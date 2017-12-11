Президент России Владимир Путин в понедельник посетил авиабазу в Хмеймим в Сирии. Выступая перед военнослужащими, главнокомандующий заявил, что они блестяще выполнили поставленную задачу, разгромив "наиболее боеспособную группировку международных террористов", и поручил начать вывод значительной части российского воинского контингента из Сирии. Два года операции российских ВКС — в фотоленте Ria.ru.
Два года борьбы с "халифатом": операция ВКС в Сирии
Сюжет:
15:1411.12.2017
082130
© РИА Новости / Дмитрий ВиноградовПерейти в фотобанкВ сентябре 2015 года президент Сирии Башар Асад обратился к России с просьбой об оказании военной помощи в борьбе с террористическими бандформированиями, воевавшими на территории страны. В соответствии с решением Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами РФ Владимира Путина выполнение боевых задач было возложено на боевую группировку Военно-космических сил России.
В сентябре 2015 года президент Сирии Башар Асад обратился к России с просьбой об оказании военной помощи в борьбе с террористическими бандформированиями, воевавшими на территории страны. В соответствии с решением Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами РФ Владимира Путина выполнение боевых задач было возложено на боевую группировку Военно-космических сил России.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкВоеннослужащие, участвующие в операции российской боевой авиации в Сирии, размещались на авиабазе Хмеймим в районе Латакии.
Военнослужащие, участвующие в операции российской боевой авиации в Сирии, размещались на авиабазе Хмеймим в районе Латакии.
© РИА Новости / Министерство обороны РФПерейти в фотобанкВ состав авиагруппы российских ВКС в Сирии вошли фронтовые бомбардировщики Су-24М и Су-34, дальние бомбардировщики Ту-22М3, штурмовики Су-25СМ и многоцелевые истребители Су-30СМ, Су-35С, вертолеты Ми-24 и Ми-8АМТШ. Кроме того, были задействованы средства космической разведки и беспилотные летательные аппараты.
В состав авиагруппы российских ВКС в Сирии вошли фронтовые бомбардировщики Су-24М и Су-34, дальние бомбардировщики Ту-22М3, штурмовики Су-25СМ и многоцелевые истребители Су-30СМ, Су-35С, вертолеты Ми-24 и Ми-8АМТШ. Кроме того, были задействованы средства космической разведки и беспилотные летательные аппараты.
© РИА Новости / Министерство обороны РФПерейти в фотобанкПротивовоздушную оборону российской базы обеспечивала группировка российских, в том числе ударных, кораблей в Средиземном море.
Противовоздушную оборону российской базы обеспечивала группировка российских, в том числе ударных, кораблей в Средиземном море.
© РИА Новости / Министерство обороны РФПерейти в фотобанкК ноябрю 2015 года сирийские правительственные войска и российская авиация освободили единственную дорогу, связывающую город Алеппо с остальной территорией Сирии.
К ноябрю 2015 года сирийские правительственные войска и российская авиация освободили единственную дорогу, связывающую город Алеппо с остальной территорией Сирии.
© РИА Новости / Министерство обороны РФПерейти в фотобанк17 ноября впервые с начала операции Воздушно-космических сил России в Сирии была задействована российская стратегическая авиация — самолеты Ту-160, Ту-95МС и Ту-22М3, которые нанесли массированный ракетно-бомбовый удар по позициям террористов в Сирии.
17 ноября впервые с начала операции Воздушно-космических сил России в Сирии была задействована российская стратегическая авиация — самолеты Ту-160, Ту-95МС и Ту-22М3, которые нанесли массированный ракетно-бомбовый удар по позициям террористов в Сирии.
© РИА Новости / Дмитрий ВиноградовПерейти в фотобанк24 ноября российский Су-24 был сбит турецким F-16 над сирийской территорией. После этого инцидента по распоряжению Владимира Путина российская военная база в Сирии была оснащена комплексом ПВО С-400.
