Лумпуре на смартфон iPhone 7 Plus. На фото - Национальная мечеть Малайзии. Когда солнечные лучи начали проникать в окна здания, произошло столкновение света и тени, похожее на сцену и сна. Этот момент напомнил фотографу кадр из фильма "Начало".
- Ирина Андреева
- Андрей Анненков
- Дмитрий Бабич
- Алена Березовская
- Владислав Бирюков
- Алексей Блинов
- Игорь Бочарников
- Искандер Валитов
- Сергей Варшавчик
- Дмитрий Виноградов
- Захар Виноградов
- Михаил Демурин
- Владимир Евсеев
- Елена Загородняя
- Ольга Зиновьева
- Валентин Зорин
- Ростислав Ищенко
- Дмитрий Киселев
- Вера Костамо
- Дмитрий Косырев
- Дмитрий Куликов
- Владимир Лепехин
- Федор Лукьянов
- Сергей Маркедонов
- Анастасия Мельникова
- Олег Назаров
- Игорь Николайчук
- Армен Оганесян
- Алексей Панкин
- Алексей Пилько
- Виталий Подвицкий
- Александр Рацимор
- Илья Ремесло
- Павел Родькин
- Петр Романов
- Михаил Ростовский
- Тимофей Сергейцев
- Максим Соколов
- Алёна Солнцева
- Елена Супонина
- Виталий Третьяков
- Александр Хроленко
- РИА Крым
- Россия для всех
- Дагестан. Место силы
- Наша Победа. День за днем
- История России. Новый взгляд
- Конкурс Импульс
- Социальный навигатор
- Навигатор абитуриента
- Найди меня, мама
- Год экологии
- РИА Рейтинг
- Лесопромышленный комплекс России
- Легкая промышленность
- Информационная безопасность
- WorldSkills
- Юбилейный Фестиваль "Спасская башня"
- Фестиваль Koktebel Jazz Party
- Онлайн СМИ МИА «Россия Сегодня»
Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»
© 2017 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+