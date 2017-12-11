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Два года борьбы с "халифатом": операция ВКС в Сирии

Сюжет:
Визит Путина в Хмеймим
15:1411.12.2017
08210
Укладка тормозного парашюта для штурмовика Су-25 ВКС России на аэродроме в Сирии
Военнослужащий занимается спортом на авиабазе Хмеймим в сирийской провинции Латакия
Пилот истребителя Су-30 ВКС РФ во время боевого вылета в Сирии
Из акватории Каспийского моря ракетными кораблями Каспийской флотилии РФ нанесен массированный удар 18-ю крылатыми ракетами комплекса Калибр-НК по 7-ми целям позиций террористов в сирийских провинциях Ракка, Идлиб и Алеппо
Военнослужащие во время разминирования исторической Цитадели древней крепости Алеппо
Запуск крылатой ракеты X-101 со стратегического бомбардировщика-ракетоносца Ту-160 Военно-космических сил России по объектам инфраструктуры ИГ в Сирии
Зенитно-ракетный комплекс С-400 во время заступления на боевое дежурство на российской авиабазе Хмеймим
Авиабомба с надписью За Наших установлена на на истребитель-бомбардировщик Су-34 Военно-космических сил России в сирийской провинции Латакия
Боевые вылеты самолетов Су-25 ВКС России с авиабазы Хмеймим в сопровождении сирийских самолетов МиГ-29
Солдаты сирийской армии (САА) с флагом Сирии радуются освобождению Пальмиры
Саперы Международного противоминного центра Вооруженных сил РФ разминируют историческую часть древней Пальмиры
Раздача хлеба российскими военнослужащими жителям Пальмиры
На концерте симфонического оркестра петербургского Мариинского театра под руководством народного артиста России Валерия Гергиева в Римском амфитеатре сирийской Пальмиры, освобожденной от террористов Исламского государства*
Ситуация в Дейр-эз-Зоре
Ученицы на уроке русского языка в школе для девочек в сирийском Дейр-эз-Зоре
Дети, получившие первую гуманитарную помощь, в восточном квартале Алеппо
Участники митинга студентов университета Баас в Хомсе в поддержку операции Воздушно-космических сил РФ в Сирии
Сброс авиабомб на объекты Исламского государства в Сирии с самолета Воздушно-космических сил РФ (Стоп-кадры с видео)
Бойцы сирийской армии и отрядов ополчения на подступах к городу Эль-Карьятейн, захваченному террористами
Истребитель-бомбардировщик Су-34 во время нанесения авиаударов в провинциях Ракка и Алеппо
Встреча экипажей бомбардировщиков Су-24М ВКС России, вернувшихся из Сирии, на аэродроме Шагол в Челябинске
Бойцы отряда народного ополчения Соколы пустыни сжигают флаг запрещенной в РФ ИГИЛ, снятый с отбитой у боевиков цитадели Пальмира
© РИА Новости / Дмитрий ВиноградовПерейти в фотобанкВ сентябре 2015 года президент Сирии Башар Асад обратился к России с просьбой об оказании военной помощи в борьбе с террористическими бандформированиями, воевавшими на территории страны. В соответствии с решением Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами РФ Владимира Путина выполнение боевых задач было возложено на боевую группировку Военно-космических сил России.Укладка тормозного парашюта для штурмовика Су-25 ВКС России на аэродроме в Сирии
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
Перейти в фотобанк
В сентябре 2015 года президент Сирии Башар Асад обратился к России с просьбой об оказании военной помощи в борьбе с террористическими бандформированиями, воевавшими на территории страны. В соответствии с решением Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами РФ Владимира Путина выполнение боевых задач было возложено на боевую группировку Военно-космических сил России.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкВоеннослужащие, участвующие в операции российской боевой авиации в Сирии, размещались на авиабазе Хмеймим в районе Латакии.Военнослужащий занимается спортом на авиабазе Хмеймим в сирийской провинции Латакия
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Военнослужащие, участвующие в операции российской боевой авиации в Сирии, размещались на авиабазе Хмеймим в районе Латакии.
