Традиционный Курсантский бал прошел в минувшие выходные в Черноморском высшем военно-морском училище имени Павла Степановича Нахимова. Праздник в стиле XIX века — в фотоленте Ria.ru.
Севастопольский бал
13:5311.12.2017
(обновлено: 13:54 11.12.2017)
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© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкКурсантский бал прошел 9 декабря в Черноморском высшем военно-морском училище имени Павла Степановича Нахимова.
Курсантский бал прошел 9 декабря в Черноморском высшем военно-морском училище имени Павла Степановича Нахимова.
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкНа праздник к курсантам были приглашены студентки из севастопольских институтов и колледжей.
На праздник к курсантам были приглашены студентки из севастопольских институтов и колледжей.
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкВ танцевальную программу вечера вошли полонез, медленные и быстрые вальсы, берлинская полька, падеграс, мазурка, кадриль - всего 16 танцев.
В танцевальную программу вечера вошли полонез, медленные и быстрые вальсы, берлинская полька, падеграс, мазурка, кадриль - всего 16 танцев.
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкУчастники праздника на паркете сыграли и в традиционную бальную игру "Ручеек", когда все встают в ряд, при этом первая пара образует "ворота", сквозь которые проходят все участники, начиная с конца колонны.
Участники праздника на паркете сыграли и в традиционную бальную игру "Ручеек", когда все встают в ряд, при этом первая пара образует "ворота", сквозь которые проходят все участники, начиная с конца колонны.
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкКурсанты готовились к балу полтора месяца, во время которых учиться танцевать им помогали профессионалы из ансамбля танца "Ангаже".
Курсанты готовились к балу полтора месяца, во время которых учиться танцевать им помогали профессионалы из ансамбля танца "Ангаже".
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкВ процессе подготовки участникам бала рассказывали об истории танца, костюмов и обучали этикету - правильному поведению на балу.
В процессе подготовки участникам бала рассказывали об истории танца, костюмов и обучали этикету - правильному поведению на балу.
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкВсего на палу присутствовали свыше 200 участников.
Всего на палу присутствовали свыше 200 участников.
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкМолодые люди были в форме, начищенных до блеска ботинках и в белых перчатках, а девушки – в вечерних платьях.
Молодые люди были в форме, начищенных до блеска ботинках и в белых перчатках, а девушки – в вечерних платьях.
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкИзначально курсантский бал должен был состояться осенью, но из-за большого количества мероприятий в училище вечер пришлось перенести на 9 декабря.
Изначально курсантский бал должен был состояться осенью, но из-за большого количества мероприятий в училище вечер пришлось перенести на 9 декабря.
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкКурсантские балы стали традицией Нахимовского училища. Проводятся они два раза в год.
Курсантские балы стали традицией Нахимовского училища. Проводятся они два раза в год.
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкМногие курсанты приходят на праздник со своими девушками и иногда танцуют на очередном балу уже в новом семейном статусе.
Многие курсанты приходят на праздник со своими девушками и иногда танцуют на очередном балу уже в новом семейном статусе.
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