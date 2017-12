Десятка самых высокооплачиваемых музыкантов мира

© AP Photo / Invision/ Amy Harris

Воссоединившиеся рокеры из группы Guns N' Roses оказались на шестой строчке рейтинга Forbes благодаря чрезвычайно успешному турне по пяти континентам Not In This Lifetime. За минувший год музыканты заработали 84 миллиона долларов.