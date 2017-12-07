Десятка самых высокооплачиваемых музыкантов мира
13:0807.12.2017
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© AP Photo / Invision/ Donald TraillВозглавил список самых высокооплачиваемых музыкантов мира американский рэпер и музыкальный продюсер Шон Джон Комбс, больше известный под псевдонимом Пи Дидди. Сорокавосьмилетний артист за минувший год заработал 130 миллионов долларов во многом благодаря продаже части акций компании Sean John, которая занимается производством модной одежды.
© AP Photo / Invision/ Donald Traill
Возглавил список самых высокооплачиваемых музыкантов мира американский рэпер и музыкальный продюсер Шон Джон Комбс, больше известный под псевдонимом Пи Дидди. Сорокавосьмилетний артист за минувший год заработал 130 миллионов долларов во многом благодаря продаже части акций компании Sean John, которая занимается производством модной одежды.
© AP Photo / Invision for Parkwood Entertainment/ Frank MicelottaВторую строчку рейтинга Forbes занимает американская певица Бейонсе, доход которой составил 105 миллионов долларов. Большую часть этой суммы исполнительнице принесло мировое турне в поддержку ее альбома Lemonade.
© AP Photo / Invision for Parkwood Entertainment/ Frank Micelotta
Вторую строчку рейтинга Forbes занимает американская певица Бейонсе, доход которой составил 105 миллионов долларов. Большую часть этой суммы исполнительнице принесло мировое турне в поддержку ее альбома Lemonade.
© AFP 2017 / Marl RalstonЗамыкает тройку лидеров канадский рэпер Дрейк, заработавший порядка 94 миллионов долларов в том числе и благодаря концертному туру в поддержку альбома Views.
Замыкает тройку лидеров канадский рэпер Дрейк, заработавший порядка 94 миллионов долларов в том числе и благодаря концертному туру в поддержку альбома Views.
© AFP 2017 / Suzanne CordeiroНа четвертом месте списка канадский певец, автор песен и рекорд-продюсер эфиопского происхождения Эйбел Макконен Тесфайе, больше известный как The Weeknd. За минувший год доход артиста составил 92 миллиона долларов.
На четвертом месте списка канадский певец, автор песен и рекорд-продюсер эфиопского происхождения Эйбел Макконен Тесфайе, больше известный как The Weeknd. За минувший год доход артиста составил 92 миллиона долларов.
© AP Photo / Jens MeyerТрадиционный участник списка самых успешных музыкантов мира группа Coldplay в этом году заняла пятое место рейтинга. За минувший год благодаря туру в поддержку седьмого студийного альбома A Head Full of Dreams британцам удалось заработать 88 миллионов долларов.
© AP Photo / Jens Meyer
Традиционный участник списка самых успешных музыкантов мира группа Coldplay в этом году заняла пятое место рейтинга. За минувший год благодаря туру в поддержку седьмого студийного альбома A Head Full of Dreams британцам удалось заработать 88 миллионов долларов.
© AP Photo / Invision/ Amy HarrisВоссоединившиеся рокеры из группы Guns N' Roses оказались на шестой строчке рейтинга Forbes благодаря чрезвычайно успешному турне по пяти континентам Not In This Lifetime. За минувший год музыканты заработали 84 миллиона долларов.
© AP Photo / Invision/ Amy Harris
Воссоединившиеся рокеры из группы Guns N' Roses оказались на шестой строчке рейтинга Forbes благодаря чрезвычайно успешному турне по пяти континентам Not In This Lifetime. За минувший год музыканты заработали 84 миллиона долларов.
© AP Photo / Invision/ Jordan StraussНа седьмом месте рейтинга самых высокооплачиваемых музыкантов мира - канадский певец Джастин Бибер. Исполнителю за год удалось заработать 83,5 миллиона долларов. Доход артисту принесли 105 отыгранных концертов, рекламный контракт с брендом Calvin Klein, а также более миллиарда скачиваний его приложения для смартфонов Justmoji.
© AP Photo / Invision/ Jordan Strauss
На седьмом месте рейтинга самых высокооплачиваемых музыкантов мира - канадский певец Джастин Бибер. Исполнителю за год удалось заработать 83,5 миллиона долларов. Доход артисту принесли 105 отыгранных концертов, рекламный контракт с брендом Calvin Klein, а также более миллиарда скачиваний его приложения для смартфонов Justmoji.
© AP Photo / Invision/ Greg AllenАмериканский рок- и фолк-музыкант, автор песен Брюс Спрингстин, заработав за год 75 миллионов долларов, оказался на восьмой строчке списка. Доход артисту принесли мемуары Born to Run, которые вышли в паре с альбомом Chapter and Verse.
© AP Photo / Invision/ Greg Allen
Американский рок- и фолк-музыкант, автор песен Брюс Спрингстин, заработав за год 75 миллионов долларов, оказался на восьмой строчке списка. Доход артисту принесли мемуары Born to Run, которые вышли в паре с альбомом Chapter and Verse.
© AP Photo / Invision/ Joel RyanБританская певица, автор-исполнитель и поэт Адель оказалась на девятой позиции списка. Обладательница 15 "Грэмми" заработала в минувшем году 66 миллионов долларов.
© AP Photo / Invision/ Joel Ryan
Британская певица, автор-исполнитель и поэт Адель оказалась на девятой позиции списка. Обладательница 15 "Грэмми" заработала в минувшем году 66 миллионов долларов.
© AP Photo / Invision/ Amy HarrisЗамыкают десятку самых высокооплачиваемых музыкантов мира легендарные рокеры из группы Metallica. Одни из пионеров трэш-металла за минувший год выпустили десятый студийный альбом Hardwired... To Self-Destruct и отправились в мировое турне, что принесло им 66,5 миллиона долларов.
© AP Photo / Invision/ Amy Harris
Замыкают десятку самых высокооплачиваемых музыкантов мира легендарные рокеры из группы Metallica. Одни из пионеров трэш-металла за минувший год выпустили десятый студийный альбом Hardwired... To Self-Destruct и отправились в мировое турне, что принесло им 66,5 миллиона долларов.
Журнал Forbes опубликовал список самых финансово-успешных исполнителей минувшего года. При составлении рейтинга использовались данные за период с 1 июня 2016 по 1 июня 2017 года. Самые высокооплачиваемые музыканты мира — в фотоленте Ria.ru.
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