Владимир Путин 11 декабря посетил авиабазу Хмеймим, где размещается авиагруппа российских ВКС. Выступление главы государства перед военными — в фотоленте Ria.ru.
Путин на авиабазе Хмеймим
Сюжет:
17:4511.12.2017
(обновлено: 17:46 11.12.2017)
0202460
© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин в понедельник утром прилетел на российскую базу "Хмеймим", его встретили президент Сирии Башар Асад, министр обороны РФ Сергей Шойгу и командующий российской группировкой в Сирии Сергей Суровикин.
Президент России Владимир Путин в понедельник утром прилетел на российскую базу "Хмеймим", его встретили президент Сирии Башар Асад, министр обороны РФ Сергей Шойгу и командующий российской группировкой в Сирии Сергей Суровикин.
© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкВо время посещения авиабазы Путин заявил о выводе значительной части российского воинского контингента из Сирии.
Во время посещения авиабазы Путин заявил о выводе значительной части российского воинского контингента из Сирии.
© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкКомандующий российской группировкой войск на территории Сирии генерал-полковник Сергей Суровикин доложил президенту о результатах операции ВКС, которая длилась 227 суток.
Командующий российской группировкой войск на территории Сирии генерал-полковник Сергей Суровикин доложил президенту о результатах операции ВКС, которая длилась 227 суток.
© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкВо время операции ВКС было освобождено более 67 тысяч квадратных километров территории Сирии, более тысячи населенных пунктов.
Во время операции ВКС было освобождено более 67 тысяч квадратных километров территории Сирии, более тысячи населенных пунктов.
© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкВыступая перед военными, Путин отметил, что благодаря операции ВКС удалось сохранить Сирию как суверенное и независимое государство.
Выступая перед военными, Путин отметил, что благодаря операции ВКС удалось сохранить Сирию как суверенное и независимое государство.
© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкГлавы России и Сирии встретились на аэродроме с летчиками авиагруппы ВКС, обсудили с ними тактико-технические характеристики самолетов.
Главы России и Сирии встретились на аэродроме с летчиками авиагруппы ВКС, обсудили с ними тактико-технические характеристики самолетов.
© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкРоссийские военные блестяще выполнили свою задачу в Сирии, а также показали растущую мощь армии и флота, отметил президент.
Российские военные блестяще выполнили свою задачу в Сирии, а также показали растущую мощь армии и флота, отметил президент.
© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкГлава российского государства поблагодарил летчиков за боевую работу и поздравил с наступающим Новым годом.
Глава российского государства поблагодарил летчиков за боевую работу и поздравил с наступающим Новым годом.
© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкПрезидент Сирии Башар Асад во время встречи на авиабазе Хмеймим поблагодарил Владимира Путина за эффективное участие России в борьбе с терроризмом. "Победы, которые достигнуты, коснулись не только нашего государства, но и соседних стран", - сказал Асад.
Президент Сирии Башар Асад во время встречи на авиабазе Хмеймим поблагодарил Владимира Путина за эффективное участие России в борьбе с терроризмом. "Победы, которые достигнуты, коснулись не только нашего государства, но и соседних стран", - сказал Асад.
© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкНесмотря на вывод значительной части воинского контингента, в Сирии остаются два пункта базирования российских военных — авиабаза Хмеймим и пунктобеспечения ВМФ в Тартусе. Также продолжает работу российский Центр по примирению. "Если террористы вновь поднимут голову, то мы нанесем по ним такие удары, которых они пока и не видели", — отметил президент России.
Несмотря на вывод значительной части воинского контингента, в Сирии остаются два пункта базирования российских военных — авиабаза Хмеймим и пунктобеспечения ВМФ в Тартусе. Также продолжает работу российский Центр по примирению. "Если террористы вновь поднимут голову, то мы нанесем по ним такие удары, которых они пока и не видели", — отметил президент России.
- Ирина Андреева
- Андрей Анненков
- Дмитрий Бабич
- Алена Березовская
- Владислав Бирюков
- Алексей Блинов
- Игорь Бочарников
- Искандер Валитов
- Сергей Варшавчик
- Дмитрий Виноградов
- Захар Виноградов
- Михаил Демурин
- Владимир Евсеев
- Елена Загородняя
- Ольга Зиновьева
- Валентин Зорин
- Ростислав Ищенко
- Дмитрий Киселев
- Вера Костамо
- Дмитрий Косырев
- Дмитрий Куликов
- Владимир Лепехин
- Федор Лукьянов
- Сергей Маркедонов
- Анастасия Мельникова
- Олег Назаров
- Игорь Николайчук
- Армен Оганесян
- Алексей Панкин
- Алексей Пилько
- Виталий Подвицкий
- Александр Рацимор
- Илья Ремесло
- Павел Родькин
- Петр Романов
- Михаил Ростовский
- Тимофей Сергейцев
- Максим Соколов
- Алёна Солнцева
- Елена Супонина
- Виталий Третьяков
- Александр Хроленко
- РИА Крым
- Россия для всех
- Дагестан. Место силы
- Наша Победа. День за днем
- История России. Новый взгляд
- Конкурс Импульс
- Социальный навигатор
- Навигатор абитуриента
- Найди меня, мама
- Год экологии
- РИА Рейтинг
- Лесопромышленный комплекс России
- Легкая промышленность
- Информационная безопасность
- WorldSkills
- Юбилейный Фестиваль "Спасская башня"
- Фестиваль Koktebel Jazz Party
- Онлайн СМИ МИА «Россия Сегодня»
Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»
© 2017 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+