© РИА Новости / Министерство обороны РФПерейти в фотобанкВ состав авиагруппы российских ВКС в Сирии вошли фронтовые бомбардировщики Су-24М и Су-34, дальние бомбардировщики Ту-22М3, штурмовики Су-25СМ и многоцелевые истребители Су-30СМ, Су-35С, вертолеты Ми-24 и Ми-8АМТШ. Кроме того, были задействованы средства космической разведки и беспилотные летательные аппараты.Пилот истребителя Су-30 ВКС РФ во время боевого вылета в Сирии
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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В состав авиагруппы российских ВКС в Сирии вошли фронтовые бомбардировщики Су-24М и Су-34, дальние бомбардировщики Ту-22М3, штурмовики Су-25СМ и многоцелевые истребители Су-30СМ, Су-35С, вертолеты Ми-24 и Ми-8АМТШ. Кроме того, были задействованы средства космической разведки и беспилотные летательные аппараты.
© РИА Новости / Министерство обороны РФПерейти в фотобанкПротивовоздушную оборону российской базы обеспечивала группировка российских, в том числе ударных, кораблей в Средиземном море.Из акватории Каспийского моря ракетными кораблями Каспийской флотилии РФ нанесен массированный удар 18-ю крылатыми ракетами комплекса Калибр-НК по 7-ми целям позиций террористов в сирийских провинциях Ракка, Идлиб и Алеппо
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
Противовоздушную оборону российской базы обеспечивала группировка российских, в том числе ударных, кораблей в Средиземном море.
© РИА Новости / Министерство обороны РФПерейти в фотобанкК ноябрю 2015 года сирийские правительственные войска и российская авиация освободили единственную дорогу, связывающую город Алеппо с остальной территорией Сирии.Военнослужащие во время разминирования исторической Цитадели древней крепости Алеппо
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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К ноябрю 2015 года сирийские правительственные войска и российская авиация освободили единственную дорогу, связывающую город Алеппо с остальной территорией Сирии.
© РИА Новости / Министерство обороны РФПерейти в фотобанк17 ноября впервые с начала операции Воздушно-космических сил России в Сирии была задействована российская стратегическая авиация — самолеты Ту-160, Ту-95МС и Ту-22М3, которые нанесли массированный ракетно-бомбовый удар по позициям террористов в Сирии.Запуск крылатой ракеты X-101 со стратегического бомбардировщика-ракетоносца Ту-160 Военно-космических сил России по объектам инфраструктуры ИГ в Сирии
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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17 ноября впервые с начала операции Воздушно-космических сил России в Сирии была задействована российская стратегическая авиация — самолеты Ту-160, Ту-95МС и Ту-22М3, которые нанесли массированный ракетно-бомбовый удар по позициям террористов в Сирии.
© РИА Новости / Дмитрий ВиноградовПерейти в фотобанк24 ноября российский Су-24 был сбит турецким F-16 над сирийской территорией. После этого инцидента по распоряжению Владимира Путина российская военная база в Сирии была оснащена комплексом ПВО С-400.Зенитно-ракетный комплекс С-400 во время заступления на боевое дежурство на российской авиабазе Хмеймим
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
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24 ноября российский Су-24 был сбит турецким F-16 над сирийской территорией. После этого инцидента по распоряжению Владимира Путина российская военная база в Сирии была оснащена комплексом ПВО С-400.
© РИА Новости / Министерство обороны РФПерейти в фотобанкПервоначально целями российской боевой авиации являлись командные пункты, штабы, узлы связи, склады оружия, боеприпасов и горюче-смазочных материалов, мини-заводы по производству самодельных взрывных устройств террористов. Затем акценты сместились — первостепенное внимание стало уделяться подрыву источников доходов радикальных исламистов. Удары наносились по их объектам добычи, переработки и транспортировки нефти.Авиабомба с надписью За Наших установлена на на истребитель-бомбардировщик Су-34 Военно-космических сил России в сирийской провинции Латакия
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
Первоначально целями российской боевой авиации являлись командные пункты, штабы, узлы связи, склады оружия, боеприпасов и горюче-смазочных материалов, мини-заводы по производству самодельных взрывных устройств террористов. Затем акценты сместились — первостепенное внимание стало уделяться подрыву источников доходов радикальных исламистов. Удары наносились по их объектам добычи, переработки и транспортировки нефти.