24 ноября российский Су-24 был сбит турецким F-16 над сирийской территорией. После этого инцидента по распоряжению Владимира Путина российская военная база в Сирии была оснащена комплексом ПВО С-400.
© РИА Новости / Министерство обороны РФПерейти в фотобанкПервоначально целями российской боевой авиации являлись командные пункты, штабы, узлы связи, склады оружия, боеприпасов и горюче-смазочных материалов, мини-заводы по производству самодельных взрывных устройств террористов. Затем акценты сместились — первостепенное внимание стало уделяться подрыву источников доходов радикальных исламистов. Удары наносились по их объектам добычи, переработки и транспортировки нефти.
Первоначально целями российской боевой авиации являлись командные пункты, штабы, узлы связи, склады оружия, боеприпасов и горюче-смазочных материалов, мини-заводы по производству самодельных взрывных устройств террористов. Затем акценты сместились — первостепенное внимание стало уделяться подрыву источников доходов радикальных исламистов. Удары наносились по их объектам добычи, переработки и транспортировки нефти.
© РИА Новости / Министерство обороны РФПерейти в фотобанкПод ударами российской авиации боевики начали отступление, лишившись большей части оружия и техники на линии соприкосновения с сирийскими войсками.
Под ударами российской авиации боевики начали отступление, лишившись большей части оружия и техники на линии соприкосновения с сирийскими войсками.
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкВ марте 2016 года сирийские военные при поддержке ВКС освободили древнюю Пальмиру, которая находилась под контролем террористов с мая 2015 года.
В марте 2016 года сирийские военные при поддержке ВКС освободили древнюю Пальмиру, которая находилась под контролем террористов с мая 2015 года.
© РИА Новости / Министерство обороны РФПерейти в фотобанкВоенным удалось освободить не только жилые районы, но и исторические руины Пальмиры - объект Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Военным удалось освободить не только жилые районы, но и исторические руины Пальмиры - объект Всемирного наследия ЮНЕСКО.
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкРаздача хлеба российскими военнослужащими жителям Пальмиры.
Раздача хлеба российскими военнослужащими жителям Пальмиры.
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкВ Римском амфитеатре освобожденной от боевиков Пальмиры 5 мая 2016 года состоялся концерт симфонического оркестра петербургского Мариинского театра под руководством народного артиста России Валерия Гергиева.
В Римском амфитеатре освобожденной от боевиков Пальмиры 5 мая 2016 года состоялся концерт симфонического оркестра петербургского Мариинского театра под руководством народного артиста России Валерия Гергиева.
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкВ начале сентября 2017 года была прервана трехлетняя блокада Дейр-эз-Зора, а 3 ноября сирийская армия смогла полностью освободить город от террористов.
В начале сентября 2017 года была прервана трехлетняя блокада Дейр-эз-Зора, а 3 ноября сирийская армия смогла полностью освободить город от террористов.
© РИА Новости / Михаил АлаеддинПерейти в фотобанкУченицы на уроке русского языка в школе для девочек в сирийском Дейр-эз-Зоре.
Ученицы на уроке русского языка в школе для девочек в сирийском Дейр-эз-Зоре.
© РИА Новости / Михаил АлаеддинПерейти в фотобанкДети, получившие первую гуманитарную помощь, в восточном квартале Алеппо.
Дети, получившие первую гуманитарную помощь, в восточном квартале Алеппо.
© РИА Новости / Дмитрий ВиноградовПерейти в фотобанкУчастники митинга студентов университета "Баас" в Хомсе в поддержку операции Воздушно-космических сил РФ в Сирии.
Участники митинга студентов университета "Баас" в Хомсе в поддержку операции Воздушно-космических сил РФ в Сирии.
© РИА Новости / Министерство обороны РФПерейти в фотобанкОперация ВКС в Сирии заставила оппозицию начать мирные переговоры с сирийскими властями для решения кризиса политическим путем. В соответствии с резолюцией СБ ООН 2254 переговоры начались в Женеве 29 января 2016 года.
