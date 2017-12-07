Десятка самых высокооплачиваемых музыкантов мира

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На седьмом месте рейтинга самых высокооплачиваемых музыкантов мира - канадский певец Джастин Бибер. Исполнителю за год удалось заработать 83,5 миллиона долларов. Доход артисту принесли 105 отыгранных концертов, рекламный контракт с брендом Calvin Klein, а также более миллиарда скачиваний его приложения для смартфонов Justmoji.