© РИА Новости / Министерство обороны РФПерейти в фотобанкПод ударами российской авиации боевики начали отступление, лишившись большей части оружия и техники на линии соприкосновения с сирийскими войсками.Боевые вылеты самолетов Су-25 ВКС России с авиабазы Хмеймим в сопровождении сирийских самолетов МиГ-29
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Под ударами российской авиации боевики начали отступление, лишившись большей части оружия и техники на линии соприкосновения с сирийскими войсками.
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкВ марте 2016 года сирийские военные при поддержке ВКС освободили древнюю Пальмиру, которая находилась под контролем террористов с мая 2015 года.Солдаты сирийской армии (САА) с флагом Сирии радуются освобождению Пальмиры
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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В марте 2016 года сирийские военные при поддержке ВКС освободили древнюю Пальмиру, которая находилась под контролем террористов с мая 2015 года.
© РИА Новости / Министерство обороны РФПерейти в фотобанкВоенным удалось освободить не только жилые районы, но и исторические руины Пальмиры - объект Всемирного наследия ЮНЕСКО.Саперы Международного противоминного центра Вооруженных сил РФ разминируют историческую часть древней Пальмиры
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Военным удалось освободить не только жилые районы, но и исторические руины Пальмиры - объект Всемирного наследия ЮНЕСКО.
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкРаздача хлеба российскими военнослужащими жителям Пальмиры.Раздача хлеба российскими военнослужащими жителям Пальмиры
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Раздача хлеба российскими военнослужащими жителям Пальмиры.
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкВ Римском амфитеатре освобожденной от боевиков Пальмиры 5 мая 2016 года состоялся концерт симфонического оркестра петербургского Мариинского театра под руководством народного артиста России Валерия Гергиева.На концерте симфонического оркестра петербургского Мариинского театра под руководством народного артиста России Валерия Гергиева в Римском амфитеатре сирийской Пальмиры, освобожденной от террористов Исламского государства*
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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В Римском амфитеатре освобожденной от боевиков Пальмиры 5 мая 2016 года состоялся концерт симфонического оркестра петербургского Мариинского театра под руководством народного артиста России Валерия Гергиева.
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкВ начале сентября 2017 года была прервана трехлетняя блокада Дейр-эз-Зора, а 3 ноября сирийская армия смогла полностью освободить город от террористов.Ситуация в Дейр-эз-Зоре
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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В начале сентября 2017 года была прервана трехлетняя блокада Дейр-эз-Зора, а 3 ноября сирийская армия смогла полностью освободить город от террористов.
© РИА Новости / Михаил АлаеддинПерейти в фотобанкУченицы на уроке русского языка в школе для девочек в сирийском Дейр-эз-Зоре.Ученицы на уроке русского языка в школе для девочек в сирийском Дейр-эз-Зоре
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Перейти в фотобанк
Ученицы на уроке русского языка в школе для девочек в сирийском Дейр-эз-Зоре.
© РИА Новости / Михаил АлаеддинПерейти в фотобанкДети, получившие первую гуманитарную помощь, в восточном квартале Алеппо.Дети, получившие первую гуманитарную помощь, в восточном квартале Алеппо
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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Дети, получившие первую гуманитарную помощь, в восточном квартале Алеппо.
© РИА Новости / Дмитрий ВиноградовПерейти в фотобанкУчастники митинга студентов университета "Баас" в Хомсе в поддержку операции Воздушно-космических сил РФ в Сирии.Участники митинга студентов университета Баас в Хомсе в поддержку операции Воздушно-космических сил РФ в Сирии
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
Перейти в фотобанк
Участники митинга студентов университета "Баас" в Хомсе в поддержку операции Воздушно-космических сил РФ в Сирии.