Операция ВКС в Сирии заставила оппозицию начать мирные переговоры с сирийскими властями для решения кризиса политическим путем. В соответствии с резолюцией СБ ООН 2254 переговоры начались в Женеве 29 января 2016 года.
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанк21 октября 2017 года сирийские войска при поддержке Воздушно-космических сил России во освободили от террористов город Эль-Карьятейн. До войны здесь проживали около 40 тысяч человек. Сейчас население города составляет более 9 тысяч человек.
21 октября 2017 года сирийские войска при поддержке Воздушно-космических сил России во освободили от террористов город Эль-Карьятейн. До войны здесь проживали около 40 тысяч человек. Сейчас население города составляет более 9 тысяч человек.
© РИА Новости / Министерство обороны РФПерейти в фотобанкС начала операции в Сирии Воздушно-космические силы совершили более 30 тысяч боевых вылетов и поразили порядка ста тысяч объектов террористов.
С начала операции в Сирии Воздушно-космические силы совершили более 30 тысяч боевых вылетов и поразили порядка ста тысяч объектов террористов.
© РИА Новости / Александр КондратюкПерейти в фотобанкВстреча экипажей бомбардировщиков Су-24М ВКС России, вернувшихся из Сирии, на аэродроме Шагол в Челябинске.
Встреча экипажей бомбардировщиков Су-24М ВКС России, вернувшихся из Сирии, на аэродроме Шагол в Челябинске.
© РИА Новости / Михаил АлаеддинПерейти в фотобанкС начала мая в Сирии создаются зоны деэскалации. Соответствующее соглашение было достигнуто в Астане представителями России, Ирана и Турции. Одна из них действует в Идлибе, куда входит, в том числе, часть провинции Хама, вторая — к северу от города Хомс, третья — в районе Восточной Гуты в пригороде Дамаска и четвертая — в провинции Дераа на границе Сирии с Иорданией.
С начала мая в Сирии создаются зоны деэскалации. Соответствующее соглашение было достигнуто в Астане представителями России, Ирана и Турции. Одна из них действует в Идлибе, куда входит, в том числе, часть провинции Хама, вторая — к северу от города Хомс, третья — в районе Восточной Гуты в пригороде Дамаска и четвертая — в провинции Дераа на границе Сирии с Иорданией.
- Ирина Андреева
- Андрей Анненков
- Дмитрий Бабич
- Алена Березовская
- Владислав Бирюков
- Алексей Блинов
- Игорь Бочарников
- Искандер Валитов
- Сергей Варшавчик
- Дмитрий Виноградов
- Захар Виноградов
- Михаил Демурин
- Владимир Евсеев
- Елена Загородняя
- Ольга Зиновьева
- Валентин Зорин
- Ростислав Ищенко
- Дмитрий Киселев
- Вера Костамо
- Дмитрий Косырев
- Дмитрий Куликов
- Владимир Лепехин
- Федор Лукьянов
- Сергей Маркедонов
- Анастасия Мельникова
- Олег Назаров
- Игорь Николайчук
- Армен Оганесян
- Алексей Панкин
- Алексей Пилько
- Виталий Подвицкий
- Александр Рацимор
- Илья Ремесло
- Павел Родькин
- Петр Романов
- Михаил Ростовский
- Тимофей Сергейцев
- Максим Соколов
- Алёна Солнцева
- Елена Супонина
- Виталий Третьяков
- Александр Хроленко
- РИА Крым
- Россия для всех
- Дагестан. Место силы
- Наша Победа. День за днем
- История России. Новый взгляд
- Конкурс Импульс
- Социальный навигатор
- Навигатор абитуриента
- Найди меня, мама
- Год экологии
- РИА Рейтинг
- Лесопромышленный комплекс России
- Легкая промышленность
- Информационная безопасность
- WorldSkills
- Юбилейный Фестиваль "Спасская башня"
- Фестиваль Koktebel Jazz Party
- Онлайн СМИ МИА «Россия Сегодня»
Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»
© 2017 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+