© РИА Новости / Министерство обороны РФПерейти в фотобанкОперация ВКС в Сирии заставила оппозицию начать мирные переговоры с сирийскими властями для решения кризиса политическим путем. В соответствии с резолюцией СБ ООН 2254 переговоры начались в Женеве 29 января 2016 года.Сброс авиабомб на объекты Исламского государства в Сирии с самолета Воздушно-космических сил РФ (Стоп-кадры с видео)
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
Операция ВКС в Сирии заставила оппозицию начать мирные переговоры с сирийскими властями для решения кризиса политическим путем. В соответствии с резолюцией СБ ООН 2254 переговоры начались в Женеве 29 января 2016 года.
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанк21 октября 2017 года сирийские войска при поддержке Воздушно-космических сил России во освободили от террористов город Эль-Карьятейн. До войны здесь проживали около 40 тысяч человек. Сейчас население города составляет более 9 тысяч человек.Бойцы сирийской армии и отрядов ополчения на подступах к городу Эль-Карьятейн, захваченному террористами
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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21 октября 2017 года сирийские войска при поддержке Воздушно-космических сил России во освободили от террористов город Эль-Карьятейн. До войны здесь проживали около 40 тысяч человек. Сейчас население города составляет более 9 тысяч человек.
© РИА Новости / Министерство обороны РФПерейти в фотобанкС начала операции в Сирии Воздушно-космические силы совершили более 30 тысяч боевых вылетов и поразили порядка ста тысяч объектов террористов.Истребитель-бомбардировщик Су-34 во время нанесения авиаударов в провинциях Ракка и Алеппо
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
С начала операции в Сирии Воздушно-космические силы совершили более 30 тысяч боевых вылетов и поразили порядка ста тысяч объектов террористов.
© РИА Новости / Александр КондратюкПерейти в фотобанкВстреча экипажей бомбардировщиков Су-24М ВКС России, вернувшихся из Сирии, на аэродроме Шагол в Челябинске.Встреча экипажей бомбардировщиков Су-24М ВКС России, вернувшихся из Сирии, на аэродроме Шагол в Челябинске
© РИА Новости / Александр Кондратюк
Перейти в фотобанк
Встреча экипажей бомбардировщиков Су-24М ВКС России, вернувшихся из Сирии, на аэродроме Шагол в Челябинске.
© РИА Новости / Михаил АлаеддинПерейти в фотобанкС начала мая в Сирии создаются зоны деэскалации. Соответствующее соглашение было достигнуто в Астане представителями России, Ирана и Турции. Одна из них действует в Идлибе, куда входит, в том числе, часть провинции Хама, вторая — к северу от города Хомс, третья — в районе Восточной Гуты в пригороде Дамаска и четвертая — в провинции Дераа на границе Сирии с Иорданией.Бойцы отряда народного ополчения Соколы пустыни сжигают флаг запрещенной в РФ ИГИЛ, снятый с отбитой у боевиков цитадели Пальмира
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Перейти в фотобанк
С начала мая в Сирии создаются зоны деэскалации. Соответствующее соглашение было достигнуто в Астане представителями России, Ирана и Турции. Одна из них действует в Идлибе, куда входит, в том числе, часть провинции Хама, вторая — к северу от города Хомс, третья — в районе Восточной Гуты в пригороде Дамаска и четвертая — в провинции Дераа на границе Сирии с Иорданией.
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Президент России Владимир Путин в понедельник посетил авиабазу в Хмеймим в Сирии. Выступая перед военнослужащими, главнокомандующий заявил, что они блестяще выполнили поставленную задачу,  разгромив "наиболее боеспособную группировку международных террористов", и поручил начать вывод значительной части российского воинского контингента из Сирии. Два года операции российских ВКС — в фотоленте Ria.ru.

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